Joaquín Sánchez: Mi sueño e ilusión es retirarme aquí"

Voz 1375 00:00 hace fresquito yo diría que incluso un poquito de frío hasta ahora también en Sevilla pero estamos muy bien estamos ahora mismo dando envidia muchos aficionados al fútbol y sobretodo a los béticos estamos en el círculo central de este Benito Villamarín que ahora mismo está iluminado como si hubiera partido y eso que todavía queda para el bar veo el domingo contra el Barça a las veinte y cuarenta y cinco de un Betis que hoy ahora mismo en un estado de felicidad del que muchos no quieren despertar sobre todo después de la pesadilla que han pasado en los últimos tiempos yo estoy viene acompañado tengo a mi izquierda bueno tengo a mi derecha al que manda en el club que ahora voy a presentar porque es el compromiso del presidente del entrenador que lo tenga Izquierda Quique Setién buenas noches

Voz 1757 00:38 hola buenas noches qué bonito está el estadio lo primero

Voz 1375 00:40 ya tiempo como venía del Benito Villamarín precioso

Voz 1757 00:43 la verdad es que árabe visto así vacío impresiona lleno estar ahí escuchando sobre todo el principio cuando cuando toca en el himno y ver a la gente cantar es realmente emocionante lo más impresionante

Voz 1375 00:57 de de desde que estás como entrenador en un banquillo algún agrada alguna eficiente había calado tanto te me impresionado se llega a saber rápidamente a lo que la afición del Betis

Voz 1757 01:06 sí eso lo palpa ya no hace falta venir al estadio ya por la calle ya sientes de verdad la pasión que hay aquí el sentimiento oí Illa cuando vienes aquí al estadio y ves a la gente contenta hay disfrutar también cuando están cabreados también lo notas pero la realidad es que da gusto venir a este estadio de los partidos porque el ambiente es extraordinario

Voz 1375 01:30 que todos los que estáis en el fútbol sabéis lo la rivalidad que hay en Betis Sevilla Sevilla Betis pero alguien te explicó lo importante era ganar al Sevilla o tuya lo lo intuía pero alguien te dijo MR como Ganemos en el Pizjuán no te puedes imaginar lo que es eso

Voz 1 01:43 sí la realidad es que desde que

Voz 1757 01:46 llegas aquí hay hay una fecha hay dos fechas claves que todo el mundo las tiene señaladas desde que sale el calendario aquí y luego lo vas viendo no ya a medida que se acerca el partido pues lo sientes que cuando lo juega así cuando en esta ocasión pues ha salido eh bien y ha salido victorioso en el campo del rival eh pues la felicidad es inmensa no hay esto claro seguramente no lo siento tanto como un bético de nacimiento de de cuna pero para los que llegamos de fuera ese es realmente sí claro

Voz 1375 02:26 domingo el Barça esto va a estar lleno ya viene Messi y compañía

Voz 2 03:11 oye si está al en la portería el diez metros más atrás ya se les recordamos para la carrera no bueno noche Joaquín y rápido no

Voz 2 03:25 larga no se yo muy

Voz 0969 03:28 me da tenían haber pasado Diller si te la doy igual me caigo con lo que el Papa para otro lado pero bueno la verdad que que bueno estoy lo más importante que estoy disfrutando no y que que bueno estoy sumando oí y afortunadamente porque ayer partió el otro día que pude sumar con un golito pero pero bueno está claro que lo más importante que en esta etapa tú sabes mano que lo más importante poder estar disfrutar cada día hay contento no te en forma forma porque

Voz 1375 03:58 más te queda esta más dos años no esté que haces treinta y siete de dos temporadas más si la idea es ir está hasta los cuarenta

Voz 2 04:08 a con fuerza

Voz 0969 04:13 ahora mismo si ahora vivimos y verdad que quedó en ella con los año los año está claro que no pasan en bar de IU uno por la mañana se levanta un arca Ayad al magnate pero eso no

Voz 2 04:27 por la mañana la verdad es que con la ilusión y ganas a veces cuando empieza a ver

Voz 1757 04:34 entonces en el campo de de fe

Voz 2 04:37 esas de bolsos Puerto de Sevilla digo esto que era día de hoy eso pero pero bueno

Voz 1757 04:44 la verdad es que que en eso tiene muy buena actitud y de hecho cómo está jugando eso es el indicativo de que está trabajando muy bien y qué es lo que tiene que hacer

Voz 0969 04:53 que es accionista ni mucho eso tiene como se

Voz 3 04:56 cuando aquí no hay quien dice claro como los otros accionistas del Betis Joaquín le ha dicho al míster mister dio juego porque es decir vista

Voz 0969 05:03 no no me lo recuerda Mc Lean juvenil aprieta que te voy a quemar se me imagínate

Voz 1375 05:11 son dos de los pilares de este Betis es que ahora mismo vive un momento dulce ha terminado la primera a vuelta séptimo ahí acariciando el sexto puesto que ahora mismo ocupa el Sevilla empieza a la segunda vuelta con el Barça el domingo iban a ser dos de los protagonistas de este Larguero que hoy en Sevilla le vamos a dedicar al Betis y al beticismo pero no van a estar solo Quique Setién y Joaquín hay más gente por ahí y tengo a Santi Ortega muy bien acompañado en una zona de este precioso estadio pero no te veo Santi

Voz 4 05:37 dónde anda muy buena hola Manu buenas noches sobre estas hombre ahí la zona guapa en la zona nueva en la zona que que el Consejo de militancia yo te veo aquí estamos arriba en la zona de palco de realmente espectacular con el presidente ahora también el presidente José Miguel López catalán está claro que la vida también esta semana se ha cambiado ahora presidente buenas noches qué tal buenas noches la vida ganando Glover

Voz 5 05:55 sabes cuando se ven las cosas mejor evidentemente perdiendo que son negras no sí pero bueno yo creo que nos quedamos con cómo está respondiendo el equipo y yo iba a la afición que está contenta hace merecía estar alegría que hemos tenido en los últimos partidos porque llevamos años pasándolo mal iban hay que seguir trabajando mano que tienes

Voz 4 06:13 hoy en El Larguero a dos jugadores de ajedrez al presidente de la escuela digamos Karpov así eh analizan las partidas curra trabajan más capa blanca por capa blanca

Voz 5 06:24 me histórico de la JARE ir al míster

Voz 4 06:26 tres digamos Kasparov arriesgado abre la partida quiere partida rápida está jugó al ajedrez varias veces

Voz 6 06:31 posiblemente carguero buenas noches qué tal buenas noches

Voz 1375 06:34 la Casa Blanca

Voz 2 06:37 Casa Blanca estar siempre se lo sabe

Voz 1375 06:43 y Iker es mejor jugando al ala

Voz 5 06:45 pobre del presidente Hugo el entrenador Ángel en las partidas corta tiene ventaja de las partidas larga yo creo que está más igualado pero bueno juega muy bien a la gente hay que reconocer que un rival digno muy bueno estamos ahí empatar

Voz 1375 06:56 habéis echado muchas muchas partidas Quique

Voz 1757 07:01 menos de las que contabiliza

Voz 1375 07:06 es el presidente Ángel Haro que nos ha invitado a su casa al estadio Benito Villamarín en ese gol sur que es la última obra que habéis hecho en el estadio que hay que decir que ha quedado quedado de lujo

Voz 5 07:15 sí la verdad que que luce magnífico se ve desde aquí se ve el estadio Good bueno como como en no muy bonito con unos colores muy vivos e impresiones la verdad que impresiones

Voz 1375 07:25 Bingo contra contra el Barça pero no empieza la segunda vuelta hay un montón de cosas pendientes en este mercado de invierno que ahora vamos a comentar llegará tenemos que preguntar de pero la primera que están los béticos muy pendientes qué pasa con Fabian cómo está el tema

Voz 5 07:38 bueno yo creo que Fabia en gran se ha criado aquí va a seguir aquí estamos hablando con él tenemos que aproximar posturas pero soy bastante optimista con con Fabien

Voz 1375 07:49 sale puedes decir a los béticos que Fabio seguirá en el Betis no lo puedo decir con una certeza absoluta pero sí puedes

Voz 5 07:54 sí que me gustaría hay creo que vamos a llevar una cosa

Voz 7 07:57 mañana reunión con Fabiani sigue no

Voz 1375 07:59 con un jugador que está por ahí también hablábamos arriba con el presi a ese gol sur por ahí está Mario Torrejón

Voz 5 08:04 bien acompañado con algunos de los jugadores de la plantilla María por dónde anda mola

Voz 1501 08:07 la mano buena noche decía Santi Ortega que estaba en la zona noble pues yo estoy en territorio sagrado esto es el vestuario de un club de Primera División de un clon mítico como es el Betis te puedes imaginar que Llanos el vestuario en el que tantas y tantas veces ha cambiado uno de nuestros compañeros más querido que llevamos en el corazón todos que es Benjamín Zarandona

Voz 1375 08:25 en Japón hay contigo aquí está además de ceremonias pero

Voz 1501 08:27 esto ha cambiado desde que tú te cambiamos alguien bastante grave

Voz 0282 08:30 foto de los jugadores están mucho más moderno está mucho más bonito precioso y la verdad que ha cambiado cambia bastante o confesaba que me han dicho por la mañana que se te siguen poniendo los pelos de punta cuando entras en este estadio si iban dentro bueno en el vestuario con nostalgia y sobre todo cuando pisa el césped bueno pues está aún muchas tardes ahí jugando y la verdad es que en nuestra hacia estos corazón

Voz 1501 08:49 verdiblanco Manu y si me doy una vuelta eh veo las taquillas de Barragán de Javi García de Adán del gran Joaquín del míster de Quique Setién ve un par de ellas muy especiales veo el número siete que pone Sergio León que sabe mucho de sentimiento verdiblanco con las Sergio buenas noches

Voz 0282 09:03 hola buenas noches que te apoyo unas querido eh

Voz 8 09:07 se nota que al final los colores siempre tira bueno que mejor momento que está aquí en mi casa de cerca de mi gente de mi amigo y sobre todo defendiendo los colores que que siento no

Voz 1501 09:19 sigo mirando por aquí dando una vuelta Ibero el seis de Fabián que estaba hablando el presi ahora mismo del IBI éste lleva desde los ocho años aquí hola buenas noche buena no sé qué dicen el presi que es optimista que que vamos que vamos a renovar y te quedas

Voz 8 09:30 bueno hay hay también gente con con ella negociando oí y esperemos que sea así no está claro que que mi mayor el kilo lo hacemos

Voz 0969 09:39 posible pero bueno que

Voz 8 09:42 lo que tenga que pasaba puede pasar a ti

Voz 1501 09:45 pues ahí están de punta en blanco decía Sergio aunque te tenían modelito especial para venir pero son puestos han vestido como como está la ocasión para venir al larguero así que vamos a hacer el camino que tantas veces echó Benjamín que tantas veces ha hecho Fabián que tantas veces ha hecho Sergio León por el túnel de vestuarios y nos encontramos en el terreno de juego con vosotros mano qué lujo

Voz 1375 10:01 que tener ya Fabiani a Sergio León también además de además de Joaquín que está negociando algunas cositas Quique te preocupa que siga Fabiano no

Voz 1757 10:10 hombre Fabian es un chaval que que tiene un futuro prometedor y obviamente ha demostrado que es que va a ser futbolista seguramente muy bueno no ha hecho nada más que empezar y yo creo que todavía tiene que ir

Voz 9 10:27 cubriendo sus etapas como hemos hecho todos

Voz 1757 10:31 sin duda desde luego ahora mismo es les ha convertido en un futbolista muy importante lo está haciendo muy bien y y confiemos que pueda seguir manteniendo este nivel

Voz 1375 10:43 ha podido consejo Joaquín tú lo dices algo a Fabian uno si de vez en cuando como consejero que les dices

Voz 0969 10:49 hombre como consejero está claro que al final cada uno hará local edite el corazón pero todos sabemos que Fabian ex bético de chiquitito que siente siente los colores se sabe perfectamente lo que significa el Betis lo que significa al Betis para él

Voz 9 11:05 bueno ojalá lo podamos disfrutar muchos años presupuestos

Voz 1375 11:08 habla uno de los veteranos de los pesos pesados del Betis y uno de los jóvenes y de las de los talentos de las promesas de este equipo así empezó hemos El Larguero con el Villamarín iluminado una frase que dice hay hay una leyenda que recorre el mundo entero Betis hay otra frase que dice de padres a hijos de abuelos a nietos una pasión llamada Betis y luego la tercera del atún Joaquín que esa te gusta te gusta esa tienen

Voz 0969 11:29 apiñados como balas de cañón somos del Betis

Voz 1375 11:32 eso que al benjamín se le pone los pelos de punta hoy está Benjamín emocional son las once y cuarenta y dos eh aquí vamos a hacer el larguero esta noche con los jugadores con el presidente con el entrenador de este equipo que vive un momento dulce dulce después de tantos sinsabores de los últimos años aquí arranca el larguero vamos con ellos

Voz 10 11:49 cuando está lleno de contradicciones como que es posible conducir todo un Wolkswagen Polo por seis euros al día y te lo dan sin pagar entrada asegura todo ritmo y todos los mantenimientos

Voz 11 11:57 he huido de presentemos el pueblo no hubo Riis todo un Wolkswagen Polo con todo el equipamiento que necesita sin entrada sin gastos de mantenimiento y con seguro a todo riesgo un pueblo por seis euros al día frente a un hay renting consulta condiciones aunque en punto es A

Voz 13 12:32 juegan y vendió el sexo

Voz 1375 12:52 bueno pues ahora subimos a este gol sigo de los espera el presidente Ángel Haro el artífice de este proyecto que su pole Mir también tener paciencia elegir una persona que sabe también de fútbol que Serra Ferrer que esta noche no podía estar aquí con nosotros demandamos también

Voz 7 13:04 con un saludo desde aquí Ike

Voz 1375 13:06 te han sabido elegir las fichas y las piezas de este Betis ahora mismo funciona casi como un reloj veremos hasta cuándo el fútbol es así de de caprichoso no pero de momento ahí está Quique Setién en el banquillo y esta hornada de buenos jugadores que promete dar alegrías a lo suyo esta tema nada qué tal aquí en el en el banquillo Quique no

Voz 1757 13:22 pues ahora estoy un poco extraño porque no me hagáis muchas fotos porque estoy sancionado no debería estar allí

Voz 2 13:29 eh

Voz 3 13:30 está estaba diciendo Joaquín luego te sientes aquí está les te sentirás raro no lo disfruten porque te quedó partido te queda uno de sanción

Voz 1757 13:38 si todavía queda queda el del Barcelona tristemente es lo que hay que que a veces no se caliente eso de no puede evitar que claro no fue tanto eh ahí una desproporción tremenda entre

Voz 1375 13:53 lo que pasó y el castigo hogar horas quiere no pues ser

Voz 1757 13:55 no se pueden sacar tres partidos de esta manera

Voz 2 14:00 menos mal que le

Voz 1757 14:00 equipo va viene es es más incluso

Voz 1 14:03 es posible que lo mejor

Voz 2 14:07 que no vuelvan a decir si ganamos al Barcelona ya igual me veo todos los partidos

Voz 1375 14:12 la casa desde el sofá es muy raro Joaquín cuando diréis alabando debéis

Voz 0969 14:16 sí sí hombre no no son entrenador

Voz 0282 14:19 no

Voz 0969 14:19 que qué pasa desapercibido no aquí hay que aparte bueno ahí afuera no un entrenador que tampoco se mueva mucho mucho la lata pues sabe perfectamente que la mitad de la cosa es que nosotros no estamos pero hombre de verdad que que bueno que se hace extraño cuando quiere a dar alguna explicación no algo que normalmente pues te llama y no verlo o no pero los resultados no están siendo mal igual los tiene que pueden

Voz 1375 14:45 en favor ve ahora sí te dejan volvieron al banquillo donde los ves cuando estos dos que has estado ahí te subes encima

Voz 1757 14:52 a ver si hay un parque al palco hay un palco Hay se ve bien ahí no muy bien bueno se ve bien el fútbol desde arriba se ven demasiado bien para demasiado los efectos uno sí claro sede de todo hay hay una perspectiva desde la altura en el aquí a pie de campo se ven pocas cosas

Voz 1375 15:14 que sí que has conseguido desde el principio que Kalaje tu idea de fútbol no eso tú tenías claro que eso era innegociable cuando Sevilla

Voz 1757 15:20 bueno yo sea utilizado siempre esa palabra pero la realidad es que eso es algo que que ha ido conmigo desde siempre no no es que ahora yo quiera implantar es que es lo que siento es mi manera de ver el fútbol creo que hay un componente de espectáculo en este deporte que es importante transmitir y que además es lo que siente lo que siento Isère que además el noventa y nueve por ciento de los futbolistas lo sienten igual que yo porque yo he sido uno como ellos a los que les gusta a los futbolistas es el balón y ahí cuando que tiene lo que les gusta pues todos tienden a dar lo mejor de sí mismos

Voz 1375 15:59 quién va a ganar la posesión el domingo del Betis

Voz 1757 16:03 estamos hablando de palabras mayores eh el Barça es verdad que el otro día hemos visto a la Real que le ha puesto en serios apuros en la primera parte lo ha hecho francamente bien luego no le dio para aguantar la segunda parte pero es que el Barcelona es Barcelona es un equipo que que es muy difícil muy difícil tiene los registros están mecanizados y tiene futbolistas que todos conocemos y que lo vemos cada día hay que todos tratamos de frenarlos pero ninguno podemos

Voz 1375 16:36 bueno si pierde la posesión en la tramos pero ganáis al Barça tampoco pasa nada no

Voz 0969 16:39 hombre por supuesto está claro que siempre ganar larvas a de la manera que hace importante pero bueno es verdad lo que dice el míster al final tiene los rédito tan mecanizado hijo hagan tan a la perfección porque es lo que enseñar desde pequeñito que que es difícil no está claro que nosotros vamos en un equipo valiente y con nuestra filosofía vamos a morir tentar de ponen las cosas complicada hay igual sobre todo en casa no que jugamos ante nuestra afición

Voz 1375 17:03 cómo va a ser el Betis ante el Barça ya secretario ya que no te ha dado tiempo a contra el Leganés lo había visto entrará mañana les has dado vía libre

Voz 0969 17:11 no si mañana has puesto la hora para llegar esta noche estoy pendiente de ello

Voz 3 17:15 en el otro día dijiste que no llegue a nadie antes

Voz 1375 17:19 para esta noche pero como se plantea cómo se prepara el sorteo en el Barça como Vasari del Betis aquí el domingo

Voz 1757 17:25 tenemos algunas dudas eh pero seremos valientes seguro porque hemos ya tuvimos un partido que cambiamos algunas cosas y no fue fatal no que fue en Las Palmas el equipo

Voz 1375 17:39 encima allí estuvo bueno cambian de ello

Voz 1757 17:42 es lo de menos o sea que me tiene que ganar prefiero que sea Las Palmas porque es un equipo al que tengo mucho cariño oí aquí no me pareció mal en ese sentido no que cambias diré de qué

Voz 1375 17:53 de qué es lo que no te gustó que cambie este que habíamos encaja

Voz 1757 17:56 dado bastantes goles en los partidos anteriores y que simuló ser un poco más conservadores no ir a apretar tan arriba esperar los un poco más pero aquello no confundió no lo habíamos preparaba porque del partido de Copa al al de Liga hubo muy pocos días no nos dio tiempo a prepararlo bien a trabajarlo en condiciones tuvimos muchísimas dudas y eso nos pasó factura Las Palmas hizo un gran equipo un gran partido ese sería pero la equivocación fue mía porque porque plantea algo a lo que no para lo que no estábamos preparados no iba a partir de ese día Nos dimos cuenta como ya habíamos hecho en otras ocasiones de que nuestro destinos es tratar de jugar en campo rival robar en campo rival mientras el equipo contrario no nos obligue es ir a por el rival a su campo y luego tratar de tener el balón y tratar de hacer daño

Voz 1375 18:51 esa idea de del crudo por aquí Sergio Leone alguien que están aquí en el clásico en la sombra no se le ve muy viene podéis ver El Larguero se oye El Larguero en la cadena SER y puede ver el Larguero estaba aquí Joaquín en primera fila detrás están Sergio habían en un sitio que ocupan poco habitualmente pero que ahora están ahí detrás se pueden volver en cualquier momento

Voz 2 19:08 acá no te lo dicho yo tiro momento Boris

Voz 1375 19:13 es ver en la web de la Cadena SER y en el Facebook de de la Cadena Ser están para que todos los compañeros con la cámara esa idea de fútbol para para Sergio para para Fabián cuando llegó Setién como lo cómo lo visteis vosotros ya personalmente como entrenador pero la idea de fútbol que vende Setién nada más llegar al Betis Sergio

Voz 8 19:30 bueno yo personalmente me parecía bien no he llevado mucho años enfrentando me enfrentándose a él desde que

Voz 9 19:38 estaban Lugo yo empecé ya hay en la verdad que eso fugó gustaba mucho tenía mucha posesión de balón siempre hacía correr muchísimo rivales

Voz 8 19:45 ahí la verdad que que bueno ahora que lo tenemos aquí puede estamos muy contento de de esa forma de jugar aquí yo creo que que bueno mientras más tenga valor menos te cansa porque es verdad que cuando tienen el balón

Voz 9 19:57 corren menos ocurren más pero con balón te cansas menos

Voz 8 20:00 y la verdad que yo creo que que nos viene muy bien a todos porque lo que ha hecho que cuando tienes balón ponen el empeño cien por cien

Voz 1375 20:06 habían

Voz 8 20:08 no creo que a todos los futbolistas que

Voz 9 20:11 que no está claro que estamos más cómodos con la pelota no si cuando yo recibió la noticia de que venía puede también muy contento no porque

Voz 2 20:20 soy un jugador

Voz 3 20:25 así de Joaquín cuando sabía que venía se tiene estaba muy contento de Joaquín

Voz 2 20:32 está jugando de Fabri no pasa nada

Voz 8 20:35 nada nada que un estilo que que me gusta no que que tener la posición en el que me encuentro cómodo no hay nada también muy contento por la oportunidad que me está dando oí nada de intentar aprovecharlo

Voz 1375 20:48 oye qué significa ser bético Joaquín benjamín está saturado que es otro bético toda la vida como se puede explicar alguien lo que ser bético que es que es difícil si difícil lo que sí te puedo decir es que somos diferente ni mejor ni peor

Voz 0969 21:02 pero diferente sí creo que es una forma de vida al que une una pasión y una amor a lo que la familia bética un escudo un sentimiento es complicado definirlo no es complicado por por todo lo que significa Real Betis Balompié no pero como te vuelvo te vuelvo a repetir es una forma de ver el fútbol de sentir esta pasión totalmente diferente y hay que vivirlo o no como decía el míster a la buena pues yo creo que es algo que que que que es difícil soñar lo pero a las mala pues también

Voz 14 21:38 y la rivalidad con el Sevilla eso

Voz 1375 21:41 eso también es difícil de entender para los que no somos de Sevilla no lo vemos desde fuera tantos años en el fútbol pero que supone ganarle al Sevilla es el día más feliz del año

Voz 0969 21:51 yo creo que puede ser uno de los días más felices del año no se vería decirte cuál pero lo que está claro es que ganar al eterno rival en su casa es una felicidad enorme yo creo que todos nosotros este año ganamos la Liga yo creo que no se pondrían tan contento como en el partido del otro día casi un título sí yo creo que es es más que un título es más con título por todo lo que conlleva ese tipo de partido por lo lo que te ha explicado ante el sentimiento el la forma en la que viven en aquel fútbol la rivalidad el el pique el morbo lo que se vive durante la semana y a todo lo que Sevilla hay igual yo no

Voz 1375 22:40 disfruta viendo mal al Sevilla

Voz 0969 22:43 deportivamente hombre está claro que que independientemente de cómo te vayan las cosas uno uno siempre mira para para él no y está claro que que lo que quiere que por supuesto nunca desearle mal al vecino pero que siempre esté por debajo de uno

Voz 14 23:02 en estos días en en los

Voz 1375 23:03 que están ellos y con la cabeza baja esto va por barrios y vete a saber lo pasa la segunda vuelta y vosotros estáis luego os encontráis por ejemplo por ahí yo qué sé yo os veis por la calle jugadores del Betis y el Sevilla en esta semana hay que como reacción y Sergio por ejemplo no se no se olvida todo lo del partido o te ves el Sevilla intentas doblar la esquina bueno no lo voy a ver

Voz 15 23:22 no ha afinado bueno final

Voz 1375 23:25 fuera del campo somos todo a Neo no sé qué verdad que le

Voz 9 23:28 tampoco pues no no tenemos amigo y cuando cuando termine el partido no había terminado noventa minutos pues todo queda ahí en el terreno de juego no hace poco bueno bueno invitaron a al concierto del barrio también tuvo allí Nolito tuvimos saludando lo tuvimos poner un abrazo hoy igual eran amigos no pero sí que es verdad que que bueno una vez que empieza partido pues ahí no digo que valga

Voz 1375 23:46 no deberían verla muchos aficionados no me vais juntos al concierto abrazó y que económico cuando acaba el partido no pasa nada

Voz 0969 23:52 totalmente Si al final está claro que que lo pero sabe lo malo tiene humano tiene que tiene que representan siempre y cuando te cuenta con un compañero saludar hoy y sobre todo o en este caso Nolito no que lo conocemos hace mucho

Voz 1375 24:05 si no les ha gustado como la vis celebrado creéis que ha sido una celebración excesiva ciudad al presidente hemos oído a algún jugador no no nosotros no lo hubiéramos celebrase hijo de parece que han celebrado un título seguimos por encima de ello y creéis que la celebración ha sido excesiva o a una celebración

Voz 8 24:20 para nada lo hemos celebrado como lo vemos sentí

Voz 0969 24:22 Ello con nuestra gente a nuestra manera bueno como creo que los béticos se lo merecen yo recuerdo también derrotas cae yo la han celebrado igual hay Hinault pasa absolutamente nada ha que hay que celebrarlo como se siente para para eso es el partido que hay lo que significa que en Sevilla

Voz 15 24:42 Sergio bien loca de eso

Voz 8 24:45 aquí no creo que llegan a un partido de hecho de muy bonito no yo creo que que a disfrutarlo en el momento no y nosotros lo disfrutamos como más el timo con nuestra gente no muy ya luego después de los dos día pues a preparar el partido siguiente

Voz 1375 25:00 al viste ritmo muy emocionado en el vestuario no no te lo recordaron imagen tuya Tania voz casi con la lágrima no como sabe entendiendo lo que suponía para todos ellos para aficiones parte

Voz 1757 25:11 bueno yo estaba pensando en los tres puntos en la alegría que supone para tanta gente porque desde que estás aquí lo vives y te acercas a ese sentimiento ya esa pasión que hay es es inevitable si es verdad yo sabía lo que supone la victoria y sobre todo por los jugadores por el esfuerzo por lo que supone para todo por la tranquilidad nuestra por por lo que supone para reforzar lo que estábamos haciendo era una victoria importantísima eran tres puntos que nos iban a dar la vida hay que nos iban a a recuperar la confianza en todo lo que hacemos eran había muchas connotaciones en ese resultado no solamente era un derbi era es un partido especial pero pero había muchas cosas que no nos han venido muy bien con esa dictó entonces muy

Voz 1375 26:02 deje diré pero no eres muy chistes no

Voz 2 26:04 sí sí hombre sí se escuchaba pero sí ser mejor Joaquín si éste

Voz 1375 26:14 a veces me para muchas pues este Benjavid este es un jugador necesario en un vestuario no

Voz 0282 26:21 bueno como lo eres tú a ver a Joaquín yo siempre lo he dicho no tenía tenido el placer de estar con él yo creo que para mí ha sido el mejor jugador extremo que estando en un equipo más en el Betis

Voz 3 26:36 cuando llegué eso de Joaquín a Benjamín porque él lo espero Joaquín primero

Voz 0282 26:39 es un grandísimo futbolista de aparte es muy difícil lo que está haciendo con nada que tiene rindiendo metiendo goles luego es una excelente persona transmite alegría e primero su mejor fútbol muy bueno y luego transmite esa alegría esa alegría que que tiene fuera es la que transmite en el campo es un jugador en el que recordará pero yo para mí uno de los mejores partidos que ha hecho muy buenos en Málaga en el vestuario no se acordará íbamos perdiendo dos cero con el Málaga Papito fueron entrenador y me dijo a mí me negro vamos en partido la voy a manga Gogh

Voz 2 27:14 que lo diga Marbella tenía veinte años ha pasado a ver si es domingo y no tenía veinte años tenía veinte años son los más eso es verdad

Voz 0282 27:30 la nota es bueno pues es haga ganamos dos tres

Voz 0969 27:34 dos tres

Voz 0282 27:36 pero realmente bueno pues la verdad que es un verdadero lujazo verle estar colada que tiene

Voz 0969 27:42 sí pero bueno lo que iba diciendo Beñat no no solamente aquel partido sean en el sentido de que nosotros teníamos una plantilla aparte de grandísimos jugadores teníamos una alegría en el vestuario vendí teníamos un tu un equipo de que te daba alegría levantarte por la mañana ir a entrenar y yo creo que eso dependiente mentes es te pueden pasar momentos malos pero al final cuando de un vestuario unido y un vestuario alegre donde uno se levanta por la mañana con ganas de ver compañero no tanta debe admite pero sí al compañero

Voz 3 28:15 bueno eso sábado libre

Voz 0969 28:18 entonces al final yo creo que eso se plasman en el campo ahí sinceramente

Voz 1375 28:23 eso ahora lo hay también

Voz 0969 28:25 sí lo hay mucho si lo hay mucho que afortunadamente cada vez el equipo está mucho mejor con lo que decía el míster derecho partido que hemos sacado adelante el equipo ha cogido una confianza estábamos totalmente identificar con el juego hemos pasado momentos complicados de duda como bien ha dicho Quique pero pero el equipo se siente totalmente identificada con esa filosofía con esa manera de jugar no sentimos como el equipo sigue creciendo llegáramos estamos en un momento Caca aprovechar eso no cae aprovechaba S es bueno ese tirón que estamos teniendo de de de de cosa importante que estamos haciendo oí bueno hay que seguir tú te vas a retirar aquí no

Voz 2 29:02 no lo sé estoy ahora mismo a mi madre estamos

Voz 0969 29:07 eh

Voz 1375 29:10 sea no te vas a retirarán el Betis que acabas con treinta y nueve tacos igual te luego a otro que no lo descarta a yo pese a China

Voz 0969 29:16 es un hombre mi mi ilusión y mi sueños retirarme aquí ya bromas aparte pero nunca se puede decir de este agua no beberé o sea que aquí

Voz 1375 29:27 la teoría

Voz 15 29:29 lo veo lejos

Voz 3 29:31 lo en el tiempo sino que nadie la distancia lejos bueno esta es la familia veta

Voz 1375 29:36 ya pero tenemos todavía un larguero por delante a la repasamos el resto de noticias del día y aquí estamos joe con este es un lujo estar aquí en el banquillo del Betis con Setién con Sergio León con Fabián con el gran Joaquín con Benjamín falta irá a esa nueva zona del estadio de a determinar la directiva con Ángel Arroyo al frente con José Miguel López catalán también que está el vicepresidente y que quiere estando un aspecto este Villamarín pues muy bonito la verdad y en un momento muy espectacular que está viendo el equipo verdiblanco así que hacemos una pausa son las doce de la noche minuto tenemos dos minutos cincuenta segundos no está haciendo Javi Blanco para pegarnos una carreta no sé si estamos preparados