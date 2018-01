Voz 0020

su mesilla ahora mismo el hombre que se fue a Marte porque quería estar solo es el título de un libro positivo perfecto dicen para empezar dos mil dieciocho su autor es David Barnett y estamos ante una novela inspirada en un hecho real un astronauta británico que se equivocó de número al llamar desde la Estación Espacial Internacional en el año dos mil quince a partir de este error telefónico el libro recoge divertidas conversaciones entre Gladys que le hace preguntas Atom cómo qué dónde aparcar su nave ella es una abuela con ciertos problemas de demencia ahí como astronauta que ha querido irse a Marte para no volver un libro ligero y entretenido pero con cierto poso de un autor de narrativa que también escribe comics periodista profesor universitario la pasada semana se presentó Madrid Human off FON está internet cambiando Nos como seres humanos un libro de Andy está el que parte de la base que dentro de cincuenta años todo estará automatizado menos una cosa las emociones humanas partiendo de que todo estará digitalizado está el pone en valor las habilidades sociales de los hombres el talento humano afirma el autor serán más necesario que nunca en el mundo desconocido al que nos dirigimos una frase del autor vivimos en una sociedad smartphone céntrica in necesitamos transformarla en una sociedad humano céntrica Andy estaban por cierto está considerado como uno de los mejores expertos en branding del mundo de hecho es conocido como Míster branding si una mujer para terminar la definen como la John Keynes del siglo XXI ella es Kate economista especializada en retos sociales psicológicos quien publica economía rosquillas Siete maneras de pensar la economía del siglo XXI y Esquerra Worth afirma que la economía no funciona ha sido dice incapaz de predecir y de impedir también las crisis económicas así que esas teorías que manejábamos ya están obsoletas y necesitan revisión esta Siete maneras de pensar la economía del siglo XXI en la que la autora nos hace reflexionar son siete claves que muestran porque la economía convencional no se ha llevado por el mal camino y establece también una manera de reconducir nos crea un modelo económico de vanguardia apropiado para el siglo XXI un modelo en el que una brújula en forma de rosquillas señala el camino hacia el desarrollo humano la autora que trabaja para distintas universidades también es investigadora en Oxfam Naciones Unidas ya ha sido calificada como una de las diez tuitera es más importantes en materia de transformación económica los títulos que hemos planteado hoy el hombre que se fue a Marte porque quería estar solo Human of On está internet cambiando Nos como seres humanos economía rosquillas Siete maneras de pensar la economía del siglo XXI