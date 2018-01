El Larguero: Carlos Sainz, la violencia en el fútbol y la lesión de Dembélé (15/01/2018)

Voz 3 00:00 bien

Voz 4 00:45 muy buenas noches bienvenidos al larguero acaba de terminar la primera vuelta de la Liga

Voz 5 00:50 falta por disputarse ese aplazado Leganés Real Madrid pero ha terminado el último partido de esta jornada decimonovena en el Benito Villamarín

Betis Leganés ya ganado el equipo andaluz tres dos se adelantaron los béticos con goles de Tello de Joaquín luego empataron con goles de Gombau de Eraso los de Garitano y a diez minutos del final ha habido un penalti por una mano dentro del área a favor el Betis lo ha tirado a Rubén Castro

Voz 5 01:21 en ponerle nervioso a Rubén Castro que ha entrado el banquillo hacia un ratito tiró con mucho aplomo con mucha tranquilidad ideado

Voz 1375 01:29 los tres puntos al Betis así que con ese gol de Rubén el Leganés se queda décimo tercero con veinticuatro puntos y el Betis termina en la primera vuelta séptimo con veintisiete puntos espectacular la primera vuelta de un Betis que de la mano de Setién se queda ahí muy cerquita de los puestos de de Europa donde por cierto mañana estaremos haciendo en las pero allí en el Villamarín mañana en las pero desde Sevilla en el Benito Villamarín dónde están Florencio Ordóñez Ifrán Roquillos que

Voz 5 01:59 es tanto había por ahí porque el partido acaba de terminar hace nada

Voz 6 02:01 la Florencio muy buenas muy buena a mano

Voz 5 02:04 la felicidad continúa abre no acabó con el derbi esto sigue sigue y de qué manera porque además muchacha hubiesen querido este guión que uno de los grandes ídolos de la afición del Betis Rubén Castro que reaparecía hoy había muchas posibilidades que lo viese que no volviese a ponerse la camiseta del Betis pero la circunstancias lo han permitido el que le ha dado el triunfo además al Betis con ese penalti lanzado al Pichu Cuéllar que curiosamente al Pichu Cuéllar fue quién le marcó su dos últimos goles con la camiseta del Betis Sporting Betis de la temporada pasada Joel ha dado el triunfo a a un Betis que tiene eso sí que sufrir demasiado marcar demasiados goles para ganar los partidos hoy lo tenía prácticamente hecho con los goles de Téllez de Joaquín en la primera parte pero el equipo sigue concediendo mucho atrás

Voz 7 02:46 As y los goles de Gombau al filo del descanso hoy

Voz 5 02:49 como tú comentabas bien Anxo ya habían avanzada la segunda parte hacían pensar que no iba a poder ganar el Betis el partido pero mira ha marcado con el penalti Rubén Castro el tanto de la victoria pero pero es que tiene que marcar tres goles el Betis el otro día en Albert Hubo marcar cinco Gil para ganarlo yo había tenido marcar tres para conseguir los tres puntos en una filosofía de un poco de los equipos de Setién no marcan goles pero también verdad que encajan bastantes goles de momento hoy ha salido bien también tres dos y ahí están si no los espectadores neutral desde luego es todo una diversión enorme y este año divertidísima lo neutral y divertido para los béticos también lo ve todo este año años si no séptimos séptimos competir de punto no está mal terminar la primera vuelta séptimo está también en France Roquillos y muy buenas hola qué tal muy buenas manos

Voz 1375 03:30 dicho los entrenadores bueno el segundo de helvética estaba sancionado Setién no

Voz 8 03:34 sí sí sí estaba sancionado vuelve

Voz 9 04:17 el equipo está cada vez mejor está consiguiendo partido que son muy complicado hoy día ganarle al Leganés es aunque es un equipo que es casi reciente en la en la categoría es un equipo muy duro hoy día que lo está demostrando tanto en la Liga como en Copa una pena

Voz 10 04:34 con el esfuerzo el trabajo con darle la vuelta al marcador con dos pero lo de empatar adornos nada

Voz 3 04:40 yo vengo

Voz 8 04:42 te doy un dato con treinta y seis años dos parejas

Voz 0700 04:48 jugadores que han marcado en el mismo partido si nos remontamos a la sesenta y tres sesenta y cuatro lo consiguieron

Voz 5 04:54 Stephanie pujas este año en la diecisiete días

Voz 0700 04:56 sí ocho Rubén Castro Joaquín

Voz 5 04:59 pues ahí queda ese dato en Rubén Castro que se va acercando al registro histórico de Poli Rincón no como máximo goleador en la historia del club ahí está dos goles

Voz 6 05:09 ahora volvemos a uno de igualar a dos les superar

Voz 5 05:11 nadie duda que que lo va a poder superar mañana a ver si alguno es valiente yo creo que sí sobre todo Serra Ferrer y dice abiertamente ya que el objetivo debe ser Europa porque el club ahora mismo la dimensión social del Betis la dimensión institucional es tan grande que la dimensión deportiva tiene que ponerse a la altura de de las otras dos chavales mañana nos vemos

Voz 6 05:32 aquí te esperamos ahí estaremos por de de Valladolid Pedro Javier fíjate a ver te has de rasca no por ahí hace hace pero bueno veo un abrazo hasta mañana Florencio Sevilla

Voz 1375 05:44 el sexto con veintinueve Betis séptimo con veintisiete así minan la primera vuelta dos equipos de Sevilla en Sevilla estaremos también en seguida en un día en el que hemos vuelto a ver una imagen que me parece impropia de estos tiempos y el Sevilla es verdad que no está pasando por su mejor momento a pesar de que está ahí sexto de que está en zona europea ha habido cambio entrenador ha habido una derrota dura en casa en el derbi contra el Betis esa manita que ha escocido y mucho y ha hecho mucho daño no han entendido mucha gente yo el primero porque se cambiaba haber dicho y además por Montelfo al que le acaban de echar del Milan y que no conoce para nada el fútbol español y ahora la pones aquí en enero a ver si conoces un poco al equipo y la Liga no no lo he entendido y como yo hay muchos que no lo ha entendido

Voz 5 06:29 en ese clima de tan enrarecido ha llegado

Voz 1375 06:31 tras derrota más esta vez en en Vitoria este fin de semana contra el Alavés de Abelardo y la afición anda mosqueada como representantes se han erigido ellos mismos en representantes de sí mismos ya han dicho un grupo de ultras de el Sevilla grupo de se han plantado en entrenamiento esta mañana supongo que habrá visto las imágenes allí a pedir explicaciones a a los jugadores más o menos pues como si fuera el consejo administración allí todos los consejeros han dicho venga queremos hablar con los jugadores y claro va a algo habrá que hacer con esto que yo creo que ya va siendo hora no porque claro el Sevilla tenía hay un tío de seguridad no sé si había uno dos que han llegado ahí se han plantado allí veinte tíos sí que hacen los dos enviados del la paz pues pasa pues allí que queremos pedir explicaciones a los jugadores es tan lamentable la imagen si yo no digo que no haya que que que respetar y que y que tener ciertos mimos con la afición no ciertos guiños pero de ahí a que se planten un grupo de aficionados ultras lleguen allí a decir queremos hablar con los jugadores y que pero vamos que es que sino si les dices que no de ahí no se van Ivette a sabérselo Caballé no acaba mal lo vuelven por la tarde os siguen allí por la mañana es que es tan lamentable la imagen que será de de de nuestro fútbol tan tan chabacano ahí tan tan tan tan fea que que al final alguien tendrá que hacer algo porque está muy bien que sea la boca que a todos a mi el primero y creo que en eso aquí no somos dudosos si con con la campaña que ha hecho la Cadena SER desde la temporada pasada sin respeto no hay juego ya antes incluso y lo seguiremos haciendo con campañas en campaña hay que echar a los ultras del fútbol es que no hay no hay debate si es que no hay ni que debatir con nadie hay que echar a los ultras del fútbol pero claro algo hay que hacer porque cómo cómo se evita que llegue allí un grupo de aficionados irían queremos hablar con los jugadores que que se hace para echarlos de allí que hay que hacer hoy vamos a intentar vamos estar enseguida en Sevilla repito para que nos cuente lo que ha pasado hoy a contar Santi Ortega y sobre todo para intentar hacer una reflexión que se puede hacer para que esta imagen que no es la primera de que Sevilla en el fútbol John que ya pasó hace años en el Atlético de Madrid os acordáis unos encapuchados replanteándose allí diciendo cosas contra los jugadores jugadores que por cierto muchos de ellos son los pros los primeros que luego se iban a la grada hacerles hay un mimo y a regalar la camiseta ya a decirle no es que nosotros necesitamos es que hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas hay que tener mucho cuidado en el fondo la mayoría de gestos son por miedo porque tienen miedo a que les amenacen un grupo de bueno de aficionados digamos bueno pues ya está han presentado pero pero pero quiénes son paran ni que ya digo pensé que era pensé que era Pepe Castro y el consejo de administración del Sevilla que llegaban allí a pedir explicaciones a a la casa a la ciudad deportiva el Sevilla pero vamos no han metió la caseta porque porque porque al final ha dicho el de seguridad plena meteros quiero decir bueno enseguida estamos ahí en Sevilla allí os contamos en otro capítulo espinoso también que no ha dejado la jornada de liga en el Levante Celta Jefferson Lerma que ya se ve en las imágenes de Movistar Plus que le dice al árbitro durante el partido me ha llamado negro de mierda señalando a Iago Aspas bueno pues termina el partido y lo dice ante las cámaras de televisión haya a pie de campo dice Iago Aspas me ha llegado me llamó negro de mierda comunicado el Levante apoyando a su jugador el Celta eh vendiendo a Iago Aspas o al menos lo defendiendo sino diciendo aquí no hay ninguna prueba que demuestre que ya le ha llamado esto a a Lerma o el propio Yago diciendo que lo que pasa en el terreno de juego se queda en el terreno de juego hoy ha habido una imagen nueva que has sacado el día después con Daimiel y con Cañizares si Raúl di di con Maldini compañía donde se ve que le dice hago Aspas muerto de hambre a Lerma le dice eres muerto de hambre

Voz 5 10:12 no hay una imagen en la que se demuestra que la dicen negro de mierda

Voz 1375 10:15 qué es lo que denuncia Lerma un Lerma que hoy ha hablado con una emisora de Colombia irá mandado este mensaje bien directo a Iago Aspas

Voz 11 10:23 el país me reclama yo le digo que qué pasaba

Voz 1806 10:26 yo el año donde nadie es es mi abarrotada ahí perdí la cabeza hoy ya da quería

Voz 12 10:33 buscarlo joder lo pero después de lo que yo he dicho les pongo en el tobillo el árbitro esa viene dice y le digo qué quieres que haga después de que me he dicho como negro de mierda desprende dice calma en las ganas de pegarle

Voz 1375 10:49 además de esto Lerma dice a ver si tiene narices Yago Aspas me niega la cara que no me ha dicho negro de mierda eso es lo que ha dicho Lerma en esas declaraciones bueno them velé sea lesionado es otra vez no ha empezado con buen pie el chico en el Barça a la remontada de anoche en San Sebastián no trajo

Voz 5 11:10 felicidad completa deja otra lesión de de melé en el

Voz 1375 11:12 mismo lugar entre tres y cuatro semanas de baja rotura fibrilar pues es decir lesión muscular otra vez en el muslo izquierdo recordamos ciento cuarenta y cinco millones de euros más los variables ciento cincuenta millones de momento apenas se ha visto hasta o casi toda la primera vuelta lesionado jugó un par de partidos y otra vez lesionado muchos se temen que puedan estar ante otro caso Bale es muy joven el chaval acabará llegar enseguida lo vamos a preguntar a un doctor que puede pasar con las lesiones de de envíele repito tres cuatro semanas de baja el segundo fichaje más caro de la historia del Barça en Málaga hoy ha sido presentado José González le han presenta por la tarde a las cuatro y enseguida esa puesto a entrenar con la Mantilla sustituye a Michel penúltimo el equipo con once puntos ha dado rueda de prensa Miguel Ángel Ramírez presidente de Las Palmas del equipo colista también mandando un mensaje muy firme con los jugadores a los que les pide que no se pueden reír nadie del escudo de la Unión Deportiva Las Palmas y fuera del fútbol en esta portada El Larguero en balonmano hemos ganado segundo partido de los hispanos en el Europeo en Croacia veintisiete veinticinco a Hungría sellando así el billete para la segunda fase en el Dakar ya sabes que una etapa Nos lo contaba anoche Ponseti la noticia ha estado en qué que finalmente han sancionado a Carlos Sainz es increíble según la organización por haber pasado con su coche cerca de un rival y haberle tocado y que eso le penaliza con diez minutos sanción aún así sigue siendo líder con cincuenta y seis minutos de ventaja sobre el segundo bueno luego lo vamos a contar ya porque está por ahí creo esperándonos eh Carlos Sainz once y cuarenta y dos antes de irnos a Sevilla y empezar con toda la página del fútbol a luego estábamos aquí como siempre Santi Cañizares con Álvaro Benito y con Gustavo López que tenemos a Kiko en la camita con la manta y tal ahí recuperándose así que hoy tenemos tiempo de sanedrín como todos los lunes y luego entra Raúl Ruiz pero a esta hora pues vámonos al rally Dakar que está esperándonos Carlos Sainz

Voz 15 13:27 qué es

Voz 5 13:30 bueno tiempo para del rally Dakar en El Larguero José Antonio Ponseti muy buenas

Voz 1025 13:34 qué tal señor Carreño buenas noches está esperándonos por ahí

Voz 5 13:36 enseguida les saludamos nuestro grandísimo Carlos Sainz Cesc hoy ha habido jornada descanso como contabas anoche pero nos hemos quedado con los ojos como platos cuando hemos conocido la sanción que le ha caído esta tarde seguí parte

Voz 1025 13:47 me acuerdo que está este medio día con Pacojo le decía que estaba flipando textual he dicho con esta movida porque primero se le acusaba de no haber ayudado a un tipo del cuatro el tipo se llama Keith con este señor holandés de tener cincuenta y tres años tiene en su haber haber inventado una cosa que se llama buque en punto com que sí es verdad no de una página web claro claro eh pues este señor ha participado en otras edición del Dakar y este año va con un quad bueno ha acusado a Carlos de haberle echado fuera de la pista ida pero de haberle de habérselo llevado puesto directamente de verdad Javi de haberle tocado con el que si Saint dice pero vamos a ver si no tengo ninguna marca en el coche si no tienes una marca en el cual qué me estás contando dice Carlos Sainz dice yo iba a ciento cinco

Voz 1375 14:34 cuenta cuando lo adelanté a ciento cincuenta tocó el quad el cuatro ahora mismo

Voz 6 14:39 claramente estaría dando tres vueltas en vida tiraría todavía estaría da

Voz 1025 14:44 es que es todo un poco incomprensible qué pasa con esto pues que se abre la mano a que cualquiera que venga sin pruebas te entienden por diez minutos pero a ver a ver cómo está Carlos Sainz que me dicen que está enfadadísimo ya cuenta de todo

Voz 11 14:57 esto no pues si por ahí está a esta hora de la noche

Voz 5 15:00 en el Larguero hola Carlos qué tal buenas

Voz 11 15:03 hola qué hay

Voz 5 15:05 en contando los días que quedan no para que se acaba el rally Dakar

Voz 1056 15:09 bueno queda mucho todavía tienen cabida pero va a hacer tres casos difíciles y largos con muchas trampas han sido siempre pruebas que

Voz 16 15:21 han definido en nuestras ocasiones

Voz 5 15:24 estoy que me estaba contando la noticia del día la sanción que te han metido de de diez minutos es una sanción digna

Voz 1025 15:31 Expediente X paranormal

Voz 5 15:33 sólo tú de

Voz 16 15:36 sí sí

Voz 1056 15:40 Justo lo no entendemos lo entiendo porque sinceramente al cuatro tuve la suerte esquiva una tocando cuando el que cometió en el Senado al a él me eh

Voz 16 15:56 es hace sale

Voz 1056 15:59 en el camino la verdad es que estaba todo hoy el nuevo Barret

Voz 16 16:02 sí

Voz 1056 16:03 en ese momento en febrero pasando a soltura el pierde el control del cuatro bueno pero cuando estoy pasando poquito antes y que hace el amago hacia el canino

Voz 16 16:18 batazo

Voz 1056 16:19 gracias a Dios por esquivo obviamente me imagino que lo llevaría adelante no no Leto que para nada son mantengo viva muy hecho él acabó sin tocar de destrozos con los coches Dios quiera que por suerte que no que no otro que no bueno pues pues simplemente no sé no lo sé porque diez minutos no lo sé porque él acabo cabo el el doce creo a rozar con de coche Le de dos toneladas el cuatro puedes imaginar algo

Voz 5 16:58 para algunos coches que seguramente habrán pasado por tu lado en más de una ocasión

Voz 1375 17:01 con Iker nunca se ha producido no es una situación muy muy rara como tú dices no claro

Voz 1056 17:09 no es incomprensible consta pero bueno prefiero pasar página nadie el equipo se quedó apelar la decisión

Voz 5 17:18 bueno lo que sí

Voz 1056 17:21 Nos falta falta son sólo diminuto sí

Voz 5 17:23 qué sacándole cincuenta y seis a la Latif ya los dos principales rivales son él y Peter Hansel que te

Voz 6 17:28 preocupa más de uno hay que te va más de otro que conoces muy bien a los dos Carlos

Voz 1056 17:33 no son dos grandes pilotos lógicamente son los favoritos a alguna ley bueno ahora no es más que ellos me preocupa hacer bien las cosas nosotros no tener que recorrer navegación mecánicos todo eso para bien pues tenéis una seria opción pero ya digo que quiero ir pensando día a día a darle cocina Hay pasarlos dos tres días más que si Telecinco explicar

Voz 1025 18:04 oye lo lo que te iba a preguntar de estos cinco días que te quedan hay algún un especial que dices Jo este día hay que ir con pies de plomo porque va a estar muy roto o va a estar muy difícil

Voz 1056 18:17 no mañana los por supuesto líder mañana y pasado sobre todo quizá el más complicado pero bueno los ponemos tres días son decirles eso está claro

Voz 5 18:26 oye Carlos está siendo más duro este Dakar que en ediciones anteriores porque estamos viendo retiradas pero que no mira que no ha pasado nada grave afortunadamente pero me pareció una brutalidad lo que vemos cada día no sobre toda la arena de peluche

Voz 1056 18:38 sin duda el duelo de aquí y que se ha hecho nunca en Sudamérica Hay norteño corría el plan incluyendo África pues sin duda alguna es una de las etapas más duras

Voz 1025 18:51 joe que yo yo tenía yo tenía unos miedos este día igual ni ni lo habéis hablado pero el rum rum España en su momento era que si quedaba Peterhansel y tú podía haber órdenes de equipo esto es todo mentira alguien había algo de cierto en esto Carlos o no

Voz 16 19:09 no yo creo que es que

Voz 1056 19:11 a Sandhurst nunca me había planteado el equipo Nissan planteado como te decía dado que me concentro es tratar de quitarme la actuación de la injusticia de hoy

Voz 11 19:22 claro

Voz 1056 19:23 mañana Hay pensar en hacer una buena tapa

Voz 1375 19:29 oye

Voz 1025 19:31 es porque me lo ha contado Luis que estás todo el día hay preocupado por Moya también no

Voz 1056 19:37 hombre claro que sí la verdad que no está

Voz 16 19:39 es injusto gordo pero a mí en la

Voz 1056 19:42 la ayer o antes de ayer hablé con él está mejor ya ha salido de la UCI y bueno pues la verdad es más tranquilo pero nos ha dado mucho

Voz 5 19:54 bueno afortunadamente estará bien hay que por aquí en El Larguero oye que te dice tu dijo Carlos que estáis ahí en Twitter mandando mensajitos colgaba hace un rato en Twitter

Voz 17 20:02 de incendiarios por el juniors

Voz 16 20:06 no sé lo que ahorra colgado pero

Voz 1056 20:10 no se resiste a lógicamente siguiendo con atención la carrera Hay bueno que pase cada día ahí todo normal me imagino que con con el interés de un hijo

Voz 16 20:25 si ya vas cerrando

Voz 18 20:28 vale no no comenta es dada eh pero eh

Voz 1025 20:30 el el tú no tienes porque tiene nada dice el Dakar y sus cosas debería darles penalizar a Carlos Sainz oficial por salvar un accidente que era culpa del quad que vuelve a la pista sin control y evita si lo hubiese tocado lo más mínimo a ciento cincuenta kilómetros por hora ese cuánto tendría algún rasguño digo yo pero no incomprensible

Voz 5 20:48 esto es desde el tuit de ésta toros de Carlos

Voz 1025 20:51 tienen sal a tu hijo en el no

Voz 11 20:53 pero uno de H

Voz 1056 20:56 el coche puede tenían ningún claro si puedo ir bueno yo el susto que se llevó el también me lo llevé yo pero pero bueno gracias

Voz 1025 21:07 sí sí el tipo test o algo el tipo te dijo algo cuando terminó la carrera o vino ahí a protestar o no

Voz 18 21:13 no

Voz 16 21:14 no no no tampoco no

Voz 1056 21:17 la primera noticia en octubre ayer por la noche de acuerdo la situación obviamente porque yo ya me asusto pero gracias a Dios conseguir una situación y bueno lo que podría haber sido algo serio pues simplemente susto para los dos pero lo que no entiendo bastante

Voz 5 21:35 bueno a pesar de la metedura de pata cincuenta y seis minutos de te van a valer que quedan cinco días está más cerca esa victoria dependiendo de lo que pase Carlos

Voz 1375 21:43 tomará una decisión con respecto a tu futuro de seguir compitiendo al a este nivel o no tienes decisión tomada va quién dice bueno como

Voz 5 21:52 Se retire de este Dakar ganando no compite más

Voz 1375 21:54 tiene una decisión tomada

Voz 1056 21:57 ahora muy había perdido toda la energía está situada en la mañana Hay los análisis todo este tipo de cosas

Voz 11 22:04 partido a partido y habrá tiempo

Voz 5 22:09 bueno bueno oye desde allí desde el rally cómo estás viendo a tu Madrid que estás ahí metido en el rally pero fíjate cómo están estos eh

Voz 1025 22:15 pobrecillo justo eh

Voz 5 22:18 sí

Voz 16 22:19 tengo poco tiempo para están a

Voz 1056 22:23 diríamos seguirlo pero bueno pues es de los resultados que no vamos a hacer tenemos que merece pronto y que por lo menos un hacha de la Champions podamos seguir teniendo tiempo

Voz 1025 22:36 exactamente a ver qué pasa ahí bueno Carlos pues te mandamos un abrazo enorme sé que estás en tierra del matador porque ahí en Argentina te conoce ni mucho y te quieren muchísimo oye por cierto ahí muchísima gente en este Dakar hemos visto en los enlaces en todo verdad

Voz 1056 22:51 sí la verdad es que está teniendo la carrera personal te digo en Argentina pues es clásico no la verdad que era gusto en el ver cómo la gente apoyado el deporte en este caso el deporte del motor la bueno pues tuvimos que sea una carrera asegura que no pasó nada que la gente disfrute de terral

Voz 5 23:15 pues nada Carlos que mucha suerte que quedan cinco días y que queremos contar aquí en la Ser y en El Larguero que ganas en realidad hay una frase que sí

Voz 11 23:22 siempre decíamos en los rallys da patillas zapatilla hasta al final una gran todos

Voz 1025 23:30 otra vez Chavalón Carlos Sainz zapatilla tope porque ya te digo está hecho un crack si cincuenta y seis minutos son cincuenta y seis minutos

Voz 5 23:39 va a ser suficiente quedan cincuenta pitas vamos vamos

Voz 1025 23:42 ahí vamos día a día como dice él hasta luego se gasta los señor Carreño

Voz 19 24:09 ver repita conmigo martes dieciséis de enero martes dieciséis de enero Haute de Euromillones pagos

Voz 5 24:17 Euromillones sesenta millones de

Voz 19 24:20 se sentará ta ta ta

Voz 23 27:07 casi las doce de la noche una menos en Canarias y una menos en Portugal

Voz 1375 27:11 don de se estaba jugando el Estoril Oporto partido de Liga partido que cerraba la jornada estaba ganando en Estoril uno cero al Oporto de Casillas y no juega en Liga ha partido de Liga ha desalojado al

Voz 5 27:28 público de una de las gradas del estadio porque al parecer hay una grieta en la cubierta para evitar riesgos mayores han metido a todo el público lo han sacado el grado lo metió en el campo todo el público en el campo en el césped

Voz 1375 27:39 ha habido una estación de bomberos y todos los técnicos y demás parecía que se iba a jugar y que era una falsa alarma pero finalmente se desaloja el estadio así que vamos cuando se juega la segunda parte al descanso Estoril uno Oporto cero vamos a ver cuando encontraron un hueco para jugar la segunda parte que se decide pero desalojado no sé si tiene algo que ver o tendrá algo que ver que ha habido un parece un pequeño terremoto hoy

Voz 29 28:01 esa zona y a lo mejor está relacionada alguna manera con eso

Voz 1375 28:05 más a la precaución

Voz 29 28:07 o el miedo que el

Voz 1375 28:09 la existencia real de dieta pero por si acaso más vale prevenir ante el riesgo mínimo lo que deciden es que se suspende o aplaza el partido veremos a cuando en la segunda parte

Voz 5 28:21 está por ahí en Sevilla Santi Ortega hola

Voz 1375 28:24 As Manu qué tal buenas noches pues sí durando el el disgusto de un Sevilla de un sevillismo que sigue inmerso

Voz 5 28:30 esa en esa en esos nubarrones que que llegaron con el derbi con la marcha de Berizzo con la llegada de monté la la derrota ahora en Vitoria con el Alavés no no no es verdad que están vivos en en los cuartos de final de la Copa en los octavos de final de la Champions pero esos nubarrones les llegan algunos a A

Voz 1375 28:48 ah bueno a erigirse casi en en como decía John los directivos del Sevilla y hoy hemos visto una de esas imágenes que que bosques obras sinceramente en el fútbol no sin que haya pasado nada grave pero ya de por sí es grave la imagen de ver a unos aficionados hay pidiendo explicaciones irrumpiendo en un entrenamiento no

Voz 30 29:04 sí ha sido sido volvíamos de de de Vitoria el partido de ayer se llegaba a última hora de la noche tenía esta mañana entrenamiento de alguno de recuperación otros para preparar partido de pasado mañana con el Atlético aparecían entre veinte y treinta iba a decir afición el Sevilla los radicales vamos a dar la cara con gafas han aparecido

Voz 31 29:25 allí ya han tenido la era de entrar

Voz 30 29:28 entonces todo a puerta cerrada que no había mucho movimiento prácticamente ninguno entre la oportunidad acercarse a la zona donde podía los futbolistas saber que estaban allí y ya han salido los algunos jugadores ayer por ejemplo en Nolito Navas Sarabia historias acercaron a la zona no estaban los aficionados se viese que Nolito con Ellos y hoy que hayan salido Tammy Nolito y otros juegos charlar con con con esta gente para para para que calmarle para vamos iban a pedirles explicaciones que qué pasa aquí qué ocurre qué qué está pasando esto aquí en el club me han contado me aseguran que estaban tan escandalizado y sorprendidos que en él

Voz 5 30:05 segundo uno estaban llamando desde la propia deportiva las furgonetas de policía

Voz 31 30:09 decía el a las Subdelegación del Gobierno Radio Sevilla

Voz 30 30:13 ha puesto en contacto para conocer qué había ocurrido no hay ni atestado policial ni hubo incidente alguno registrado por esta unidad policial dotación policial

Voz 5 30:22 que que separan pero no pero no ha habido ningún problema porque al final los de seguridad que había allí me parece que uno o dos de seguridad les dejan pasar para evitar líos maravillosas Leo supo porque si no les dejas

Voz 1375 30:31 ya

Voz 5 30:32 entonces claro que hace el el el empleo de seguridad del club

Voz 1375 30:34 se enfrenta a los veinte que llegan hay encapuchados y con gafas tapándose

Voz 5 30:37 a la cara a algún nosotros no tal oye que venimos a hablar con los jugadores que les

Voz 1375 30:40 dices es que es una situación es una situación complicada y quiero decirles que los aficionados tan con todo el respeto la afición es una parte muy importante del fútbol es que sigue sin ellos no tendría sentido el fútbol sin la afición ahora los ultras sobran del fútbol pero sí que está demostrado no no son necesarios los echaron a patadas de de la liga inglesa los metieron en el calabozo cuando había fútbol a la hora del partido los llevaban al calabozo en la Premier League los que la dieciséis dirigían en en en líderes de los grupos ultras los metían a la hora del partido su equipo en el calabozo luego lo soltaban ala venga ahora ya va ir donde queráis algo habrá que hacer pero claro es que al final hoy este programa esta emisora llama la Liga sabía la respuesta que estaban muy ocupados llamamos a cese de Sicko la respuesta que de esto no hablamos Antiviolencia sea aquí ahora nos podemos hablar de este tema muy bien a todos nos preocupa nos parece una imagen bochornosa el Sevilla dirá fui yo que haga Miki me ayuda claro pero habrá que hacer algo es que digo yo que habrá que hacer y luego también hay quién entiende dice bueno es que los que decís esto es los que no estéis en Sevilla los que estamos en Sevilla no sabéis lo que es esto por miedo hay que hacer y aguantar determinadas actuaciones determinados gestos porque sino es peor el remedio que la enfermedad pero claro mientras no se cambien las leyes de que vale que aún en tonto de estos lo metan en la cárcel mañana si lo van a saltar por la tarde pero bueno por la tarde es siendo siendo muy optimistas de que vale alguien tendrá que hacer algo es decir pero bueno vamos a ver los directivos son los que dirigen un club porque es una empresa es una sociedad anónima es una empresa es una sociedad pero quiénes son estos tíos podía pedir responsabilidades a los jugadores pero los jugadores están para jugar los directivos para gestionar un club y la afición para animar y hay que ser los mejores animando y punto animar a tu equipo y darlo todo por tu equipo pero esta imagen tan tan mal

Voz 5 32:40 a de plata presentarte allí como dicen aquí

Voz 1375 32:43 da venimos hablar con ellos pero donde se ha visto pero por qué y qué puede hacer el Sevilla para esto poner allí veinte policías cada día cuando los encierren si es que los encierran alguno porque ese cabrea porque no deja pasar cuanto lo van a soltar por la tarde alguien tendrá que hacer algo que se nos llena la boca todos sin respeto no hay juego sin violencia no sigue los que mandan los que tienen la capacidad de cambiar las leyes de de verdad poder hacer algo que lo hagan porque sino por mañana hacemos Otro larguero con lo mismo mañana llega allí el de seguridad

Voz 5 33:13 EFE el de Prosegur del Sevilla y que hace cuando llega entre

Voz 1375 33:16 te encapuchados saca la porra eh

Voz 5 33:19 bueno eso es lo que ha pasado hoy que nos cuenta Santi Ortega está por ahí

Voz 1375 33:24 pero comentarista habitual de fútbol en Sevilla

Voz 5 33:27 hola muy buenas muy buenas noches también José Antonio Espina en nuestro compañero delegado en Andalucía y en el diario As hola José Antonio qué tal buenas noches Manu bueno al margen de cómo esté el Sevilla

Voz 1375 33:39 del Betis de esa rivalidad tan bonita de lo bonito que es los piques en una vez estará por encima un otra vez estará por encima lo otro ya veremos lo que pasa cuando llegue el derbi de del Villamarín al final de la Liga pues esto es así es esto es la salsa del fútbol pero esta imagen no se opinión no se eh Santi Nos ha contado lo que ha pasado Shahzad

Voz 5 33:57 Deportivo espina qué os ha parecido lo de lo de hoy

Voz 18 34:00 pues lamentablemente es lamentable no y yo me pregunto para qué sirve eso no si esto fuera tan fácil como que vayan allí veinticinco o treinta tipo hablar con los futbolistas entonces todo el mundo ganaría los punto no y todos los equipo jamás perderían no esto no no consiste en este hombre un equipo tiene que estar bien dirigido desde el banquillo y contando con calidad en el campo no ya a mí me da la impresión porque ya lo hemos visto en muchas crisis no en todos los equipos no ahora le toca al Sevilla pero mañana le tocará el otro no que es una especie de minutos de gloria de estos radicales no

Voz 5 34:26 ahora ya se pasean por ello

Voz 18 34:28 Dívar lógicamente estamos los periodistas captando ese momento después del telediario

Voz 32 34:34 ha bajado en todos los informativos nacionales

Voz 18 34:37 parece que suban contento no

Voz 33 34:38 aquí quién únicamente podría impedir el

Voz 18 34:41 pasó en la policía pero la policía realmente puedo hacer poco porque la policía ha llegado y el furgón varios furgones y lo que ha hecho mira la escena que se estaba produciendo y la escena era los radicales hablando con los capitanes del sevillano equipo tampoco la policía

Voz 5 34:54 claro si no está pasando nada muy muy muy grave no está claro y lo jugadores que que creía en que tienen ganas de estar ahí dando explicaciones pues me imagino que no tendrá ninguna gana a lo mejor alguno sí pero los demás dirán pero qué hago si no salgo es peor no tiene mayor que me van a ir a a esperar por donde sale el coche sino salgo aquí a dar explicaciones cuando salgamos con el coche la ciudad deportiva que si alguien no lo conoce la ciudad deportiva al Sevilla Santi si no me equivoco cuando salen los coches

Voz 1375 35:19 de de de entré en plena calle en Sevilla

Voz 5 35:22 es que hay no no puedes impedir que esté que haya aficionados lo es de hecho

Voz 30 35:25 es una especie carretera comarcal claro desde que está en la puerta de puede echar perfectamente si llegado ese caso se puede hacer claro claro

Voz 5 35:32 Echavarri perdona no

Voz 18 35:35 hombre sin que sirva de descargo no porque además en el lamentable no si es verdad que el club palpó un poco cuál era el ambiente

Voz 32 35:44 culta no que ya es difícil que cualquiera sabe

Voz 18 35:46 pasando de esa manera en el entrenamiento pero bueno vio que iban en son de paz que no iba a formar mucho lío que simplemente querían hablar con los capitanes y ahí pues se rebajó un poquito el ambiente no lo cual no quita para que esto sea una imagen muy desagradable no y que no sirve absolutamente para nada pero en fin lo vemos cada vez que un equipo se mete en problemas de resultado y el Sevilla pues ahora mismo está inmerso en esta crisis que que no sabemos cuándo se va a detener

Voz 5 36:13 espina

Voz 18 36:14 bajo lo que ya hace creo que Nolito ha tenido izquierda sí ha sido uno de los inductores de de las Charlize de que tranquilizar las cosas es verdad que Club Club ha puesto de su parte porque si se hubiera negado posiblemente hubiera sido mucho peor no

Voz 5 36:31 eso acceden por miedo a que la pueden liar

Voz 18 36:34 lo que tú dices el Sevilla no puedo hacer nada también es verdad que estos episodios son el síntoma y sin echarle culpa de lo de hoy al Sevilla del estado de descomposición deportiva e institucional que vive ahora mismo el club no pero en todo caso lo lo de los ultras es lamentable

Voz 5 36:54 por cierto aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid

Voz 7 36:57 he José María del Nido exprés

Voz 5 37:00 siguiente del Sevilla ha mandado un mes

Voz 7 37:02 Sage a las tropas sevillistas aprovechando este momento de de bueno pues de de cierta

Voz 5 37:11 la desierto encabezamiento por decirlo así de la afición sevillista Amanda mensaje que enseguida os voy a poner para que para que lo escuches pero antes al hilo de lo que ha pasado hoy queríamos preguntarle también aún

Voz 7 37:22 ex futbolista porque

Voz 1375 37:25 esta es nuestra opinión os ha contado Santi lo que ha pasado hoy Espina opina Echavarri Yo y tú tendrás tu opinión y seguramente diremos es lamentable pero en Ohrid espina que al parecer según tu información ha sido Nolito uno de los que bueno pues ha dicho va mejor vamos a hablar con ellos salimos nos reunimos decimos venga tranquilos que lo vamos a dar todo Noruega para evitar males mayores porque lo hacen por eso por por por por porque al final me imagino que a lo mejor hay una parte de sentimiento de esa camiseta hay de unión y de querer te unida a la afición y que están ahí apoyándose en el estadio también puede haber un poco miedo yo sé que hay gente porque he hablado con ellos sé que hay gente que tiene miedo y que prefiere no hablar porque tienen hijos porque tienen hija porque van al estadio porque van por la calle para que se iban a meter en líos sé que hay gente que actúa con miedo eso es lo que queremos denunciar eso es lo que hay que acabar con ello pero digo como se ve esto desde la óptica de un jugador del Sevilla

Voz 11 38:21 estamos Antoñito Antoñito muy buenas

Voz 34 38:23 buenas cómo estás hombre muy bien bien bueno bien dentro de lo que cabe

Voz 11 38:28 dentro de lo que cabe no que están siendo tiempos durillos no

Voz 34 38:32 pero pueden vaina y eso que están siendo semana duras semanas duras y eso

Voz 1375 38:35 estáis por encima todavía a pesar de la victoria al Betis hoy

Voz 5 38:38 texto y el Betis séptimo

Voz 34 38:40 sí pero bueno tú sabes muy bien como yo que tiene para mí son las sensaciones de lo que está pasando y bueno parece el puente una cosa y otra pues no se ve la luz no se ve la Louis la preocupación que tenemos todo no ellos no no creo que sólo sea la afición sino que me costaba que son los mismos jugadores no lo que pasa es que bueno que todo lo que se está viviendo es complicado y difícil porque hay que estamos unidos

Voz 1375 39:04 por eso de por eso te llamábamos a Antoñito tú que vives en Sevilla que ha sido jugador del Sevilla que que que sigue siendo parte de la familia del Sevilla y y cómo se gestiona este este tipo de situaciones sobretodo y hay algunos jugadores que habéis o han ya no se sitúo algo

Voz 5 39:21 Mañero que llegan a sentir no sé si la palabra es miedo

Voz 1375 39:23 no pero sí cierta coacción o amenaza dice mira es mejor llevarse bien con ellos que ir a malas

Voz 34 39:29 bueno nosotros que vivimos una situación parecida a veces hace muchísimo daño lo que pasa es que también en la dirección de la Capitanía es importante sea el capitanes como mi época que eran Pablo Alfaro Javi Navarro eso ayudaba mucho no no te puedo decir ahora los capitanes de ahora porque bueno muchos de ellos son de fuera no son de la casa pero sí que es verdad que me consta que hoy yo que he tenido que hacen de los entrenamientos por la tarde puedan salido lo lo Lito luego a salido Banega salió Navas y bueno han hablado con ello sí por lo visto lo que querían en hablar con los con los capitanes no sin hacer ningún tipo tipo de violencia ni nada pero

Voz 11 40:07 sí pedir explicaciones ahí exactamente

Voz 34 40:11 qué es lo que pasa que que sí que es verdad que la situación en la Ciudad Deportiva de todos sabemos la conozco perfectamente pues ahí tienes que pasar por una garita ahí tienes que pasar acuerdo Podemos pase ellos directamente bueno yo creo que lo mejor que han podido hacer la gente de allí de intenta apaciguar y ellos también han han han dicho de que no iban a a tomar ninguna Neymar había entrenamiento por la mañana de equipo allí

Voz 5 40:36 claro yo pero pero lo más normal sí ha sido claro

Voz 34 40:38 vida ahí bueno en serio los capitanes que que ya han sido voluntariamente los que han salido en que se podían ver negado perfectamente en observan agregaba porque todos sabemos lo que no se puede negar esta situación pero sí que es verdad que con ello pero pero pero

Voz 5 40:51 a Antoñito por qué no se puede negar porque tienen miedo a que sea peor el remedio que la enfermedad

Voz 11 40:57 sí pero te impresiona te pregunto si tú dices tú acabas de

Voz 5 41:02 decir una frase tuya es que claro los capitanes no se podía negar a salir ante estos diez pero bueno pero quiénes son estos fuera su presidente a su entrenador

Voz 34 41:10 sí pero pero es que aquí la ciudad de Sevilla como todos sabemos tanto por un lado como por otro es un sentimiento muy grande un vino un binomio afición y jugadores se han identificado siempre mucho hacia parte importante pero en este caso los palos de éxito de Sevilla la afición entonces bueno yo sí que lo primero que pienso que conozco muchos de ellos se coloca Museo de ello que a la violencia no hay que llegar en ningún momento Ny situaciones en las cuales que hay jugadores que se bloquea mi época pues gracias a Diego había muchísimo vestuario y si lo que lo que valió fue para reaccionar pero ahora me quien no se me deja dudas no deja duda si eso va serbio no claro porque claro hay mucha gente de fuera no es igual hay menos el a la gente de cantera que que yo puedo contando con Jesús con Sergio pues los conozco perfectamente son de otra contrate son muchas cosas no entonces yo creo que en ese aspecto no sé cómo va a reaccionar pero sí que es verdad que que bueno que que que los jugadores son los primeros preocupado y me consta que Nolito es el que ha cogido la batuta muy bien por qué porque hace falta no

Voz 18 42:19 jugadores así un delito que ya vimos

Voz 29 42:22 ayer en el partido que se iba a la a la grada y hablaba con algunos aficionados que ya allí en la grada le pedían algunas explicaciones y al final acababa quitándose la camiseta hay dando será un poco como venga mal este detalle este regalo

Voz 1375 42:33 hasta eso a ti qué te parece eso lo hacéis también esa relación que a veces se mantiene entre los jugadores en el campo con algunos grupos ultras en el está

Voz 5 42:40 medio que a mí me parece lamentable sin