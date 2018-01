Del Molino y Carretero - (16/01/2018) - Hoy por Hoy

Voz 1 00:00 que como todos los martes a estas horas miramos de frente a todos los prismas de la actualidad Junta Sergio del Molino y Nacho Carretero son dos periodistas que escriben otros escritores que hacen periodismo para explicar porqué pasan las cosas que nos pasan

Voz 1 00:56 Nacho Carretero que esté en este estudio han hecho muy buenos días buenos días mejor criterio sin constipado en Madrid y si es que es como sentir antes de empezar a hablar de de lo concerniente que es mucho y tenemos mucha plancha tenemos que hablar de Laureano Oubiña Nacho Soto autor de uno de los mejores libros en castellano en los últimos tiempos una descripción a extraordinaria y absoluta de lo que ocurría en Galicia hace muy pocos años uno de los protagonistas el libro por definición tiene que ser Oubiña vamos a escucharle aquí en la Cadena SER hace unos meses negando las acusaciones de Carmen Avendaño

Voz 4 01:31 yo entiendo que los delitos que que que comité yo no

Voz 1 01:36 el sábado tanto daño

Voz 4 01:37 porque que yo sepa el hachís no ha matado a nadie

Voz 1 01:42 hoy es noticia porque el comienzo del juicio contra Carmen pero una demanda interpuesta por Oubiña entender que la madre más emblemática la más emblemática en la lucha contra las drogas en Galicia había atentado contra el honor y la intimidad de el transportista de hachís porque él se define como no como traficante ni narcotraficantes sino transportista

Voz 5 02:02 esto esto es un un muy habitual en Galicia esto no es nada nuevo enfado dándose con todo el mundo

Voz 1 02:10 eso es algo típico después es tu su lucha desde el PRI

Voz 5 02:15 sí pero que él nunca la asegura que nunca tocó nada que no fuera el hachís el transportar hachís entonces al parecer Avendaño piensa de otra manera Carmen Avendaño oí el resto de madres de Goethe siempre acusaron a Oubiña de de traficar con otras sustancias y de ahí el enfado de Oubiña que hay que decir que no es muy difícil enfadar a Oubiña

Voz 2 02:38 con personas

Voz 1 02:41 sin ir el honor en el material que uno transporta también tienes es que Oubiña lo que defiendes

Voz 5 02:47 siempre es que al haber transportado y distribuido hachís y el hachís es una droga blanda entonces según él y entonces no ha provocado un daño no ha sido partícipe de lo que en Galicia conocemos como la generación perdida toda esa gente joven de los años setenta de la costa de las Rías Baixas y costaba muerte que que perdió su vida por la droga y el dice que no es partícipe de eso y por tanto que todos los años que estuvo en la cárcel y todas las acusaciones que hay contra él son excesivas y fuera de lugar y entonces eh querella contra quién diga que el trafico con con algo más que no fuera hachís de hecho judicialmente a él está el cumplió condena por hachís nunca por ninguna otra sustancia entonces de ahí que salte a la mínima cuando alguien

Voz 6 03:30 es bueno él lo define como transporte que es

Voz 5 03:33 a desde el que domina vocabulario siempre también es verdad que en Galicia la mayoría de gran de capos de estos históricos son narco transportistas es decir los socios de los colombianos que traen la droga a Europa y que ellos son los encargados de meterla por tierra por Galicia o sea que se definen a sí mismos como narco transportista si hay todo una retórica que como te despistes un poco acabas como Avendaño hoy en el Juzgado de Vilagarcía

Voz 1 03:59 claro lo podemos también hablar del narco deporte porque corrían mucho cuando venía la Policía buscarles color claro

Voz 3 04:06 aún así ha habido también un una un descenso moral porque han pasado ahora son narco transportistas Si con el hachís Sagarna al del hachís para salvar su honor pero en tiempos pues fueron emprendedores próceres no es decir

Voz 5 04:20 para esto ahora porque claro se querellan pero antes era al contrario como dices esta cuando eran contrabandistas de tabaco y al principio eran gente con enormes contactos políticos muy respetados

Voz 1 04:33 tiene razón cuando dice que cuando tú decides el marco lingüístico ha ganado preclaro te dices no es que retenga una

Voz 7 04:39 startup de logística de logística de logística es una startup pero de verdad

Voz 5 04:47 es como emprendedores esta gente en Galicia en la Galicia de los años ochenta incluso noventa era gente que decía bueno pues ya que nosotros no nos tiene un poco abandonado y aquí no podemos pues mira a esta gente problemas genera dinero y genera empleo y estaban no están mal visto si había por ese espíritu de emprendimiento

Voz 1 05:05 bueno empieza el libro veinte empieza el libro de Fariña Sergio contando una historia

Voz 5 05:11 no no me perdone

Voz 1 05:13 eso contando el libro contando su libro en Fariña una historia sobre unas bicicletas por favor aunque solamente se vayan a la librería no lo compren sino que perdonen pero nada ahora pero abre un libro comprarlo si quiere pero si en algo me pero abre la primera página hilera en la historia de la bicicleta es alucinante bueno he vamos a entrar en en harina hace unos días se ajustaba que Fariña Fariñas hace unos días un colegio concertado en la Comunidad de Madrid el Juan Pablo II Alcorcón fue objeto de la polémica al remitir una circular a sus profesoras en las que les pedían que vestirán con recato modelo como vosotras por cierto Nacho ve muy recatado además ese centro que establecía también una serie de indicaciones de vestimenta para la uniformidad de los alumnos que estudian en el en el centro en el colegio recordarán ustedes gestorías es el colegio que llevaba a los niños excursión al Santiago Bernabéu a las niñas de excursión a las clases de ganchillo de ello ya les hablamos en este programa pero hoy con nuestros dos peronistas del hoy Carretero queremos sido un poquito más allá que nos ponen el acento en el debate de la existencia de los colegios concertados porque yo creo que se nos ha olvidado el origen el porqué de forma que ahora la conversación está un poco viciada no sino sino recordamos cuál es el origen de todos vosotros fuisteis a colegios públicos privados concertados

Voz 5 06:32 yo yo hice GB lo que era Heaven público hoy BUP en concertado

Voz 3 06:36 yo todo todo públicos todo públicos yo

Voz 1 06:39 yo fui concertado mi colegio Se llama Corpus Christi saludo a mis compañeros del Corpus Christi de sexto de ahí viene de ahí viene ese carácter de los colegios concertados vamos a entenderlo vamos a tratar de entender cuál es el origen lo vamos a hacer con Rafael Feito que sociólogo de la Universidad Complutense de Madrid es demasiado especializado en educación Rafael muy muy buenos días y de dónde viene el cuál es la naturaleza de los colegios concertados

Voz 8 07:09 bueno legalmente los colegios concertados tal y como los conocemos hoy en día proceden de la LOE que es una ley que se aprobó en mil novecientos treinta y cinco precisamente cuando Felipe González era presidente de Gobierno y la idea era que creará una red eh pública de centros sostenidos con fondos públicos entre los cuales estaba los centros públicos los centros concertados

Voz 9 07:33 la idea era creo yo no incurrir en el error en que que cometió el

Voz 8 07:38 tierno de la Segunda República cuando expulsó a las órdenes religiosas de la educación es decir no había suficientes plazas públicas como para escolarizar al conjunto de la población esto fue una solución quiero sobre el problema de cómo escolarizar al conjunto de los españoles

Voz 1 07:53 entendemos entonces que era una época donde no había colegio suficientes parecía un un atajo a la escolarización de miles y miles de chavales que necesitaban está orden del presidente daba daba idea de la dimensión pero a partir de entonces parece que no no hemos evolucionado además seguimos necesitando colegios sino hemos tenido porqué mira de construir otros públicos vamos a efectuar

Voz 8 08:14 ante podría crecer la República es cierto que España es una excepción en lo que se refiere a qué que tiene un peso muy fuerte de la enseñanza privada de hecho tenemos entorno sesenta por ciento de los alumnos en centros públicos y el restante treinta y uno por ciento en centros concertados efectos pero pero si miramos el cien por cien de los alumnos seis por ciento siete por ciento están en centros privados de pago un veinticuatro por ciento aproximadamente en centros concertados que son tan gratuito como los centros públicos y el resto en los centros públicos bueno yo no sé si deberíamos cambiar esta este estado de cosas es decir de los centros concertados tienen una una demanda yo creo que habría que estudiar a esa demanda si todo es un deseo de diferenciación social Ozzie ofrecen algo distinto a los centros públicos pienso por ejemplo en que los centros concertados tiene la gran suerte de que pueden conformar equipos docentes porque contratan directamente al profesorado profesorado que más o menos lo pueden

Voz 1 09:15 pero antes de llegar a ese ese tipo de dato cómo se financia en el centro concertado donde de donde recibe la financiación porque a veces no entendemos muy bien si se financia solamente la financiación es puramente pública si es una financiación que viene de los propios

Voz 7 09:29 sus padres y la red

Voz 1 09:31 cómo se financian legal

Voz 8 09:33 mente en los centros concertados son tan gratuitos como los centros públicos y los centros concertados son concertadas porque reciben dos grandes partidas presupuestarias por un lado el Estado o las administraciones educativas hacen un pago delegado el sueldo de los profesores es decir que se va directamente a profesores y otro pago que va pues para el mantenimiento del centro limpieza etcétera etcétera pero la polémica está en las llamadas eufemísticamente cuotas voluntarias es decir que los centros concertados da igual que sean progresistas eclesiástico conservadores sólo que sea todo se queja de que el concierto no cubre los costes de escolarización por ello dicen que no les queda más remedio que recurrir a estas cuotas voluntarias que no se pagan evidentemente directamente a los centros sino que se pagan a fundaciones vinculadas a los centros o incluso a la asociación de padres y es que esas asociaciones poco menos que una correa de transmisión de centro

Voz 1 10:28 cuando habla de cuotas voluntarias más las estamos hablando

Voz 8 10:31 pues depende de los centros pero puede oscilar entre los sesenta setenta euros al mes hasta los doscientos o quizás más

Voz 1 10:39 después hay una serie de actividades también en relativas al funcionamiento y tienes que que tiene el alumno que cubrirían también entre comillas esa doble financiación

Voz 8 10:49 claro vamos ahí hay actividades extraescolares como Suramérica son las que tienen lugar fuera del horario escolar y son totalmente voluntarias una vez que concluya el horario escolar y hay actividades complementarias actividades que se realizan dentro del horario escolar ya algunos centros concertados que pueden tener en el seno del horario escolar actividades que son muy costosas por ejemplo piscina o nada a eso hay que pagarlo aparte entonces es verdad que eso tiene un coste muy elevado no tendría porqué ofrecerse salvo que fuese gratuito para todos los alumnos

Voz 9 11:20 y está también el tema de del comedor

Voz 8 11:23 los como adiós habitualmente son más caros en los centros privados sean concertados o no que en los centros públicos

Voz 1 11:30 y educación estamos dando trato de dinero pero es que a mí me da la sensación de que los concertados nacen casi todo religiosos no nacen por esa necedad

Voz 5 11:37 ya que explicabas Ike personalmente yo soy partidario de de de

Voz 10 11:43 una educación laica o de tender hacia una educación lo más laica posible y que oye cada uno en su casa o que cada chaval en su familia decida por dónde quiere ir pero parece como darle un poco la patada no a la iglesia osea salvaron los muebles en un momento en la educación en España y ahora parece como que no entrega fuera de las escuelas de acuerdo pero yo creo que habría que llegar ahí aún a un acuerdo no no no no solucionar esto de un plumazo no no no es tan sencillo como decir Escuela Laica hay pública hay puntos

Voz 8 12:10 en general los centro sesenta por ciento de los centros concertados son católicos no todos ellos necesariamente ejercen proselitismo religioso hay un porcentaje que no sabría cifrar en cuán qué cantidad exactamente que son centros de carácter ecuménico es decir que pese a que han sido creados por órdenes religiosas respetan las demás religiones que puedan existir o incluso la ausencia de religión es decir no es obligatorio de hecho o legalmente no es obligatorio acudir a las dos horas de religión que están establecidas en la educación universitaria no es obligatorio otra cosa es que si uno va a un centro donde el noventa y nueve coma nueve por ciento de los alumnos van a clase de religión pues un poco difícil sustraerse a la asistencia la selección pongo yo centros que deliberadamente señalan eso no es obligatorio acudir a clase

Voz 3 13:00 claro en fin yo que fui a un colegio público pero en una época en la que todo el mundo a religión yo no voy a estas Íbamos dos dos o tres que nos iban buena parte y ponía unas películas es el rato que había religión pero no

Voz 1 13:13 que soy mucho más joven y fui a ética claro eh

Voz 3 13:15 sí pero la ética consistía en que un señor te ponía un vídeo de El señor de las moscas para enseñarte a no matar a los otros niños eso en eso consistía no ahora creo que en muchos casos en los en la escuela pública se han dado las tornas y minoritario es la religión pero es verdad que hay que subrayar que no se subraya lo suficiente que la escuela concertada es también escuela pública en el sentido de que está pero mediante el concierto sometida a todo el currículo escolar y sometida a todas

Voz 1 13:43 las leyes que claro pero eso ya de tiene pero pero sí llama la atención que no estén sujetos a las mismas que hablemos de una educación de España cuando es mentira están sujetos que son otra cosa es que haya presión

Voz 3 13:53 social pero tú puedes y si tú no quiero

Voz 1 13:56 la religión te estás en tu derecho sí pero no hablamos sea lo de la religión perdóname casi una anécdota hablamos de formas de enseñar distinta de ver en el centro concertado tienen libertad como para elegir los profesores no para elegir el temario pero sí cómo aplicarlos como empezar a establecer otra serie criterios distintos a que la pública es completamente uniforme todos los colegios de la pública enseñan igual al mismo tiene

Voz 3 14:16 no nota optan tampoco es cierto hay hay bastante autonomía ahora mismo en la pública también para los proyectos educativos en según las comunidades autónomas

Voz 1 14:24 pero por ley la ausencia presupuesto ha dejado en manos de los directores de muchos colegas también un nuevo tipo de decisión pero forma parte de la voluntad quede criterio no existe un criterio homogéneo y por eso pasan cosas como las del colegio hemos con tal dan comienzo no existe un criterio homogéneo

Voz 3 14:38 eso es incluso yo creo que debería seguir al yo creo que este colegio que otra cosa es que haya artimañas y que se busquen pero yo creo que atenta directamente contra en fin es absolutamente discriminatorio inaceptable para para un centro que recibe fondos públicos sin ninguna duda Rafael yo creo que eso eso es el tema no lo sé

Voz 8 14:56 otros públicos pueden tener perfectamente equipos docentes cuestionados por estos educativo sólidos lo que ocurre es que la manera de asignar las plazas a los profesores tiene poco que ver con eso es decir un profesor cuando puede elegir elige centro en función del criterio que le convenga porque está cerca de su domicilio porque les gusta el tipo de alumnado que hay ahí o por lo que sea es decir que no conformamos los centros en función de un proyecto educativo y a partir de ahí tratamos de seleccionar a los profesores de hecho los centros públicos que tienen proyectos tiene muchas dificultades para mantenerlo normalmente son los centros nuevos los que tienen proyecto educativo porque hay suelen llegar a profesores que tiene una misma idea con respecto a la educación pero a medida que pasa el tiempo ese previstas se va diluyendo porque van desapareciendo profesores van a otro sitio llegan otro profesores que no tiene nada que ver con el proyecto de hecho de colegios públicos que no utilizan libros de texto y se encuentran con la paradoja de que un curso pueden llegar profesores en plural que no saben trabajar sin libros de texto Comas posible que llegue a un centro que no trabaja con un profesor que dice que no sabe qué hacer si no hay libros de texto de por medio entonces hay que la normativa permite que existan esos proyectos

Voz 11 16:07 curioso y me parece que no hubo lo vamos a resolver el tema

Voz 1 16:10 educación España tristemente no sabíamos hacerlo pero va a ser difícil así que vamos a necesitar de no a Rafael Feito en otro momento un placer seguiremos dando porque la educación está muy bien la política está muy bien la sociedad está muy bien todos los temas que conforman la actualidad pero la educación debía estar permanentemente permanentemente deber ya sea de los titulares diarios al menos así lo creemos en este

Voz 8 16:33 la verdad es que considero que es verdad que lo ha aceptado un problema hay que reflexionar sobre ello pero no es el principal prueba que tenemos

Voz 11 16:40 Rafael muchísimas gracias decir treinta y dos minutos una hora menos en Canarias seguimos

Voz 12 16:49 cadena

Voz 1 16:50 dos cientos que ahora les necesitamos a ustedes si tuviéramos que elaborar una lista con nuestras principales necesidades y otra lista con nuestros principales lujos lo que entendemos como lujo que cada uno además ven entender lujo de una forma distinta cómo serían esas dos listas cuáles serían nuestras necesidades cuál serían nuestros lujos les pedimos que nos llamen al nueve cero dos catorce sesenta sesenta tiene viene de toda esta historia de una encuesta británica

Voz 11 17:21 hemos abierto los ojos eran muy diferentes no estas necesidades y nuestros lujos diferentes que las esos ingleses lo sepa

Voz 6 17:29 Sergio Castro muy buenos días buenos días Ashton Idom que dice esa encuesta bueno no es muy muy sorprendente yo no sé si vamos a diferir mucho los españoles de los ingleses porque en realidad los ingleses marcan

Voz 5 17:40 como necesidades tener calefacción

Voz 6 17:43 con un GPS café aunque son ingleses café porque lo marcan como una necesidad para despertarse y empezar a funcionar Estados Unidos

Voz 1 17:51 de las necesarias necesidades calefacción

Voz 6 17:54 PS tomar café por las mañanas un smartphone o alguien que te diga te quiero de manera recurrente Sergio del Molino se portan

Voz 7 18:02 en la misma lista yo ya te lo digo eh

Voz 3 18:07 la tienes cubierta porque esa parte siglos Ayón yo me siento muy querido

Voz 6 18:10 vale que que seguimos con necesidad hemos seguimos con necesidades una conexión de banda ancha que no falle la imposibilidad literal de separar sus vidas de un microondas una taza de té entendido como una manera de socializar se de convivir con los que tienes alrededor o fregar platos por ejemplo Easy hiciéramos

Voz 1 18:30 pero seguimos necesitando

Voz 7 18:33 pues la vida cotidiana tampoco va de calefacción y yo me quedé con lo de GPS

Voz 1 18:40 ese smartphone que alguien te diga que te quiero una conexión esté esperando por los lujos microondas el una Albatros ver alguna cosa más como necesidades Brittany sí pero café

Voz 3 18:54 lo para ser una necesidad lo mal que lo hacen los tíos demás

Voz 6 18:57 les para una no entremos en ese saco pragmático para las personas mayores dentro de esas necesidades lo que más reclaman son vacaciones regulares acceso naciones regulares en cuanto hace

Voz 1 19:08 Kent frecuencias

Voz 6 19:10 creencia frecuentes a un hotel de dos estrellas en Benidorm

Voz 1 19:13 por muchas veces

Voz 6 19:16 a tener acceso a banca online aunque sea en personas mayores gafas esto y los millennials se queda con dos cosas un portátil y acceso continuado

Voz 1 19:25 en la redes sociales bueno estas son las necesidades

Voz 6 19:29 si luego hay un grupo que perdón vamos a conocer los lujo pues con los lujos para los británicos que entienden por los en este capítulo de cosa secundarios los británicos se decantan por vacaciones en el extranjero consolas de videojuegos joyas comer de manera regular pidiendo la comida fuera a restaurantes no agotado todavía con los recuerdos tener tiempo tener tiempo gente con la que compartirlo es muy importante tú lo de gran lujo estaría los amantes de coches caros coches eléctricos garaje con plazas para dos coches esto está muy obsesionado con lo de los coches y sobre todo también disponer de entradas regularmente para grandes eventos

Voz 11 20:13 o sea que los lujos de los ojos para los británicos serían vacaciones el extranjero videojuegos joyas

Voz 5 20:19 comer fuera él fuera yo esto lo veo con forma de escalera está lista de las necesidades y te vas a pues aquí al lado a amarró este sábado cualquier otro país cercano se convierte en la lista de lujos y de la misma manera la lista de de lujos la sube un poquito y se convierten necesidades

Voz 7 20:36 es la cuestión yo hago notar que el GPS es una necesidad pero el coche es un lujo en bicicleta con GPS

Voz 1 20:48 bien inquieta eléctrica e coincide en algunas de vuestras voy a las necesidades coinciden algunas de vuestras necesidades y con con las que aparece en esa lista hombre bueno el café sí

Voz 3 20:57 sin duda sea pero pero o café bien sea en condiciones yo sin café de verdad que yo creo que no podría vivir sin una quitarán mañana yo creo que me plantearía seguir en este mundo y me parece una necesidad básica lo demás yo creo que sí yo creo que que mienten un poco la gente con las necesidades y los lujos intenta quedar bien indulta quedar como alguien austero irrazonable no pero tampoco me parece

Voz 5 21:21 sí austera esa lista ayude de esa lista que acabo de escuchar lo único que me parece de verdad una necesidades la calefacción pero lo demás me parece prescindible si hablamos es otra cosa es que entiendan por necesidades los que han responde a esas preguntas hablamos todo calefacción

Voz 1 21:36 en lugar como Inglaterra donde hace mal tiempo

Voz 3 21:39 puede durante muchos años yo elijo el café antes cargarlo

Voz 5 21:44 tres encabeza sin cafés puedes vivir me me me acuerdo

Voz 1 21:46 con lo que que alguien te diga que te quiere eso no va con vosotros hambre es una pena que nadie te diga eso pero

Voz 7 21:53 eh

Voz 5 21:55 pero es necesidad ojo en eso a mí me acuerdo un libro un militar británico que está en la guerra perdido una selva no se quema en primer partes libre dice me he aprendido que poca cosa son importante importantes son estas cosas no mucha es que realmente hay muy cosas que son necesidades previamente son necesarios

Voz 3 22:14 los pero esto es la decadencia de un imperio imagínate que esta encuesta nacional a los ingleses del siglo XIX Tomás que tuvo un Oficial del Imperio Británico diciendo de diciembre la necesidad suyas que alguien le diga que le quiénes no mientras está ahí cargándose medio a medio Afganistán no esto esto es el síntoma de cómo un pueblo ha venido a menos ya no con estas ciudades y estas cosas ya no van a poder dominar el mundo una vez más si tiene la misma forma que es dificil

Voz 1 22:38 imaginar a un soldado el imperio británico hablar de la calefacción con GPS para encontrar el enemigo pero bueno vamos a distinguir discriminar entre las necesidades y los lujos y es la que quizás geográficamente no varían mucho Nos vamos a Anelka Enrique muy buenos días vamos con las necesidades comparte es alguna de las necesidades de esa lista con los británicos

Voz 13 23:02 oiga mire si ya la siguiente que me devuelvan lo robado dos Puyol los Juegos lo más signos puse Yamón eso lo primero como lujo es no dejar nada a los bancos yo no me meto en crédito hipotecario tengo pagado mi hay punto la gente que no consuma lo que no puede comprar lo que tiene que hacer es no consumir no que no que puede comprar no meterse en deudas que es como él los van con los tienen colgados por las pelotas

Voz 1 23:26 que alguien le diga que quiere Enrique no

Voz 13 23:30 que alguien diga que el equipo no es para usted y a mí me quiere mucha gente que en otros pero no me importa que me odias me quedo con los que me quiere que si digo elemental es que no seamos consumistas me pueden meter puse a que quieran yo tengo que te da la gana irá a que a tenerme lo que no hay que ser esclavo del consumo que aquí el plan el pierdan déseles Él es el buen martes con sumo notan el consumo

Voz 1 23:56 Enrique se va a llevar usted maravillosamente bien con el sueco

Voz 7 23:59 quién no yo pueda firmar todas las opciones que has hecho este Enrique un abrazo muy grande

Voz 1 24:07 en fin que ya no necesitarán era un lujo como el sueño Rosa desde Albacete Rosa muy buenos días ya venga aquí la lista de

Voz 11 24:18 José necesidades con los británicos sino que incluso en esta mesa va variando en su caso cuáles son los lujos y cuáles serían las necesidades

Voz 14 24:27 pues es que el lujo el lujo a lo mejor es el tiempo para falta de tiempo para cosa que no puedan gustar hacer como por ejemplo atenderá mascotas abandonadas ese sería uno uno de ellos aparte de leer tener Parallel ya está

Voz 1 24:48 nada más necesidades y necesidades

Voz 14 24:51 no sé que yo me he comentado tu compañera que defiende un poco de sí que tiene calefacción es una necesidad yo no creo que sea una necesidad que sea un derecho pero una necesidad hasta qué punto yo tengo cinco hijos cinco se han criado sin calefacción ahora en sus casas para sus niños ya ninguno les ha pasado nada yo no he tenido cuáles hacen central de hecho la tengo

Voz 1 25:15 sí hay rosas y me permite depende mucho de dónde

Voz 14 25:19 durante bueno yo vivo en Albacete vamos a ver en Albacete ahora mismo hay tres cuatro grados me levanto yo bueno a lo mejor depende también de las personas lo que lo que considera una necesidad yo no lo considero una da

Voz 1 25:35 pues muchísimas gracias por llamarnos Rosa muchas gracias necesidades si Lux en cualquier caso es interesante es la prensa británica de vez en cuando ofrece este tipo de temas quiso la mayor parte de ellos trascendentes

Voz 5 25:50 no sí si existe una definición de necesidad de lujo objetiva o sí depende de del punto de vista así es absolutamente subjetivo lo que para una necesidad para otro no bueno esta es su Hemingway cultural condicionado además

Voz 9 26:04 sí de clase nadie le por ejemplo Navia Navia

Voz 3 26:08 yo para cubrir para mí una cuestión de de lujo absoluto es el tiempo no disponer de tiempo

Voz 1 26:13 las nada claros y Sosa también la encuesta británica aparece el tiempo como un elemento de calefacción calefacción en Inglaterra mucho pobres gente mayor mueren pues no tiene tener para poner calefacción por eso es la han puesto también me has yo por el momento de mira que llevamos ya un rato pero no me quedo con la frase yo es que soy de Albacete como titular de todo esto y eso explica pero

Voz 3 26:37 hola hablando que decía antes los soldados imperiales británicos pasar el invierno en Albacete sin calefacción esos que Kurt de carácter quiere eso no hay soldados británicos tu destructivas

Voz 11 26:48 en fin es seguimos adelante lo siguiente que vamos a hacer ya que hablas de viajar vamos a hablar de del turismo que según él es un gran invento

Voz 7 27:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1 27:07 se empieza a Fitur uno de los mayores cimientos en nuestro país relacionado con el turismo pero más allá de salita queremos preguntarnos cómo ha cambiado nuestra manera de hacer turismo como viajábamos antes como lo hacemos ahora de qué manera en el pasado es imponía el viaje desde la necesidad mientras que hoy la posibilidad de viajar por placer está gracias a las nuevas tecnologías al alcance de mucha más gente y cuando digo yo lo de ha sido tan fácil viaja tan mal que ayer hablábamos de es es una gran verdad va ochenta y dos millones de turistas decidió nuestro país este año incluso la prensa británica sorprendía que a pesar de acontecimientos como el de Cataluña

Voz 15 27:45 el turismo no no cesa

Voz 1 27:47 parece que siguen en aumento os manejar bien como turistas y es manejado bien con el turista Sergio está así con el turista

Voz 7 27:58 pero sí como en claro como todos yo creo que es la condición humana además Amin

Voz 3 28:05 siempre me ha hecho mucha gracia esta distinción que dicen no yo soy viajero no turista yo nunca he tenido ningún complejo a la hora de definir me como como turista allá donde voy hacer las las cosas al caer en las trampas turistas de guiris porque no conoce las ciudades Si ya esas cosas no no tengo ningún tipo de complejo ahora bien es verdad que yo por ejemplo creo vivo en una ciudad no especialmente turística en Zaragoza y quiero que siga siendo así que no yo hago muy mucha mala propaganda divulgó una imagen muy mal la ciudad para que no venga nadie parece que parece que nos quedemos aquí los que estamos y no nos inunden las penas hordas de

Voz 5 28:41 de extranjeros no te pones tan tranquilo porque esa precoces precisamente la lista que está hoy en el Telegraph ciudades que deben visitar

Voz 3 28:50 eso me inquieta mucho a esto hay que hay que hacer contra propaganda pero ya no no quiero tratar aquellos eh yo no quiero que me manche mi restaurantes no pero no hablan de Zaragoza de Valladolid

Voz 1 29:00 de Murcia destacan Vitoria dándole cierto aire romántico mediterráneo si él dice

Voz 7 29:06 no es ciudad tiene el cambio de Vitoria se lo van a encontrar porque lo más que están un poco sorprendidos porque yo no incluidos y no

Voz 1 29:16 os gusta que no nos gustan los turistas iba a decir por qué nos gustan pero bueno me incluyo porque no nos gusta

Voz 5 29:21 lo que pasa es que yo creo que por ejemplo mal

Voz 7 29:24 Creed en Barcelona

Voz 5 29:26 Santiago de Compostela se ha llegado a extremos que generan problemas para la convivencia o generan un problema para los vecinos de esos barrios de esas zonas donde el turismo es que hace imposible la vida entonces yo creo que hay sí genera un rechazo y creo que de ahí toda esta polémica que vimos hace unos meses de la turismo

Voz 8 29:44 movía etc etc pero claro

Voz 5 29:47 que al final ese aumento del turismo porque es cada vez se puede viajar más precios más baratos más accesibilidad es la democratización del turismo y de repente los odiamos no que no vengan es decir al final lo que traducimos es no que dejen de viajar los pobres que viajen sólo los que tengan pasta porque así no me molestan entonces claro es que sí

Voz 1 30:06 es complicado pero tú te ves a ti mismo como turista porque luego viene la sien nadie vista más yo cuando voy a Mazarrón soy turista soy que eso ya no pero dice Sergio que de desacomplejada un poco claro que somos turistas claro somos turistas

Voz 5 30:23 al base y quiénes ver los monumentos se quiere deshacer el

Voz 7 30:27 claro que él estudió la la contradicción entre el el ser turista el final el sentirte invadido hoy

Voz 3 30:36 a Sor eh

Voz 7 30:37 lo sentí de niño yo vivía en un pueblo de de de Valencia

Voz 3 30:42 pero yo era madre madrileño entonces éramos a mí me me llamaban el madrileño en el pueblo pero cuando llega el verano y venían los madrileños que venían a invadir el pueblo valenciano entonces yo era el que más el primero que que tiraba piedras contra contra los lo los madrileños que venía adornos no entonces creo que que entendía perfectamente el sentimiento de invasión alavés de gratitud que sentía al pueblo por al verse invadido eso yo creo que el turismo crea genera esquizofrenia en las ciudades por un lado en en las sociedades porque por un lado genera mucha riqueza está muy bien y crear prosperidad pero al mismo tiempo destruye el entorno no lo desnaturaliza ahí creo que la la gente que que lo sufren las ciudades pues está con esa relación que no que no sabe muy bien qué hacer contra contra el turismo sí que es verdad que hay algo de clasismo en el en el desprecio al turista eso sí que es cierto yo creo que todos los turistas fueran ricos el del siglo XIX que venir a a tomar las aguas no tendríamos tanto tanto resquemor y tanto desprecio hacia ellos ejemplar

Voz 5 31:42 en Galicia hay como una corriente muy contraria a la masificación de Santiago de acostada Morte que cada vez hay más turismo pero claro tú preguntarle a la gente de Costa da Morte Si prefiere tener regentar un albergue Klee dinero salir al mar todos los días a jugarse la vida te van a decir que que vengan turistas quién es quién es el que se opone a a a ese aumento del pues normalmente es gente más politizada gente que no vive allí yo creo que como siempre es un tema que se un poco y que tiene que ver mucho también con con claro

Voz 2 32:14 ese no nos sí

Voz 1 32:17 pero no y luego viene la vida real y la vida real hace que cuando tú quieres vivir en la ciudad hay ir a tomarte un café donde ya no puedes ir a Domanes vamos a reservar ya nadie va allí nunca va a nadie porque siempre está lleno pues acaba siendo un poco difícil entonces empiezas a tener problemas para en tu rutina en tu cotidianidad mucha gente bueno en Barcelona empieza en Madrid Santiago es muy evidente que es es incompatible esa sordas esas masas mira pasa por ejemplo que lugares como Cartagena donde ahora reciben en verano a las doce del mediodía yo estuvimos este verano y Sergio llegamos y parecía que era festivo ya vamos a las diez y media once dijimos lo que pasa aquí que la ciudad parece que estaba cerrado todo buenos que abre a las doce porque llega el barco ahora les donde pasan dos de los grandes los con miles de turistas que a las doce ponen un pie en la calle de la nada de nada aparecieron miles de personas que inundaron toda la ciudad todas las semanas todos los restaurantes esto a Malasia imagino que luego a las seis de la tarde cuando se recoja lo dejarán todo igual de vacío no estamos es un cambio demasiado importante como para asumir una forma natural no lo deja vacía

Voz 3 33:28 además convierten en las ciudades las dejan los vacían de vida en las convierten en meros decorados donde no vive nadie porque a los a los habitantes los han expulsado a las afueras Cádiz por ejemplo es un ejemplo clarísimo de esto nunca así mucha gente que de Cádiz que no se puede permitir vivir en Cádiz pero Cádiz ha quedado como un decorado muy bonito precisamente para los cruceros para los cruceros no también esos esos para reflexionar y creo que que la mina mucho las las comunidades es un problema social y político que debemos abordar

Voz 7 33:58 si Sergio Pérez deja de terapia madrileños dejado cuidado cuanto veo un me voy por la Gran Vía un saco de piedras por aquí que no es cierto ningún niño porque no hay en la