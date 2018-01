Juan José: "Celebro mi cumpleaños con el reencuentro con mi mujer y su hija"

Voz 1 00:00 hola Juan José buenas noches

Voz 2 00:02 hola buenas noches marca veras muchísimas gracias por llamar

Voz 1 00:07 qué nos cuenta Juan José

Voz 2 00:09 bueno pues os cuento que mi cumpleaños

Voz 1 00:14 muchísimas felicidades

Voz 2 00:16 muchísimas gracias que lo estamos celebrando

Voz 1 00:18 trabajando no

Voz 2 00:20 todo bajando acabo de cambios

Voz 1 00:22 en Betanzos

Voz 2 00:25 la Corulla era los que pues yo he tenido el mejor regalo que no ha podido dar dar la vida y yo estoy casado con una una paraguaya la cual ella está allí hace tres meses estuve allí cuatro años en Paraguay entonces dos años nada yo conocía a la niña de ella y gracias a Dios pues hoy pues hemos localizado a su papá no se ha firmado el papel para poder entrar

Voz 3 00:59 eh

Voz 2 01:00 a la niñas a España

Voz 1 01:03 entonces se vienen las dos

Voz 3 01:05 sí es otra

Voz 1 01:09 vaya enhorabuena Juan José cuánto tiempo tiene la niña de once años cuando cuando vendrán a España

Voz 2 01:19 pues ahora ya lo que pasa por que yo pues lo mejor

Voz 3 01:25 no me refiero al dos

Voz 2 01:28 pues en aquella bueno lo de falta para la autorización de del padre Baby como no sabíamos dónde estaba ni nada

Voz 3 01:39 bueno

Voz 2 01:41 gracias a Dios soy de hemos localizado sometidos la mujer

Voz 3 01:44 es muy bueno sabía ayer

Voz 2 01:48 ayer a las ocho de la tarde ha llegado horas de autocar localizada el señor firmar menos que la habido problemas dos primado bien sin nada yo trayectorias para acá de vuelta para ya de vuelta ella

Voz 1 02:07 Juan José cómo afronta usted de este cambio de vida porque claro en un mes y medio pues pasará a tener una familia en poco más grande

Voz 2 02:19 sí bueno yo ella llevan ya tres meses destaco ayer en Paraguay cuarto años si yo conocí allí allí con cinco años y medio Si nada y ahora pues este mes y medio pues ya afrontarlo con con mucha tranquilidad Botella el pasado tres meses pensando que no lo conseguía que no lo conseguíamos Si al final pues se ha conseguido

Voz 1 02:43 porque ha habido momentos en los que pensaban que que no lo lograría no que se digo

Voz 2 02:50 en España así te la autorización el padre pues tiene que espero que poco otra autorización del padre o no te cuentas

Voz 3 03:00 o que está de que hubiese fallecido

Voz 2 03:04 entonces claro los papeles son y lo mismo allí sino del padre sido una menor pues no me parece innecesario

Voz 3 03:12 pasa por ahí lógica ni bueno pues después de tres meses fue localizado

Voz 1 03:22 imagino que ahora pues habrá que buscar colegio

Voz 2 03:26 sí sí ahora cuando venga pues buscar metas meterla llevarla a extranjería hacen esto ha sido todo bueno lo único bueno que tiene que hablamos bien el castellano llegó la manita

Voz 3 03:42 bueno ha sido una cita con once años pues podría se pueda se puede defender un poquito ha quedado más española acoplado al niño perfectamente habla castellano la niña estaba en España

Voz 1 03:56 no no me nunca nunca y que sabe ella de de España sabe que bueno que va a emprender una nueva vida porque el cambio grande si vamos

Voz 2 04:08 Carlos para que yo los dos los cuatro años que estoy allí con con ella pues ella manejaba mucho el ordenador se mete mucho en en está todo el rato con España la preguntas cualquier cosa de España hay sabes mucho

Voz 3 04:23 no es tampoco el cualquier niño de su edad seguramente

Voz 2 04:26 por el tema de que ya está cuidando mucho en el ordenador a Valladolid todo el amor es como todos la niña cuando allí pues tendrá un grande

Voz 3 04:38 cambio para llegué aquí vive ahora diferencia

Voz 2 04:41 ya los coches pero no por esto pues eso es lo que hay alguien paraguaya a lo que vas a encontrar aquí lo primero que me ha dicho para siempre

Voz 3 04:54 sí estoy en primer ya todo llevar al cine

Voz 1 05:02 o sea que está muy ilusionada

Voz 3 05:04 sí sí lo sé nada hasta ella

Voz 2 05:07 muy por venir pasado muy mal yo estoy ahora mismo que me pincha acusarle

Voz 1 05:15 eh

Voz 2 05:17 porque es una cosa que ha sido ya llevábamos tiempo yo cuando hacía a mi mujer he bueno como pareja de hecho cuando mal que yo para me quédate sin trabajo sin nada viendo el grupo Paraguay ya no quería que fuera para allá por calles totalmente diferente yo le dije que sí bueno pues aquí los cuatro años que estuve estuve mal yo me presente en Paraguay con quinientos sesenta y uno más o menos

Voz 1 05:48 le fue bien encontró usted trabajo sí

Voz 2 05:51 sí sí bueno la familia de mi mujer dan trabajando para el frigorífico no lo que es el matadero pero cuando estuve allí quince días y luego ya me me puse a trabajar sí bueno me encontré un par de sitios de trabajo y luego el un último año dos últimos años con creado una empresa española Paraguay

Voz 3 06:12 ya

Voz 2 06:14 uno de los otros hacérsela malagueño que le tengo un grandísimo grandísimo cariño icono ya ya me cambio no mucho la la la situación ya pude respirar ya tuvo un sueldo medio ambiente bueno y de dos años pues pues muy bien

Voz 3 06:35 tuve que venir para acá eso que volvió a España

Voz 2 06:38 pues porque de la noche a la mañana

Voz 3 06:41 vaya que mañana es su cumpleaños al día siguiente desvío

Voz 2 06:50 sí fallecido y nada me vine para acá salir corriendo oí Bono Biden para un mes y medio lo que falleció el veintiocho de noviembre se pasa aquí las Navidades de hace dos años los ha hecho en noviembre

Voz 3 07:08 aquí

Voz 2 07:09 me encontré trabajo y la mujer para acá estuvo aquí trabajando una temporada Hay hemos decidirá

Voz 3 07:17 ah buscaba niñas

Voz 2 07:19 ya está todo todos más o menos iban todo ya va cogiendo sus camino

Voz 1 07:26 la idea entiendo que es que has en España es asentarse en España

Voz 2 07:29 cuatro bolas

Voz 1 07:32 Familia Juan José es asentarse en España no

Voz 2 07:35 sí sí sí sí España tipo Paraguay pues cuando se queda sin vacaciones tú cuando se pueda la niña ha hecho llegar a comunicar ahora en fin el día cinco de noviembre lo hizo

Voz 3 07:50 allí en Paraguay

Voz 2 07:52 yo las cosas como que mi señora esté cumplidas de momento

Voz 1 08:01 Juan José así que es todo felicidad esta noticia sí sí

Voz 2 08:06 para se ha sido todo muy grande

Voz 1 08:11 ya habrá momento de preocuparse por otras cosas no

Voz 2 08:14 pues sí ahora esperar a aquella le den el pasaporte y nada sacar los buenos y pasa que ya empezaremos a través aquí de papeleos pero bueno luego grandes lo grande ya ya está ya está conseguido

Voz 1 08:29 Juan José pues enhorabuena y que sea cuanto antes