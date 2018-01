Entrada de Toni Garrido - (16/01/2018) - Hoy por Hoy

Voz 1995

00:00

no nos quejamos de vicio y no es cosa bonita que el nacionalismo no se la opción de olvidar el presente para revivir antiguos odios porque quedarnos con la tozuda realidad llena de condenas hechos ciertos y no elegir pasajes deformados por el tiempo en el que nuestro odio común tenía cierto sentido muy buenos días siguen escuchando y fueron hay algo que se me escapa aparece como una parte del movimiento nacionalista desea vivir en los tiempos en los que las afrentas se defendían con lanza y las campañas electorales consistían en asediar castillos viven en el pasado o en el futuro porque lo del gato encerrado Inger dentro y fuera de la caja a la vez puede ser una tontería al lado de lo de Puigdemont dentro fuera y al margen del Parlament hace pocos minutos hemos escuchado en Hoy por hoy a Felipe González ven como si sabíamos qué hacer con los jarrones chinos hablando de líderes mundiales han pensado que somos coetáneos del mayor trozo de carne puesto a los mandos de un país Donald Trump en la historia ocuparemos el mismo tiempo que ese señor estos días después de los insultos y la ausencia al acto en recuerdo de King muchos en Estados Unidos echan de menos a Obama porque puestos a no hacer nada hagámoslo o al menos con educación atrás no se exige ya mesura sino higiene y que no tropiece con los muebles ese ese listón ese es el modelo de exigencia insisto una vez más la idea de que finalmente la política es el mundo del espectáculo para gente fea siguen escuchando hoy por ahí