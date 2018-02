20 años después de la muerte de Ramón Sampedro

Voz 2 00:00 tu yo insisto en que

Voz 3 00:11 eh me dejen liberarme de sufrimiento no yo creo que es más grandes que puede sufrir el ser humano es un valor psicológico no creo que estar atado a lo más hondo que te limpien los excrementos es uno de los dolores y psicológicas que un ser adulto Le cansa más sobre mi hermana la Familia me me cuida con con todo el amor del mundo no parece que dicen algunas se expertos técnicos que si una persona en situación tiene amor y cariño ya no quiere morirse no Sesma tontería como una casa te puede el dato pero es la realidad

Voz 0313 00:53 Alberto Isaías buenas tardes compañero que tal vez caminando de reojo a Luz Sánchez Mellado acompañan el diario El País con la que tomamos café como todos los más es me decía Luis buenas tardes me decía con con los gestos lo de escuchar a Ramón Sampedro porque su voz claro algún corte de película no no era su voz con grandes bandas sonoras muchísimo además por su falta

Voz 4 01:13 D e histrionismo por su falta de

Voz 5 01:16 postura por su falta de militancia si me apuras efectivamente está está explicando su realidad hiriendo una cosa tan aparentemente

Voz 6 01:28 fuera de toda discusión como poder eh

Voz 7 01:31 hace en disposición de su vida no impresiona por eso

Voz 8 01:33 hace veinte años cuando comentamos fuera parece mentira que que haga llave

Voz 9 01:37 de años de casi todo hace ya veinte años is son casos que que son hitos son hitos y que veinte años después se haya avanzado pero tampoco pues descorazonador

Voz 0827 01:48 es demoledora la frase esa de el cariño está muy bien pero cariñoso cambia tu realidad cariño te ayuda mientras tú quiera ser ayudado pero si lo que quieres es morir lo que necesitas que te ayuden a morir

Voz 0313 01:59 es que éramos menos salva el amor ayuda pero salvarnos no cariño y ayuda recibió mucho pero sobre todo durante los últimos años de su vida Ramón Sampedro por parte de una persona que después la verdad es que ha quedado arrumbado a medio olvidadas se ha quejado en alguna ocasión de que lo han dejado un poquito de de lado Hinault se veinte años después no sólo qué recuerdos conservará sino como verá el panorama actual de que no se haya movido en el terreno legal prácticamente nada en este sentido Ramona Maneiro buenas tardes qué tal Ramona cómo va eso

Voz 10 02:31 pues aquí mirando el temporal

Voz 0313 02:33 hay estudios por Galicia ya apuntaba la cosa eh y sí está muy bonito está muy bonito ya ha apuntado ha apuntado a la cosa veinte años después Ramona en tu opinión es una pregunta muy muy personal estamos estamos mejor estamos peor ya no hablo de leyes se las Dorado hablo del del entorno del del clima del contexto

Voz 11 02:54 nada no hemos avanzado nada ni una mierda cita siquiera la verdad pero todo esto políticamente hablando yo yo yo aquí lo atribuye qué quieres que te diga a la gente de la calle no está claro yo ya la a la gente de clase baja menos son el poderío tiene mucho mucho poder lo política igual se está viendo cada cada día a cada minuto Nos están pues bombardeando con sus con sus maniobras así de cara a la sociedad pues no se hace nada nada la verdad es que me da pena me da pena pero bueno yo voy cumpliendo años sobreviviendo y apartada del sistema hay de todo ya ya casi no me importa nada quiero decir ya ya el asunto me me me tiene ya pues un poco agotada

Voz 10 04:05 no sé si es por los años la demencia todavía la tengo bastante bien pero bueno qué le vamos a hacer es una pena yo a lo mejor pues

Voz 11 04:15 yo no viviré para para B

Voz 10 04:18 Air cosas buenas no que se van avanzando a lo mejor o que avancen

Voz 0313 04:22 tú crees que no lo verás esto concreto de que se legalice la eutanasia

Voz 10 04:25 no no creo no no no no porque esto sí te das cuenta cada día se pelea por una cosa diferente y bueno nos machacan con ella bum bum pues hasta la saciedad es como un como la canción que va a Eurovisión sabes no te gusta la primera vez que la escuchas pero después te bombardeen con ella hasta que te gusta pero esto en este en este caso pues es imposible no porque te desplaza a mí ir te bombardean con con con sus cosas con sus problemas no tenemos políticos por lo menos aquí en España no tenemos gente que nos ayude que nos apoye a la sociedad yo en casos como esto por ejemplo pues pues nada

Voz 0313 05:10 bueno porque en otros asuntos de en fin de de de gran trascendencia algo si se ha movido comentábamos antes de entrar acaban de cumplirse también veinte años del asesinato de Ana Orantes que fue esa mujer quemada por su por su marido Nani mal Bono en estos veinte años seguimos arrastrando muchísimos problemas en ese terreno joder pero cosas en el en el ámbito legal se han movido muchas porqué en esto otro no perjudiquen aquellos es decir sí sí sí claro claro sin duda sin duda sin duda pero se han movido mucho en el terreno legal ya hay denuncias ya hay órdenes de alejamiento ya hay protección que falta mucho por descontado que integre para nada que no pero se ha hecho algo pero en el terreno de la eutanasia nada a mí

Voz 10 05:49 eso no me sirve para nada a mí eso no me sirve para nada mucho papelito mucho bueno de la eutanasia ya nada no

Voz 0313 05:57 nada nada más que nada por eso me llama la atención la diferencia entre una cosa y otra no

Voz 10 06:01 es es vergonzoso que nada no sé por qué pero nada ilegalmente pues a escondidas cada uno pues tendrá sus enfermos como pueda o como mejor pueda ir bueno si hay gente buena que les ayuden pues mira genial a bien morir a decir siempre en casos de gente enferma ya no digo más pero es que realmente tiene que uno pues hacerlo a escondidas Si bueno de malas maneras no

Voz 0313 06:28 la chapuza alquilarlo

Voz 10 06:30 como pueblo de Ramón igual

Voz 1362 06:33 al final al final parece que el mensaje es que

Voz 0827 06:35 usted ese apaño como pueda yo supongo que tú en estos años si durante tu amistad con con Ramón Sampedro habrá reflexionado mucho sobre este asunto Si estuvieras en la misma circunstancia que Ramón harías lo mismo que Ramón

Voz 10 06:49 a ver yo creo que cualquier persona lo haría a lo que pasa es que bueno tienes que ver situaciones es muy complicado ponerse

Voz 0313 06:55 ya no

Voz 10 06:57 pero bueno claro pero que tú tendrías alguien que te ayudara a saber tienes que vertían las situaciones de todas formas Sevilla decide siempre en casos de enfermedad sabes hoy en día la ciencia ha avanzado mucho para para gente de accidentes y cosas así la enfermedad te va avanzando bueno si los médicos de alguna manera pues que ellos ya no pueden hacer más de ellos hacen creo que todo lo posible no ya después a lo mejor hay algunos que quieren seguir estudiando hasta la muerte vete tú a saber pero yo digo que en casos de accidentes y cosas así y hoy en día las avanzado muchísimo entonces pues una persona como Ramón puede pues puede vivir mucho tiempo oí bueno medianamente bien dentro de problema que tenga no pero bueno también la economía es muy importante eh

Voz 1362 07:51 claro los cuidados los cuidados cuestan dinero

Voz 10 07:53 cuidados en general bueno las maquinitas y estas cosas no que que que cada dos por tres ves cuánta gente no hay que estamos juntando tapones pues para para una silla de ruedas para un niño o una niña o o yo qué cara José es que realmente es lamentable ya hay muchos casos lo que pasa es que bueno yo yo os digo apartada mucho del tema I

Voz 1362 08:14 claro que me entero rampas cosas Ramona en te recordamos en aquella época decimos que todo hace veinte años y es verdad que que bueno tenemos un recuerdo muy puntual de tu presencia al lado de Ramón en el momento final yo no sé después dices que andas apartada de este activismo de esta trabajo en favor de bueno la concienciación y la lucha por la autopsia pero yo no sé si ha pasado factura personal porque porque en en aquella en aquella época también se puso una mirada sobre y bueno pues no sé si de susceptibilidad de no sé si sentiste esa esa mirada curiosa por una parte y por otra parte hasta morbosa

Voz 10 08:52 yo no me he sentido jamás nunca mal no ni con la gente de la calle para nada al contrario a mí la gente me quiere un montón en la que te quiere a la que no que quieren ya no tienen nada sabes pero no por el tema en sí sino porque bueno no vas a gustarle a todo el mundo no te va a querer todo el mundo no te va a apoyar todo el mundo pero por el tema de Ramón yo te puedo decir que he ganado gentes mucha muchísima además bueno yo concretamente nunca me he sentido de esto de tener que esconderme ni en la casa ni fuera Dee Dee de mi sitio de mi lugar de donde estoy jamás para nada yo siempre con la cabeza alta asimiló al suelo es para nota pero pero bueno es que te quiero decir que yo por ese sentido te puedo decir que estoy muy bien muy tranquila no me deteriorado para nada sólo se me ha salido

Voz 11 09:43 cuatro que los blancos más pero eso es por la detrás de verdad

Voz 0313 09:50 pues de eso con la cabeza alta nos alegramos Ramona Maneiro un abrazo muy grande gracias gracias por haberte asomado este ratito La Ventana eh vosotros mucha suerte

Voz 10 09:58 dar lo que es muy importante también inane

Voz 11 10:01 saludos a todo un abrazo

Voz 0313 10:03 Fernando Marín presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente Madrid buenas tardes Fernando qué tal hola qué tal jode a veces los aniversarios no sirven de mucho pero a veces sí

Voz 7 10:11 sí sí sí si miramos para atrás algo se ha avanzado el Código Penal sigue siendo el mismo aro

Voz 0313 10:17 es eso pero bueno

Voz 7 10:20 la muerte de Rameau una ley de autonomía del paciente que consolida derechos es decir hoy día la muerte voluntaria es posible es tu vida depende de un tratamiento como demostró Inmaculada Echevarría una mujer que lleva nueve años en chupa aún a un respirador hijo quiere una inyección que me para el corazón decía como Ramón como gallego aquel que es le dijimos Inmaculada es que puede renunciar el tratamiento la Junta de Andalucía se lo pensó le dio la razón desde murió de forma voluntaria porque su vida dependía un tratamiento aunque sea un suero aunque sea un antibiótico cualquier persona puede rechazar un tratamiento y lo puede dejar por escrito en un testamento vital en documento en funciones previas para que pueda expresar no quiero que se prolongue es decir algo hemos avanzado tenemos la experiencia de Holanda Bélgica fundamentalmente no quince años de ley quince años demostrando que es posible curarlo con todas las garantías en otro con otro modelo los cinco Estados Americanos hace un año Canadá recientemente Victoria Alia Colombia con esa situación peculiar de su muerte la vida allí es otra cosa no decir que sí

Voz 12 11:27 eh Suiza no

Voz 7 11:30 en el año noventa y ocho Se fundó Dignitas una asociación a la que algunos españoles acuden para morir Ramón no tuvo esa opción y sobre todo el mundo Internet sabiduría cualquier persona con un teléfono móvil puede pedir un producto letal que el cartero de Correos le lleva a su casa esto es una revolución en la sociedad no es decir las cosas han cambiado si tú puedes morir como quería Ramón con la asistencia de tu médico cuando tú digas no no eso es verdad no que que que respuestas quedábamos a las personas que tiene a adelantar su muerte que no que no quieren verse obligadas a vivir una vida que no desean no debido al deterioro pues que se aguanten o que se busquen la vida estaba hablando y eso no es razonable no es razonable que uno tenga que recurrir al mercado negro e Internet o hacerse socio de una asociación como derecho a morir dignamente para saber cómo lo hace no está bien eso es otro sitio como España estaban

Voz 13 12:29 vosotros qué hacéis da dar información clara

Voz 7 12:32 José sea una hoja de ruta para entendernos informa Colo asesorar sobre la toma de decisiones a veces las personas esperan tanto que prácticamente se está muriendo es si tú te quieres morir cuando te estás muriendo con unidad de paliativos no debe tener ningún problema la cuestión es que la encuentres que la que sepas plantearlo que rechacen los tratamientos que no quedaban a prolongar esa situación si tú quieres adelantar la muerte como el caso de Ramón una persona alguna él como José Antonio Arrabal etc pues algo tienes que provocar de la tu mismo eso no es ningún delito tú puedes conseguir te en la farmacia de tu barrio o a través de Internet como decía un producto con Amaury pacíficamente intentamos que las decisiones se tomen con cierta reflexión sin hacer daño a los demás que haya una buena Morante que el final sea o sea bueno no porque la muerte siempre será triste pero puede ser bonita sí porque hay recordemos el caso

Voz 1362 13:27 el atleta creo que es holandesa no la amarilla que es exactamente la la detalle además el otro día lo traía la de televisión como decía y de una manera por una parte escalofriante pero por otra parte esperanzadora que la posibilidad de tener esa opción la de que alguien la asistiera en ese en ese momento final le había hecho resistir más al revés claro es efecto paradójico libertad si desea

Voz 7 13:51 capaz si tú te puedas divorciar pues tampoco tienes que pensar te tanto tanto si te casas poder revertir tienes una una salida decir que si tú puedes terminar cuando tú decididas esto da fuerza para aguantar porque sabes que no vas a llegar a esa situación a veces fantasioso otras veces no esto de un sufrimiento insoportable cuando ya llega un momento en que no puede ir más de lo solicitas pero aunque sólo haya un cuatro o un cinco por ciento de personas que en Holanda Gemma Rica mueren por una eutanasia sí para el otro noventa y cinco por ciento saber que eso está ahí les da tranquilidad

Voz 13 14:26 claro me gustaría Fernando que que porque hay muchos oyentes seguro que ahora están pensando y esto exactamente como se hace en Holanda hay en Bélgica que son dos ejemplos muy muy cercanos si iba a decir modelos de éxito pero es una expresión poco afortunada Holanda y Bélgica bueno el año pasado cinco mil y pico de personas en Holanda se acogieron a la eutanasia hay otros muchos casos son bastantes que se rechazan porque hay comités médicos éticos muy estrictos que analizan persona por persona yo creo que la gente es interesante que sepa todo eso

Voz 0313 14:55 claro tú solo es una cosa decir bueno si se aprueba la ley vamos a sus anchas Castilla no tienes que reunir eso aquel dejarme indoloro además los eh

Voz 7 15:04 además dentro de los protocolos e insisten mucho en que el procedimiento tiene que estar bien hecho que no basta no se trata sólo de morir morir de una manera adecuada gran parte de las amonestaciones que han recibido algunos médicos han sido por el procedimiento porque la dosis no está bien cancelada porque no había muerto en el plazo que tenía que haber muerto que tiene que ser rápido entonces si tú tienes una enfermedad terminal fallecimiento breve unos meses o un sufrimiento intolerable se lo dices a tu médico tu médico avisa otro médico independiente en algún caso el médico independiente era amigo o vecino entonces la Comisión ha llamado la atención que simplemente venden dependiente no pero quedaba claro que la voluntad y el verbo era morir no has otro médico hace un informe que reúnen los requisitos es quedan contigo el día que tú quieras con las personas que tú quieras para morir en tu casa

Voz 0313 15:55 tiene que ser una petición consciente informada libre y reiterada en el tiempo estas cuatro condiciones

Voz 7 16:02 el sentido común a veces hay gente que tiene miedo a la libertad de no era un poco estúpida porque quién va a pedir morir sino quiere claro entonces esto no es que esto puede servir para que los ancianos se auto coacción en en el sentido que soy una carga como hay una ley pero voy a pedirla para no esto es absurdo porque en cuanto entonces lo digas a tu médico tengo no hay copago cualquiera no conversación de quince minutos sabe que esa voluntad no es firme seria reiterara que cuando una persona sobre su voluntad de morir es como Ramón Ramón inapelable era una roca

Voz 0827 16:37 oye ganando de cuánta gente estamos hablando es decir cuánto Ramón Sampedro ha habido en estos últimos veinte años que en su misma circunstancia no nos lo han contado pero han padecido esta muerte in

Voz 7 16:51 ha permitido morir cuando él quería sí miles miles miles de miles es cada año miles cada año calculamos que de cuatro a dieciséis mil personas pedirían una autores sea en España entonces

Voz 14 17:01 cuando las cifras de Bélgica Holanda siendo una claro

Voz 7 17:05 un pasándola de un sitio a otro que somos culturalmente parecidos concretamente la situación de Ramón tetrapléjicos muchos menos afortunadamente no pero bueno nosotros en la asociación conocíamos cinco seis casos de personas tetrapléjica que están que les gustaría morir pero no pueden porque bonobos tienes que convencer a tu madre tu sus hermanastros cuidadoras cosa no es porque es que no te puedes mover tres tienes una pegatina Arif con eso

Voz 1362 17:33 sí

Voz 7 17:34 navegar por Internet escribe es un correo te comunican pero bueno no puedes abrir un paquete de correos ni pues

Voz 1362 17:40 de ver ojalá bien claro porque si hablamos de sufrimiento bueno esta pregunta igual es un poco extemporánea pero el sufrimiento y puede ser físico y puede ser psicológico

Voz 0313 17:50 con lo que decía Ramón me decía Ramón

Voz 1362 17:52 quiero decir que no haya evidencias no se mide el grado de cuando tu esperanza de vida con una depresión severa Mishima pregunto las enfermedades y no estrictamente físicas entran en trance están debatiendo hablando ahora como el cansancio de casa

Voz 0313 18:09 están debatiendo qué cosa más muy importantes habría como cuatro

Voz 7 18:14 pues podemos decir no unos son los enfermos terminales que en unas semanas o meses fundamentalmente cáncer sí es degenerativas como la ELA que pueden vivir un año los pero que ya su vida está bastante deteriorada que van en silla o un tetrapléjico que puede vivir dramón podía he vivido otros veinte años más en tercer lugar estarían las personas con un trastorno mental grave cuyo sufrimiento es absolutamente cierto porque tú repasa su vida son personas que viven muchos intentos de suicidio unas vidas muy muy muy duras en cuarto lugar las personas cumbre demencia que tienen un testamento vital qué te plantea una situación muy compleja porque esa persona ya no se puede expresar pero no ha dejado por escrito claramente mando yo no conozca los míos Isea dependiente quiero morir en Bélgica se está haciendo pero de esos seis mil del año pasado sesenta personas con un trastorno mental y hoy unos cuarenta y dos con

Voz 4 19:09 eh una demencia no

Voz 7 19:12 son casos los más difíciles que que hay que hacer con estos casos bueno otra opción lo que ocurre que a veces vemos las noticias le pegó un tiro a su mujer con un arma de caza y luego se suicidó me acuerdo una pareja en poder uno de Córdoba los hijos Mis adorables jamás les he visto discutir eso fue una eutanasia sea y luego un suicidio por la angustia no es no es un violencia de género y doméstica eso es la angustia a la que llegó a esta persona que no tienen con quien compartirlo que es son cosas muy difíciles pero que podríamos ir discutiendo uno

Voz 0313 19:45 claro claro claro se trata claro tú eres tan pesimista como Ramona no de que no de que no no no veremos en ninguno de los que estamos aquí que se regule algo como el como lo como la eutanasia en España no hombre apostar con el ser es como jugar a la lotería pero hay gente que me toca ya yo creo que esta vez sí va a cumplir su palabra sobre el tema está en la agenda o lo ha estado hace unos meses

Voz 7 20:10 es dice si no hay tiempo que quedan tres años de legislatura tiene que se ya principio en el mejor de lo

Voz 0313 20:15 esos usted todo se van sumando factores

Voz 7 20:18 certidumbre al otro que está en Bélgica no sé qué es dices bueno las cosas como que están muy poco claras pero bueno al PSOE he dicho que la va a presentar la última de fueron ochenta y un diputados a favor ya fue un avance los números dan y esperamos que esta vez sea sea el primer paso para tener una ley que luego podamos ir cambiando con el tiempo según la experiencia

Voz 0313 20:37 pues nos quedamos con ese pronóstico Nos quedamos empezábamos la Ventana abrimos la Ventana con un fragmento de la banda sonora de Mar adentro y escuchando la voz de Ramón Sampedro que bien lo interpretó Javier Bardem matan hermoso no recitaba Fernando Marín ha sido un placer igualmente hasta la próxima gracias a vosotros

