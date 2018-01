¿Cómo se puede terminar con la presencia de grupos ultras en el fútbol?

Voz 1375 00:00 está por ahí en Sevilla Santi Ortega hola Santi muy buenas Manu qué tal buenas noches

Voz 1 00:05 pues sí durando el el disgusto de un Sevilla de un sevillismo que sigue inmerso

Voz 1375 00:09 esa Inés en esos nubarrones que que llegaron con el derbi con la marcha de Berizzo con la llegada de monté la la derrota ahora en Vitoria con el Alavés no no no es verdad que están vivos en en los cuartos de final de la Copa en los octavos de final de la Champions pero esos nubarrones les llegan algunos a A bueno a erigirse casi en en como decía yo en los directivos del Sevilla que hoy hemos visto una de esas imágenes que que pues que obras sinceramente en el fútbol no sin que haya pasado nada grave pero ya de por sí es grave la imagen de ver a unos aficionados hay pidiendo explicaciones irrumpiendo en un entrenamiento no sí sí

Voz 2 00:43 ha sido seguido de volvíamos de de de Vitoria el partido de ayer el sigue llegaba a última hora de la noche tenía esta mañana al entrenamiento de alguno de recuperación otro para preparar a partir de pasado mañana con el Atlético y aparecía entre veinte y treinta iba a decir afición el Sevilla los radicales vamos tan sabe la cara con gafas han aparecido por allí ya han tenido la era entrenar entonces todo a puerta cerrada que no había mucho movimiento prácticamente ninguno entre la oportunidad acercarse a la zona donde podía los futbolistas saber que estaban allí

Voz 1375 01:17 ya han salido los algunos jugadores ahí

Voz 2 01:19 por por ejemplo Nolito Navas Sarabia historias acercaron a la zona donde estaban los aficionados se viese que Nolito con ellos y hoy que hayan salido también Nolito y otros juegos charlar con con con esta gente para para para que calmarle para vamos a pedirles explicaciones que qué pasa aquí

Voz 1375 01:37 de qué ocurre qué qué está pasando esto aquí

Voz 2 01:40 tú me han contado me aseguran que estaban tan escandalizado y sorprendidos que en el segundo uno estaban llamando desde la propia pues yo digo ahora furgonetas de policía la policía en las Subdelegación del Gobierno Radio se hubiese puesto en contacto para conocer qué había ocurrido y no hay ni atestado policial ni hubo incidente alguno registrado por esta unidad policial de dotación policial

Voz 1375 02:01 que que separan pero no pero no ha habido ningún problema porque al final los de seguridad que había allí y me parece que uno o dos de seguridad les dejan pasar para evitar líos había Leo supongo porque si no le dejas Elía entonces claro que hace el el me el empleo de seguridad del club se enfrenta a los veinte que llegan allí encapuchados y con gafas tapándose la cara algunos otros no tal oye queremos hablar con el jugador que les dices es que es una situación es una situación complicada y quiero decirles que los aficionados tan con todo el respeto la afición es una parte muy importante del fútbol es que sin sin ellos no tendría sentido el fútbol sin la afición ahora a los ultras sobran del fútbol pero sí que está demostrado no no son necesarios los echaron a patadas de de la liga inglesa los metieron en el calabozo cuando había fútbol a la hora del partido los llevaban al calabozo en la Premier League los que dirigían en en en líderes de de los grupos ultras los metían a la hora del partido su equipo en el calabozo luego lo soltaban ala venga ahora ya vais donde queráis algo habrá que hacer pero claro es que al final hoy este programa esta emisora llama la Liga Sabeco es la respuesta que estaban muy ocupados llamamos a cese de Sabeco en la respuesta que de esto no hablamos antiviolencia esa aquí ahora nos podemos hablar de este tema muy bien a todos nos preocupa nos parece una imagen bochornosa el Sevilla dirá yo que haga Miki me ayuda claro pero habrá que hacer algo es que digo yo que habrá que hacer algo y luego también hay quién entiende dice bueno es que los que decís esto es los que no estéis en Sevilla los que estamos en Sevilla no sabéis lo que es esto por miedo hay que hacer y aguantar determinadas actuaciones determinados gestos porque sino es peor el remedio que la enfermedad pero claro mientras no se cambien las leyes de que vale que aún tonto de estos lo metan en la cárcel mañana Silvana a por la tarde pero bueno por la tarde es siendo siendo muy optimistas de que vale alguien tendrá que hacer algo es decir pero bueno vamos a ver los directivos son los que dirigen un club porque es una empresa es una sociedad anónima es una empresa es una sociedad pero quiénes son estos tíos podía pedir responsabilidades a los jugadores pero los jugadores están para jugar los directivos para gestionar un club y la afición para animar y hay que ser los mejores animando y punto animar a tu equipo y darlo todo Oporto equipo pero esta imagen tan tan macarra de Plant presentarte allí como diciendo aquí el que manda es hablar con ellos pero donde se ha visto pero por qué qué puede hacer el Sevilla para esto poner allí veinte policías cada día y cuando los encierren si es que los encierran alguno porque se cabrea porque no deja pasar cuanto lo van a soltar por la tarde alguien tendrá que hacer algo que se nos llena la boca todos sin respeto no hay juego sin violencia no sigue los que mandan los que tienen la capacidad de cambiar las leyes de de verdad poder hacer algo que lo hagan porque sino por mayor hacemos Otro larguero con lo mismo mañana llega allí el de seguridad de el de Prosegur del Sevilla y que hace cuando llegan treinta encapuchados saca la porra eh bueno eso es lo que ha pasado hoy que nos cuentas Santi Ortega e está por ahí migrar rechazar ellos nuestro comentarista habitual de fútbol en Sevilla hola las muy buenas noches está también José Antonio Espina que nuestro compañero delegado en Andalucía y en el diario As hola José Antonio qué tal buenas noches Manu bueno al margen de cómo esté el Sevilla desde esa rivalidad tan bonita de lo bonito que es los piques en alguna vez estará por encima un otra vez estará por encima lo otro ya veremos lo que pasa cuando llegue el derbi de del Villamarín al final de la Liga pues esto es así es la salsa del fútbol pero esta imagen no sé si yo he dado mi opinión no se he contado lo que ha pasado y empiezo por ti Espina qué os ha parecido lo de lo de hoy

Voz 3 05:39 pues lamentablemente es lamentable no yo me pregunto para qué sirve esto no si esto fuera tan fácil como que vayan allí veinticinco o treinta tipo hablar con los futbolistas entonces todo el mundo ganaría los punto no y todo lo de equipo jamás perderían no esto no no consiste en este hombre un equipo tiene que estar bien dirigido desde el banquillo y contando con calidad en el campo no ya a mí me da la impresión porque ya lo hemos visto en muchas crisis no en todos los equipos no ahora le toca al Sevilla pero mañana le tocará el otro no que es una especie de minutos de gloria de estos radicales no

Voz 4 06:05 que va para allá se se pasean por allí polaridad

Voz 3 06:07 Viva lógicamente estamos los periodistas captando ese momento después del telediario y vemos ahí más en todos los informativos nacionales parece que suban contento no aquí quién únicamente podría impedir el paso de la policía pero la policía realmente puedo hacer poco porque la policía ha llegado yo el furgón varios furgones y lo que ha hecho mirar la escena que se estaba produciendo y la escena era los radicales hablando con los capitanes del sevillano Queipo la policía no si no está pasando allí nada muy muy muy grave no

Voz 1375 06:36 claro claro y los jugadores que que creéis tú y que tienen ganas de estar ahí dando explicaciones chat pues me imagino que no tendrá ninguna gana a lo mejor alguno sí pero los demás dirán pero qué hago sino salgo es peor porque tiene mayor que me van a ir a esperar por donde sale el coche sino algo aquí a dar explicaciones cuando salgamos con el coche de la Ciudad deportiva que si alguien no lo conoce la ciudad deportiva al Sevilla Santi sin equivoco cuando salen los coches de de entré en plena calle en Sevilla es que hay unos no puede impedir que éste que haya aficionados es de hecho donde

Voz 2 07:04 alejado largos una especie carretera comarcal lo que está en la puerta de perfectamente si llegado ese caso se puede hacer claro claro

Voz 1375 07:11 a perdona no

Voz 3 07:14 hombre sin que sirva de descargo no porque levas en el lamentable no si es verdad que más aumentó el club palpó un poco cuál era el ambiente que ya es difícil que cualquiera sabe lo que puede pasar de esa manera en el entrenamiento pero bueno vio que iban en son de paz formal mucho lío que simplemente querían hablar con los capitanes y ahí pues se rebajó un poquito el ambiente no lo cual no quita puede que esto sea una imagen muy desagradable no y que no sirve absolutamente para nada pero en fin lo vemos cada vez que un equipo se mete en problemas de resultado y el Sevilla pues ahora mismo está inmerso en esta crisis que que no sabemos cuándo se va a detener

Voz 4 07:50 la espina bajo lo que yo sé creo que Nolito ha tenido como han Izquierda sí ha sido uno de los inductores de de la charla hay de que se tranquilizara las cosa es verdad que el club Club ha puesto de su parte porque si se hubiera negado posiblemente hubiera sido mucho peor por eso

Voz 1375 08:11 miedo no que la pueden liar dice

Voz 4 08:14 el Sevilla no puede hacer nada también es verdad que estos episodios son el síntoma echarle culpa de lo de hoy al Sevilla del estado de descomposición deportiva e institucional que vive ahora mismo el club no pero en todo caso lo lo de los ultras lamentable

Voz 1375 08:33 por cierto aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid José María del Nido ex presidente del Sevilla ha mandado un mensaje a las tropas sevillistas aprovechando este momento de de bueno pues de de cierta la de cierto en Cabo ordenamiento por decirlo así de de la afición sevillista a mando mensaje que enseguida os voy a poner para que para que lo escuches pero antes al hilo de lo que ha pasado hoy queríamos preguntarle también a un ex futbolista porque esta es nuestra opinión no ha contados anti lo que ha pasado oí Espina opina Echavarri Yo y tú tendrás tu opinión y seguramente diremos es lamentable pero nos dice espina que al parecer según tu información ha sido Nolito uno de los que bueno pues ha dicho nada mejor a hablar con ellos salimos Nos reunimos decimos venga tranquilo los que lo vamos a dar todo Noruega para evitar males mayores porque lo hacen por eso por por por por porque al final me imagino que a lo mejor hay una parte de sentimiento de esa camiseta hay de Unió ni de querer unir a la afición y que están ahí apoyando tiene el estadio también puede ama a lo mejor haber un poco de miedo yo sé que hay gente porque he hablado con ellos sé que hay gente que tiene miedo y que prefiere no hablar porque tienen hijos porque tienen hija porque van al estadio porque iban por la calle para que se iban a meter en líos sé que hay gente que actúa con miedo y eso es lo que queremos denunciar eso es lo que hay que acabar con ello pero digo como se ve esto desde la óptica de un jugador del Sevilla está por ahí Antoñito Antoñito muy buenas

Voz 5 10:02 buenas cómo estás hombre muy bien bien bueno bien dentro de lo que cabe

Voz 6 10:07 dentro de lo que cabe no que están siendo tiempos durillos no

Voz 4 10:10 cómo lo puede Maina haciendo semana durar semanas y eso

Voz 1375 10:14 estáis por encima todavía a pesar de la victoria al Betis hoy seguí sexto y el Betis séptimo

Voz 5 10:19 sí pero bueno tú sabes muy bien como yo que son las sensaciones de lo que está pasando y bueno oí y al parecer puente una cosa y otra pues no se ve la luz no se ve la Louis en la preocupación que tenemos todo no yo no creo que sólo sea la afición sino que me costaba que son los mismos jugadores no lo que pasa que bueno que todo lo que se está viviendo es complicado y difícil hay que estamos unidos

Voz 1375 10:42 salvo eso de eso te llamábamos a Antoñito tú que vives en Sevilla que ha sido jugar del Sevilla que que que sigue siendo parte de la familia

Voz 1 10:50 el Sevilla

Voz 1375 10:52 cómo se gestiona este este tipo de situaciones sobretodo eh hay algunos jugadores que habéis o han ya no se sitúo algún compañero que llegan a sentir no sé si la palabra es miedo pero sí cierta coacción o amenaza dice mira es mejor llevarse bien con ellos

Voz 2 11:07 que ir a malas

Voz 5 11:08 bueno nosotros vivimos una situación parecida hace muchísimo daño lo que pasa es que también la dirección de la Capitanía es importante sea tiene capitanes como mi época que eran Pablo Alfaro Javi Navarro eso ayudaba mucho no no te puedo decir a los capitanes de ahora porque bueno muchos de ellos son de fuera no son de la casa pero sí que es verdad que me consta que hoy yo que he tenido que hacen de los entrenamientos por la tarde puedan salido lo lo Lito luego a libanés salió Navas y bueno han hablado con ello por lo visto lo que querían en habla con los con los capitanes no sin hacer ningún tipo tipo de violencia ni nada pero que yo

Voz 6 11:47 mire explicaciones ahí exactamente

Voz 5 11:50 qué es lo que pasa que que sí que es verdad que la situación en la Ciudad Deportiva que todos sabemos de la conozco perfectamente pues allí tienes que pasar por una garita ahí tienes que pasar acuerdo Podemos pase ellos directamente y bueno yo creo que lo mejor que podía hacer la gente de allí intenta apaciguar y ellos también han dicho de que no iban a a tomar ninguna Neymar había entrenamiento por la mañana de equipo allí yo creo que lo más normal sí ha sido todo tranquilidad ahí bueno en serio los capitanes que que ya han sido voluntariamente los que han salido en que se podían ver negado perfectamente en observan alegaba porque todos sabemos lo que no se puede negar esta situación pero sí que es verdad que es verdad con ellos pero pero pero

Voz 1375 12:30 a Antoñito por qué no se pueden negar porque tienen miedo a que sea peor el remedio que la enfermedad

Voz 6 12:36 sí pero aquí te impresiona te pregunto a tu dice dictó acabas de decir

Voz 1375 12:41 la frase tuya es que claro los capitanes no se podía negar a salir ante estos diez pero bueno pero quiénes son estos ni que fuera su presidente Josu entrenador

Voz 5 12:49 sí pero pero es que aquí la ciudad de Sevilla como todos sabemos tanto pública como por otro es un sentimiento muy grande con mi nombre un binomio afición y jugadores a identificado siempre mucho ha sido parte importante pero en este caso lo para los de Sito el Sevilla la afición entonces bueno yo que lo primero que pienso que conozco muchos de ellos se coloca Museo de ello que la violencia de que llega en ningún momento Ny situaciones en las cuales que hay jugadores que se bloquea en mi época pues gracias a Dios había muchísimo ese vestuario si lo que lo que valió fue para reaccionar pero ahora me meten no se me deja dudas me deja duda si eso va serbio no porque claro hay mucha gente de fuera no es igual española hay menos el a la gente de cantera que que yo puedo contando con Jesús con Sergio pues los conozco perfectamente son de otra contrate son muchas cosas no entonces yo creo que en ese aspecto no sé cómo va a reaccionar pero sí que es verdad que que bueno que que que los jugadores son los primeros preocupado y me consta que Nolito Él es el que ha cogido la batuta ahí si bien porque porque hace falta no jugadores así

Voz 1375 13:59 hay un Nolito que ya vimos ayer en el partido que se iba a la a la grada y hablaba con algunos aficionados que ya allí en la grada le pedían algunas explicaciones y al final acababa quitándose la camiseta de dando será un poco como venga mal este detalle este regalo hoy esta eso a ti qué te parece eso lo hacéis también esa relación que a veces se mantiene entre los jugadores en el campo con algunos grupos ultras en el estadio que a mí me parece lamentable sin

Voz 5 14:22 yo he vivido de todos yo vivido en ese aspecto vivido de todo lo vivido incluso incluso jugadores que que que que que pagaban pancarta no de de esa peto y te digo que que en el fútbol se vive muy acosa la relación siempre siempre porque a son muchos viajes son muchas concentraciones son muchas Peña como bien sabéis el Sevilla pues desde la época de venido hasta ahora de de Castro pues a todas las Peña hace mucho sevillismo por por todos lados y eso final a tu tiene que convivir con ello no de puesta bueno que te lleva mejor o peor yo gracias a Dios y de un barrio de Sevilla donde siempre

Voz 4 15:02 conozco conozco mucho de ello tanto por el otro por el otro club

Voz 5 15:06 bueno oí con Beevor día a día no yo lo que sí es verdad que que hay cosas que no que no entiendo pero en este caso y son un cúmulo de muchísimas cosas es lo que se ve la que no estoy de acuerdo en en en en llegada de mala manera ellos pues lo que me cuentan allí tanto el responsable de seguridad en esta tarde pues hablaron con ello le dijeron que no que no querían me iban a nada sino que con los capitanes porque yo lo veían así ni nada han hablado y al final pues no ha pasado nada ojos salieron

Voz 1375 15:42 bueno pues nada en la siguiente reunión del consejo de administración ahí estarán en esa reunión también que claro mañana pierden ojalá que no pero mañana mañana mañana cierre claro mañana pierden otras dos partidos pierde no pierden en Liga y a lo mejor ya se presentan con otro ánimo Icaza dejamos pasar también no claro

Voz 5 16:00 no pero yo creo ellas Trump ya ya en este caso el club cuesta Harama precavido claro porque o lo de hoy no yo lo creo que nadie sabía nada en ningún momento vamos que la situación es difícil sí

Voz 4 16:12 eso está claro eso lo cambiamos lo sólo lo cambiamos los jugadores

Voz 1375 16:16 desde luego buena Antoñito ha ido bien el entreno la tarde con los chavales bueno niños

Voz 5 16:20 el equipo si eso Un gusto al chiquillo hay cantera claro sí sí sí sí hay buena materia prima

Voz 1375 16:27 hay materias primas buena pues nada Antoñito ve muchas veces por estar con nosotros hoy por darnos tu punto de vista una buena otro fuerte para ti Antoñito que ha sido jugador de del Sevilla bueno pues esto esto es así veremos a ver si es un episodio aislado y ojalá se quede en esto y ya está va más que esperemos que no y que no va a más por el bien del Sevilla lo primero

Voz 2 16:48 no yo lo que he hecho Antonio el final con los precavido también me costa que evidentemente van a estar más pendiente de estos días o van a estar más pendientes a partir de ahora porque suponemos que que la todo al final depende de los de los resultados desgraciadamente te diré una cosa la relación siempre amoroso de los clubes con los hinchas no es nueva y aunque intentan despegar si el Sevilla anda Thiem lleva tiempo intentando despegar sí siempre da la impresión de que el despegue nuestro tal pasan los clubes pasan todos los parece que se despega que anda peleando no acaban de despegar ávido

Voz 1375 17:18 clubes que se han tenido que poner serio han despegado del todo el Madrid y el Barça fuera los ultras se despegan eso tiene que despejar todas eso digo o sea que lo ha hecho el Madrid con los Ultra Sur y el Barça con los Boixos imagínate tú a ver si ahora sólo va a poder el fútbol existir si existen ultras el estadio que esa es la película nos han querido vender muchos no es que para aquel estadio no sea un funeral tiene que haber ultra bueno pues si el estadio tiene que ser un funeral que lo sea pero no no es necesario estén los ultras en el fútbol que tiene que haber gente animando ya está cada uno a nivel lo que quiera lo repito sobretodo por mucho que hablemos aquí si los que tienen la capacidad de hacer algo de tomar medidas de cambiar las leyes bien mirando para otro lado y cada vez que llama siguen diciendo a mí no me mires que esto no sé qué bueno ya veremos pues nada no podemos seguir así el tiempo que queramos Chavarri un abrazo una piscina otro para ti fuerte abrazo hasta mañana Santi mañana te veo solo eh mañana tenemos allí en Sevilla con el larguero le vamos a hacer en el Benito Villamarín por cierto el mensaje de Del Nido que aprovechando como digo que las aguas bajan revueltas por el Guadalquivir ha querido mandar este mensaje que en principio era un mensaje de vídeo sí sólo para un grupo de bueno pues de allegados y de que no era en principio con la intención de que se hiciese público pero al final se ha hecho público esto es lo que después del derbi justo después de la derrota en casa contra el Betis le manda Del Nido en este mensaje de vídeo a la familia sevillista

Voz 1096 18:43 vamos dando este mensaje explicación de defrauda Águeda la quiero que quede exclusivamente en nuestro entorno que no salga las redes sociales es verdad que estamos pasando momentos Dhul el equipo no dio la prestancia la solvencia lo que aún sevillista no puta quede muy que todo aquel que lleva el escudo en el pecho del Sevilla Fútbol Club que lo positivo de la derrota oye bueno pues tiempo importante sector de la ciudad de Sevilla que piensa en verdiblanco está generando título como si hubiera ganado un título europeo lo felicitamos no pasa nada pero fijaros en esa mesa el Sevilla bucle el rival local celebra que no ha ganado en casa Ileana faltaba exclusivamente sacar el autobús que los que tenemos que estar ahí para cometer lo que la sociedad no requiera en cada momento vamos natal no entiende la historia contemporánea del Sevilla Fútbol Club José María del Nido yo estoy ahí sin ponerse zancadillas cero pero sí atento por si mi Sevilla tuvo Plummer merecía el Sevilla volverá a ser lo que era yo me atrevería a nada volverá a ser lo que todos queremos que sea y aspira vemos nuevamente a ser el mejor equipo del mundo viva sería

Voz 1375 19:53 pues nada eh mensaje de Del Nido a las masas a las tropas sevillistas hombre mal no le está yendo al Sevilla últimamente tampoco es que fuera mal con Del Nido pero sin del Nido pues hasta le ha ido mejor obviamente pero bueno que cada uno hace su juego y que manda el mensaje cuando cree oportuno el momento que considera oportuno del libro ha sido después de del tres cinco son las doce sí veinte está por ahí también a Alberto Pozas compañero de informativos de la Cadena SER para acabar con este asunto de los ultras en el fútbol hablamos de un asunto mucho más grave el que ocurrió en aquella mañana de domingo cuando se enfrentaba en el Atlético de Madrid y el Depor en el Calderón y que acabó con la muerte de

Voz 1 20:35 Jimmy el ultra de los Riazor Blues

Voz 1375 20:38 hay nuevos datos sobre ese testigo protegido que declaró a la policía dijo saber quiénes son los autores del asesinato de Jimmy hola Alberto Pozas muy buenas y que siempre estoy

Voz 0055 20:48 los temas agradables

Voz 1375 20:51 hoy ha vuelto a declarar o echan calidad es cateto

Voz 0055 20:53 dado porque no olvidemos que esta joven también forma parte del Frente Atlético y él está imputado por participar en la pelea bueno pues él ha vuelto declarar y ha vuelto a reiterar que pueda identificar a las cinco personas que él asegura que participaron en la muerte de Jimmy en definitiva que son los autores materiales según su versión de la muerte de Francisco Javier Romero Taboada de Seúl Thibault de La Coruña esto tiene su importancia porque la causa ya se ha llegado a archivar una vez porque entre policía y jueces no han sido capaces de identificar según ellos a quién pues quién pudo ser el autor material de la muerte hubo personas en la cárcel esas personas fueron encarceladas Joy este bueno antes testigo protegido hoy ya como imputado ha contestado a preguntas del juez de la Fiscalía y también de su propio de su propia defensa para asegurar que cinco personas algunas de ellas de las que ya estuvieron acusadas son los autores materiales esto tiene su importancia porque la la declaración de este chico es

Voz 1375 21:45 lo único que se interpone entre la causa

Voz 0055 21:47 en un nuevo archivo remontamos que la Audiencia Provincial de Madrid tuvo que obligar al juez a reabrir la causa diciéndole no antes de archivarla vas agotar todas las posibilidades y esa última posibilidad es la declaración de este de este joven novedad no

Voz 1375 22:00 Noruega era primordial no es vaya por el camino ya ya ha cumplido la

Voz 0055 22:05 los dieciocho años entonces vamos a ver si el juez en fin le da algo de credibilidad hasta el momento no se ha dado ni él ni tampoco otros jueces los que supervisan todo este asunto que son los de la los de la audiencia provino

Voz 1375 22:15 les recordamos que es un miembro perdona de cómo has dicho el Frente Atlético y que es el que ha señalado a cinco miembros como autores materiales de la muerte de Jimmy que él también participó aquel día o está ahí en esa participación de la pelea de ultras de un equipo contra ultras de otro pero que él no participó en ese asesinato de Jimmy su versión repetimos la del testigo protegido ya señala a esos cinco miembros de el Frente Atlético veremos a ver si le dan credibilidad a Alberto

Voz 0055 22:39 vamos a ver porque hasta el momento por ejemplo hubo un menor condenado por el asesinato en base a este testimonio y finalmente la Audiencia Provincial Le absolvió porque decía que el testimonio de este chico no no valía para nada en definitiva en fin cada juez tiene su su forma de hacer las cosas

Voz 1375 22:54 pues nada un abrazo y gracias Alberto información hasta luego esto información conocida en el día de hoy terminamos con otro apunte que ha tenido lugar hace unos días y que hoy nos ha recordado José Palacio en la redacción Hunan una y curiosidad en el mundo del fútbol que claro cuando eh cuando menos la contra Palacio hemos dicho visto cuando ha sido pues hace unos días se presentaba una marca de cerveza por parte de los bucaneros que se llama como José Palacio muy buenas

Voz 0200 23:20 hola qué tal muy buenas Manu pues la cervezas llama la manera en que en teoría es una cerveza artesanal hecha por el grupo ultra que es así como ellos se denominan el grupo ultra que acampan en el fondo de Vallecas en el fondo del estadio del Rayo Vallecano en el que tenía un mensaje digamos bastante violento bastante claro en esa botella en el etiquetado ponía recicla no tires la botella una vez vacía lanza la al grupo rival o a la policía y a esta cerveza está enmarcada dentro del XXV Aniversario de este de este grupo ultra que es como se presentan ello de hecho el Sindicato Unificado de Policía cuando juega sacó la noticia los compañeros del diario ABC quisieron que el club que el Rayo Vallecano saliera diez algo algo al respecto

Voz 0055 24:08 que se posicionará de alguna forma

Voz 0200 24:10 pero o Manu lo que ha hecho el Rayo durante estos meses a un sobretodo esa semana de los actos de bucaneros ha sido felicitar a su grupo de animación que es como lo denomina al Rayo Vallecano en varias veces por ejemplo en redes sociales incluso el director deportivo David Cobeño y uno de los capitanes a Antonio Amaya estuvieron inaugurando está jornadas las jornadas de del XXV aniversario del grupo ultra bucaneros y además también jugadores en la presentación del libro que también habían hecho este grupo ultra y cuando les preguntaba si oye cómo estás aquí dice es que si no voy yo soy el señalado muchos te lo decían diciendo es que si no esto viene este acto del grupo ultra bucaneros a lo mejor me señala animaban a por mí

Voz 1375 24:56 pues esto es lo que tenemos una cerveza una botellita bastante Maja de cristal que en la parte de atrás pone cuando se vacíe recicla no la tires usará para lanzarse a la hinchada rival o a la policía y aquí estamos hay que ser sopla gaitas te lo digo que ser hay que ser sopla aletas y los jugadores hay que ser irresponsables para ir a una presentación donde se dicen estas cosas y donde se anuncian las

Voz 0200 25:19 disculpa llaman una un apunte muy parecido a lo que a lo que ha ocurrido hoy con los guiris ocurrió la temporada pasada recuerdo cuando con

Voz 1375 25:27 sí sí la agresión del entrenador José Ramón Sandoval

Voz 0200 25:29 a mí como a uno de los de los veo jugadores del Rayo por aquel entonces dos días más tarde se presentaron los bucaneros en un entrenamiento a puerta cerrada el Rayo Vallecano en el estadio pasaron con la connivencia obviamente del del entrenador y encerraron a todo el vestuario para ver quién era el topo para ver quién había dicho quién había filtrado esa información a la prensa un grupo ultra que ahora es defendido por su propio club