Entrevista a Ximo Company (16/01/2018) - hoy por Hoy

Voz 3 00:32 pudimos hacer de todo de todo o casi todo podría el poder de las radios sustituir el firme trazo de un artista para reproducir un cuadro

Voz 4 00:44 no

Voz 5 00:47 la

Voz 1 01:16 profesor Chimbo Compay muy buenos días buenos días vamos a hablar de su libro Un libro sobre Velázquez pero no tenemos su libro sobre Velázquez porque se agotó en muy pocas horas yo también sorprendido con menos de tres semanas ha desaparecido del mercado me estás libros Velázquez el placer de ver pintura Ximo es Velázquez la figura más grande de la pintura de todos los tiempos desde luego desde mi punto de vista sin duda es el Supremo y el más extraordinario que ha dado la historia Galarza universal más grandes decir antes se decía de Presley sería cierto en el caso Velázquez antes de que nadie hiciera nada Él lo hizo todo bueno se habían hecho cosas él juega con más póquer en la mano tiene más ventajas porque le han precedido más hacho Tiziano Leonardo Miguel ágiles Rafael pero él recoge todos estos frutos y los encumbra de un modo soberbia mente excepcional y único e irrepetible muchos de los cuadros de Velázquez no están firmados poner un papel en blanco abajo a la derecha León Velázquez bueno se sabía protegido por el Rey Planeta por el Rey de las Españas y torcido también por eso santidad es decir pero por supuesto lo que siempre era de refrenda su autoridad no escrita por él sino escrita por los monarcas escrita por los Papas porque eran ellos los que debían culminar

Voz 7 02:42 la ascensión social y la preeminencia

Voz 1 02:45 artística de este extraordinario creador pero es un poco como cuando Cristiano no celebra un gol bueno es algo así pero creo que es mucho más ecuánime que Cristiano con todos los respetos para ese gran futbolista a esta muy bien usted en esa frase ha quedado bien ahora con todo el mundo no ha sido en cuando habla de ese ascenso social la gente desconoce que la Cruz de Santiago que lleva el pecho con orgullo el cuadro encuadró más famoso de la historia de la pintura Las Meninas eso se lo pintó El cuatro años depués del cuadro estaba sin sin esa figura sin esa orden de Santiago sin esa cruz

Voz 7 03:22 en el fondo se trataría de una cruce ecuménica en la que todas las facciones de la sociedad y los grandes señores los Andes monarcas todos coincidían en que si alguien merecía esta cruz que no es más que un signo distintivo de un posicionamiento social al que no habían llegado hasta entonces los artistas Esther a Velázquez es decir poco importa que la hubiera reivindicado El que la reivindicó por supuesto

Voz 1 03:45 lo hubiera reivindicado al Papa lo importante es que

Voz 7 03:48 nadie nadie en absoluto duda hoy ni entonces dudo de la excepcionalidad sido los méritos que esté pintor había atesorado para recoger esta Cruz en su pecho

Voz 1 03:58 porque esta entonces que a los pintores eran artistas pero no estaban dotados de un carácter intelectual ahora sabemos que él tiene en sí mismo tiene un carácter Inter intelectual da igual si es música aunque uno escucha algunas canciones en fin intelectual pero hasta entonces Velázquez es el que reivindica la intelectualidad en el arte

Voz 7 04:19 evidentemente esto yo lo había dicho Leonardo late una cosa mentales pero quién realmente ubica al pintor en una posición privilegiada envidiable para siempre para siempre ya no hay quién lo puedo discutir es este monarca de los monarcas au pintor de los de los Rey de Reyes no raíz de pintores no porque culmina un proceso intelectual en que ya no quedan grietas ya no quedan dudas ya no quedan ningún ninguna sorpresa por descubrir porque es él quien ha posicionado la pintura la capacidad expresiva de la pintura en un punto ínclito de la historia de alarde universal

Voz 1 04:58 Ximo vamos a hacer una cosa que me sabe fatal ley esto es terrible y le cuyos Teno huele ya más a la radio y el libro ya no se vende tuvimos una carrera extraordinaria pero vamos a subir una foto a todas estas redes sociales vamos a subir la imagen de Inocencio de de Inocencio X de Papa Inocencio de Velázquez la vamos a subir para que todo el mundo que quiera ahora mismo les acompañen si iban conduciendo no no para puesto bueno paren ustedes siguen el coche lo que queremos es que con un experto con alguien como Ximo poder ve poder contemplar un cuadro no sé si necesitamos algo de ayuda musical no sé si para observar bien un cuadro hay que rodearse de una atmósfera en este caso de una de una música

Voz 7 05:39 la música siempre siempre contribuirá a penetrar y aliviar más a fondo las bondades de la

Voz 3 05:46 la expresión pictórica esa aquí se va a enterar hasta que consigamos puesto

Voz 8 05:50 ver el Papa Inocencio

Voz 9 05:53 X perfecto

Voz 10 06:03 el Papa Inocencio X

Voz 3 06:06 una figura bastante controvertida y el cuadro de Velázquez refleja precisamente

Voz 11 06:10 la controversia del personaje se conserva en la Galería Doria fanzine en Roma

Voz 1 06:15 es pintado por Diego Velázquez en mil seiscientos

Voz 11 06:18 cuenta de uno cuarenta y uno cien por ciento veinte ciento ver que está en un la salita cochambroso con el papel a pintó la tela está medio medio Rovira quizá con la con el estado de conservación de la sala no no no igual al

Voz 3 06:34 el tamaño de la pintura pero cuéntenos que vemos cuando vemos

Voz 11 06:37 en el cuadro de Velázquez sobre el Papa Inocencio X

Voz 7 06:41 bueno a pesar de que ciertamente no está todo lo

Voz 1 06:43 lo perfectamente acondicionado que debería

Voz 7 06:46 estar está mejor que otros pintores en ese museo que es como una especie de bandera es Kamen de cámaras de maravillas todo apretado todo y además es esta

Voz 11 06:55 mirando con un con busto de Bernini pero en cualquier caso ocurra lo que ocurra ante esta obra estamos ante uno

Voz 7 07:03 a retratos más poderosos del mundo

Voz 11 07:06 el pintor irlandés Francis Bacon y el filósofo francés Hipólito Time entre muchos otros lo han considerado el retrato más penetrantes de la Historia del Arte Universal fuentes puede que sea el primer retrato que muestra al propio al protagonista por dentro yo sólo veinte

Voz 7 07:23 exacto es la capacidad de desentrañar el alma de este Papa enérgico violento autoritario es es como descarnado o no es verdad que el modelo como tal ya lo bien

Voz 1 07:35 propiciado Rafael en su famoso retrato de julio

Voz 7 07:38 segundo que se conserva la National Gallery pero la penetrante disecciona analítica de la psicología del personaje del Papa esto lo lo nadie lo ha podido superar porque realmente lo ha descarnado como acabo de comentar Illa proporcionado unas formas expresivas verdaderamente inauditas que no se habían producido que no se habían representado en la Historia del arte universal

Voz 3 08:03 que trasladarse a mil seiscientos cincuenta pero no es un poco demasiado descaro plantear la figura del Papa el representante de Dios en la tierra siempre visto como una figura casi Teri a todo poderosa

Voz 11 08:15 el señor sentado voy a decir Chen Gao sobre un fondo rojo que no le queda bien

Voz 7 08:22 bueno yo yo pienso que él logra tumbar estas dificultades o superarse dificultades porque en en el retrato en la pintura de Velázquez la pintura fluye con una libertad asombrosa entonces es imposible no contagiarse de esta imperiosa necesidad quedarse a solas con esa pintura no nos ofrece un retrato viví vivimos

Voz 11 08:45 poblado de varios tonos

Voz 7 08:47 el Bonet contemplamos lo de espacio la amante aleta las cuelga duras que aparecen por detrás del control del Pontífice o esa misma silla son una manifiesta si se me permite sinfonías de rojos y carmesí es brillantes ya amortizados que alcanzan unas texturas lumínicas tan resplandecientes y tan novedosas que no se habían producido en la historia de la cultura europea que es la vanguardia de la cultura de la pintura mundial

Voz 11 09:13 sí es único Ximo mencionaba usted hace hace un segundo a Francis Bacon de los veintitantos cuadros que pinta Francis Bacon donde representa más a menos virtud el Papa

Voz 1 09:26 ciencia X le interesa alguno porque es verdad que llevaba a su terreno al terreno Francis Bacon un hombre que en sí mismo es un género decir empieza y acaba un género que hace poco por cierto se pudo ver en el Museo Guggenheim en una extraordinaria Fringe a usted le interesa algo de la aproximación de Bacon a Velázquez

Voz 7 09:44 me interesa muchísimo porque lo que hace Bacon es reflexionar sobre una efigie clave un ícono clave no es enorme es un homenaje sin sin paliativos a nuestro Velázquez idealmente reconocer esta supremacía de Velázquez y esta condición de retrato excepcional posiciona Francis Bacon como una persona reflexiva a una persona que de su propia contemporaneidad obtiene el IVA a fondo también la tradición la extraordinaria modernidad de Velázquez hay un Coloquio visual entre Velázquez y Bacon que realmente sorprendente y subraya la la la valía ahí la categoría de ambos artistas sin ningún género de dudas

Voz 1 10:24 vamos a seguir haciendo este ejercicio que está resultando interesantes para usted Ximo mucho muchísimas gracias vamos a seguir haciendo este ejercicio les vamos a recomendar que se compre en el libro de Ximo pero como no hay

Voz 7 10:36 todo está preparado lo hace porque está preparando la segunda edición pero claro no podíamos imaginar que esto sería de esta forma no

Voz 1 10:42 no se vayan a la que sería genial encontrarse a gente de reventa libres de Asia de Velázquez la de ventas sería genial bueno vamos a seguir haciendo vamos hacia una una pequeña pausa porque llegaremos enseguida ya algunos muy interesantes pero yo creo que vamos a aprovechar mejor el tiempo sino nos vamos al más extraordinario

Voz 11 11:01 cuadro de todos los tiempos en unos segundos vamos a colgar las Meninas que uno segundos en Hoy por hoy

Voz 12 11:09 Toni Garrido

Voz 13 11:12 dime

Voz 14 11:15 a mí me yo vengo a mí pero debido a Pla me ha picado guapa

Voz 13 11:33 a mí

Voz 1 11:34 a mí también

Voz 13 11:37 la escuchamos estos unas

Voz 1 11:39 no así como se puede ser moderno durante cuatrocientos años piensen lo esté sino no más de cuatrocientos años Velázquez es lo más bueno vamos a seguir intentando pintar la radio en colores con ese libro que no está agotado Velázquez el placer de ver pintura lo vamos a hacer con el catedrático de la Universidad de Lleida Ximo con país sigue usted ahí verdad y bueno pues vamos al siguiente teníamos algunos más pero me parece que vamos a aprovechar bien el tiempo íbamos a hacer un favor a todo de que nos escuche si nos vamos directamente a la a Las Meninas recomienda usted además en la recomendación musical el libro es muy completo recomiendo usted observar ese cuadro con esta música de fondo tuvimos a nuestras redes sociales a todas ellas en Facebook en Twitter va tienen ustedes una

Voz 11 12:40 una representación de

Voz 1 12:41 de las márgenes escuchamos a Leonard Cohen de fondo me gusta mucho siempre que hablo de Leonard Cohen y el dato de que volvió a fumar ochenta dijo yo ya todo por el todo a los ochenta Gio narco en volvió a fumar con su famoso Aleluya empezamos a observar las Meninas que es lo que estamos viendo

Voz 14 13:00 sin duda la obra

Voz 7 13:04 más excelsa de la historia del arte universal ahí sí que no hay paliativos y esto han coincidido además se ha sostenido invariablemente impoluta en la posible de la máxima primacía desde que la Pinto

Voz 1 13:19 en los años sesenta

Voz 7 13:22 en concreto en el cincuenta y seis aunque Jonathan Brown duda pero poco importa si ha mantenido si se mantiene impoluta en el punto número uno es la la la la pintura que nos muestra el aire la atmósfera es ser representada Velázquez culminó la representación de Álava porosidad de los ambientes el ambiente del Palacio se respira en todos aquellos personajes en los enanos en Maribor Barbour en Nicolas de Pertús Sato es capaz de representar el el respirar de los humanos incluso en algunas obras ha logrado pintar la luz ontológica da la divinidad la luz de Dios en la coronación de la Virgen pero sin duda es Las Meninas el el regalo más grande a la a a la humanidad a los videntes que tenemos ojos porque tienes todos lo tienen no pueden comprender aunque sí que pueden escuchar quién les esto pero es un gozo y un lujo poder estar si es posible sentado ante Las Meninas yo reivindico el valor de una silla sí en todos los museos del mundo si es posible graduales en altura porque merecen estas obras que se contemplen el estadio contemplativo conventual penetrante solitario abandonando lo que uno cree saber sin nada más que la obra los grupos pictóricos las limitaciones las palpitaciones de esa textura pictórica verdaderamente prodigiosa extraordinaria

Voz 1 14:47 que las Inés está en el corazón del Museo del Prado y en la sala principal en el corazón del museo uno encuentra ese cuadro puede ser lo mismo esto que les cuento es una es una tontería Ximo pero puede ser que cuando uno se pone delante de ese cuadro tenga la impresión de que lo que está pintando Velázquez que aparece en Las Meninas sea uno mismo hace yo yo delante de ese cuadro creo que Velázquez me está pintando a mí

Voz 7 15:13 sin duda sin ninguna duda es decir Velázquez incorpora a todos y cada uno de los videntes de su obra el está allí hubo aquí regresar dentro o fuera de la obra es absolutamente accidental cuando uno está frente a esta obra es atrapado por Velázquez en total la Coloquio con Velázquez y entran al Palacio del Rey en el Palacio de la Reina y convive con los enanos con Nicolas Sato con el tentador del Rey con Marcela de Ulloa esa bondadosa y reservada guarda damas es decir Velázquez te atrapa Éste es la grandeza de Velázquez es un cuadro vivo permanente vivo permanentemente vivo que exhorta a que estemos con él conviviendo con él no de ahí que te debamos parar el reloj del tiempo de las prisas de la la de la aceleración para ver con los ojos del alma el alma de la pintura de Velázquez en este caso el alma de Las Meninas

Voz 15 16:14 cuando miramos esta obra y usted lo dice correctamente usted sobra alguien a quién que habla de la la genialidad española no deja la huella en el sentido que no forman escuelas como con en otras escuelas es es como una estrella fugaz de creatividad los artistas puede seré lo el Greco quién sea o Gaudí

Voz 16 16:39 es verdad o hay herederos

Voz 7 16:42 los de las quieres claro que hay herederos fueron nadie ha alcanzado la forma pictórica de Velázquez y además técnicamente si ahora no tenemos tiempo no lo podemos dilucidar pero técnicamente él utiliza un modo representativos restrinja la pintura la diluye la convierte en esencia mentir es decir experimente un modo pictórico verdaderamente excepcional in parangón hable con lo que están haciendo otros grandísimos maestros de la pintura europea crea escuela claro que la cree y todo el mundo tienen a Velázquez como un icono de una referencia que hasta todos los académicos del siglo XVIII XIX y XX siguen imitando a Velázquez no pero él ha puesto el listón muy alto y ha marcado un antes y un después en la historia de representatividad universal

Voz 1 17:28 Ximo de los cuadros que se quemaron en cuando en cuanto a que el pavoroso incendio porque Velázquez no pinto mucho no es un pintor con mucha obra es de hecho pintó bastante poco estéril primer impresionistas si siquiera esos cuadros a la altura en Italia es es muchas cosas es uno de los el primero que hacen muchas otras cosas pero les hemos perdido mucho de Velázquez con aquel incendio

Voz 7 17:50 no creo no creo que en fin hay fuentes y lo hemos ido estudiando dice ha ido estudiando pero Se Se tuvo como una especial atención hacia hacia esos cuadros porque eran valorados en tiempo de de del incendio en tiempos de su vida y sobre todo porque no ha pintado mucho Velázquez Melania diez tuvo el privilegio de estar protegido por el Rey Planeta pero Rey con más buen gusto de la Europa de su tiempo con el Rey más experto en cultura y en pintura quizá no tanto en diplomacia en política pero sí en este sentido con lo cual el quinto poco pero pensó mucho este es el gran valor añadido de este excepcional al pintor de la historia del arte universal es alguien que ha tenido tiempo pagado becados protegido por un gran Rey para que cada pincelada pueda estar equilibrada en su mente y en sus manos manos lleno de una forma prodigiosa se aúnan en este proceso creativo con lo cual pintó poco afortunadamente porque no tuvo que vender su alma al mercado para alimentar a su familia digámoslo en un sentido muy prosaico con lo cual nos ha legado Nosa hemos heredado todos una obras un patrimonio verdaderamente único y excepcional

Voz 1 19:03 pues no sé si hemos pintado en colores Ximo pero hemos intentado lo hemos intentado con nos hemos acercado a después había que hablar de ese Velázquez diplomático el cuadro de las lanzas es el primer cuadro político encuadró puramente político que muestra cómo capaz de de de ser buena en la victoria hay que se exhibía probablemente vuelva a su entorno sí sí en ese en ese cuadro en ese trono ese Palacio Real al lado del Retiro en el en el salón principal en fin Nos vamos a dejar mucho la el latín es un verdadero placer haber compartido con usted este rato no podemos hacernos con el libro porque se ha votado cuándo saldrá la próxima edición estamos trabajando espero que pronto si no me es podemos tener aquí tengo compromisos un mes

Voz 7 19:47 sido de que vuelvan a recorrer quiero a actualizar algunos detallito espero pronto pronto no tengo más interés yo que ninguno de Deusto

Voz 1 19:54 pues habrá que ir al Museo Tom Museo va ir al museo se pasó un mes en la vida de las que cuatrocientos años un mes Ximo Compains autor de Velázquez el placer de de pintura editado por la Universidad de Lleida está a punto de salir esta segunda edición tardarán algunas semanas busquen el libro vean pintura intenten está fantástico puede vayan a los museos a cualquiera vayan y disfruten y sienten se porque como dice Ximo y otros muchos grandes especialistas en pintura

Voz 13 20:25 para ver cuadro lo que falta es una silla Ximo muchísimas gracias a ustedes muchas gracias

Voz 17 20:48 ah

Voz 13 20:50 vamos