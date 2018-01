José González: "Creo que los futbolistas están por debajo de su nivel"

Voz 1 00:00 hola buenas noches como éstas hombre

Voz 2 00:03 pues bien la verdad es que

Voz 3 00:05 contento pues con la idea de este primer día porque he visto bueno la gente sobre todo los futbolistas muy receptivos con muchas ganas de trabajar

Voz 2 00:16 bueno quizás eh

Voz 3 00:18 con el ánimo renovado no no por la marcha evidentemente son compañeros y ido porque bueno he puedan empieza una nueva etapa Hay necesitar bueno pues punto de apoyo diferente a que han tenido anteriormente bien huele así de cruel el fútbol pero pero hay veces que estas cosas han resultado totalmente yo que vienes de China no ahora mismo si esa lo otro

Voz 4 00:45 te fuiste con con Manzano para ya hace ya unos años luego te quedaste tú como primer entrenador después de haber entrenado al Cádiz al Albacete al Córdoba al Murcia a ese Granada que decía justo que cogí en dos mil dieciséis en una situación muy crítica a trece jornadas del final con el equipo colista sacase diecinueve puntos y salvaron a al equipo te recuerdan

Voz 5 01:06 con esta situación Málaga aquella de Granada

Voz 2 01:09 pues que tiene similitudes la verdad que tienen similitudes Si bueno yo

Voz 3 01:17 hoy se lo echó a los futbolistas creo que que ellos están todos por debajo de su nivel he hay muchos de ellos que hemos visto comportarse de una manera mucho más eficiente te puedo dar tercios de este año están siendo poco reconocible no conozco a ciencia cierta los motivos por los cuales lo enriqueciéndose nivel pero tengo claro que no hay un solo motivo

Voz 2 01:44 me he aquí las

Voz 3 01:47 de la situación hay muchísimos culpable se lo he hecho ver también a ello que ellos son los principales culpable de la situación que le está tocando vivir y que bueno que hay veces que cuando cambia una dinámica se genera pues ese es realmente el jugador eso es lo que vamos a intentar intentar cambiar cosas para que el futbolista bueno pues ve a otra forma de trabajar diferente no mejor peor sino diferente a la anterior a lo mejor bueno pues así consiguen algunos resulta positivo para limpiarse ricamente está muy tocada cuando contacta contigo él puede es el

Voz 6 02:33 todos tres horas después

Voz 3 02:35 partido desatar

Voz 4 02:36 sea termina el partido de Getafe y te llama

Voz 3 02:39 si me llaman y bueno yo conocía Mario de hace años enfermo compañero Cádiz no

Voz 4 02:49 setenta tienes alguna duda te lo piensas son cuánto te llama le dices cuenta conmigo

Voz 3 02:53 no no no no tengo ninguna duda porque porque hay mucha gente que piensa bueno claro al hecho no sí bueno te puede está jugando meter tengo descenso yo lo quiero ver de otra manera todo lo profesional está trabajar yo particularmente al mi profesión me gustaría entrenar y es una oportunidad ahí es un reto más difícil

Voz 2 03:17 no quiero de esa manera muy

Voz 3 03:21 bueno si pensase que no se pudiese conseguir no tenga también alude a nadie de que no habría venido porque hay que venir con mucho ánimo con la cabeza mucho más limpio de lo que la gente que rodea

Voz 4 03:32 si te gusta entrenar que mañana has puesto doble sesión no

Voz 3 03:37 sí pero bueno porque tenemos una semana larga jugamos el lunes

Voz 4 03:40 verme a mí me parece bien a mí a veces me extraña que lo que a veces me extraña que los equipos solo entreno del nuevo y cuando llega uno que pone doble sesión ya le miran como diciendo ya está aquí tocando la nariz de con doble sentido nombre

Voz 3 03:51 no hombre porque una intenta pues que que vayan asimilando lo los pequeños matiza que puede tener a otro no mi cuanto antes vayamos machacando esas cuestiones claro

Voz 4 04:07 te van a llegar refuerzos José

Voz 3 04:10 pues hay posibilidades hay posibilidades de mercado evidentemente impiendo mucho más más caro y en ese sentido tenemos limitaciones no

Voz 2 04:23 de metros hay no sabemos hasta dónde van a llegar pero bueno es posible que alguna incorporación

Voz 4 04:32 firmas por esta ISIS es algo al equipo automáticamente una más no

Voz 3 04:37 ya he dicho que he firmado por dos años porque vamos

Voz 4 04:41 vale pero sí lo es pero si no se queda en primer el equipo no está segura

Voz 3 04:45 bueno eso nunca se sabe pero no lo mismo

Voz 1 04:49 bueno eres optimista

Voz 2 04:51 sí yo creo que el equipo va a cambiar he he once punto es un bagaje muy muy flojo

Voz 3 05:02 los futbolistas saben que tienen que dar otra medida

Voz 2 05:06 a ver si si que entre todos

Voz 3 05:10 establecemos un entorno mucho más positivo que no veamos futbolista que que el mes de enero están llorando tras una derrota eso habla la cara de nerviosismo que si no que vaya bien

Voz 4 05:22 mañana a doble sesión y toda la suerte del mundo para ti porque tú suerte es la de la afición y la de su equipo y la de ese gran Málaga que está en una situación muy muy tocada después de que el año pasado llegar a Michel y ahora el mismo Michel te deja te deja el sitio en el banquillo gracias por estar en El Larguero y un abrazo José González