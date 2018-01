La opinión (16/01/2018) - Derecho a vivir, derecho a morir

Voz 0313

era un escritor que quedó tetrapléjico por un accidente Se pasó treinta años postrado en una cama en un momento dado reclamó su derecho a la eutanasia el derecho a morir en lo tenía clarísimo que acabamos de escuchar pero no lo hicieron ni caso porque en España entonces y ahora la eutanasia está fuera de la ley como ya sabrán al final Sampedro consiguió con alguna ayuda ingerir cianuro pero fue todo un calvario y además una chapuza innecesaria hoy ahora que han pasado veinte años dos preguntamos lo siguiente sí una clara clarísima mayoría de ciudadanos según las encuestas todas las encuestas está a favor de regular la eutanasia de una forma u otra porque no se hace o al menos porque no se discute a fondo sin prejuicios sin sectarismos sin imponer pero sin bloquear hace menos de un año el grupo parlamentario de Unidos Podemos llegó a presentar una proposición de ley lo comentamos aquí en La Ventana pero el PP votó en contra del PSOE y Ciudadanos se abstuvieron así que no llegó ni a tomarse en consideración a mí me parece una pena y además un ejercicio de cobardía absurdo porque es de esas cuestiones que nos afectan absolutamente a todos así que ojalá en este dos mil dieciocho que acaba de arrancar en la lista de objetivos y de buenos propósitos y con el recuerdo de Ramón Sampedro entre otros se incluya este debate es justo y necesario porque no existe otro deseo más universal que vivir morir bien y además poder decidir alguien puede estar en contra de eso sí pues hablemos pero hagamos algo