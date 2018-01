Conchi: "A partir de los 60 años nos volvemos invisibles"

Voz 1 00:00 hola buenas noches buenas noches Macarena gracias por llamar desde Alcoy

Voz 2 00:04 sí sí muy bien iguales estoy encantada llevo ya mucho tiempo soy de las más

Voz 1 00:11 no muchas gracias no

Voz 2 00:15 excedente a lo que ha dicho la señora está de antes

Voz 1 00:18 si ya somos ya estamos

Voz 2 00:21 en edad himnos volvemos invisibles a los hombres y y ya piensan en otras cosas si te metes en las redes sociales buscan todos en lo mismo no te puedes fiar de nadie hay mucho fantasma por ahí entonces y ya tenemos una edad de que se nos han pasado ya ciertas cosas ya no puede ser una hipoteca porque no sabes no sabes estar mira un va tampoco porque las ganas de bailar y de todo eso pues ya no ya no ya lo tienes en la edad para eso la que lo hace pues se cree que es una quinceañera entonces eso también va con la persona yo ya hace mucho tiempo que estoy separada ahora mismo estoy sola que podría disfrutar más de la vida también me gustaría encontrar una persona que tener por lo menos tener tener la ir cerca ya no por otra cosa así no es la compañía hizo sentirte sentirte querida está claro sentirte acompañada por la gente porque los hijos si tienes hijos pero cada uno tiene su edad tiene su vida y entonces ya está ya ahí esté llega la jubilación de que ves en las Hay hice eso ya haré yo que hago de mi vida mi ya está ahí era decirle a esa señora que sí que hay muchas cosas pero que ahí adonde vas depende de la población donde vibras

Voz 1 02:09 sin hay más o menos un que es verdad claro en una ciudad más grande a lo mejor es más fácil

Voz 2 02:14 claro se nada y decir pues eso contar ministros está que la soledad te aplasta sí que aplasta y lo que no piensas pues esto que hago a dónde voy bien

Voz 1 02:33 y eso era Charo Conchín Matilde por ejemplo me por lo que contaba pues es una mujer que no se cansa que está siempre motivada que en ahora prueba una asociación decía pues con el con el padre con el padre Ángel con una llega consiga a perder las ganas de hacer cosas

Voz 2 02:52 sí sí sí sé que llegas a perderlas no tienes motivación ni entonces a veces es yo hace poco tiempo que me he jubilado todavía no he encontrado camino de está activa de tener una vida llena porque yo trabajaba en salí yo era sanitaria

Voz 1 03:12 sí y entonces me gustaba mucho en mi trabajo

Voz 2 03:15 yo eso me llenaba mucho y claro ahí ya pues te vienes de tratar con mucha gente ya no tratar con nadie no encontrar mi sitio la verdad es que no lo encontró piensas bueno añada ahora que hago de mi vida donde vamos yo es verdad somos invisibles porque los hombres que tienen tu edad quieren una mujer más joven y al que se fija contigo es un señor mayor que estoy adónde voy yo con esto si es que te sale algo o no

Voz 1 03:49 entiendo Conchi hace cuánto se jubiló usted

Voz 2 03:52 nada este año extraños aquí igual

Voz 1 03:54 es un poco pronto no está todavía viendo a ver si las posibilidades esto tiene

Voz 2 03:59 contra dos mil sitio hay muchas cosas pero no no me encuentro no tengo motivación todavía que me gusta mucho dejar eso se me gusta me gusta pero tiene que llega el momento de

Voz 1 04:18 todo porque asociaciones de gente también que que viaje y que suela viajar en grupo si estas organizaciones ahora sí que hay más no

Voz 2 04:29 sí hay muchas de de la edad del Imserso oí cosas pero sabes qué pasa que o tienes que tener una amiga muy amiga que vaya contigo y que te acompañe muchas cosas o te encuentras sola ir hay muchos matrimonios dio entonces aun te ves Mazzola

Voz 1 04:48 ya

Voz 2 04:49 porque y esto bueno todo el mundo tiene su pareja ir la mía dónde está esa es la otra por lo menos en mi caso o es que yo estoy así no poquito de bajón pero que que que sí que cuando llegamos eran edad se nota se nota

Voz 1 05:11 es verdad también que como usted una vida tan activa no lo que dice es muy significativo levantarse por la mañana Isabel que una pues va a estar hablando con mucha gente hay bueno luego llega a casa ya su descanso pero bueno

Voz 2 05:25 dando muchas historias haces mucho de psicólogo a eres enfermera psicóloga es amiga porque lleva mucho tiempo en los hospitales entran y salen Si la verdad es que te llegan muchas cosas claro y de momento se va todo hice estuve ya Vaquer

Voz 1 05:45 yo trabajo en el que usted ha tenido que dar tanto de manera tan continua mucho

Voz 2 05:52 mucho y he sido de las personas que me he dado mucho no me ha sido vocación no ha sido aparece en la necesidad de trabajar él esa que que yo he tenido que luchar mucho en esta vida para salir adelante llevo veinte años separada he tenido que llevar adelante y nadie me ayuda pero que bueno que bien muy orgullosa de haber llegado pero claro ahora llegase este momento hice estoy ahora que por Internet ya les digo que Internet nada todo fantasma ahí nada ahí te engañan como como una tonta e yo creo que a estas alturas si te engaña es que eres una tonta de verdad

Voz 1 06:44 a estas alturas con sino no lo deberían engañar verdad

Voz 2 06:48 edificada es pues todavía peor no lo sé es que yo yo yo por lo menos yo no me decía que no me fío nos decías porque te dicen yo qué sé muchas cosas pero los hombres van todos a lo mismo está claro que por lo menos la mayoría no digo que todo se alguno habrá también que lo estará en la misma situación que yo y que muchas mujeres como yo claro está porque la viuda es deuda el sexto pobrecita se ha quedado viuda todo lo que haga para bien Perea una separada ya no han igual no sé por porque sí yo veo que se porque la viuda se queda viuda Icex pobre chica mira se ha quedado viuda ahora sola que hace bien todo lo que haga lo hace bien chica vive bien que vale pero la que se separan ya no la miran de la misma manera aunque no sepan porque se separa no porque bueno depende también del pueblo de donde viva si eres grande lo mejor no te conocen dando pequeño entonces la gente te conoce más es diferente o sea que la soledad aplasta

Voz 1 08:14 Conchi ojalá encuentre su camino pronto

Voz 2 08:18 esos Vero yo también que es algo que pase todo y que que llegue a buen fin nada menos que yo más bien