La historia de cómo un representante se aprovechó de Ishmael Kofi

Voz 3 00:00 bueno pues por aquí tenemos ya a Raúl Ruiz hola Raúl buenas noches buenas noches hombre cómo estás claves en tenis introdujo la sintonía por el pasillo Sirio llegar y besar el santo voy a ti te pasó alguna vez lo que les decía Santi Álvaro y a a Gustavo antes lo de los ultras aragonese presentaron los ultras e jugando

Voz 1806 00:32 tú allí en el entrenamiento de diciendo es Raúl queremos hablar contigo nunca de hecho yo creo que no estaba en un ex ningún equipo que haya tenido ultras hombre qué suerte entonces sí sí afortunado en Soria pues les daba la mano a la GT hoy viajó más allá los próximo día ejemplar ya hemos bien a pesar de que ya lo haremos mejor así como la versión mejor debe ser bueno es que nos traes hoy mira una historia y que suele pasar muy a menudo suele pasar desgraciadamente eh imagínate ochos ocho chicos chaval hitos que salen de de Ghana de África de la mano de un representante con el sueñan ser futbolistas llegan aquí a España algunos de ellos fichan en la en el Atlético de Madrid en la gente les meten en un piso les va comprando la comida hasta que uno de ellos que es con el que vamos a hablar con Kofi cuando jugaba ya en el Atlético C con Óscar Mena ayer al máximo goleador pues dice joe deberíamos de cobrará algo tener algo de dinero y entonces Óscar Mena dicen no no sé a ti te están pagando un sueldo y entonces el chaval se sorprende dice pero como le nombre porque os están pagando el Atlético pagar un sueldo ha abierto una cuenta Dios están ingresando el sueldo en esa cuenta cuando ya investigaba hay que el representante tenía la tarjeta de crédito les iba a sacar no toda la pasta ido estuvo así durante cinco años qué te bien ahora haya por ahí pero tardó en darse cuenta claro porque ello fervor América bueno me ya mermada en el año que viene o dentro de dos primero el idioma primero milanés de otros países algunos protestaban incluso él decía no vamos a esperar a los sólo cosa guardas gracias el momento bueno la verdad la NBA de donde también pasa nada claro sabes bien bueno y resulta que llevaba cinco años cobrando no habían visto ningún mucho pues está

Voz 4 02:14 hay Koffi que es jugador de Elche Ilicitano filial de El Elche hace veinticinco añitos

Voz 5 02:21 en gana está por ahí hasta ahora hola a Kofi

Voz 6 02:24 hola cómo estás hombre

Voz 7 02:26 como muy bien

Voz 5 02:28 deseando entrevistar de Fuente de la Historia y Raúl de de hombre

Voz 1806 02:33 que es así cocinó vosotros estabais en un piso y ocho chicos de gana os compraba la comida aviso Hinault cobra vais

Voz 7 02:42 sí vivimos sin mira si somos ocho personas una oficina Ali eso piensan entrante es que cuando llegamos aquí en el centro es no no sabemos nada y un piso porque hay estamos ahí entrenando jugando vídeo más ahí

Voz 1806 03:03 incluso tú hacías la comida muchas veces no

Voz 7 03:05 sí muchísima muchísima deseó que de el que todos hay estamos en un país sin familiares en Nike perteneció cobre la sabe para Mis amigos entonces la comida

Voz 1806 03:21 de hecho de esos ocho ocho chicos uno de ellos le ha ido mejor que es Thomas Party de lo mejor del Atlético de Madrid entre ellos ocho estaba Thomas

Voz 7 03:30 ese es el Atlético ahora han tenido solté estar ahí

Voz 1806 03:35 porque porque habéis seguido en contacto con el resto que ha pasado de todos ellos tú ahora estás en el Ilicitano Thomas ha acabado en el en el Atlético el resto

Voz 7 03:45 se sí tenemos un grupo que que hablamos un poquito que decía uno necesidad vida de que vamos a uno estan en el sitio de sin papeles Si esto a mí lo que me ha molestado es que hemos han tirado ya a unos de momento no tienen papeles y eso hizo que no venimos aquí para pasamos mal sabes aquí para para jugar al fútbol y al final pasamos muy mal y eso a mí me ha molestado y me duele el Muccino

Voz 5 04:20 cuando oí Kofi cuando te dicen en el Atlético de Madrid

Voz 1806 04:24 no no pero sí lo estamos pagando tú que tú qué hiciste que cuál fue la reacción vuestra pero la tuya en particular

Voz 7 04:32 sí veremos que me temo que no no cobramos pero el Athletic paga que desde el tienen están sacando el dinero ahí cuando le digo que no nosotros no cobró a ellos esto a mí me he molestado muchísimo pero tampoco no tenemos no no entiendo como si la idiomas mucho usar todas las

Voz 1806 04:54 el representante diste dónde está mi dinero

Voz 7 04:57 sí fuimos a hablado con él ahí ahí echándose sale a la calle

Voz 1806 05:02 os echaron a la calle como co cómo se llama el representante por cierto

Voz 7 05:06 se llama Jose José Hernández

Voz 5 05:09 lo digo para para saber quién no te tiene que representar por si acaso ya está pensando en coger a un representante y desenfadada con él y él que os lejos devolvió el dinero o nos has hecho a la calle y nos dio nada de dinero

Voz 7 05:24 si no el que mira uno uno m también consideran si ahora mismo está en Valdivia Si ese de ahí el Atlético el juvenil visitaba el ese no estaba lesionado con maletas con maletas y nosotros la calle

Voz 1806 05:41 sí seguro que lo pasaste mal en ese momento no

Voz 7 05:45 a esa esté estas cosas cuando me contaba que no llorar porque ya Al fatal

Voz 1806 05:51 Tomas Thomas en ese momento ya no estaba en el piso

Voz 7 05:55 no aumente Tomás no está en todo momento estaba todo el tabaco

Voz 5 05:58 el vuelve a Kiko porque ya estaba en el B si a flote no te imaginabas no que que que que si estuviera engañando de esa manera no

Voz 7 06:10 sí sí iban poco en un impedir que Mar es decir si uno está en un sitio que no está nada no puede engañar cae pero nosotros no sabemos nada es que firmamos un montón vimos Lara explicar eh si no está en nuestro idioma inolvidable hablamos inglés nosotros

Voz 5 06:31 sí pero todos los años

Voz 7 06:34 pues bueno hacerlo

Voz 1806 06:36 la parte negativa pero luego de todo esto hay una parte positiva porque también ellos siempre insisto cuando hay gente buena por el mundo y una familia a través de un de un el ex compañero un amigo suyo sea más Javi Sanz pues habla con la familia Ile acogen como un hijo osea durante tres años más o menos cofia estado viviendo una familia de blancos no un negro viviendo una blancos

Voz 7 07:02 se imagínate familia negros vivió con con Blanco

Voz 8 07:07 bueno todo no

Voz 7 07:09 la la la gran parte que suelten que al final yo te doy gracias a Dios porque si no este afán mira ahora mismo no está viviendo estoy yo vuelo porque bien porque eso es voz fue el Atlético

Voz 9 07:26 si se ingiere y la me

Voz 7 07:29 la familia no sé si tengo que ir o no porque no está mirando voy cuando empezamos la liga ni tampoco no quiero la gana volviera a España cuando estoy en Ghana

Voz 9 07:43 no

Voz 7 07:43 estamos pasando mal mal ahí van pasando mi cabeza no es aliviar pero bueno luego viene de Haley Adif Harry aviar muy habitual muchísima hasta hoy hasta la Familia toro las tu familia de tratar el como

Voz 1806 08:04 su hijo claro también te han dicho que estudie este estás sacando graduado no

Voz 7 08:09 sí sí le Paul me madre siempre Herodes lo hijos tiene que estudiar el que tiene que decidir

Voz 5 08:16 por tantísimo siempre que estudian e Iker lo has que trabaja unos estudios

Voz 7 08:22 bien bien vamos el mal eche ahora

Voz 5 08:25 si bien de momento viene de que de que juegas Kofi

Voz 7 08:30 yo he en la media punta

Voz 5 08:33 banda mediapunta ya llegaba al ilicitano el uno de diciembre no consigue llevas un mercado de invierno en el mercado de invierno a jugó con la cuenta con la AFA

Voz 7 08:41 sí

Voz 1806 08:42 hay una cosa que que fíjate si es ser bueno le dieron también el el premio al mejor gol del año en Segunda B cuando estaban en el Sanse

Voz 7 08:51 yo fui yo fue el año pasado cuando jugamos contra harina al derecho fuera de hecho ahí me hecho

Voz 10 09:03 con el gol al mejor grupo

Voz 7 09:06 la masa como fue el gol taco

Voz 11 09:08 cuéntanos lo cómo fue

Voz 7 09:10 fueron ya

Voz 12 09:14 a ver si te atreves a narrar

Voz 11 09:15 sí como como hace Romero narrando los y tal balón parado sin balón a Kofi por la banda tal no

Voz 9 09:22 yo he tenido una falta

Voz 5 09:26 yo estoy Larry Charles Chaplin mil

Voz 7 09:30 que tenemos que acabó la jugada que vale estoy aquí estoy y la rechacen igualó la falta lo sacaba era puntero destacar llevaron viene volvía a ha invitado corriendo

Voz 9 09:46 viva el balón a la escuadra

Voz 8 09:49 Golazo golazo y yo lo he visto qué bien lo has contado espectacular espectacular

Voz 9 09:58 quitaron en el campo Julito

Voz 1806 10:02 y lo bueno que también que esto que que es adopción entre comillas que ha tenido el con esta familia con la familia Sanz El ahora adoptado una niña en Ghana

Voz 7 10:14 qué tal muy alto una una niña a su madre y su padre que has función me madre que habla conmigo y hoy también habla con me familia aquí Si yo dice que si quieren hablar con tu más bajos que la niña porque el escenario calentamos contiguo aquí sí miro que el vais vale intranquilo que

Voz 9 10:36 Al Amel vamos a mandar esto va para el amor

Voz 7 10:39 Emilia bueno ahí habló de Madrid que por favor porque la niña íbamos García era yo también estoy aquí invitado a cuidarlo otra familia

Voz 5 10:50 a mí es cómo devolver el favor exactamente oye pues pues no y con Thomas sigues contabas parte sigues teniendo

Voz 11 10:55 con relación jugador de la de tío ya menos no

Voz 9 10:58 que si hablamos un poquito pero no tanto porque cuando han entrado a la vez y fallido cero ahora no no no hablemos

Voz 5 11:07 que no se olvide de Tíbet campeón no te olvides de mí

Voz 1806 11:09 en cambio el teléfono no ya no te lo coge ya

Voz 9 11:12 ya ya verás un poquito buen elegir

Voz 5 11:15 sí sí hombre según aborda claro desacuerdo pues nada Oye Koffi que nos alegramos se que haga una buena temporada llene en el ilicitano en el Elche Ilicitano baile muchísimas gracias a ella el nombre el representante como era que no me acuerdo como has dicho llegaba ante Fernández José Fernández bueno voy pues nadie nota aunque

Voz 1806 11:40 es necesario Hernández con hache muy bien eh bien te va bien el grado dos bien vas

Voz 5 11:46 Hernández lo dijo muchas gracias lo digo Kofi por si alguien busca representante que ya sabía quién no tiene que llama que eso siempre pues nada que te vaya muy bien un abrazo y gracias muchísimas gracias a Clos

Voz 1806 11:58 pescado fíjate que que me contaba que el representante cuando toda la movida claro estos tenían ajustas les quitó la botas una de cada pie sea todas las botas del pie izquierdo suscrito entonces me dejó la botas de pie derecho que es una faena para un chaval que no tiene dinero para comprar botas ocho chavales los metes en un piso te quedas el vivero durante casi cinco años en fin