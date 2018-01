“No podemos tener una inversión educativa de tercera y querer tener unos resultados de primera”

Voz 2

01:48

no carecería de credibilidad cualquier pacto educativo que no situara insisto la educación como una política de Estado nos dotada en un horizonte de mejora educativa que situara de nuevo el Producto Interior Bruto crece la cifra de la que partíamos en dos mil nueve antes de la crisis en una legislatura yo creo que es razonable recuperar en cuatro años en una legislatura los niveles de inversión perdidos y luego situar como horizonte como aspiración llegará a la media de los países de nuestro entorno la inversión educativa que está todavía por encima de esa cifra no yo creo que ese es el gran reto si no está a mi me parece que haya una una pulsión que interesante que es colocar el pacto con encima esos contenidos desafueros y ellas han sistema educativo parecería que podría dar igual en que no le dan estabilidad a los otros eso no lo parece razonable yo creo que la la prueba del nueve de que el pacto educativo puede tener contenido puede tener en garantías y visos de llevarse a cabo dotar tarde verdadera estabilidad de nuestro sistema educativo pasaría en primer lugar con un compromiso de financiación y luego se ha situado que hay otros muchos temas polémicos encima de la mesa que repasaremos no pero yo creo que la condición sine qua non para tasar la verdadera voluntad de llegaron sería esto