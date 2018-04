Mesa Política: 15 de enero

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló esperamos seguir

Voz 0194 00:18 informe jurídico de los letrados del Parlament ya esta tarde han dejado claro Carles Puigdemont no puede ser investido de forma telemática o delegada es imprescindible dice el informe la asistencia de los protagonistas en el debate estos días antes de la constitución del Parlament el mismo día en el que ha llegado la resolución del caso Palau condena Convergència por cobrar seis millones seiscientos mil euros en comisiones ilegales de la constructora Ferrovial una pena de nueve años de cárcel para Millet de siete años y medio para Montull cuatro años y medio de prisión para su hija para Gemma Montull cuatro años cinco meses para el ex tesorero de Convergència Daniel Osàcar en marzo del año pasado Millet ya confesó

Voz 2 00:56 Ferrovial

Voz 3 00:57 Lucía dos canciones para que el Didier fuera Convergència a cambio de obra pública que Convergència

Voz 0194 01:05 una sentencia que llega casi diez años después de que se conociera el saqueo de la institución y que para Artur Mas es desafortunada

Voz 4 01:13 las sensaciones que todas aquellas sensaciones que se han creado que Convergència era un partido que en este terreno novia ha hecho las cosas del todo bien no podría no haber hecho las cosas del todo bien Convergencia pagó el precio más alto posible que es desaparecer

Voz 0194 01:26 yo también valoraba Mariano Rajoy el auge de Ciudadanos no le preocupa dice sino que el estimula para el PSOE los estímulos no sirven cree Sánchez que el PP está

Voz 1487 01:34 dado el buen gobierno va unido

Voz 2 01:37 al Partido Popular depende

Voz 1487 01:40 hemos

Voz 2 01:41 de nuestro esfuerzo

Voz 0194 01:43 que dar la batalla Gobierno

Voz 5 01:45 ha sido un gobierno dividido internamente claramente a la espera de ver qué es lo que hace señor Rajoy también un Gobierno en estado de shock Gobierno que que está paralizado como consecuencia también del crecimiento de su socio competidor en el bando derecho que es partido del señor Reyna

Voz 0194 02:00 comienza el tiempo de la mesa de los lunes en Hora Veinticinco tiempo para escuchar a los políticos es y tres buenas noches Ángels también tiempo lo que queremos la participación de los oyentes y allí ya saben cómo pueden participar

Voz 1880 02:10 dar con nosotros pueden enviarnos notas de voz algo así en números seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres pueden escribirnos a la página de Facebook la direcciones Hora veinticinco y también a Twitter la direcciones arroba hora25

Voz 0194 02:23 pues hoy en Madrid Carlos Rojas Partido Popular fondo buenas noches Odón Elorza PSOE buenas noches buenas noches Pablo Echenique podemos buenas noches a Radio Barcelona Fernando de Páramo Ciudadanos buenas noches hola buenas noches y Carles Campuzano PDK buenas noches bueno ni para el primer asunto que es el asunto lo de esta tarde rechazo de los juristas a que Puigdemont sea investido desde Bruselas los tres diputados presos no pueden delegar el voto pero sí creen que se puede reformar el reglamento para autorizar esa investidura de la investidura telemática hablaba precisamente hoy el presidente del Gobierno lo hacía esta mañana hacia no es un problema de leyes ni político es absurdo

Voz 1487 03:01 que alguien pueda pretender ser candidato a la presidencia la lleguen horita estando en Bruselas fugado de la justicia Éste no es un problema de leyes ni político que también este es un problema de sentido común

Voz 0194 03:16 sí para tomar posesión agregaba Mariano Rajoy hay que hacerlo físicamente y sino el artículo ciento cincuenta y cinco seguirán en vigor

Voz 1487 03:22 en el supuesto imposible que desde Bruselas a alguien ser eligiera como presidente de la Generalitat Si alguien tiene que tomar posesión para tomar posesión tiene que hacerlo físicamente porque no se puede tomar posesión desde Bruselas y si no lo hace el artículo ciento cincuenta y cinco seguirán vigor no porque lo diga yo sino porque la decisión que adoptó en su día el Senado dice que el artículo ciento cincuenta y cinco seguirá en vigor hasta que tome posesión el nuevo presidente después de la celebración de elecciones

Voz 0194 03:59 bueno pues vamos con las valoraciones a la noticia esta tarde empiezo por ti Carles Campuzano lo han dejado claro los letrados del Parlament no es posible la investidura telemática de Carles Puyol Amón y la pregunta es y ahora qué

Voz 6 04:12 de entrada es bueno siempre en esta discusión que tengo la impresión que nos va a algunos cuantos unos cuantos días de poner respectiva y la perspectiva es no hacer normal lo que es anormal o sea no es normal que está en la cárcel no es normal que es lo que informen esta cárcel no es normal que Jordi Sánchez estén en la cárcel son personas que mantienen el principio deben de de de de acogerse a principio de presunción de inocencia están en la prisión como medida como medida cautelar una medida cautelar lo que parece es que nos parece excesiva que además elite cuestiona derechos fundamentales de estos ciudadanos que han sido elegidos diputados en el Parlament de Cataluña y que si se mantiene en prisión no van a poder ejercer estas estas funciones como como parlamentarios y lo razonable es que estuviesen estuviesen en en en libertad a la espera del juicio que se debe de de producir y alguna cosa parecida podríamos relacionaba a Carlas es que continúan en en en Bruselas no es normal no es normal y es evidente que mientras la dinámica judicial penal condicione la dinámica política catalana y española el asunto a catalán el asunto que debe de resolverse en términos democráticos y políticos tiene dificultades instamos ahí embarrancado se esa esa primera expeditiva segunda cuestión yo antes de la de de de de participar en de tertulia me quedo informar sobre sobre el informe de que creo que ha sido una una radio en Barcelona que se ha hecho eco del del mismo información que me llega es que un informe un informe provisional y que los letrados están pendientes de que se produzca una petición expresa en relación a la a la cuestión de de de que existe marco reglamentario legal que permita escoger a Carles Puigdemont como investir a Carles Puigdemont de nuevo con presidente de la Generalitat residiendo en el todavía

Voz 0194 06:22 déjame déjame déjame que gana claramente Carles porque no parece un informe profeso propia provisionales un informe titulado informes jurídico sobre las posibles cuestiones que se pueden suscitar al inicio de la nueva legislatura

Voz 6 06:32 a mí hace un rato bailado con un diputado en el Parlament de de grupo de Junts per Cataluña le he preguntado expresamente esta persona había hablado con el secretario general del del del Parlament letrado mayor en términos de las Cortes Generales y los situaba en un informe provisional por tanto a un vamos a ver de entrada a qué sucede este este este este miércoles hay una cuestión previa al debate de investidura es la lección de la de la mesa con la otra cuestión fíjese la semana pasada al algunos informes de los letrados negaban aquello que luego el juez Llarena de negando la posibilidad de que algunas de las de los diputados que están en la prisión a provisional a contempla que es la posibilidad del voto del voto en ese informe claramente los letrados decían que la previsión de incapacidad legal que se contempla en el reglamento como posibilidad delegación de voto tiene que ver con la capacidad regulada en el sistema de la Seguridad Social en cambio el juez Llarena de una manera un poco original se ha creado una nueva forma de incapacidad derivada de estar en estar entre sí

Voz 0194 07:40 de ha provocado bastante bastante sorpresa

Voz 7 07:43 vamos a ver ahí en este informe provisional

Voz 6 07:45 de los de los letrados de la que al del que estamos haciendo referencia en relación a este último extrema los letrados terminan a derivando la cuestión a la a la mesa de edad que se constituya el miércoles y ahí voy con ese término andar si me permites al final efectivamente los letrados van a efectuar los informes que tú Cannes es bueno como criterio hacer caso a los a los letrado yo al menos soy partidario eso pero al final quién interpreta a la aplicación del reglamento en las cámaras pues es la presidencia hola o la mesa a mí

Voz 0194 08:16 me cuesta ver la provisionalidad en este documento que tengo abierto aquí delante

Voz 1296 08:19 bueno bueno ya Campuzano Le aprecio personal ya que todo también lo sabe no

Voz 1635 08:25 pero esto que cuentas es es como una broma es como una milonga de verdad pero pero cree es ir claro entiendo el papel que tienes que hacer no tú crees que puede haber de Cataluña con la cantidad de problemas por resolver de de caminos que desandar de renuncias de búsquedas de encuentros por favor porqué no renuncia ya de una vez a ser president de la Generalitat el señor Puigdemont que además

Voz 1296 08:52 no ganó las elecciones

Voz 1635 08:54 por qué por qué no hace una cosa bien de verdad servicio a su país por fin irrenunciable y busquen busquen ustedes candidato candidatas sea ya parlamentario o esté en la sociedad catalana que genere más consenso que abra vías de diálogo con el Estado que sea más representativo de la pluralidad de Cataluña pero veranos íbamos con esta broma con este esperpento de de una una una investidura telemática un gobierno con un presiden a mil quinientos kilómetros pero pero tertulias que eso tiene futuro además de las follones que tenéis internamente que todo el mundo lo sabe no es lógico y lo lamento pero pensando por el bien de Cataluña por favor díganle ustedes además hoy es un día feos un día triste pero en general para la democracia pero particularmente para lo que fue Convergencia Democrática Cataluña dígale a Puigdemont por favor renuncia renuncia tienen ustedes gente seguramente magnífica para buscar espacios de encuentro con otras fuerzas políticas diferentes en Cataluña pero ya vale ya de esta historia hombre que la gente se cansa Pablo

Voz 1662 09:55 sí yo en primer lugar para valorar la es conforme hoy la noticia creo que se valora con mucha brevedad no para ese no parece lógico no aunque que se gobierna Cataluña desde desde Bruselas más allá de los argumentos jurídicos que tengo que pocos oyentes los los entienden las

Voz 1296 10:16 el ATC no lo no lo no

Voz 1662 10:19 lo recomienda en segundo lugar creo que hay que decir claramente que la gente empieza a estar un poco harta de todo esto los catalanes tienen los mismos problemas que el conjunto de los españoles una enorme precariedad laboral además el aumento del desempleo en Cataluña ha sido peor en otras comunidades autónomas

Voz 6 10:41 demos en los últimos meses

Voz 1662 10:44 gobiernos convergentes incluyendo el Gobierno de de Jones sí pues a a han hecho recortes salvajes en en Cataluña han privatizado buena parte de la de la sanidad creo que la gente está un poquito harta de escuchar debates sobre si esa puedo no hacer una investidura por Skype cuando cuando tiene problemas reales para llenar la nevera todos los meses y además creo con esto ya acabo que que hoy vemos perfectamente cómo cómo funciona esto durante durante todo el día se estaba hablando de la de la condena a Convergència no de repente aparece este informe aunque hablado haremos de da da condena a Convergència de repente empieza a llenar el espacio informativo porque porque es noticia pero pero digamos que el tiempo informativo es limitado empieza a allanar el espacio informativo poesía no puedo ser investido por por Skype cuando en vez de estar preguntándonos si señor Puigdemont puede ser investido por Skype a lo mejor de vayamos preguntarnos cómo cómo se ha preguntado esta tarde la alcaldesa de Barcelona Ada Colau se a lo mejor el señor puta Mon no debería dejar la política siendo que Cataluña es una coalición de Convergencia Democrática de Catalunya haya PDK es decir se ha presentado a las elecciones catalanas en una cuestión en la que la mitad de esa coalición pues es un partido condenado puede haberse financiado ilegalmente durante un montón de años creo que eso es lo fundamental es lo que debería molestar preguntándonos sin embargo bueno pues seguimos un poco atascados en este bucle según al cual pues lo importante es si uno puede ser investido por Skype o no ahora rebotes

Voz 0194 12:37 esa pregunta que estaba formulando Pablo Echenique a raíz de la de la condena a Convergència i Unió por el caso Palau pero vuestras valoraciones sobre el informe de los letrados Páramo tú es diputado en esa cámara supongo que habrás visto su informe te parece provisional qué te ha parecido a lo que me pare

Voz 1296 12:52 si espectacular es la respuesta de Campuzano es que la tengo aquí al lado además hoy en Radio Barcelona diciendo que es provisional pero no me no me sorprende porque en la legislatura anterior yo estaba en las juntas de portavoces como diputado y portavoz en el Parlamento a los letrados no se dejaba hablar el letrado levantaba la mano para dar su opinión que lógicamente era contraria muchas veces a lo que era la locura que estaba haciendo políticas entiende no les dejaban hablar pero sin caer decía no no usted no puede intervenir ahora entonces a ellos les da igual lo que a los letrados es decir dirán que es provisional porque ya saben que en en su realidad de Matrix todo vale por tanto da igual que los letrados digan a lo largo de esta semana o hagan otro informe si éste es provisional como dice el señor Campuzano hagan otro informe definitivo digan que no se puede porque ahí es lo que diga los letrados les da exactamente igual de hecho no les dejaban hablar como les digo en las juntas de portavoces por tanto ya no es sólo un debate jurídico hoy un debate de los letrados del Parlamento sino que es un debate de sentido común desde que la la realidad paralela del independentismo cuando no les gusta escuchar la verdad pues dicen entonces que es provisional sin ventana otro relato pero en cualquier caso lo que estamos viendo a lo largo de todos estos días yo creo que cualquier ciudadano que nos escuche por la RAI entenderá que es una tomadura de pelo que el señor Puigdemont que cobra un sueldo además por ser diputado al Parlamento pretenda desde Bruselas el presidente de la Generalitat sea yo creo que entra dentro de otra de las barbaridades que han hecho durante mucho tiempo y esta es la última ocurrencia el señor Puigdemont desgraciadamente y coincido con lo que decía Echenique en este sentido pues la noticia del día que hoy hablaremos también aquí en la nueva por supuesto pero que es la condena por corrupción a un partido hegemónico en el pasado en Cataluña como fue Convergencia que ha perdido las elecciones por cierto en estas últimas elecciones condena por corrupción algunos lo anunciábamos hace muchos años hablábamos el tres de nosotros el señor Artur Mas en el Parlamento el literalmente con una soberbia es increíble pues ese reía del propio Albert Rivera de nuestro equipo pero efectivamente es pues los jueces han confirmado lo que ahora el secreto a voces

Voz 0194 14:49 ahora ahora iremos a esa sentencia pero por acabar de valorar el informe de los letrados

Voz 1835 14:53 bueno pues que demuestra que el señor Puigdemont ni los juzgados buscan la normalidad y la extravagancia lo que no es normal es que se dé una situación como la que tenemos con esta persona fugada exhibiendo de la justicia no es normal que algunos se hayan fugado se hayan saltado las leyes se han saltado el Estatuto de Cataluña la Constitución aquellos seis siete de septiembre el informe de los letrados etcétera etcétera no lentamente el intento de investidura telemática es algo imposible es un Chow es una extravagancia es una tomadura de pelo es una quimera una vez más pues los letrados del Parlament de Cataluña advierten a los que quieren montar un show con las instituciones les advierten de el necesario cumplimiento de la legalidad el Parlament la Generalidad son instituciones para servir a los ciudadanos Hinault para estar al servicio de un fugado de la justicia ya hay un llamamiento unánime logró que en toda la sociedad todo lo que estamos viendo estos meses pasaban no hay que respetar las instituciones el informe de los letrados va en consonancia con esa lealtad que se tiene que tener con las instituciones este informe de monta una vez más la política de charanga y pandereta de su fugado y bueno

Voz 6 16:07 el señor Puigdemont bien haría en atenderlo bien haría en

Voz 1835 16:11 atenderlo llamamientos que salen también de mucha gente

Voz 6 16:14 creo que por lo que estamos viendo porno

Voz 1835 16:16 noticias que nos llegan de su propio partido entregarse a la justicia y luego en seguir la senda de Artur Mas de Carlas mundo dejando paso a personas que se comprometan a cumplir con la legalidad y que activen una vía de respeto y lealtad con las instituciones

Voz 6 16:35 sí sí límites no de las intervenciones de de mis colegas observó tres cuestiones que no me parecen menores no un interés muy escaso y defender los derechos de representación política a muy poca preocupación por qué unas ciudadanos que han sido elegidos para representar a esos ciudadanos vean vulnerados sus derechos de representación y con ello segunda cuestión muy poco interés en defender que estos diputados que han sido elegidos para defender los intereses de los ciudadanos puedan cumplir esa función y por tanto muy poco respeto a los dos millones dos más de dos millones de personas que que votaron Junts per Cataluña ya Esquerra Republicana IU finalmente no

Voz 8 17:25 esa sea esa esa falta de miopía

Voz 6 17:31 por entender que el resultado del veintiuno de diciembre expresa claramente tres cosas exprese que hay una mayoría independentista en el Parlament de Cataluña que revalida la opción la opción gubernamental que estuvo gobernando Cataluña plenamente hasta la puesta en marcha el ciento cincuenta y cinco El Rey Zazo de plano de la sociedad catalana en esas elecciones de la aplicación del ciento cincuenta y cinco la necesidad de avanzar en la normalización política reconociendo que hay una mayoría parlamentaria que puede lo hiciera Carlas como presidente de la verdad de Easyjet opera políticamente obviando esas cuestiones simplemente manteniendo un verbo florido cargado de adjetivos que pretenden descalificar las opciones políticas independentistas pues efectivamente continuamos en que la gente ha hablado más que nunca en la historia de de a la gente ha hablado y la gente ha dado una mayoría independentista en el Parlament ya rechazado el artículo ciento cincuenta y cinco lo que implica el artilugio

Voz 1296 18:31 te olvidas una parte clave en tú análisis dice es que hay tres cosas que destacar las letras te olvidas una que es que habéis perdido las elecciones

Voz 9 18:36 hombre en detalle menor sigamos simplemente que nos centramos sienten miedo diría yo os presentamos a unas elecciones pero es como si hablamos hablamos de un partido de fútbol no décimos el resultado del partido será hablamos hablamos muy bien de cómo hemos jugado el partido pero nos olvidamos decir cómo han quedado finalmente el partido vamos a decir que vamos a decir cómo ha quedado el partido interesante el partido queda que vosotros perdáis la selección frente dictados absoluciones en Cataluña mayor que además en el bucle pues no pero no es un bucle me parece dejado lo digo porque es que si alguien tenía que decir sí pero es que esta es que está

Voz 0194 19:11 discusión la tuvimos en los mismos términos la tuviste la semana pasada

Voz 1296 19:14 es una discusión la próximo los próximos a la realidad yo quiero dejar claro que no no es una discusión es simplemente la realidad y la realidad dos cero se me dejas Internet por favor por decir setenta diputados cada vez que hablo tienes razón

Voz 6 19:26 entonces digo digo la realidad que dice Cal

Voz 1296 19:29 ha perdido las elecciones y que las haga más ciudadanos respeta el resultado de las urnas entiendo de Carme dejadme teme acabar es que me parece muy importante que ante esa falacia alguien diga que estos señores han perdido las elecciones es que me pareció dejan de sentido común momento segundo acabo de verdad termino segundo han perdido la mayoría social es que me parece importante porque hemos y cada vez que un político independentista a alguien en una mesa sea del partido que sea no recuerda estas dos consignas volverán a su realidad Matrix entonces me parece importante decirlo han perdido las elecciones I y II han perdido la mayoría social a partir de ahí tienen ustedes mayoría en el Parlamento de Cataluña y pueden defender sus ideas faltaría más que no

Voz 0194 20:08 pero déjame déjame que para para salir de este buque porque sino el lunes que viene estaremos en lo mismo déjame que yo tres titulares quedan dichos aquí intentemos no volver a enganchar nos con esto las elecciones las ganó Ciudadanos la mayoría parlamentaria la tienen los independentistas vamos a ver qué pasa con la investidura de todas formas porque Esquerra ya dijo que harían caso lo dijeran los informes del letrado de la CUP también dicen que Puigdemont debería dar un paso al lado pero la mayoría parlamentaria ahora mismo en en los independentistas la mayoría social no la tienen los independentista perdona es es porque los titulares perdona ya que la mayoría social rechazó el ciento cincuenta yo la mayoría social no la tienen los independentistas de cincuenta y de del es de los que Novo no ciento cincuenta implicada a ver no haber lo cierto es que yo claro es quizá sí

Voz 1366 20:55 que yo no voy a discutir lo hago trampas americanas social

Voz 0194 21:00 yo no voy a discutir contigo que ha querido dejar claro los cuatro titulares para que la próxima vez que es Vallès enganchado con esto

Voz 1366 21:08 cuarto si bien que yo quería Carlos perdón yo quería dar un Carlos yo quería dar un quinto a envió Carles Campuzano sí estado quién quién nos

Voz 0194 21:19 en respeta la representatividad se fuga no respeta el Aldridge sencillamente venga dejadme que vaya al caso Palau porque habéis citado y algunos de vosotros al fin y al cabo son vasos comunicantes ese es el partido de Convergencia el que está condenado y que además tiene que devolver a esos seis coma seis millones de euros que había que había obtenido por comisiones ilegales o te hago una pregunta que dicho también porque hoy también ha habido juicio por el tema de la trama valenciana la rama valenciana en el caso Gürtel cuando los partidos afectados por la corrupción en este caso Convergència hablan de la corrupción como algo del pasado escuchábamos Artur Mas diciendo que bueno que eso era el otro partido ese otro partido que que ya está que los de ahora no tiene nada que ver con aquel

Voz 1635 22:02 yo son son los mismos han cambiado la de vestimenta pero es el mismo la continuación de Convergència Democràtica de Catalunya no en este caso Artur Mas ha sido ha sido listo ya tomó la delantera la delantera significa que hace cinco días que ha dimitido como president de de nuevo partido PDK digamos que adelantándose allá lo que iba a ser una exigencia hoy de responsabilidad política a él en primer lugar no porque estaba entonces como como máximo dirigente de ese partido que ha sido condenado por corrupción por financiación ilegal que han recaído en la sentencia la Audiencia Barcelona penas graves que podrían haber sido todavía mayores sino hay una cierta reconocimiento en cierta colaboración de los encausados pero son penas duras penas muy graves penas que además es lo importante no que devuelvan el dinero robado porque en la sentencia Dama Se habla de que se produjo un desfalco calculado de veintitrés millones de euros no por tanto es un partido que a pesar de que todo el mundo sabía como se ha dicho aquí que estaba con el tres por ciento o el cuatro por ciento en la corrupción sin embargo ganó las elecciones no las elecciones aquellas perder Artur Mas que luego tuvo que renunciar a exigencia la CUP y ahora ha tenido un resultado bueno importante en de alguna manera eso me recuerda historias que partidos que si ganan elecciones pero que al final o que ganamos elecciones pero al final cuando se comete actos de corrupción de semejante envergadura delitos tan graves sacada pagando acaba pagando porque las urnas democráticamente te pasan la factura pierdes el Gobierno pierdes la credibilidad pierde la confianza eso le pasó no pasó a los socialistas les va a pasar a Convergència Le va a pasar el Partido Popular ya más partidos la corrupción no perdona y al final la mierda aflora y eso es de justicia esos democrático que así suceda

Voz 0194 23:51 Pablo es decías tú referencia a las palabras de Ada Colau cuando decía Puigdemont

Voz 1296 23:56 la discusión no debería ser si tiene que ser investido tele

Voz 0194 23:58 éticamente no simplemente la discusión es que va en unas listas en la que también está el PDK que sí

Voz 1662 24:04 no solamente está el de Cat que es digamos al nuevo nombre desde Convergència es que Cataluña su no entra en la página web de la Junta Electoral Central cosa que he hecho esta esta tarde es una coalición electoral entre Convergencia y el PDK es decir no es nada nuevo aunque ya hayan puesto un nombre nuevo es una coalición entre dos partidos preexistentes uno de ellos que ha sido condenado hoy por financiación ilegal el señor puta Mon fue cabeza de lista de esa coalición cuya mitad es un partido condenado por financiación ilegal señoras más tiene tiene muy poca vergüenza a hacer las declaraciones que hace por esto que acabo de decir porque él era secretario general de Convergència cuando esto estaba ocurriendo porque porque nadie se cree que en cuanto a tu partido recibe pues millones de euros de financiación ilegal

Voz 1835 25:10 siendo secretaria general pues no lo sepa

Voz 1662 25:12 de repente tienes no se eventos más caro los más cuñas de publicidad en los medios de comunicación carteles más grandes Si no te enteras de donde de donde vienen los dinero creo que es una vergüenza creo que encabeza la lista está Cualición que además era diputado autonómico por Convergència i Unió en los tiempos en los que estaba pasando esto el señor Puigdemont pues debería debería estar planteando se lo que ha dicho como digo la alcaldesa de de Barcelona se a lo mejor debería dejar de la vida la vida política sobre todo

Voz 6 25:50 por qué

Voz 1662 25:51 la corrupción en no solamente tiene que ver con que grandes empresas del Ibex treinta y cinco en este caso Ferrovial engorda en los contratos de manera que a los ciudadanos les cuesta más dinero público que se construyan infraestructuras sino que además cuando uno asiste a las elecciones de ámbito que se ha dopado eso es la financiación ilegal de los partidos pues el resultado electoral como mínimo deja lugar a dudas a su cabría preguntarse subirán sido tan buenos o no los resultados de Jones Per Cataluña se hubieran contado con seis coma seis millones de euros menos que es lo que parece que en de salón hasta el año dos mil nueve no es un en la pregunta que cabe hacerse incluso a lo mejor pues hubiera alterado los resultados de veintiuno de diciembre

Voz 0194 26:44 Carlos no sé yo si es cómodo para el Partido Popular comentar esta sentencia habida cuenta que el Partido Popular también está inmerso en un proceso judicial también por presunta financiación Illa

Voz 1835 26:52 bueno pero no estamos hablando de lo mismo no yo creo que aquí la diferencia son claras Convergència ha estado conviviendo con la ilegalidad de manera permanente en todas sus actuaciones las afrentas a la ley han sido constantes y aquí pues se ve que una sentencia que yo calificó de muy importante porque obliga a Convergència a devolver eso seis millones de euros es muy importante que se recupere el dinero defraudado lucha a muerte contra la corrupción son las medidas que ha puesto el Gobierno de Mariano Rajoy en los últimos cinco años la medidas más avanzada de toda la Unión Europea para luchar contra la corrupción es recuperar lo que sea ha defraudado o lo que sea robado por ejemplo se ha creado cecina de gestión y recuperación de activos que se encarga precisamente de eso de ir a ese dinero que sea

Voz 6 27:40 ha defraudado y recuperarlo otra vez para

Voz 1835 27:43 el servicio público para los ciudadanos en definitiva yo creo que es una sentencia

Voz 6 27:47 es muy importante Ike

Voz 1835 27:49 el lógicamente da de lleno a Convergència es todo lo que ha significado el partido de Pujol de el señor Mas y ahora el señor Puigdemont cambia de nombre muchas veces en los últimos tiempos hemos tenido que asistir a un partido que juega en el disfraz prácticamente con su nomenclatura su denominación Democracia y Libertad PDK el Sid luego y Cataluña es decir esto es algo realmente curioso que bueno pone de manifiesto que este partido se ha visto envuelto en situaciones gravísimas que ya están en sentencia es decir lo que se decía efectivamente hace ocho años en las comisiones de investigación en el Parlament de Cataluña lo que de Ciudadanos Partido Popular denunciamos en Cataluña hace ocho años del representa pues al final ya tiene una sentencia ya n escrito en papel y en un relato de hechos de fundamentos jurídicos todo lo que ha ocurrido Campuzano que supone esta semana

Voz 0194 28:47 Convergència

Voz 6 28:49 bueno aquí de entrada es bueno recordar algunas cosas no una estamos hablando de unos hechos que sucedieron hace años en concreto estamos dando de hechos al año en noventa y nueve y dos mil y dos mil nueve como por desgracia la justicia es extremadamente

Voz 8 29:09 hasta el tiempo desgasta

Voz 6 29:13 políticamente a una fuerza política cuando es acusada por este por este tipo de por este tipo de actuaciones y además se hace siempre más difícil exigir responsabilidades políticas a personas concretas porque buena parte de las personas que orgánicamente dirigían Convergència en aquellos años hoy están absolutamente retiradas de la

Voz 10 29:36 la

Voz 6 29:37 de la de la de la política no es esa primera consideración una segunda una segunda consideración es bueno recordar que esta no es una sentencia firme estas una sentencia que por lo que hemos escuchado esta esta mañana ha los hoy sentenciados en la Audiencia de Barcelona han anunciado recursos ante el Tribunal Supremo y por lo tanto vamos a ver

Voz 10 30:03 hasta que la sentencia sea sea así ha sido

Voz 6 30:06 tiene tres uno también recordar para ser para ser precisos y el representante legal de Convergència Democràtica hoy en las unas declaraciones que Le que lo vivido lo ha recordado Convergencia Democrática no ha podido ser condenada por financiación ilegal entre otras cosas porque ese delito no está en el Código Penal en España hasta el año dos mil dos mil quince Convergencia sigues condenada como responsable civil subsidiaria colaborativo creo recordar una responsabilidad de carácter de carácter civil pero no de carácter estrictamente a penal en todas las cosas porque insisto eh el en el Código Penal español el legal no existe hasta el dos mil hasta el dos mil quince y es condenada una persona eso sí que durante muchos años ejerció de tesorero de Convergència y quiénes conocemos a Daniel ADN el Osàcar lamentamos absolutamente esta situación queremos y quiénes tenemos Le tenemos aprecio queremos distinguir un elemento muy relevante en relación a otros casos de corrupción que sean juzgado en estos años en el Estado yo que es que Daniel Osàcar no se ha puesto ni un euro en su bolsillo

Voz 0194 31:24 Páramo que sonaba me va a dar tiempo para más

Voz 1296 31:26 sí bueno es difícil papel hoy el de Campuzano pero en cualquier caso a mí me hace gracia porque durante mucho tiempo en Cataluña les preguntábamos por Convergència nos decía que Convergència no existía porque era como extinguido era como un animal que se había extinguido entonces ya no existía pero luego resulta que llega a las elecciones inventa en esta coalición de Cataluña que va al partido del PDK como ha explicado Echenique pero también va a Convergència Democràtica de Catalunya es decir para cobrar las subvenciones y las ventajas que nos da presentarnos con Convergència entonces si existe convergencia ahora para reconocer la corrupción de un partido reconocido hoy por los jueces entonces Convergencia no existe por tanto se inventaron un partido para intentar tapar la corrupción pero es lo que ha quedado claro es que no lo han conseguido y luego lo que me parece increíble es que durante tanto tiempo ha intentado utilizarla estelada para tapar tanto hay tanta con producción de Convergencia ahora entendemos porque algunos hicieron independentistas de repente como el señor Artur Mas el mismo que ha dimitido hasta hace hasta hace dos días por tanto eso de la antigua Convergencia es una gran mentira otra de las mentiras del virus es Convergència sigue activa lo que pasa es que está inoperativa y hoy condenada además en este caso

Voz 1635 32:38 cómo explicamos por tanto es todavía más

Voz 1296 32:40 grave porque el partido que ha perdido las elecciones que ha quedado en segunda posición en Cataluña que es que es Cataluña la coalición se ha presentado con la hoy condenada Convergencia esto es importante recordarlo porque lo que no está diciendo es que para obtener subvenciones para beneficiarse todas aquellas beneficios que supone presentarse con una coalición que ya ha concurrido a unas elecciones entonces si tiran del partido por lo tanto yo creo que es el último episodio de de este caso que algunos llevamos muchos me merece a los me parece importante es

Voz 0194 33:11 espero que haya rebotar una cosa conoce nadie contigo me parece importante que Odom lo decía por lo bajito y ahora lo decía también Páramo cuando hablan de cosa del pasado Artur Mas hasta ayer y da máximo dirigente y no sólo eso sino que fue él quien encabezó quién lideró todo el pulso durante mucho tiempo

Voz 1635 33:28 si no lo que se demuestra desde luego del punto de vista de los socialistas es que el comportamiento de Artur Mas es un comportamiento inmoral la actitud de de esta coalición liderada por Tremón con este truco de meter dentro la coalición la antigua Convergència para obtener más réditos más fondos electorales más fondos económicos es profundamente inmoral aparte de de esta condena que les ha caído el momento decisivo yo creo sinceramente que lo de Cataluña tiene muy mala pinta no entre un partido que está roto muy roto internamente se llame PDK esto se me antigua Convergencia las divergencias con REC las exigencias que sale por donde salen de de la CUP un previsible president que está a mil quinientos kilómetros de verdad que que tienen que buscar una persona que de San del camino que actúe desde la legalidad y que busque salidas porque aquí estamos debatiendo otra vez cuestiones que no ayudan a la búsqueda de una solución dialogada democrática para Cataluña y es lo importante y eso es lo que los socialistas estamos dispuestos a colaborar siempre

Voz 0194 34:30 Campuzano breve por favor

Voz 6 34:33 mis colegas hubiese hecho Convergencia lo que hubiese hecho así en lugar de optar por desaparecer como desapareció en verano del año dieciséis con un congreso que optó por su por su práctica liquidación a manteniendo tan sólo su persona jurídica entre otras cosas también para hacer frente a las responsabilidades legales que estaban en marcha también para hacer frente a las responsables legales que iban en marcha mis colegas en cualquier caso si hoy Convergència no continuase operativa también me amén criticaría en cualquier caso y es previsible están el está en el guión y está en su obligación sí que aparece claro

Voz 7 35:12 las nuestro no no no no no no no pero me refiero no es cúpula es culpa vuestra pero me refiero que en cualquier caso crítico series yo quiero me permites quieren muy breve por favor valor que en verano

Voz 6 35:22 dieciséis con la creación del partidista demócrata ícono una valoración que posteriormente ha hecho a han Transparencia Internacional sobre el funcionamiento del Partido Demócrata en esta materia la nueva dirección del Partido Demócrata ha demostrado claramente su vocación de hacerlas

Voz 0194 35:38 pues venga que me quedan tres minutos políticamente considera que me queda antes metros enseñado

Voz 1662 35:43 sí yo siempre a decir que está clarísimo lo que ha pasado con Convergència ya lo hemos dicho no hace falta repetirlo pero sí que sorprende pues a partidos como el Partido Popular como más de ochocientos imputados no sabemos hoy

Voz 6 35:58 me estén hacia Infanta desmintió raspa

Voz 1662 36:01 todas las actas del Canal de Isabel II cuando cuando estaban comprando aquella empresa que se rió indiciariamente para saquear para saquear en canal que estamos viendo los juicios del Partido Popular de de Valencia creo que tiene muy poca credibilidad de partido o para para criticar la la corrupción de Convergència también creo que que Ciudadanos que es verdad que no le conocemos este tipo de cosas por lo menos a a esta escala que de plantearse pues él es para apoyar todo en la Moncloa al Partido Popular m punto Rajoy en Murcia a Partido Popular señora Barreiro en Andalucía a Partido Popular Partido Socialista perdón de los es desde de Andalucía en la Comunidad de Madrid ha Partido Popular de la Gürtel así

Voz 1366 36:58 un momento un momento ella simplemente no alimentos

Voz 1662 37:05 menos mal que los números no han dado para que Ciudadanos no ponga un presidente de partido

Voz 1366 37:13 ha apoyado al PP de Barberá responde primero carros y después Páramo muy breves los dos quienes

Voz 0194 37:22 antes que Echenique en criticar al partido

Voz 1835 37:25 polar que parece que es la misión de podemos quedar bien lo he esperado pero la verdad es que el Partido Popular es que el que más ha luchado contra la corrupción en los últimos cinco años se han puesto encima de la mesa medidas que no existían y que son muy avanzada en la Unión Europea te cito alguna prohibición de las donaciones de empresas a partido limitamos a cincuenta mil euros las donaciones de persona física partido incorporamos la responsabilidad penal de los partidos políticos limitamos lo que me dan

Voz 0194 37:52 la tiempo para aprendimos que los bancos condona la deuda

Voz 1835 37:55 partido yo creo que son medidas súper avanzada donde demuestra el Partido Popular

Voz 1296 37:59 la lucha contra la corrupción para hacerlo además sin cuartel el caso Bárcenas y todo lo que eso conlleva la responsabilidad Rajoy o treinta segundos

Voz 1835 38:09 al respecto a Grecia que la justicia actúe para matar

Voz 1296 38:11 hasta treinta ser muy breve dio que yo sé que siempre Echenique tiene que acordarse Ciudadanos porque el adversario de Podemos es Ciudadanos son cualquier caso reflexionar para ver qué ha pasado en Cataluña qué habéis hecho lo que habéis hecho mal para no dar respuesta al mayor desafío que tenemos en este momento nuestro país y además añado sobre sobre el Partido Socialista que criticas con precios de ahí están el que vosotros llegáis acuerdos que pasa que cuando estallaron acuerdos conciudadanos es mal y cuando yo no podemos oyentes en cualquier caso no

Voz 1880 38:37 informe de los letrados dice Javier la mesa retorcer el reglamento hasta que lo ajusten a lo que quieran los independentistas será otra más y los catalanes o están producidos son indolentes y sobre el caso Palau dice del ojo Dahl la denuncia del tres por ciento no fue del Rivera sino de Maragall veinticuatro de febrero de dos mil

Voz 1366 38:54 por cierto en cualquier caso Páramo la semana que viene más Fernando de Páramo Carles Campuzano Elorza Carlos Rojas hasta las