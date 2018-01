¿Una jornada tranquila?

Voz 1910

00:00

la jornada de hoy en el Parlamento catalán no tendría porque especialmente confuso fundamentalmente porque los ocho diputados del grupo En Comú Podem votan en blanco como han anunciado los grupos independentistas tendrían en segunda vuelta suficientes votos para elegir al presidente de la Cámara y a cuatro de los siete miembros de la Mesa nada garantiza sin embargo que las cosas se desarrollen con esa calma si los independentistas se empeñan en que acepte el voto delegado tanto de los tres diputados que están impresión como de los cinco que se encuentran en Bruselas es verdad que el reglamento del Parlamento catalán dice que el voto se podrá delegar en caso de incapacidad prolongada que una interpretación un poco laxa puede incluir en esa definición el hecho de estar en la cárcel lo que quería ya muy difícil de interpretar es que los cinco diputados que están en Bruselas sufren alguna incapacidad en realidad por mucho que ellos mismos se consideren exiliados fue entrarían más bien en el apartado está de viaje que no permite delegar nada es decir que finalicen Peña en torcer al reglamento y los ocho que no pueden votar no votan la excepción puede determinar con una segunda tanda en la que se elija como presidente del Parlament al diputado huye Torrent de Esquerra Republicana de Cataluña el niño Torrent es un caso de vocación política temprana tiene treinta y ocho años que lleva ya tres legislaturas en el Parlament otra cosa es el asunto de la investidura del nuevo presidente o presidenta de la Generalitat para detener a un diputado del Parlament no hacen falta suplicatorios sino una orden del Supremo porque están aforados pero no tienen el mismo régimen que los miembros del Congreso de los Diputados es decir que regresa a España Carlas poquito como puede ser detenido sino regresa según los letrados del Parlament no puede ser votado