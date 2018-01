Estartapeando: el deporte, mejor... con datos

No hay resultados

Voz 1762 00:14 qué tal buenos días quién más quién menos hoy todo el mundo ha oído hablar de él big data la compilación el manejo y la gestión de grandísimos volúmenes de datos para conseguir algún efecto pues de forma más eficaz más eficiente hay un montón de Campos en el que se están aplicando metodologías data que hoy nos fijamos en uno en el del deporte concretamente en el fútbol Paco González fundador de Money ball data buenos días hola buenos días bueno vuestro proyecto emprendedor que se apoya por cierto en el entorno del Parque Científico de la Universidad de Valladolid usa Helbig grata para el fútbol como

Voz 0636 00:43 actualmente lo que realizamos es una primera toma de fuente de datos entendemos que estamos en una nueva revolución industrial de Internet de las cosas en el que alrededor del deporte en este caso al reo del fútbol y en este caso en el entorno de fútbol dentro de lo que es el del juego no fuera del terreno de juego e género esa información así datos los cuál en nuestro es lo primero que hacemos es recopilar los tomamos esos datos les les estatales de podramos generamos valor yo cruzamos la información del oportuna para poder generar único valor a través del futbolista como es el caso del fútbol y a partir de ahí aplicamos eh analítica aplicamos herramientas analíticas habituales de mercado para poder realizar no reporte que que sean fáciles e indirectos en la toma de las decisiones del día a día de nuestros clientes como clientes que actualmente por ejemplo pueden ser el Real Valladolid el Sevilla Fútbol Club eh Levante deportiva la Universidad Valladolid sea europea del Real Madrid bueno clientes e sobre todo dentro de un entorno deportivo y fundamentalmente a día de hoy dentro de un entorno del fútbol que os piden los clubes que quieren vuestro expedientes fundamentalmente requieren tres cosas que realmente cumple perfectamente lo que es una metodología hay un entorno ataques ahorro en el tomo en la toma de decisiones ahorros en el tiempo en en en los procesos de los profesionales que están en el día a día en el en el equipo en el fútbol eh en Izar al máximo el riesgo en esa toma de decisiones que que el error sea lo mínimo posible sobre todo fundamentalmente les intentamos ayudar a ganar que fundamente es el en lo que consiste este juego no lo dijo el deporte en caso del fútbol es en ganar y ganar partidos

Voz 1762 02:11 bueno manejando tantos datos tendréis que procesar un montón de parámetros cuáles son los los decisivos los más importantes para lograr los objetivos que nos acabas de describir nosotros no

Voz 0636 02:19 otra base Atos más también tenemos un número de registro es de ciento cincuenta millones de variables a partir de ahí se engrosan variables de el aspecto físico desde el punto de vista de kilómetros recorridos velocidades a partir veintiún kilómetros por hora a partir de veinticuatro número de aceleraciones número de aceleración es fundamental para poder capturar y para poco quiere minimizar el riesgo de las lesiones datos técnico tácticos pues tres de datos técnicos tácticos defensivos ofensivos de posicionamiento espaciales de tiros de pases de táctiles de cruces de centros de datos cognitivos psicológicos y de comportamiento estado de ánimo qué tipo de variable que pueda significar lo que es un poco más complicado analizando el juego hasta el simple dato de las redes sociales y el comportamiento de los deportistas dentro del entorno

Voz 1762 03:07 la red social es cómo pega el mundo de la ciencia como la que hacéis vosotros con el deporte lo racional con lo pasional el ordenador con el campo de fútbol bueno estáis teniendo una acogida fáciles o cuesta un poco

Voz 0636 03:17 es complicado es complicado aplicar porque hablamos de una de una ciencia de una tecnología de la metodología que realmente es muy objetivas uvas es la objetividad con lo cual en un en un entorno Llanos ante el fútbol sino en el entorno en el que vivimos en un país latinoamericano en país español va hispano como es España en el que las decisiones se toman mucho más vistas objetivo acogerá unos hemos países nórdicos donde somos mucho más frías en ese aspecto pues el fútbol no es una un aspecto diferente a otro sector de la vida igual no es fácil es lo que intentamos es intentar convencer a a nuestros clientes de que los datos que se pueden obtener de de esta forma puede ser muy provechosos para poder anticiparse soltó a predecir situaciones que pueden suceder no pues data realmente está aquí fundamentalmente para cubrir eso es anticipar Tey predecir aquello que puede suceder porque para contar lo que ha sucedido obviamente es mucho más sencillo oye

Voz 1762 04:08 qué está pasando en Valladolid que tiene la única universidad pública con un grado en de ataque caldo de cultivo Jake protesta en la punta de lanza de esta tecnología tan importante

Voz 0636 04:15 era la única como tú decías la única universidad pública que tiene un grado propio de Big Data es la unirse a Valladolid tiene un grado de movilidad en el que ese mezcla informática con estadísticas con lo cual lo que es lo que opinen ellos un gran vivero de profesionales de jóvenes estudiantes de jóvenes futuros profesionales que tienen un conocimiento y una formación académica perfecta para lo que es el entorno big data por eso en Valladolid no solamente en el proyecto nuestros proyectos hay una gran demanda de profesionales este perfil pues porque lógicamente se entiende que tenemos la capacidad de los estudiantes de esta universidad tienen la capacidad idónea para poder aplicarla en el día a día que pero

Voz 1762 04:52 somos pasos queréis en Money ball data cuáles son vuestras ambiciones vuestros sueños

Voz 0636 04:55 bueno como decimos nosotros en la carta a los Reyes Magos no es lo que nos piden los clientes los próximos pasos aquí lo que la clave está en que a través de un único identificador salga a través del futbolista de un único ha indicado en un futbolista podamos incorporar cualquier tipo de variable que sede que a finales son un montón de proveedores de cada uno determina unos valores determina una identificación a ese a ese futbolista en otros nuestro gran reto es que se unifique en un único indicador que ese futbolista reciba variables y datos de cualquier fuente que le rodea vale y que genere una única respuesta que eso nos ayudará sobre todo a optimizar ya poder minimizar al máximo todas las decisiones que tomemos

Voz 1762 05:33 para cuándo de otros deportes más allá del fútbol

Voz 0636 05:35 llegado el fútbol es muy amplio es el deporte rey dicen que por muchas cosas pero yo creo que la tecnología viene a decir también porque es el deporte rey porque genera millones millones de eventos millones de sensaciones obviamente los eventos genera sensaciones e ir Bono es complicado determinar si podemos dar el salto a otros deportes porque es fundamental conocer el juego sabes que fundamental conocer la tecnología pero es fundamental conocer el juego sino cuál es el juego es muy difícil de interpretar los datos con lo cual otros somos conocedores nuestro perfil de toda la gente que componemos Moneo latas un perfil Caño tiempo somos gente dedicada al fútbol y con experiencia el fútbol con lo cual tendríamos que dar un paso incorporando a profesionales de otros deportes

Voz 1762 06:09 Paco González fundador de Money ball data muchas gracias por estar con nosotros

Voz 0636 06:12 gracias a vosotros

Voz 1762 06:41 del pasamos a otra tendencia que también tiene nombre en inglés de que también todo el mundo o casi todo el mundo ha oído hablar el con Working espacios de trabajo para freelance y para pequeños proyectos en todas las ciudades han ido surgiendo en los últimos años siguiéramos hablar de hacia dónde va a ir este fenómeno con una persona que los conoce bien porque es responsable de uno en Madrid Ana Castro directora de de Gardens Face buenos días buenos días qué tal bueno decís que dos mil dieciocho va a ser un año en el que veremos ver Hince en zonas rurales por qué

Voz 0139 07:10 bueno es algo que está cambiando bastante la presencia de los espacios de co working está cobrando importancia en las zonas rurales donde contribuyen atrás los emprendedores un poco el éxodo juvenil que bueno que lleva viendo desde hace muchos años haciendo a la gente a la ciudad en la mayoría de los casos suelen ser iniciativas que han surgido entre las entidades locales y los consistorios aunque con alguna excepción de algún particular que ha lanzado un poco a la piscina Vivanco working en Canada rurales porque esa es la tendencia bueno como sabéis ahora mismo hay bastante moda también tenía una vida relajada de una vida un poco más Shana entonces bueno esto se puede conseguir eh yéndose al campo pero también trabajando en en la era digital al que estamos porque bueno las claves ahora son las TIC no son que cualquier negocio digital se pueda abrir en cualquier parte te puedes mover el Corberó ahora pues tener una vida más relajada en el campo Izar alejada la ciudad haciendo lo que te gusta pues mucho mejor

Voz 1762 08:05 entre vuestras previsiones incluís también que el quién deja de ser un espacio en forma de oficina hacia donde vamos a qué tipo de espacios

Voz 0139 08:11 sí bueno ahora hay un nuevo concepto Keen ya no son solamente oficinas compartidas sino que representan espacios de interacción social para generar sinergias y favorecer la creación de nuevas ideas entonces bueno por eso ahora lo que se ha creado mucha gente esto es con Working son los diseños basados en salas para tomar café conversar pues por ejemplo en nuestro caso en nuestro espacio Eco Working Space tenemos zonas donde se puede jugar al pimpón que son espacios donde la gente puede interactuar sobre todo conocerse y tener nuevas ideas

Voz 1762 08:40 por último decís que nos tenemos que ir acostumbrando a la expresión como in corporativo es decir localizar espacios de este tipo en empresas grandes

Voz 0139 08:47 bueno cada vez hay más empresas que están optando por modernizarse abrir sus oficinas a Freeland eh para que sus trabajadores comparten ideas y experiencias con ellos e así estos trabajadores tienen su empresa se motivan con relaciones laborales nuevas gente que no tiene nada que ver dentro de su espacio laboral con su empresa pueden aprender de ellas sí de las competencias que estas personas tienen y así mejorar

Voz 1762 09:10 pues Ana Castro directora de The Garden Space muchas gracias por compartir estas previsiones de co working con nosotros cerramos así estartapeando por hoy volvemos a este programa el miércoles que viene aunque siempre pueden localizarlos en nuestras redes Twitter y Facebook y el correo estartapeando arroba Cadena Ser punto com hasta la próxima

