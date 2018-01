“Hay gente que ha comprado móviles por Internet y ha recibido gafas de sol”

Voz 1 00:00 Trigueros tres puntos el mundo de los nuevos dimos las ofertas bajo sospecha los fraudes las estafas

Voz 2 00:13 estamos con la inspectora de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional o la muy buenos días buena bueno

Voz 3 00:18 dos días por razones que ustedes van a entender

Voz 2 00:20 lo que vais a entender vamos a no decir el nombre eh lo prefieres no era si estáis metidos en él muchas historias y el mejor que nadie nos pueda identificar oye hay mucho fraude realmente en las redes en las compras ahora que es tan habitual el que estemos comprando han pasado las navidades ahora estamos en periodo de rebajas se dispara el consumo hay mucho fraude realmente si el fraude

Voz 3 00:42 siempre a ver no podemos obviar que Internet ha favorecido mucho el comercio electrónico lo que sí conoce pero estas ventajas son utilizadas por lo que conocemos como ciberdelincuentes para intentar adquirir un provecho económico más alto y sobre todo en periodos que la gente va a comprar más pero de Navidad periodo de rebajas días como Black Friday ahí pues surge en un montón de páginas web o perfiles en redes sociales en plataformas de compraventa para introducir este tipo de o productos falsificados o también fraudes

Voz 2 01:12 vamos a en primer lugar plataformas legales por ejemplo qué precauciones tenemos que tener que tenemos que fijarnos para saber que estamos en una plataforma que es absolutamente fiable que podemos comprar con toda tranquilidad

Voz 3 01:23 nosotros distinguimos dos tipos página web plataforma legal de compra venta de productos si lo que vamos a esa adquirir a una conocida plataforma de compraventa de de productos tenemos que fijarnos en varios parámetros y sobre todo utilizar el sentido común primero el precio del producto sin producto a modo de ejemplo me vale cien euros si me lo vende por quince euros hay gato encerrado pues producto falsificado seguro y el segundo lugar si el precio se ha como Dámaso menos al precio oficial hay que tener en cuenta a la valoración los puntos que ha recibido el vendedor es muy importante antes de adquirir un producto leer que opiniones sobre si vemos que esa persona tiene mal las opiniones au o del estilo pues es mejor no compras ha habido casos de gente que le compraba quería comprar un teléfono móvil bueno lo adquirió a uno de estos vendedores les llegó la caja su casa en la caja viernes gafas de sol

Voz 2 02:15 muy bien en las marcas mucho cuidado no por eso que tú decías no de las gangas otra cosa es que sabemos que valen un precio X lo hemos encontrado muchísimo más barato mucho cuidado con estas cosas y mucho cuida también con adelantar dinero por ejemplo no

Voz 3 02:27 sí sí sobre todo en el tema de producto falsificado porque diferenciamos cuando hay un fraude que utilizan digamos la el prestigio de una marca para que un alguien compra el producto y en realidad no leyó ganada a subir a su domicilio entonces qué precauciones debemos de tomar cualquier internauta la primera al entrar en la página web tenemos que ver qué es que tiene un certificado de seguridad como vemos eso en el navegador donde está la página web tiene que aparecer un hito se aparecen secando edito impulsamos encima el canal de Eton los va a parecer que esa página es si por ejemplo la página fuera Pepito Pérez impulsamos encima de El Candado y aparece Perico el de los pilotes no es la misma página ahí ya tenemos que empezar a sospechar pero bueno tiene Al Qaida de tu luego tiene un sello de excelencia te dice que no es el contacto legal Si tenemos algún tipo de problema con el envío métodos de pago soltó el método de pago indica varios pero luego lo hará la verdad te dice que sólo el número de perdón tarjeta bancaria también hay que sospechar las páginas web que venden productos adquieren varios tipos de mordidas de pago has de envío para facilitar la compra hiló Si queremos adquirir un producto outlet a lo mejor es ir al proveedor oficial es decir a la marca entra en su página web Iber el producto porque muchas veces surgen páginas web con nombres dominio parecido pero en realmente son páginas falsa

Voz 2 03:46 la mini muchas ofertas que son de compañías que te dicen estamos actualizando no se quede un banco o somos de Hacienda o somos no sé qué empresa de de cualquier compañía eléctrica que estamos haciendo cualquier operación ahí también hoy lo que lo que nos quieran al final definitivas sacarnos los datos no

Voz 3 04:02 si eso va adquiriendo ahora por ejemplo ha sido la factura luz hace tiempo fue el famoso tienes un paquete en la oficina de Correos te llega un correo electrónico de Correos o de la factura de la luz ya tiene aquí disponible su factura pinche en el enlace descarga descargas del archivo pues Locarno introducido es un mal Ware en nuestro ordenador iban a tener control de nuestro ordenador o también el otro caso más común es que no llega un correo electrónico de nuestra entidad bancaria diciendo que había un problema con nuestra cuenta que pinchemos en el enlace que que modificar el código PIN o lo que sea porque quieren esto para tener acceso a nuestros datos venderlo o a saber lo que va a nacer

Voz 2 04:38 con los buscadores con el pago con tarjetas y eso hay que tener algún esperar una buena práctica hay que tener algún especial cuidado como lo hacemos si lo primero que te cuenta es

Voz 3 04:49 Iván poquito a lo que hemos comentado antes es que siempre comprar en páginas que nos aporte seguridad que tenga un certificado de seguridad que tenga sellos de excelencia todo eso nos va a dar pautas para saber que estamos en una navegación segura y que admita varias formas de pago vale en el caso de que Noyer llegó un correo electrónico de la compra algo nos diga que tenemos que introducir el número de cuenta nunca lo tenemos que hacer siempre hay que ponerse en contacto con él con la entidad bancaria y luego hay que tener en cuenta hay que fijarse en esa dirección de correo si nos fijamos no va a ser con el logotipo que Audi con la del banco siempre va a ser un correo particular entonces ya estamos viendo que del banco no va a ser

Voz 2 05:28 ya ella se vende absolutamente de todo podemos comprar absolutamente todo pero vosotros conocéis muchos casos de cosas que pueden ser realmente graves no por ejemplo relacionadas con el con el sector de la automoción desde coches supuestamente lujosos que alguien quiere desprenderse a precios chollo como decíamos o filtros de camiones me parece que ha habido temas muy serios muy graves no

Voz 3 05:48 sí tuvimos un asunto de un camionero que compró de una marca los filtros para su camión en una empresa de repuestos legal y no en una empresa completamente legal que paso que al poco tiempo el estropearon puso una queja a la marca diciendo he comprado esto me ha costado dinero es un mal servicio entonces la marca le llamó la atención de estos distribuidores oficial

Voz 2 06:09 investigó empecé a investigar los repuestos éramos

Voz 3 06:12 ah somos lo repuesto además ser falsos conllevaba un peligro para el conductor porque se lo podía estropear el motor entonces muchas veces ya no sólo va a estar el delito de falsificación sino un peligro para la seguridad del resto incluso si estamos ante alimento o productos de cosmética pues para la salud

Voz 2 06:29 yo ya es habitual también lo que comentaba con lo de los coches gente que vende un coche supuestamente lujoso con todo tipo de de estrategias para tratar de convencer al usuario si si por ejemplo vehículos de alta gama

Voz 3 06:42 parecen a un precio muy bajo

Voz 2 06:45 sí porque con las excusas las más bario

Voz 3 06:48 en a habituales vivo en el extranjero no puedo llevarme el coche lo necesito vender rápido que tenemos que ver en esos anuncios siempre van a tener una relación mala no van a tener sentido las frases siempre te exigen dinero por adelantado para al trámite de de papeles etcétera etcétera Siempre eso y además se utilizan plataformas de pago eso suele ser falso y sobre todo hay que tener en cuenta la calidad de la foto también ayudó bastante

Voz 2 07:12 de fraude en todo tipo de productos todo se ropa Still electrodomésticos tecnologías hay de todo y ellos no tienen escrúpulos ello

Voz 3 07:22 producto que sea posible de falsificar lo buena falsificar

Voz 2 07:25 y como tiene que actuar el usuario que siente que después de haber comprado algo haber pagado no le llega le llega con algún defecto que es lo que tiene que hacer qué pasos tiene que dar

Voz 3 07:35 denunciarlo la policía no podemos investigar si no tenemos conocimiento de los hechos si de una un simple hecho muy pequeño si se deja no se investiga puede llegar a convertirse en una amenaza global como ha pasado muchas veces ante la introducción de malware en algunos sistemas operativos entonces es denunciar siempre no ha llegado a comprar pero cree que esta plataforma esta página web está vendiendo producto falsificado nosotros invitamos a que lo pongan en conocimiento de la policía introduciendo la página la policía policia punto es hay como para colaboración ciudadana y ahí puede aportar su conocimiento decir he tenido conocimiento de que quizá esta está vendiendo productos falsificados o esté dedicando a esta otra cosa

Voz 2 08:15 porque vosotros lo investigará si es bueno que cuando se hacen estas compras estas operaciones se hagan copias de las páginas en las que han estado comprando o las que están para para tener algún tipo de prueba porque si no será difícil poder demostrar

Voz 3 08:29 hombre si él viene con el producto de que es falso nosotros vamos a llevar a través de Policía Científica u un informe que va a determinar la falsedad no el producto es verdad cuanto más documentación nos aporte mejor pero hoy en día la unidad investigación tecnológica tiene expertos que Barna dedicadas a la hora de que les llega a unos hechos que son presuntamente delictivos va a poder investigar todo lo que lleva a entorno a la página web entonces si quiere hacer Screen de la página web va a venir bien pero nosotros también lo vamos a hacer

Voz 2 08:59 muy bien pues es muy interesante porque esto cada vez hay más ventas mucho cuidado hace muy poquito se presentaban una serie de fichas en las que participaba por supuesto la policía INCIBE la Agencia Española de Protección de Datos hay en las páginas de de estos estamentos Entidades seguramente podrán encontrar todos los datos si sois Osona habituales en las compras porque ya lo vemos en el día a día cada día más fraude supongo que estabais bastante desbordados no

Voz 3 09:23 hay bastante hay bastante pero por eso siempre nosotros invitamos a la denuncia para ver las nuevas tendencias y lo que hemos dicho pequeñas amenazas y no se anuncia se convierten en grandes amenazas

Voz 2 09:33 muy bien pues inspectora de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional muchas gracias y supongo que tendremos que seguir hablando de casos concretos de denuncias y seguiremos dando por supuesto información para que todo el mundo sepa emigró posible que nos engañan lo menos posible

Voz 3 09:46 bueno gracias gracias a Dios

Voz 2 09:49 engañados robado

