El Sanedrín analiza la situación de Real Madrid, Barcelona y equipos de la zona baja de la tabla

Voz 1375 00:00 de fútbol como todos los lunes en el larguero y además de Canjet esta por ahí nuestro Álvaro Benito hola Álvaro qué tal muy buenas qué tal buenas noches está por ahí Gustavito López Agus muy buenas

Voz 0749 00:11 qué tal muy buenas noche mano qué tal Gustavo

Voz 1375 00:14 que cómo fue el partido del fin de Álvaro que estuve viéndolo un rato en la tele ganasteis al final si no no pactamos Torcón pues si no

Voz 1 00:22 próximos cero uno empatamos a una que es esa segundo clasificado está haciendo una Liga muy buenas bueno de lo malo mantenemos la distancia me alegro

Voz 1375 00:30 cuando te pregunto empatado ganáis todos los males alegales normal que lo dejamos construye era lo estábamos era hijo yo digo mira este es el equipo de Álvaro nuestro comentarista y al final luminosa

Voz 1 00:40 tío difícil en campos de segundo perdió decidir están haciendo una muy buena la verdad pues buen repaso de

Voz 1375 00:47 la primera vuelta que ha terminado hoy de la última jornada de Liga con Cañete con Álvaro y con Gustavo y que deja

Voz 2 00:53 a un Barça con unos números perfectos es que no se podía hacer mejores mejores números

Voz 1375 00:59 a a los tres el mejor entrenador bueno el mejor entrenador habrá más duras el mejor delantero el mejor lateral izquierdo el mejor es que salir

Voz 2 01:08 en unos cuantos de el equipo el Barça sobretodo Messi que está a un nivel estratosférico

Voz 3 01:14 pero vamos a ver que Messi está a un nivel estratosférico pues lo lógico es que realmente lo que hacer practicar casi otro deporte distinto al que practican lo demás no es la realidad cómo se llama

Voz 1375 01:24 te Messi claro pues si no se algo más que fue

Voz 3 01:26 por si si jugaba juega mucha gente que él pero es verdad que es un mago Valverde Valverde suma o porque ya se nos ha olvidado pero hace no tantos meses después el Barça practicamente pues había que echar a todo el mundo al director deportivo al presidente la plantilla no podía competir se haya marchado Neymar no ha resuelto los problemas en el mercado etc etc etcétera Pero es que Valverde sumaba en ese sentido es un tipo que es capaz de calmar todas las aguas ya lo hizo en Valencia le obliga para clasificar para Champion un equipo que estaba bueno pues o atravesando un momento de gran dificultad ir en ese sentido yo les doy todo el mérito a él porque ha conseguido bueno central a los jugadores que solamente piensan en fútbol que todo el mundo esté a gusto que tenga una idea clara de fútbol aún cambiando un sistema histórico porque el Barça nunca ha jugado con con con cuatro centrocampistas ha conseguido gran equilibrio una gran discreción en su trabajo lo que muchos ya preveíamos que Valverde es un gran entrenador la demostrada en todos los sitios donde ha ido excepto el único fracaso que hay es el de Villarreal que muchas veces los entrenadores es casi normal no tener algún año un ahorro no no les salen las cuentas entonces para mí todo el mérito o el ochenta por ciento el mérito eso

Voz 1375 02:37 eh tú Gustavo y Álvarez verdad que Messi está fuera de concurso siempre lo decimos pero es verdad este año está todavía más fuera de concurso pero lo que ha conseguido Valverde además de toda esa paz externa que dice Cañete es darle una solidez bastante más defensiva al equipo la banda izquierda Jordi Alba probablemente en su mejor momento ha recuperado Iniesta había tantas cosas que con Luis

Voz 1 02:56 Enrique se torcieron también Luis Enrique tendría otras virtudes

Voz 1375 02:58 pero de qué cantidad de cosas buenas la portada Valverde a todo el Barça ahora no

Voz 0749 03:04 y sobre todo Manu varios registro no sólo a parte mago como José María bombero porque el fuego que apagó en agosto fue increíble la marcha de Neymar la Supercopa perdida no le el baile que le dio el Real Madrid entonces a pagar eso era complicado sin embargo con su sapiencia con su empatía esa viendo cómo enfocar las cosas con el trabajo que nos eh nos ha demostrado en cada uno el equipo estuvo ha demostrado que es un gran entrenador y el Barça tiene varios registros ahora mismo no cambio el sistema con un cuatro cuatro dos chato muy siguen a la baja de Neymar y Jordi Alba le favoreció esa baja de Naima sabiendo que tiene toda la banda para él y no tiene a nadie que pueda cubrir esa banda y tienen recorrido mucho más largo las sociedades lejanas las sociedades como siempre se suele hicieron el fútbol son cercanas no el lateral con el extremo el mediapunta con el lateral lodo mediocentro los dos los centrales también sin embargo una sociedad muy lejana de Messi con Jordi Alba Messi arrancando por derechas llegando con la izquierda son mucho faceta del juego que ha mejorado el el Fútbol Club Barcelona es verdad que no te entra por el ojo como en otras veces Se o en otras temporada con Guardiola en el banquillo o en algún momento con Luis Enrique pero sí es un equipo mucho más fiable de lo que había sido anteriormente

Voz 1 04:26 bueno si yo yo creo que llega en un momento bueno para un entrenador quiero decir tú coges son un bloque un grupo de jugadores ganador por así decirlo que viene de una etapa donde no está ganando entonces yo veo al equipo convencido del equipo convencido de lo que ha propuesto Valverde de que había que trabajar más de que había que que convertir eso primero en un bloque sólido es lo que empezó siendo el Barça yo creo que el Barça ha pasado de la solidez a la brillantez que hemos visto puesta en partidos con el Celta recientemente momentos de algún los últimos partidos que no tenían las primeras jornada donde sacado a los puntos decíamos eh saca los puntos pero no termina en jugar bien pero es un equipo que conoce poco que es un equipo muy sólido y eso es la base por la que el entrenador tiene que construir un equipo campeón no ha convencido a a la plantilla que para volver a ser competitivos al máximo nivel y sobre todo después del de la pues del del de la eh del pase por encima del Real Madrid en la Supercopa no que le que le revocó por el suelo creo que los jugadores se dieron cuenta que había que cambiar algo ahí fíjate si la han cambiado no da cierto que también nadie se esperaba un Real Madrid que no le compitiera la Liga a estas alturas pero los números son espectaculares

Voz 1375 05:36 además con qué centro del campo llegue que está está Busquets estar Rakitic esta André Gomes y por delante Paulinho San no está Coutinho no está Iniesta tú fíjate lo que quedan por ahí todavía ahora del velero tres a Messi e claro claro claro Messi Messi que está a un nivel increíble pero bueno ahora sin embargo yo no creo mi opinión que el Barça tenga la Liga ganada

Voz 3 05:56 yo sí lo veo ganado porque no le veo esas qué pasa que no le veo debilidad en el equipo no le de un equipo debe Unilever euforia si lo hubiera eufórico que es obviamente en Valverde es imposible pero si lo hubiera eufórico pues a lo mejor podría pensar que se puede dejar puntos en el camino a ver la Liga no la tiene ganada es verdad porque matemáticamente no es así porque hay otros equipos en forma que están ahí peleando no ha tirado la toalla ni mucho menos pero tiene que regalarle no porque la Liga la tiene la mano es el equipo más regular es un equipo que no ha perdido

Voz 1375 06:24 de mantener estos números es muy difícil evidentemente

Voz 3 06:27 pero no le hace falta tampoco todo este este nivel de la primera vuelta pero sin haber perdido ningún partido siendo de largo el mejor equipo el más fiable el más regular y sobre todo sin sin sin euforia porque el entrenador es algo que no va con él no porque es un entrenador siempre discreto natural que que piensa en cada momento en cada partido yo creo que tendría que empezar a regalar la tendría que dar muestras yo no puedo pensar que la Liga la puedan a otro equipo hasta que no vea que el Barça empieza a regalar algo a ponerse la oye mira querer ganar la Liga mira pues sé que he perdido aquí en casa un partido es que perdido aquí otros que perdido aquí otro conque poquito le dio la vuelta a un partido en Sanse en San Sebastián juega rearme aparte ya de todos los las virtudes que tiene el equipo local juega con un Joker juega con un comodín que es Messi que del mis del solo de ganar muchos puntos cuando está todo el equipo en forma no ha hecho falta tanto mal siguen los meses de diciembre en el mes de enero en el mes de noviembre pero en el mes de agosto y mes de septiembre era él practicamente el que te ganaba los partidos no entonces yo para para para no ver a un Barça campeón de Liga me lo tiene que demostrar el Barça hay de momento no me lo demuestren en esa

Voz 1375 07:32 el Barça que perdiese la Liga claro tiene que empezar

Voz 3 07:34 a regalar posibilidades a los demás que no lo ha hecho en todo el año

Voz 1375 07:37 yo yo sí que son es el gran favorito pero yo el Atlético no lo descarto fíjate y con todo el respeto al Valencia pero el Barça pierde un partido que algún partido por perder sede pone el Atlético a seis y el Atlético está ahora mismo en un momento plantar

Voz 0749 07:50 ya se sabe lo que pasa Manu son tres partidos si el Fútbol Club Barcelona visitó el Wanda visitó el Bernabéu el Bernabéu también Mestalla a San Mamés todos ellos vienen a a casa después otra cosa no olvidemos que el Atlético Madrid juega Europa League juega el jueves es más cansino los viajes son más largos es verdad que recuperó gente es verdad que hizo fichaje nuevos es verdad que puede tener algo más de consistencia en el juego porque vino jugadores que le pueden hacer bien y un registro táctico diferente pero el Fútbol Club Barcelona como dice Santi tiene que perder la yo mismo ha demostrado que en un campo muy malo psicológicamente le puede afectar ir con dos goles por debajo sin embargo lo dio vuelta en el segundo tiempo físicamente mentalmente y emocionalmente superó a la Real Sociedad era un campo en el que altas dos goles por ahí en otras circunstancias pueblo Garzón ha bajado los brazos ayer no lo vimos en esa faceta no fue un equipo muy sobrio fue un equipo que siempre quiso que tiene fe que tiene ambición que sigue teniendo hambre ya demostrado en el día de ayer que muchas veces en partidos como el de ayer das un golpe arriba la meseta suegro Barcelona lo hizo por eso decíamos

Voz 2 08:58 sí es verdad que numéricamente hay

Voz 0749 09:01 posibilidades de otros equipos pero yo veo al Barça muy pero muy fuerte

Voz 1375 09:04 eh tú Álvaro Alves campeón ya

Voz 1 09:07 hola campeón no pero es que fíjate que la la Liga que está haciendo el Atlético de Madrid es espectacular por números un poco deslucida porque lo del Barça está siendo increíble no pero yo es que lo que estoy con Cañete yo no no no no le veo grietas al equipos que concede muy poco es que el Barça del año pasado a lo mejor tenía momentos más álgidos en cuanto a brillantez cuando alcanzó estaba el talento de Neymar se junta con Messi por ahí aparecía Iniesta yo qué sé este año no ves a lo mejor punto tan altos pero pero lo horrible concede poquísimo a los rivales no no no le veo sufrir defensivamente prácticamente nunca momentos puntuales un equipo muy muy solidario un centro del campo muy trabajador y luego lo que decís es que me con Messi a este nivel bueno ya ayer ayer Suárez ayer el Joker si si eso que casi no porque porque apareció de una manera magnífica para para hacer dos goles una asistencia lo difícil luego haber como porque date cuenta que todavía no ha aparecido que todavía Coutinho no parecido entonces son encima cartas que tiene en teoría para los últimos meses de competición Valverde para añadir a todo lo que tiene ya construido

Voz 1375 10:17 eh vengo preguntando casi diecinueve jornadas el Madrid casi en el mismo tono ya supongo que hasta tampoco vosotros mismos ya no tendréis nada nuevo que contar porque es que le pasa al Madrid en Madrid y que le pasa al Madrid pero fijaros hasta donde se va abriendo la brecha cada cada lunes que os pregunto qué le pasa

Voz 2 10:32 Adri que ahora mismo está diecinueve puntos nunca en la historia jamás en la historia de la Liga el Madrid había estado a esta distancia a tantos puntos al final de la primera vuelta nunca dieciocho puntos estuvo Mourinho ahora a diecinueve claro nada sea venimos del año dos mil diecisiete donde ha ganado cinco títulos y ahora muchos diciembre bueno pues ahí me despierte alguien de esta pesadilla pero Álvaro es una pesadilla que está durando demasiado no

Voz 1 10:56 sí sin duda inesperado inesperado yo creo que primero por los propios protagonistas ni ellos mismos esperaban algo así un inicio de Liga como el que hemos tenido oí hilos segundo que con poca explicación no poca explicación yo yo el otro día de todos modos vi brotes verdes ya de llamarme loco si queréis luego el el otro día no mereció perder el otro día vi a la gente con con con otra predisposición a a jugar fútbol y a recuperar el nivel que que se supone que tienen que tener ciertos jugadores del Real Madrid y al final yo lo que esto sólo pueden reconducir ellos talento hay osea en cuatro meses un plan una plantilla con yo he escuchado de todos es en estos en esta semana sobre todo donde está acentuado ya la crisis escuchado todo tipo de barbaridades Si lo que demuestra es una cosa que lo difícil que es ganar en el fútbol de élite lo difícil que es mantenerse arriba ahí tener éxito de una manera consecutiva es es muy complejo yo creo que hay talento para darle vuelta a la situación eh no sé realmente cómo está el equipo a nivel físico a nivel mental que es lo que más me preocupa porque porque la confianza es fundamental y si el equipo no recupera esas sensaciones para jugar esa confianza en sí mismos esa confianza que tenía antes esa fe ciega en el técnico la el técnico a sus jugadores y viceversa va a ser difícil porque tienes un examen en que te puede marcar lo que queda de temporada porque puede ser muy duro muy duro el final de temporada Real Madrid Si no se supera la eliminatoria de Champions

Voz 1375 12:36 doctores Cañete López algún día

Voz 3 12:38 el nuevo sobre el paciente blanco no estoy de acuerdo con todo lo que dice Álvaro en cuestión de calidad hay profundidad de plantilla lo importante como quieres dar la vuelta lo primero que tienes que tener es mimbres para mí falta autocrítica sea para mí esto se puede resolver a partir de autocrítica primero el entrenador ahora en su foro interno a lo mejor pensará bueno es que no veo a todo el mundo implicado como el año pasado vale pues tienes que conseguir implicarle tienes que utilizar tus herramientas para conseguir implicar a los jugó lores es sencillo en época de crisis pues claro es que yo jugaba por la derecha la me ponen por Izquierda claro que yo no tenía que está en el banquillo y sin embargo me han metido en el banquillo es que yo claro yo como voy a defender si el que está a mi lado está lento eh yo soy portero y cómo voy a cada uno busca de alguna forma sus excusas para bueno pues para salirse del protagonismo de de la crisis no insisto todos no en general yo creo que para solucionar una crisis lo que hace falta es autocrítica olvidarse del que tienes al lado de lo que se está haciendo más de lo que me tiene despistado preguntarte tú porque tú no está rindiendo probablemente porque estás más pensando en otras cosas y estas más viendo algún fantasma que otro el lugar de centrarte en tu rendimiento en lugar de comprometerse con tu camiseta no ya había muchas veces cuando cuando cuando cuando los jugadores entramos en crisis muchas veces los equipos estábamos X juez que claro así es imposible es que casi es que así

Voz 4 14:06 pues claro es que es que el entrenador bueno vale pero no estar dejando cobrar piensa vamos a pensar por ahí como no está dejando de cobrar a ti no te pie pagan papel que pienses te pagan para que rindas trata de rendir tu punto ya está no yo creo que con auto Chris la autocrítica es el único camino que hay para solventar la crisis imparte desde el propio entrenador

Voz 1 14:26 no

Voz 0749 14:28 su mano cuando estuvimos en en época de crisis lo peor que puede haber en un vestuario son dudas la realidad cuando el compañero duda del otro compañero cuando dudas del que tiene que hacer gol cuando dudas el que tiene que defender cuando dudas del portero cuando dudas como futbolista el entrenador y el entrenador duda no sólo de los once que salen al campo sino de los suplentes porque por ahí no lo bebían eso lo peor que le puede pasar a es un acta en una cuestión de confianza yo creo que el Real Madrid está pecando de falta de gol ocasiones crea la mismas ocasión en que temporadas anteriores lo que pasa nota certeros y a eso lunnis una baja física sobre todo en los dos tiempo porque se extraña ese Real Madrid de Arriola finales en el Bernabéu que levantó muchísimos partidos en una falta lateral en un córner en en pelotazos al equipo aunque ese un equipo desordenado tren terminaba ganando los partidos eso también requiere algo físico y el Real Madrid que se le echa en falta en ese sentido no pero las dudas son fundamentales despejar todo tipo de duda confiar en el compañero agruparse dar filas entorno a los malos resultados porque no es fácil cuidado que no es fácil cambiar el chip es verdad que el único equipo lo pueda sedes el Real Madrid pero cambiar el chip de dejó la Liga helado para centrarme en la Champions no complicara el chef es verdad que el único lo pueda hacer ya dio muestra eso es el Real Madrid pero hay un momento que por ahí no te sale

Voz 1375 15:55 ayer echaron a Michel hoy han presentado José González que vamos a hablar enseguida voy corriendo a Málaga así que os hago dos o tres muy rápidas de de de los equipos que están sufriendo estamos hablando de los de arriba alguno están mejor otros peor pero el drama está bajo ya a estas alturas de Liga ya eh Málaga y Las Palmas ha llegado Paco Jémez pero no ha servido como revulsivo por ahora echan a Michelle en el Málaga

Voz 1 16:16 eh huelen a Segunda estos dos equipos Álvaro tu tiene elabora cristal o qué

Voz 5 16:24 no a mí me huele a mí me duele Gustavo tiene mala pinta sobre todo es sobretodo Álvaro

Voz 0749 16:32 vamos a ver en el caso Almada en el caso del Málaga de los mejores jugadores a Michel supuestamente pueblo que se hable y lo que se conoce públicamente que Michel pide una serie jugadores sino sólo el de treinta y otro totalmente distinto y en el mercado de invierno seguramente con el visto bueno del entrenador letra es algunos jugadores y lo terminas echando esto es una falta de de compromiso por parte de la entidad con con el entrenador no primero le vende muchos jugadores después te cargas al director deportivo que terminase cargando te al director técnico en cuestión de Las Palmas yo creo que más de lo mismo no no pasa por un tema de de entrenador sino tardaban un tercero se encargaría efectivamente haga tensión cuando bueno jugar problema el entrenador cien segundo no te pone cincuenta y cincuenta y cuando el tercero no te pone exigió a problema el jugador pasa exactamente lo mismo por más que venga cualquier entrenador yo creo que también una falta de altitud una falta de intensidad y lo demostró frente a Girona Manu donde independientemente

Voz 2 17:28 que Paco Jémez se eche las culpas hay una falta de actitud de los jugadores también mucho mucho desajustes defensivos

Voz 3 17:36 planifica yo creo que son las tres de de que vienen del verano una falta de planificación grande en ambos equipos

Voz 1375 17:44 bueno hoy aquí la respiración mientras ahí de Las Palmas el pito

Voz 1 17:49 tarde Álvaro esto sí que llevamos seis partidos cuatro victorias en Liga si fíjate que iba a ese momento para sacarlo del descenso si yo soy mucho mucho mérito porque porque el equipo venía con unos resultados muy malos pero iba iba apostilla sobre lo de Paco que fíjate que Paco que es un que es un excelente técnico pero pero para que un equipo juegue como quiere que jugar Paco necesita mucho tiempo Sam es un es un sistema para jugar muy abierto con una propuesta de tener la pelota de de arriesgar porque los equipos que quieren tener la pelota pues tienen que arriesgar y a lo mejor no no con los mimbres que tienes en Real Madrid Barcelona para hacer esa propuesta entonces va a ser complicado que en poco tiempo eh pues se asuman todas las ideas y hice desempeñen con éxito no es lo mismo que el Pitu que ese tipo de entrenador de todo lo contrario de vagón equipo donde no estoy teniendo resultados vamos a primera a lo que hemos dicho antes a ser más sólidos a conceder poco a ser mucho más solidarios a a estar mi ex forzados a que cada uno haga su trabajo bien en lo defensivo ha y a partir de ahí crecer yo creo que lo que ha hecho el Alavés no ya en cuando han tenido resultados buenos han recuperar la confianza y fíjate lo que me da ganar dos o tres partidos seguidos te pones sales de ahí

Voz 1375 19:03 oye la última a los tras haber sido jugadores y no sé si alguno de los tres no lo recuerdo se plantó alguna vez en vuestra carrera deportiva en grupo de ultras ayer al entrar

Voz 6 19:12 junto a pedir explicaciones a como en Sevilla e imagino que alguna que otra no si tienes una carrera larga es imposible que no

Voz 3 19:19 ah no Icomos reacciona hemos visto lo que ha pasado

Voz 0749 19:22 ya hay en Olimpia

Voz 3 19:24 en ese momento desde el principio no toleró esa situación ir a Toledo por lo tanto no entrar ni siquiera en debate con ellos esa es la realidad no no toleró el que vengan de la calle con mal humor y la lista de explicaciones y ha ya pedir compromiso no como si el futbolista resulta que lo que de jugar a fútbol no fuera su empleo y no le fuera

Voz 1 19:46 el vida su su profesión susurró

Voz 3 19:49 con todo en ello no porque yo entiendo con Ultra puede sufrir mucho cuando su equipo va mal pero el que más sufre aún es el futbolista que al final dependes

Voz 1 19:58 su su trayectoria su Profés

Voz 3 20:01 John su vocación su futuro todo depende de la marcha del equipo entonces yo nunca lo como nunca lo ha tolerado nunca entran en siguieran debate

Voz 0749 20:09 opino como Santi firmó bajo eso es en Europa en Argentina me cagué todo

Voz 1 20:14 se le

Voz 0749 20:16 sea ya el cuento distinto no lo tolera les cierro la puerta pero te tiran la puerta abajo tendrán por la venta la taza del váter portó lado entonces ella es más complicado ya sabe ni tiene de información Teddy correr más allí y más allí te dijo que no me no me marcaron Robinson mejor ya la intensidad que le metía cuando venían a los muchacho era impresionante es muy complicado Santi muy complicado vuelo conoce muy bien puede tuviste muchos argentino en el banquillo en el en el Valencia y en cualquier equipo que que hayas integrado cuando te vienen a presionar los muchachos esos es complicado porque aparte al no ser sociedades anónimas son clubes tienen fácil acceso y tienen información y cuando tienen información la cosa también cambian porque te presionan por muchísimo el lado humano eso es complicado lo hemos aplicado en algún programa ya a mí lo hemos analizado fríamente pero es difícil es muy dificil la canción es de otro tono no oí por ahí podemos hacer lo que comentaba

Voz 5 21:18 tolerar lo de de la misma manera pero a mí me tocó una

Voz 0749 21:21 fea fea o varias fechas en Argentina

Voz 1375 21:25 es la peor de todo hombre

Voz 0749 21:28 han pasado años no no no ahí lo lo conté en su momento porque me pareció algo muy feo porque te vienen te presionan o ganas o bueno tienes el coche en la familia tienen estatus padre en ese momento no tenía pareja ni ni familia pero sí tenía Mis padres e Isabel donde trabajan dónde vivís saben lo que gana sabe lo que percibimos es saber por dónde te mueves saben muchas cosas y cuando a bote suena el teléfono en fíjate lo que dijimos ayer que mañana es el partido con céntrate bien tener que correr que jugar tienen que hacer goles shabat de lo pensadas viste por suerte salió bien dejado ganando acá lo estoy contando con ustedes pero reales

Voz 7 22:05 sí que lo comenzó Lidia te doy más rápida ahí a Álvaro muy fácil lo que le pasa Álvaro

Voz 2 22:09 morenito y en esa en esa clase de de de de

Voz 0749 22:12 acción y me ponía un poco más blanco sabe lo que le pasa a Álvaro Manu

Voz 3 22:15 que le persigue los padres para que pongan a sus hijos del titular

Voz 7 22:20 oye sabes que hay conmigo no entrena cuando Caixa nada contaba me cuenta mi hija solamente me ha hecho una cosa estoy muy cansado mañana hablamos

Voz 0749 22:33 la Rioja suele sea que viene entrena Álvaro te digo

Voz 3 22:37 no no no no no te lo prometo te lo prometo que le lo he dicho papá hoy mañana hablamos pero yo no estoy en la cama

Voz 1375 22:42 qué tal qué tal ha entrenado y Álvaro buen portero trabajado mucho

Voz 1 22:47 tenemos futuro Reporteros sin duda con Lucas

Voz 1375 22:50 por fin una bueno en la sala

Voz 3 22:53 Álvaro Álvaro Alvaros en tramos de dos años más que mi hijo había sido eventual supongo Amin a mí yo no hablo de de con los técnicos del Real Madrid Nicole ningún técnico sobre mi hijo sobre sus condiciones habló sobre su educación y su actitud y a mí me llena de satisfacción cuando me dice no tu hijo no tiene ningún problema ni tú ni en comportamiento el comportamiento a partir de ahí mira chico me marea mucho todos los días

Voz 1375 23:19 va compone decir esto no está puesto marean

Voz 3 23:22 mucho más ha expresado que

Voz 1 23:24 le dije oye dio de te mete caña a tu padre o los dice puff dice no me dejan en paz que o juro por Dios que es un

Voz 6 23:34 mentiroso que es él el que ha visto partido a este partido quieres estoy parecía otro es como todo hace que haceros