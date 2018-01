Tardà: "Lo que es imprescindible para avanzar es que exista gobierno"

Voz 0194 00:00 buenas noches ni cómo se ha llegado hasta el nombre de derrumbe tu Rehn como ha sido el proceso

Voz 1 00:05 bien la villa mía

Voz 0947 00:08 pues candidatos hemos considerado se ha considerado

Voz 1 00:12 que rehúye Torrent y es la persona adecuada tanto en cuanto es una persona que representa esta nueva genio

Voz 0947 00:23 de políticos que sean forjado en el municipalismo ha sido ex alcalde de Sarrià de Ter por cierto con victorias electorales pues muy muy muy evidentes también tiene experiencia en el mundo del parlamentarismo es parlamentario lo creo que desde el dos mil doce me equivoco si es una persona muy bien formada desde el punto de vista académico bien consideramos que ella conjuntamente con la que también también comparten generación son personas más formadas sino personas que pertenecen a esta generación que el nacionalismo es difícil republicanas mundo Siglo XXI entendemos que es una puesta ha querido que deja perdón por cuantía la madurez política de Esquerra Republicana hemos escuchado

Voz 0194 01:32 qué hace un momento en unas declaraciones de de la semana pasada respondía que no le correspondía ni a él ni a Esquerra interpretar el reglamento de la Cámara sino a los letrados en informe de los letrados aclara que ni Puigdemont puede ser investido distancia ni los diputados en prisión o en Bruselas pueden delegar su voto dígame una cosa señor Tardà porque entiendo que esta reunión también se abre de eso va a respetar Esquerra Republicana el informe de los letrados del Parlament

Voz 0947 01:55 hombre nosotros siempre hemos dicho que era importante el contenido del informe de luego eso de Prados tan cierto es esto como que el Tribunal Constitucional lo una hipotética reforma del Reglamento del Congreso la verdad es que a dicha yo en esos momentos no estoy en condiciones todavía no estamos en condiciones a mí personalmente me colectivamente de decir exactamente qué es lo que va a pasar nosotros intentaremos la cuadratura del círculo es decir nosotros siempre hemos dicho y creo que en ese sentido hemos hablado muy muy intentamos que sea nuestra marca era claro siempre hemos dicho lo siguiente eh Puigdemont es muy importante para nosotros de hecho es nuestro presidente legítimo el vicepresidente Junqueras es muy importante para nosotros creo que voy a decirle ex compañero de amigo que esta pancarta es el vicepresidente del Gobierno legítimo esto es tan cierto como que ha existido un bien superior un objetivo superior que es la existencia de un gobierno independentista en Cataluña puesto Kiss TUI es lo que ha querido la ciudadanía de Cataluña porque lo expresó así las elecciones de diciembre qué quiero decir con ello que haremos todo lo posible

Voz 1 03:27 para el que originen

Voz 0947 03:30 mucho monseñor siempre en Cataluña yo Junquera sea vicepresidente pero tan cierto es esto como que tenemos todavía un interés superior que es el que existan Gobierno Cataluña porque si no no solamente estaríamos traicionando la voluntad mayoritaria pueblo Cataluña expresada en las urnas sino que estaríamos haciendo un gran favor no solamente al Gobierno sino a todos los poderes fácticos mediáticos y económicos se impuso a la Corona que han intentado por activa y por pasiva que no ganaremos estas elecciones

Voz 0194 04:04 de todas formas vamos a intentar la cuadratura del círculo Carles Puigdemont es el presidente legítimo hay un bien superior que sería evidentemente un gobierno independentista como como usted me dice pero bueno hay una cosa que va a ser imposible y es que Carles Puigdemont tome posesión del cargo es decir como como pretenden hacer la cuadratura del círculo Si hay una pata que que bueno que está clarísima ya porque además está clara por los letrados del Parlament

Voz 1 04:31 como se sabe el informe

Voz 0947 04:36 los letrados no es vinculante no significa que nosotros no debemos valores yo ahora no pienso que tiene con todo aquello que dicho hemos dicho hace pocas horas y pocos y asistir nosotros siempre hemos dicho que era importante el informe lleguen los letrados que orbita tan importante como que también nos dejó sentado que la reforma exprés de reventó era la Constitución nada digo esto porque todo está abierto pero a esas alturas no creo que soy honesto con la ciudadanía con toda pero sobre todo con la que no es mucho si afirmo qué es pues lo que nosotros nunca nunca vamos a hacer es a crear un escenario en el que sea posible que el artículo doscientos cincuenta y cinco perpetúe o quizás incluso que aquellos que no ganar y ahora pretendieran una nueva convocatoria no vamos dar pie a que esto ocurra razón por la cual evitó nosotros lo queremos es configurar constituir conformar un gobierno que tiene la obligación de avanzar en un proceso que nosotros consideramos creemos quizás así equivocamos pero estamos firmemente convencidos que yo ya no tiene retorno yo metafóricamente siempre digo lo mismo hemos alcanzado el escenario hemos alcanzado el pie de la montaña ahora que se trata de ver la montaña desde la falda Easy optar por el camino porque y a hacer cima no vamos a ver lo que no haremos es que retroceder perder posición una vez no ha pasado la falda de la montaña de ahí actuaremos con inteligencia y por supuesto intentaremos que nadie probó que que podamos descarrilar

Voz 0194 06:52 con inteligencia dentro de la legalidad señor Tardà

Voz 0947 06:56 bueno he dicho mire yo el día seis de febrero instituido el seis de febrero vamos a abrir las Cortes Generales tanto el Senado como un Congreso los nuevos periodos de sesiones con sendas iniciativas parlamentarias que serán debatidas en el pleno del Congreso que instan al Gobierno español a establecer un diálogo de carácter bilateral

Voz 1 07:21 con el Gobierno que sí habrá configurado

Voz 0947 07:29 al mes si las cosas salen como creemos que debe echarle no es decir nosotros aún cuando tengamos gente MacArthur han negamos gente en el exilio aun cuando tuviéramos muchos más compañeros ha en la cárcel nosotros en los próximos meses vamos a conquistar por intentaremos conquistar un escenario que diálogo fíjese que digo en diálogo no digo negociación esto que la una hipotética negociación siempre es posterior al establecimiento de un dialogo porque estamos convencidos que un problema político de tal magnitud que debe resolverse bien políticamente seguir dialogando ni posiblemente negociando María que bien que sí que es que estemos sufriendo evidentemente tengo amigos que como como cómo quiere que que no recuerdo que estamos sufriendo de lo nuestro objetivo es un proceso tal como hemos hecho hasta ahora corrigiendo los errores ir buscando aquellos escenarios en los que se pueda avanzar

Voz 0194 08:42 dígame una cosa señor Tardà porque intento interpretando las palabras que usted está diciendo para intentar llegar a alguna conclusión de lo que pueda hacer Convergencia ya no sólo mañana en la constitución del Parlament sino también en la posible investidura dígame una cosa Esquerra Republicana estaría mucho más tranquila si Carles Puigdemont diera un paso al lado

Voz 1 09:02 bueno tengo es decir que esta pregunta

Voz 0947 09:07 es un tan cómoda en la medida

Voz 0194 09:10 la hago señor Tardà

Voz 0947 09:12 las solamente son en que es su obligación sino que además yo asumo que es incómoda Navidad que Puigdemont ex presidentes ex presidentes ha dicho que el presidente el presidente legítimo votado por centenares miles de personas está sufriendo eximio de igual manera que yo creo no sé lo que es cierto que todo todo es muy complejo en la medida que estamos instalados en una no movía bien estamos instalados en una anomalía yo lo que deseo es conseguir una carambola a tres bandas es decir intentamos conseguir que precisen Puigdemont en una banda que se pues la segunda banda la tercera banda que es digamos el resto de compañeros que conforman el gobierno legítimo de Cataluña puedan ser restituidos esto es este es el objetivo hacer carambola y hacerla a tres bandas pero a veces bastaron dos bandas pues son demasiado complicadas o si tanto igual no consigue hacer una carambola de hacer carambola que tuvo primigenio el objetivo imprescindible es tener Gobierno intenta ánimos e intentaremos que sea presidido por Puche Money vicepresidente de nuestro objetivo es este luego la historia vamos a ver qué resuelve

Voz 0194 10:57 cómo se da a usted el billar

Voz 0947 11:00 pues mira eso y ha llenado sí quizás el ejemplo no es demasiado afortunado pero en todo caso

Voz 1 11:08 ya le digo que no lo digo por no evitar por no enviar por por no

Voz 0947 11:16 escaparme les pregunta si me parece muy afectadas y oiga nosotros tenemos un objetivo ahí vamos a intentaba alcanzarlo pero mire a lo que es imprescindible lo es imprescindible para avanzar en el proceso de construcción de la República lo que es realmente imprescindible es que exista Gobierno esto es imprescindible de hecho estamos convencidos estamos convencidos que esto algún chef David Goliat porque ella

Voz 1 11:49 diciembre

Voz 0947 11:51 nosotros éramos David luchábamos contra la corona española se puso de parte Contreras Esquema Judicial que encarcelado injustamente contra los poderes económicos y mediáticos ir contra fuerzas políticas que tiene gran arraigo y también en Catalunya de hecho con un ochenta por ciento de participación siempre nos habían dicho de Cornellà de Llobregat muchas veces lo tuvo que que oir que el día que tiene todos los catalanes El día que la masa la masa silenciosa porque los independentistas no vais a ganar pero si resulta que veintiuno de diciembre ganamos dos millones de votos independentistas incluso más que los votos se uno de octubre cuántas veces no tuvimos que oir que el día uno de octubre lo ciudadanos muchos ciudadanos habían votado tres cuatro o cinco veces le resulta que a pesar de todo se moto más que no el uno de octubre la realidad si bien es cierto que proclamamos la República clavado independencia una declaración simbólica políticas nominado la Bolsa de aquella construirla eso supongo que todos sabremos sabemos que fácil no va a ser