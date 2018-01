David de Jorge - El día Internacional de la Croqueta - (16/01/2018) - Hoy por Hoy

Voz 1995 00:00 vaya día Educació un turismo verás que es

Voz 1 00:06 y ahora croquetas decías Ramón Gómez de la Serna

Voz 1995 00:13 que las croquetas deberían llevar hueso para que pudiéramos llevar la cuenta de cuántas no estampado en y me faltaba razón si los dioses hubiese en hubieran conocido las croquetas no habrían probado el mana Gloria amigo excesiva imposiciones perfectas para dos bocados adivinen para la croqueta modesta obra cumbre de la evolución culinaria el punto en que la creemos y el crujientes y unen en un abrazo místico la croqueta celebra hoy

Voz 1 00:41 su día interna no nacional e internacional

Voz 1995 00:47 y si las mejores son y serán siempre

Voz 1 00:50 las de tu madre el lujo de contar con una activista creo que pero fiel del culto del viva al creo que tú mismo David de Jorge

Voz 0477 01:04 Iván García diez llorando me lo iba la croqueta ya si es lo que decía Gloria Fuertes también la tierra en vez de tierra una croqueta es el mundo es una croqueta pero vuelta del revés tiene un poco de pimienta hay una oímos cada también con el pan rallado por dentro y por fuera habéis Melo hay que que que que que pureza bonita recibo limpio lo que Graner en fuertes e Iker ricas la croqueta la de mi madre o la de jamón o la de cocido no la de gintonic porque nos hemos vuelto locos eh que yo he visto está croqueta de gintonic en Serbia lo juro te lo juro estamos perdiendo el norte nuestra civilización

Voz 1 01:34 no sabes pero el otro día una croqueta maravillosa en Asturias de fabada como con el con Pangos

Voz 0477 01:43 pero bueno pero no no legal obvia sino del con Van

Voz 1 01:45 bueno imagino que algo había de la amasa una más acorde con pago con una textura maravillosa si me quedo me queda disecado en tú personal pirámide alimenticia

Voz 0477 02:03 Hay que puesto ocupan las croquetas pues yo creo que el puesto dos o tres porque como todo el mundo y en el olimpo está la tortilla de patatas con cebolla y después según ante muy cerquita andará la completa no sé si la en mi madre pero yo creo que la croqueta pertenece a ese a esa memoria que tenemos todo no yo creo que todo el mundo sucumbe ante una croqueta bien crujiente piensa amorosa con esa ves que se te cae un poco el dedo que Mc buceando porque te la quieres pero no puede porque te estás te estás quemando la lengua a este tipo de cosas porque adiós

Voz 1995 02:37 luego siempre hay el gesto de que tú te estás quemando

Voz 1 02:40 si te dices como gesto desoyendo tu sabios consejos camino dice quema dentro estoy diciendo esto es es así

Voz 0477 02:54 pues queda croquetas como Sharon Stone osea te está diciendo come May no puedes no comerla o sea es una cosa no sé es una especie de atracción no yo creo que las las cosa estas que hay de moda Si esto canapés que hay que se ofrecen en las recepciones mamá maravillosas vistas yo creo que la gente va como moscas al jamón lógicamente y luego las bandejas de fritos croquetas de calamares pintó estas cosas

Voz 1995 03:16 Doni como cómo celebramos entonces el Día Internacional de la Cruz

Voz 1 03:19 Internacional ojo eh

Voz 0477 03:22 si no como como viene rindiendo honores y como he hecho yo esta mañana poniendo un cocido al fuego porque ella en el origen de una buena pero que ETA pues es un buen cocido cuando uno pone al cocido al fuego y pone una buena sopa MT verdura y mete un buen Morcillo una buena cabellera un poco os ha dejado bonito estas cosas que ahí surge como de una Cuba di de Alí Babá y los cuarenta ladrones pues las maravillosas posibilidades te la carne para hacer una buena que lo que ETA yo creo que la la croqueta de cocidos la la la croqueta o sea magnánima la más grande que hay idea hay descuelgan pues todos los restos de jamón ha de bacalao la de queso Idepa bajo ya pues todas las perversiones no la ahí gintonic

Voz 3 04:00 lo he vida la de que que

Voz 0477 04:04 la verdad que nos encontramos aberraciones por las tascas pero yo me encontró croquetas espantosas y luego te den cuenta que la croqueta además es un gran termómetro de un establecimiento cuando tontas en uno Cali la croqueta es buena en Navarra eso es sinónimo de que en uno se puede sentar a comer yo lo tengo comprobado también con el pánico en la tortilla de patatas patata o el pan una croqueta no es buena en un local no en la penas en taxi sin embargo si son buenas es el pasaporte para la felicidad

Voz 1 04:30 qué buena vara de medir bueno vamos a pedirlo

Voz 1995 04:32 que a usted que no se está oyendo a nuestros queridos oyentes quién nos llamen y compartan que celebremos juntos este Día Internacional de la croqueta nueve cero dos catorce sesenta sesenta asociamos a croqueta a un invento español nuestro muy muy

Voz 1 04:47 muy de aquí pero lo cierto es que como otras muchas cosas la croquetas francesa si eso dicen si esto es cierto es que te sismo no

Voz 0477 04:55 sí sí ha leído a una mina vizcaína que se llama Ana que es una una erudita estas cosas y y la verdad que dice que el orígenes francés efectivamente como como algunas de las cosas no pero bueno yo creo que el el antes y después de la en España vuelven a eso es a partir de aquel personaje que esto esto no extensivo todos recordaréis que la doña croqueta os acordáis niña croqueta

Voz 3 05:18 no sé si mi impresionante yo creo que a partir de ahí es cuando tenemos que contar

Voz 1995 05:27 en tiempo hicimos un una así documental muy recomendable por ciento Se llama V las placas

Voz 1 05:32 no

Voz 1995 05:32 y encontramos unas imágenes de un programa de televisión española donde ojo estaba Doña croqueta Carmen Maura el famosísimo comisario Villarejo así como se llama Jones una mujer que una cantante cree Olvidados nombre

Voz 0477 05:51 sí Cantudo gritan

Voz 1995 05:52 no una mujer poderosísima y bueno me acordaré bueno la imagen es doña croqueta Villarejo Carmen Maura es es llaman vamos

Voz 1 06:04 vaya vaya cocido no vaya sopa de cocina porque eso sí que es un cocido eso te has comido tú las mejores croquetas

Voz 0477 06:10 dónde me lo has comido por eso es muy buena pregunta ahora mismo no lo no te sabría especificar un local en concreto pero es verdad que en casa y animar hace mucho tiempo que no se coman buenas croquetas porque cocinar hace mucho tiempo pero hay un sitio muy cerquita de mi casa que estar en que se llama en pueblo hubiese media abstenía que hacer unas croquetas extraordinarias es verdad que no estoy a esos rankings que hay ahora de croquetas que todo mundo se ha puesto a evaluar las croquetas de Madrid Barcelona todas estas cosas pero yo creo que una croqueta buena como he dicho al principio la hay en esa tasca o en esa casa de comidas hubiesen restante en el que se guisa en se cocinan con mi materia prima buena hay una buena croqueta

Voz 1995 06:48 Gila cultura por ejemplo si hubiera sido de Albacete

Voz 1 06:52 en lugar de la magdalena de Proust nos dimos era claro

Voz 4 06:56 yo creo que la la incluso hubiera mejorado mucha literatura así

Voz 1995 06:59 si hubiéramos utilizado más ejemplos

Voz 0477 07:02 pues sí porque sin sin duda ahora mismo seguro que hay muchísimas apariciones en la literatura patria de Doña croqueta no la hija puta activa el cocido pero que tan maravillosa pero bueno una duda que el amigo progre lo bueno hubiera disfrutado muchísimo más igual hubiera hecho una obra Un poco más corte más breve sin MEDE conversión Maddalena sincera conmigo una croqueta entre otras cosas porque se habría quemado la lengua ya hace unos cuantos días sin poder escribir pero

Voz 4 07:24 lo curioso es que pues realmente no le gustaba la la comida entonces es más extraño todavía Kelly

Voz 0477 07:30 es hoy ha leído es hoy ha leído sí sí sí sí sí sí

Voz 1 07:33 vale entonces esto creceríamos en esa pirámide número dos o tres la croqueta en los sabores jamón siendo cocido sí

Voz 0477 07:43 mira yo creo que la sopa de me perdonan la sopa la croqueta de cocido con huevo lo picadillo yo creo que es una croqueta osea e inconmensurable luego la de jamón ibérico hizo arman a un poco más cutre que es la de jamón cocido porque la Jamón jamón cocido también es una coqueta fabulosa no y luego quizás en mi ranking por lo menos está muy cerquita una croqueta que es muy desconocida en España pero que está muy asociada a nuestra cocina vasca que es la croqueta de bacalao o que es una vetado muy sabrosa que una vez a la que es en la añade un bacalao saneado con un poquito de ajo Gemma cada o desalmado con un poquito de ajo bueno un poquito de perejil que es una croqueta muy muy muy muy sabrosa y quizás otra a gran croqueta que dos Se habla mucho de ellas la croqueta de que eso no es estéis de acuerdo pero y de repente sale un hilo de queso y que en no digo que eso de Cabrales ni eso que estas cosas y no esos que eso suaves que al final funden en la boca yo creo que también es una una gran croqueta no iría a partir de ahí pues pues si uno puede encontrar una una croqueta de chorizo pero aún pero como que no o de morcilla pero como que no de puerros y también pero como que no yo creo que rabos de toro también es bueno si de de rabo de todo no deja de ser una una croqueta de cocido de es también un elemento de de la olla podrida o del cocido no pero bueno esa es ese yo creo que es la gran Guinea a partir de ahí hay mucha aberración

Voz 1995 08:59 este es el punto para el AVE Shamil porque yo creo que o te pasas es complicado pillar el punto de queremos Zidane suficiente como para que puedas manejar bien cuando lo vayas a meter la gente ya no es el punto clarines y es que no se lo pida

Voz 0477 09:14 pues mira pues yo la la proporción que es utilizar para litro y medio o dos litros de leche aproximadamente suelen ser sofrito yo creo que es fundamental que lo hagamos con mantequilla de cinco gramos de mantequilla luego más o menos una cebolleta pequeña épica Haditha que yo creo que una de las claves de una buena croqueta es que tenga ese puntito de una cebolla una cebolleta que yo también son añadiendo el setenta y cinco gramos de cebolleta más o menos y luego la proporción de mantequilla de aceite de oliva sí que setenta y cinco setenta y cinco y setenta y cinco dice voy a mantequilla y aceite y luego la proporción para litro y medio litros de leche yo normalmente suele emplear unos doscientos veinticinco gramos de harina pastelera anormal esa es la proporción para hacer una buena una buena examen es verdad que hay gente que aborda en pues en en este tipo de aparatos pero yo creo que que que que es imposible o muy difícil desbancar a una buena croqueta cobraba al fuego intenso frita el IBI bien cocinada no unos quince veinte minutos de muñeca dándole hay agravaría hay una es que la masa está fría volea Ray darle forma con con harina huevo y con el pan rallado yo creo que es muy importante cuando se almacenan almacenarla en la bueno si se congelan no hay nada que hacer más que congelar las pero cuando es almacenaban es importante almacenarla sobre una base de de pan rallado para que no se Bescam y una vez que se añaden a la a la sartén con aceite incandescente aceite muy caliente aceite de oliva darle un meneo para que vuelvan otra vez a a empaparse bien de ese pan rallado abrirlas bien bueno pues bien sumergidas en aceite no iba a más

Voz 1 10:38 correrla si disfrutarlas esa empresa yo me levanto a la sede de la mañana entonces para esta obra que cualquier tipo de croqueta te oigo ahora mismo muy en fin no no no sigas por favor por cierto la cantante queréis Jones que de club Marta Poveda y tres yo

Voz 0477 11:02 estaba liado con David Bowie no es así

Voz 1 11:05 en un programa en Televisión Española pues imagínate todo el plazo de Grace Jones

Voz 0477 11:12 es un contubernio judeo masónico croquetas

Voz 1 11:15 por eso era bastante raro bueno dice Helena Ocáriz llámennos por cierto al nueve cero dos catorce sesenta sesenta compartan con nosotros sus croquetas dice Elena las mejores croquetas las he comido en Pamplona de hongos podríamos entrar en debate teniendo no este que ya es decir y con todo respeto a las de mi madre Elena has ganado un par de amigos peras perdida pero los es verdad que las setas cuando esta temporada iba bien preparadas unas croquetas

Voz 1995 11:43 no

Voz 0477 11:44 a mí me pongo sexual nacer pues con las bases de los boletus que se suelen vicario da a mí no me disgustan si están bien hechas pero no me convencen sinceramente he comido buena se pero ha para yo creo que manos Altea o en revuelto y punto pelota pero bueno oye para gustos los colores

Voz 1 12:00 qué difícil es que difíciles este hombre que decir en todo lo que es la gastronomía española elegir lo que es lo mejor hemos hacer una pequeña pausa pero ya les advierto que ahora vuelta les escuchamos a ustedes una excelsa selección de canciones que hablan de y que la gente en las cuentas raciones también croquetas aberrantes paradojas las cuarenta mismo creo que Til pero bueno enseguida enseguida volvemos la Cadena SER

Voz 1995 12:40 vamos que tenemos mucha planchar nos vamos hasta Palma del Río hasta Córdoba Manolo estás ahí

Voz 1 12:46 Manoli está haciendo ahora mismo croquetas no las tiene ya hechas está sufriendo

Voz 5 12:55 no no mi tía siendo ahora mismo el puchero es hoy con la masa echada yen para hacer para liarla para porque tengo una chica tengo un pequeño va Iker yo hago todos los días croqueta todos los días de una encima de otra todos los días todos los días todos los días aquí salen un montón de creo que todos los días ya además han llegado para polaca que tengo guías que me han dicho que las croquetas

Voz 1995 13:21 por qué te has hace saldría Manoli

Voz 6 13:24 pues que tengo nota pero es bonito hay unas ciento cincuenta vamos

Voz 1 13:32 pues de esos de Benito Manoli eso se pone malo enseguida eso no podía

Voz 5 13:39 que va que va que aquí no llega volverse malo viene el muchacho que me trae el hielo me dice cualquier día te quita pero puedes porque claro la lo pongo bien pues te Mendía en N con helado pirueta Paquita claro cuando dices cualquier día te meter llenos y te da pero puede croquetas me lo llevo

Voz 1 13:58 desde que me encanta tengo mucho cuidado con lo dice que el esté escuchando súper de las croquetas

Voz 5 14:05 las algo también de espinacas viene un chiquillo con diez años que cuando lo entra por la puerta digo ya espinacas sale encantado de bacalao Darro negro también la hecho de Cayo de calles de Cayo hago los Cayo después hago las croquetas de los caballos de carreras también casi era una pero espérate el domingo

Voz 1 14:28 sí

Voz 5 14:30 pero va bien pero sí sí buenísima ahí cuando viene alguien una reunión grande que diga Andalucía cuando un poquito así porque la víctima dicen cuando tenían de comer te pongo la croqueta dice pero ahora la Balda con mucho cuando lo tenga bocado decenas de Rice el chocolate se quedan licuado te queda

Voz 1995 14:54 vamos a colgar pero Popo por envidia porque

Voz 1 14:58 yo me está dando aquí un me está dando está sentando mal

Voz 5 15:03 bueno pues de verdad vale vale llevo llevo un año con la con la va ir tiene mucho con mucho éxito dicen

Voz 1995 15:13 Manoli que tenemos aquí que tenemos mucha gente Manoli un beso muy muy muy grande

Voz 5 15:18 más se mide por la croqueta ensaladilla

Voz 1 15:21 sí sí

Voz 7 15:24 que me de espinacas y de chocolate ahí te he visto flojo

Voz 1 15:28 mira ahí no critica solamente solamente

Voz 0477 15:30 qué voy a decir no dejaba acuñado no puede puede meter cuya no podía hablar

Voz 1 15:36 hay como digo llegó cualquier cosa y ahí está raudo y veloz para criticar

Voz 1995 15:42 ayuno uno bastante interesante de

Voz 1 15:46 el azúcar no es impresionante no

Voz 1995 15:50 cuál es tú que a mí me nada tú mientras buscando dice para croquetas maravillosas las de Jack Daniels del bar en Sevilla así no mira aquí hay uno que no

Voz 1 16:05 y de la azúcar aquí

Voz 1995 16:07 dice mis Escorpión en mi familia desde hace un siglo hace una cosa con las croquetas típicas del cocido mojar las sin azúcar como si fuera un churro para mira lo más habitual del mundo hasta que fui a comer a casa un amigo sus caras al día siguiente frías con sal

Voz 1 16:24 la versión anterior admite Scorpio toma te has tomado la pastilla es la amarilla que tienes al lado de la lámpara de la mesilla escucho La Coruña hola buenos días te gustan las croquetas

Voz 8 16:39 le gustan las croquetas pero como soy muy mala cocinera no las hago pero es que hay un sitio fantástico en Coruña

Voz 5 16:44 el se llama croqueta hay tres mira

Voz 1 16:48 bueno nombre que viene el nombre

Voz 8 16:50 sí le va fantástico si las tiene bueno pues las tiene dulces también de chocolate nacida de postre las tiene sin gluten las tiene

Voz 9 16:58 pues de verduras de Woolas de centollo de hecho

Voz 8 17:02 de todo esto otro sabéis lo mejor de esto es que no sólo que te vendan las croquetas es que te las da hechas fritas recién hechas y te respondes ir comiendo por la calle llevarte a tu casa como churros

Voz 1995 17:20 bueno no es cómodo

Voz 1 17:24 de un titular de un periódico estando antiguo que dice campeones vascos dice el titular el hombre que se comió doscientas XXXVI croquetas después cenó

Voz 8 17:39 ha sido vasco gallego si para comer así

Voz 1995 17:42 hoy no vamos a poder escuchar ascensión que es una mujer que nos los cuenta que hacen quedadas monográficas ocho parejas que van de croquetas recorren una ciudad por sus croquetas sí mismo yo creo que vamos a quedar con extensión mientras Manon los manda al TAP Air vamos a quedar con con atención

Voz 7 18:00 David hay que querer también eh que Navas que me critiquen a mí