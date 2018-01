Ángel Haro: “Fabián personaliza todos los valores del Betis”

Voz 1 00:00 con Manu Carreño un sentimiento

Voz 2 00:03 hubo un escudo una bandera mucho más allá de la fruta siempre habrá alguien que bueno pues hemos llegado hemos llegado algunos con la lengua fuera otros años

Voz 3 00:16 Nos ha venido descolgando el pelotón habido abanico y arrolló algunos ha quedado por ahí por el Cabildo estamos aquí todos en este en esta zona el estadio en este palco

Voz 1 00:24 quizá cerrado de los han puesto aquí un almacén a ligerita antes de empezar el partido para para coger fuerzas y se lo agradecemos al presidente a Ángel a lo que está por aquí Ángel buenas noches de nuevo hombre qué tal buenas noches buena familia tiene eh aquí en una mesa

Voz 1087 00:37 la magnífica encantadora con esta familia Amir

Voz 1 00:39 era muy bética y José Miguel López catalán el vicepresidente está también por aquí los dos máximos accionistas ahora mismo de

Voz 4 00:44 en del club entre uno y otro que que han hecho esta parte que es una de

Voz 1087 00:49 esto no es que faltaba por reformar el estadio no fluye es algo que cuando dimos el pazo en septiembre hace ya dos años y pico pues lo planteamos como uno de los objetivos que teníamos la gente alguno no pensaba que que bueno era un brindis al sol realmente aquí lo tenemos muy orgulloso no de lo que de lo que sólo falta una zona por reformar del estadio ver dónde está el palco no precisamente

Voz 3 01:08 Clemente es acerías eso ya eso ya no hay que hay que ir ahorrar

Voz 1087 01:11 un poquito no hay que crecer deportivamente primero y luego ya cometeríamos cuando uno se mete al equipo en Champions por ejemplo no si eso mira a este lado de la mesa

Voz 4 01:20 eso es lo que ya esperado también con Ci

Voz 5 01:23 por eso ahora mismo quiere pues porque ahora es lo típico esto también tú lo conoces y lo conocéis todo ahora la gente se calienta Yaiza venga a Europa a la Champions piano piano no ya no es el objetivo de asesor ya sabes

Voz 1757 01:35 de esta esta cinta primera vuelta hemos sido eso va la Champions es el objetivo del Betis es hacerlo bien jugar bien es tratar de jugar bien que si jugamos bien seguro que ganaremos muchos partidos

Voz 1 01:48 Europa no menos el mío es el de ese sí que le tengo

Voz 1757 01:51 claro el objetivo es Europa ganar partido a partido

Voz 1 01:56 a dónde podemos llegar José mierda con un poquito de cordura vicepresidente el objetivo es es ir a Europa hay que ser un poquito ambicioso no ganarle al Barcelona siempre con mucha

Voz 6 02:05 ambición pero también con mucha humildad pues la humildad es claramente un valor bético

Voz 1 02:11 la humildad la humildad es importante para a los vecinos pues aquí tengo a mi derecha los jugadores ya Benjamín que es otro de los jugadores y aquí tengo a la izquierda los directivos ya ya al entrenador y está ponéis ante Ortega ya le oíamos antes y el resto de compañeros de equipo de del equipaje deportes de la Ser de Sevilla con Manolito Aguilar con Florencio Ordóñez y con rojillo que están por ahí los tres dormirte no están sin estar por el micrófono buenas noches yo no he dicho nada hombre cómo estáis hombre muy bien cómo está el Betis quién lo iba a decir el año pasado que aquí vinimos el año pasado hacer un Larguero con el Sevilla y como estaba el Betis el año pues ahí como está ahora acá

Voz 7 02:41 creado de la noche al día tiene mejores futbolista han hecho una buena planificación deportiva en ese aspecto con alguna carencia que todavía la tiene que quieren enmendar en parte ahora en el mercado de invierno y sobre todo luego el mercado de verano para satisfacer plenamente a un entrenador que tiene por lo menos firmados tres años de contrato con lo cual

Voz 4 02:58 no tiene carrera aquí en el Betis es eso casi es un milagro hoy en día Kike que un entrenador no milagro pero que un entrenador esté tres años en un equipo uf bueno no te digo cinco ni diez eso ya Arsene Wenger y no sé que hay Ferguson eh eh

Voz 1 03:11 en Francia en él pero estar tres años en un equipo

Voz 1757 03:13 bueno llevo seis meses todavía no está está firmado totalidad

Voz 1 03:17 es que hay falta paciencia en el fútbol español

Voz 1757 03:20 general indiscutiblemente no a mí hay cosas que me llama mucho la atención sí que puedo entender casos como el de Michel que ya se lo dije a él que después de tantos partidos viendo cómo va pues es normal no pero hay otros casos como el de el Berizzo por ejemplo pues con no a mí no me encajan no situaciones que que yo creo que hay que que encontrar la estabilidad de otra manera no yo sé que el resultado es importantísimo pero pero hay otras cosas que también son importantes y no esto es un sinvivir

Voz 1 03:53 no entendiste que se fuera haber hecho no bueno que se fuera que lo echaran no

Voz 1757 03:58 no no no porque realmente el Sevilla estaba bien colocado y yo creo que es verdad que quizá en algunos partidos a lo mejor no estaba jugando bien au interpretaba que no estábamos jugando bien pero yo creo que la situación no era hay tiempo todavía los resultados están siendo buenos en las en la en las tres competiciones y realmente yo creo que la situación no era tan tan mala como para cesarle no pero bueno esto son cosas son decisiones que se toman que habrá muchas cosas por detrás que uno no sabe que tampoco tiene porqué opina

Voz 1 04:36 en Santiago hay muchos nombres encima de la mesa no como decía el resto de compañeros ahora ahora hay nombres mercado de invierno hay varios que suena que pueden llegar veremos a ver quién llega hay alguno que puede salir que este Serra quien decía cuando coge la maleta pues está trabajando hasta ahora sí cuando te coge la maleta ya debía de Joaquín ya es que algo se va a cerrar se ha hablado de todo el hablado mucho futbolistas el último en salir porque partido Sandro un atacantes de de opciones de futbolistas que puedan venir a a mejorar en la segunda parte del campeonato a un equipo que ha ido creciendo en las últimas jornadas

Voz 4 05:08 eh mira están casi enfrente el presidente Ángel Arroyo y Fabián

Voz 1087 05:12 cómo cómo va eso último minuto y resultado presidente vaya a Benedicto domada la mano colocó a podemos entender que esto es un acuerdo

Voz 3 05:18 venga aquí están los papeles jamás es una ermita que tenemos que hablar ellos

Voz 1087 05:23 estoy optimista pero obviamente pues tenemos bueno yo quiero que sigan Bettino un año dos sino que crezca mucho Manel B tiene un magnífico jugador

Voz 1 05:31 el objetivo subirle la cláusula entiendo que hoy en día como se ajustó el fútbol creo que tengo una cláusula quince millones viene cualquiera por ahí se lleva el chaval bueno hay subirle la les retiren pero la subir las cláusulas las una ficha a hacer una apuesta importante porque esa es la idea iba a hacerle un contrato para que sea quiere aquí en el Betis unos añitos más

Voz 1087 05:49 cinco siete días año lo que quiere

Voz 1 05:51 es uno de esos productos de la cantera que que engancha la afición no

Voz 1087 05:55 sí bueno porque viene de de la Base lleva aquí desde los ocho años un tío humilde como lo veía una persona que bueno muy identifica con el club y por tanto para nosotros es un valor a apostar por él porque representa pueblo valore que queremos modelo de tira humildad el trabajo la constancia

Voz 0969 06:10 por tanto pues importante que siga con nosotros quiénes actúan pregunta por él

Voz 1087 06:14 no pues no hemos hablado con los agentes que hay varios jugar varios equipo que que incluso alguno están dispuestos a poner la cláusula pero

Voz 4 06:21 bueno no no escucha o ninguno equipo eh

Voz 1 06:25 Kevin el Barça todavía más el Barça personalmente no tiene claro

Voz 3 06:31 bueno no lo tiene como los de fincas como si te vaya va o a Rubén Fernández

Voz 4 06:37 este eh desde los ocho años en el Betis desde los ocho años y tu madre también es bética no de toda la vida aquí

Voz 8 06:45 madre lleva ya ocho nueve años también trabajando pero limpiadora cuando yo era la me metieron también

Voz 1 06:53 fue una de las de las gestiones que hizo el club no puede decir en sigue

Voz 5 06:56 en el club oí y además le damos un empleo a a tu madre no que lleva desde desde desde

Voz 1 07:00 en cinco seis años trabajando dice lleva ocho nueve años

Voz 8 07:03 sí fueron uno de de los causa que que pusieron que que por motivo de pequeño problema familiar y eso y ayudaron a mi madre poniendo la que trabaja

Voz 1 07:15 tu madre que te dice ahora bueno mi madre

Voz 1087 07:17 Cano Javi piensa bien como

Voz 1 07:20 no olvidan piensa en hijo eh

Voz 8 07:23 dándole al día

Voz 1 07:26 no se te ocurrirá dile a tu madre a ver si que dejo de trabajar aquí está escuchándote así está escuchando cómo se tu madre Sari Xavi por favor primero tienes que unido al larguero Charlie lo segundo que de su momento de darle vueltas a la cabeza

Voz 8 07:41 no bueno sí pero sobre todo muy contento de cómo están saliendo las cosas siempre que Benghazi pues la verdad que que muy orgulloso para mí sobre todo para ella que es la que lleva viviendo me desde pequeño

Voz 5 07:52 Sergio León si el ex bético desde los ocho años tu también saliste de de la canteras dar unas cuantas vueltas por ahí para volver a a tu equipo no

Voz 9 07:59 el recorrido recorrido poco el mundo se bueno la circunstancia no que me lo pusieron así irá verdad estoy contento no estoy estoy contento de bueno puedo todos los fachas que he tenido que ponerme voy a trabajar duro día a día Hay no tirar la toalla para al final conseguir el objetivo que era jugar en primera división y que me iba a decir a mí que que bueno que que ver otro ver al equipo de de mi corazón

Voz 4 08:25 tenía claro que quería venir aquí fue porque tenía

Voz 5 08:29 además ofertas en verano no cuando cuando vienes de Osasuna de bienes para acá tenía claro que quería volver al Betis aunque fuera Palma andó hasta

Voz 9 08:35 ya ha hecho estas la que te lo voy a decir es momento

Voz 5 08:39 verdad que no rendimos como es muy como fuera

Voz 6 08:43 antes de su puesto antes de firmar antes de negociar lo vimos clarísimo en la reunión se debió una gana increíbles de devenir Isabel Mosquera además estaba en ese momento que iba a valorar lo que era volver al Betis entonces fue un una entrevista que tuvimos una reunión en San Sebastián San Sebastián San Sebastián ayudando Hornillo allí tanto

Voz 1 09:04 yo ya yo pues habla de esposa

Voz 6 09:06 dígame de salimos también con la con la firme muy contento muy contento hizo un año buenísimo verdad el año pasado años estupendo te veníamos siguiendo desde hace algunos años más pero en la entrevista hoy la reunión realmente todo el beticismo que tiene toda esa ilusión pues lo que está haciendo lo mismo que este año está dando este rendimiento y los resultados que está dando

Voz 1 09:27 de hizo del Betis y cuando otras estuve el vestido Sergio

Voz 9 09:30 bueno la verdad es que bueno tú sabes que los pueblos hubo no es como Sevilla que aquí en Sevilla son todo ver Sevilla o Betis aquí no aquí en Sevilla nadie de Madrid Barça los pueblos de que es verdad que bueno y más entre el Madrid de Barcelona Si los amigo del Madrid

Voz 10 09:44 otro el Barcelona mono y al final quién ganara iba con ello yo para irme de fiesta me iba con ellos

Voz 3 09:52 daba igual el Madrid Barça de me iba

Voz 9 09:58 bueno la verdad que es tú puedes

Voz 1 10:01 pero es un sentimiento que mi primer campo emplea división Capi

Voz 9 10:04 sábado esto no había vivió yo nunca lo había estado nunca en un campo que no se empezó a salir este sentimiento bético que bueno a todo lado que iba pues todos los fines de semana tener que poner Betty porque no me lo podía perder

Voz 1 10:16 de tu familia no de de tu padre del que siempre te acuerdas también no eso lo llevas ahí todos los días

Voz 9 10:21 bueno mi mi padre mi padre también Mi padre tu cuando cuando yo era juvenil pues llevaba el la la peña bética de allí de

Voz 1 10:28 así mi pueblo tuvo entre tres y cuatro años

Voz 9 10:30 dando la peña bética de un una final abogó no sólo lo que pasó que decidió dejarla ahí bueno no acudieron otros como se habrá puesto con él

Voz 1 10:37 el gol al Sevilla

Voz 9 10:38 bueno ya ya no sólo por el CONI sino yo creo que para también por lo por todo lo que estamos haciendo yo qué sé que que él me está ayudando a su manera ahí bueno yo que sé que que está formando parte de de este éxito

Voz 1 10:51 Quique en este modelo de club se trabaja bien no quiero decir me pregunto muy directamente metro sea eso tienes a presidente codo con codo ver su presidente deba eso presidente que se metía entrenador de estos que dice aquí el que sabe de fútbol a Quique vamos a ver el el toque eso yo aquí

Voz 1757 11:13 no vamos a ver yo no es ahora que me preguntas de no me importa decirlo soy realmente puede sonar a peloteo pero acostumbra a decir lo que pienso Illa le ha costado caro sobró siempre sí sí pero bueno esto vamos uno vaya contra el paquete lo

Voz 1 11:30 te guste lo que nos gusta

Voz 1757 11:32 si fuera al contrario hallaría no diría nada no o lo diría no la realidad es que desde que llegado a este club y estoy encantado este club para mí es un ha sido una sorpresa enorme porque la percepción que yo tenía de las etapas anteriores eh no era muy positiva

Voz 4 11:53 pero sí que desde que llegaba

Voz 1757 11:56 lo he visto club absolutamente y perfectamente estructurado e con una junta directiva de que que están a lo que tienen que estar en la relación deportiva con Lorenzo es extraordinaria eh Nos reunimos de manera permanente para tratar todos los temas para hablar de todas las situaciones de jugadores de en fin eh tenemos reuniones periódicas iraquí Iyad luego por cómo ves el resto de los departamentos del club cómo funciona la verdad es que a mí me me ha dejado gratamente sorprendido ya estoy trabajando pero

Voz 1 12:37 muy muy muy a gusto sean cantar nunca a hablar de fútbol no habléis de fútbol

Voz 1757 12:42 pero volvamos a ver si con el presidente si alguna vez hacemos algunos comentarios Yanira además me gusta dar las explicaciones que tenga que dar au si alguna pregunta o lo que sea yo a mí no me importa hablar de fútbol ellos son aficionados también irá a mí no me importa realmente transmitir mi las cosas que pasan en algunas cosas que pueden ser importantes pero pero no es el tema prioritario realmente no hay otras cosas que preocupan más que es que esté todo en orden que

Voz 1 13:13 hay una buena gestión cuadren no quema

Voz 1757 13:15 pero para eso están los los accionistas y yo Joaquín la experiencia que estoy viviendo en este sentido la desconocía porque ni incluso en las otras etapas que estado de director deportivo tenía pido la posibilidad de hablar con gente de fútbol como es Lorenzo es una persona como yo y a decidir las las cosas que tenemos que decidir que alguna vez podemos estar de acuerdo más menos pero las discutimos y al final asumimos ambos las decisiones que tomemos no ellos participan únicamente por el tema económico por en algunas cosas pero eh creo que estamos está muy bien organizado esto y que tiene un futuro enorme

Voz 1 14:01 a Serra Ferrer que del que hablábamos antes tú tanta

Voz 5 14:03 digan alguna reunión así como esta prueba hablaré cuenta Joaquín

Voz 3 14:06 también hubo tanta en Gando desean ustedes lo has digo yo lo estoy de acuerdo claro además de jugador

Voz 5 14:16 el consejero no comprar uno por ciento de dos dos dos por ciento

Voz 1 14:19 acciones de del Betis has consta de un dinerito dinerito y sí la verdad que sí pero bueno prefiero está ahí abajo momentos si no

Voz 0969 14:27 de momento financiero está ahí Abbado que yo creo que es he disfrutado mucho

Voz 1 14:29 aquí algún día te ves dónde está con el con los años eh donde está Ángela ahora te gustaría estar en ese palco algún día diciendo este nivel de arriba siervos

Voz 0969 14:38 si lo necesita por supuesto siempre con con la premisa de mi presidente dentro de muchos años

Voz 1 14:44 alguien ha dicho lo mismo que otro ex presidente debido Trail

Voz 3 14:46 no lo el mismo discurso que de hecho siete Sevilla me necesita aquí donde preocupado por luego aquí presidente

Voz 11 14:58 te quitaba ya mismo género aguantaremos pues bueno

Voz 1 15:02 como Pepe Gastro con Del Nido

Voz 1087 15:04 yo no conocí ella yo poquito tiempo y entonces sólo tengo una relación cordial obviamente pues somo digamos bueno él tiene que mira por su equipo yo por el mío pero una relación educada Itzik más diciendo directivos

Voz 5 15:17 eh toca contener un poco porque ellos ya hemos visto la celebrado pero ellos han celebrado el míster lo celebra como celebró pero siendo presidente vicepresidente toca bueno decirme que no no puedo decir ni hacer lo que me gustaría hacer tinto o tenemos

Voz 1 15:30 es decir que el césped no podía

Voz 3 15:33 yo lo respeto a protocolo ya digo me dije PP perdóname pero dijo

Voz 1 15:38 yo no llegan a decir perdóname ya no pude aguantar bueno el quinto gol Si lo celebre bien penas tumbó empeoró después llegué a casa tarde y cuando llegué vi el partido nuevo y celebrarlo cinco

Voz 3 15:50 en este caso a Joaquín lo de llegar más tarde me acosté

Voz 11 15:54 cinco y cuarto de multas

Voz 3 15:57 no es habitual Santi que haya un jugar

Voz 1 15:59 por en la plantilla que esté ahí también de de consejero

Voz 12 16:01 porque muy poco habitual en los que la hecho la pregunta clave todo el mundo será presidente Joaquín del Betis es multas por ciento Lorenzo creo que también ha comprado un uno por ciento jurídica sociedad alguien que que los que están formando parte del club no sé si aquí que le tocará también

Voz 1757 16:15 yo he contactado un cero cero coma uno

Voz 11 16:19 empezar políticamente pero están todo metido no

Voz 0969 16:23 te invito a comer le duele saben vencer

Voz 13 16:26 recuerdo a todos

Voz 3 16:28 el día que llevaron al restaurante para ella David me metieron me un sitio digo pero bueno esto es el cero coma cero uno ya se fue por ahí volando combina familia todo el mes

Voz 11 16:39 eso es esto

Voz 1 16:40 no es un es un tipo peculiar os decía antes Benjamín pero no te imaginabas que podría llegar a a éste en su segunda etapa en el Betis Benjamín no que cuando se fue Joaquín que volviese para hacer esto que además se metiera como como consejero de comprar acciones y eso es difícil que haya casos así

Voz 5 16:57 mira que te has tenido compañeros en equipo sí pero bueno lo de la vuelta de Joaquín yo creo que él también quería

Voz 0282 17:01 sí a volver y acabar la carrera aquí porque era uno de sus deseos lo el tema de las acciones creo que así un detalle del aparte es el accionista es identificación con el club el club que ha estado toda la vida eh como su carrera profesional de hecho vino de Florencia de la Fiorentina hay tuvo que perdonar dinero perder dinero para venir aquí a jugar el con el Betis y creo que al final se ha sumado todos esos símbolos bueno deportivamente la verdad que no está sorprende a todos porque con la edad que tiene rindiendo metiendo goles la carrera que se pegó

Voz 1 17:30 ayer por ejemplo contra el edificio

Voz 0282 17:33 yo ir escribiendo una de las facetas que él en la época mía cuando estaba de medio campo para atrás simple quitaba los últimos veinte minutos

Voz 1 17:40 sí porque no defendía viviendo iba a ser usted más lo sabe véase

Voz 1757 17:45 me cuesta eso eh pero lentamente

Voz 14 17:48 sí

Voz 4 17:50 la faceta de de defender hay

Voz 11 17:53 cuando a currando atrás no metiendo currando la verdad es que sí me hacen no aportó lo mismo o una cosa u otra

Voz 1 18:01 hay que elegir eh oye y lo de las arengas eso de es sólo tenía ya antes también

Voz 5 18:07 eso de esto que ser ahora el motivador casi número uno del equipo coge a todos dice venga chavales aquí vamos a una todo eso ya lo tenía cuando

Voz 0282 18:13 él era era tenía mucha piña él da un como he dicho un jugador extraordinario y luego fuera la alegría la tramite al campo no yo recuerdo las bromas del le encantaba echar radios salir no

Voz 1 18:26 no Bolivia encantaba es una de las cosas suyas preferidas

Voz 3 18:30 es la mejor forma de motivar al día

Voz 11 18:33 ah bueno bueno padrino en ese momento te puede teníamos jugadores qué tal

Voz 5 18:36 sin si e investigadora quienes dan a lo mejor es padre cuenta que estaban con Capi Rivas con Art eran adelantarla ni todo es que fíjate ocho nueve Dani también estaba han que estás hablando de de del Betis once Audi el canterano

Voz 1 18:53 época eso eso era también extraer de

Voz 0282 18:55 Ares no y al final bueno pues él es como es como digo yo muy natural y bueno lo tramite todo al al terreno de juego

Voz 1 19:03 sí la peor que recuerda hacer en el vestuario

Voz 5 19:05 bueno la peor yo no le perdono lo del roscón de reyes y creo que lo cuente él cuál

Voz 3 19:12 oye yo lo cuente Del Horno roscón de Reyes que nos entendamos que pasó con el resto de ello

Voz 11 19:23 me dio ropa plagas de llevar a Valladolid

Voz 0969 19:27 cuando se presentó el sábado por la mañana todavía he traído atraer maleta de Río Negro van a meter en la cárcel a mí iban a creer que llevo aquí

Voz 11 19:36 total que me lleve las maletas la madre cuando se dio a favor de que todos los años mandato un roscón de Reyes revolcones cada les digo y no de tiempo llegar a todos con enológica

Voz 15 19:50 claro

Voz 11 19:53 Ziganda llegamos al Sevilla la mañana me arriba yo Juan Ramón ponen la cara se le gusta creo yo soy yo dos pesa

Voz 14 20:10 y en medio ha habido ronco usted no piensa narra meterla poco

Voz 13 20:31 con los lomos Colbert corbetas lo descansito

Voz 3 20:36 no les manda estoy delicado más en tu vida no te lo pregunta ahora digo estás conmigo roscón este año

Voz 14 20:40 no

Voz 11 20:41 claro la culpa no fue sólo mi hermano John traigo los tres rol con imagínate para que viene digo hecho pavés lo pagará

Voz 3 20:48 vamos a probarlo no a ver que no llega el regalo que viene dentro de

Voz 1 20:53 y ahora como ese Serge tú que llevas ahora compartiendo vestuario como es este de compañeros igual

Voz 10 20:59 para que hace año igual que lo estamos viendo ahora no

Voz 1 21:02 porque hago una temporada viendo los chistes lo que sí sé que las charla no desea es es sí

Voz 9 21:08 estable no es queda así así que no se puede decir nada eh así es una forma de de de alegrarnos ató alegrar al grupo de bueno de de mantener la piña que tenemos tan buena como como hasta hoy en día hay yo que que llega por la mañana el vestuario oí cortar personaje haya

Voz 12 21:24 es un mundo nuestra contando chistes está bailando otra

Voz 1 21:28 lo que está haciendo oye la alegría del vestuario y las charras ensaya las preparas antes no la verdad que no las manda el míster dice que es una charla te sale a ti no

Voz 11 21:36 en cuanto la no que va sale pues bueno un poquito de lo que hablamos durante la semana es de lo que más o menos planteamos durante el partido por ahí va un poquito de la sala no pero pero bueno un poquito

Voz 0969 21:48 para meter a la gente de salga caliente y poco más a intentar de enchufado no

Voz 1 21:54 no emotiva cuando Fabian éste no motiva Joaquín

Voz 11 21:57 que no me toman ninguna mano no

Voz 8 22:00 queremos respeto no que te siempre de cachondeo cuando se pone serio doce que lo respetábamos no porque cuando importante y en el que tenemos mucha confianza en él y yo de mi parte de llevo desde pequeño viéndola aquí para mí una admiración de poder que me Medel ejemplo en el campo

Voz 1757 22:20 de hecho de hecho cuando fallan los rondos entrará Fabián

Voz 3 22:24 así que no entra no por lo menos tiempo imponer la música no yo realmente yo no voy a entrar contra quién pone la música a quién es el quiénes son DJ del equipo

Voz 11 22:42 también se va va donde a él

Voz 10 22:44 día yodo de Antonio Ferrera

Voz 1 22:46 vamos turnando como se juega el Barça Fabien cómo se va a jugar al Barça

Voz 8 22:50 bueno como ha dicho ante mí este igual que no creo que vamos a hacer Valiente ahí creo que tenemos un buen ejemplo aquí con con el año pasado que empataron uno uno mi yo creo que que esa es la forma no sé valiente jugada

Voz 1 23:07 a nuestro estilo y creo que con extraoficialmente

Voz 8 23:10 el campo podemos sacar un buen resultado

Voz 1 23:12 mejor del mundo Messi al que os habéis enfrentado mejor jugador al que se enfrenta también a ver a los tres rotundo además no hay ni debate una o no

Voz 0969 23:25 ninguno que tiene me que no tiene y creo que vamos nosotros hemos tenido la suerte de verlo después se enfrentan en el campo yo creo que pasarán muchos años para que salgan futbolistas porque ya no es sólo goleador definidor pasador regate visión de juego yo creo que eso está guapo ya eso no

Voz 3 23:46 a día te voy a poner esta pena pero te voy a dar también destacaría

Voz 11 23:55 con los años voy a uno ya lo bien que juega o su punto fuerte era su punto fuerte no está ahí para el mejor del mundo está claro el el mundo con diferentes para Sergio yo

Voz 1757 24:07 este no para invadir ni tampoco también yo he visto a unos cuantos ya de toda la de todos los tiempos además

Voz 1 24:16 sí

Voz 1087 24:17 tampoco yo creo que es el y además tiempo para ver un jugador tan tan definitorios tan tan importante y iba yo te lo digo mi hijo que está viendo una fuga digo aprovecha te gana pasa mucho de un año para el Barça

Voz 1 24:31 los béticos

Voz 3 24:33 a ver si

Voz 1 24:35 mira dijo el hijo de Cristiano cada vez que voy a Messi le dice veo tus vídeos en Youtube quitarle pues a lo mejor se puede ser de del Betis y del Barça solo del Betis de que quieres Betty si tiene tentación de algún otro tipo de otra Liga pero en lo que hacer un marcaje al hombre a Messi tú cómo lo ves

Voz 1757 24:52 lo estamos planteando ahora estamos planteando no es un fortín

Voz 3 24:57 co yo salió ayer te plantearía es marcar al hombre a algún jugador

Voz 1 25:04 entre ellos Messi como hizo por ejemplo el Girona con Machín que puso ya Monzer

Voz 4 25:09 no creo no no es difícil que lo vea

Voz 1757 25:13 hay gente que me quiere convencer y verse están alrededor mío pero hay alguien por ahí

Voz 3 25:19 es decir que Messi el norte no hay alguno por ahí que levanta y tienes

Voz 1 25:26 tentación uno hora

Voz 1757 25:29 hombre habrá momentos que a lo mejor el cerca que habrá que tener con qué tenerle controlado tratando de evitar de que de que reciba al menos veces posibles a ver si es posible

Voz 1 25:41 bueno este es el entrenador del Betis que hablábamos al principio es algo que no hablaba Santi antes de hemos estado hablando un rato antes del programa y me decía alguien es que el Betis ha tenido en diecisiete temporadas no se suele decir viene el dato veinticuatro entrenador dice e6 no más o menos sí en diecisiete temporadas Ángel claro veinticuatro entrenadores es imposible que eso es algo que Melero imposible eso no la de la inestabilidad que ha tenido el Betis

Voz 1087 26:06 estancia hemos tenido administraciones judicial le lío sobre quién de quiénes el Betis con un porcentaje de cincuenta y uno el treinta y uno también juicio era imposible que el club prefiera yo creo que estamos ahora mismo en un punto muy importante el Betis de los béticos

Voz 1 26:22 además hemos hecho un trabajo importante para cazar

Voz 1087 26:25 sea y creo que estamos en un momento clave para que con esta estabilidad podamos alcanzar cotas mayores

Voz 1 26:30 Se ríe José Miguel como diciendo esa cara de satisfacción decir lo estamos haciendo bien que si Manu lo estamos haciendo bien con hace tres años extraño y medio estábamos en Segunda B

Voz 6 26:39 pero realmente no estaba este gol sur el equipo bajamos con veinticinco puntos a Segunda División innata de la la Liga que hicimos no entonces realmente una satisfacción pues que el proyecto vaya saliendo y nos queda mucho camino realmente no hemos hecho todavía nada queda mucho pero sí que realmente con esa perspectiva pues sí que puede muestra dar poco satisfechos

Voz 5 27:01 bueno que mañana sábado día libre Quique Setién pero vamos a hacer una pausa vamos a ir diciendo adiós aunque antes llevaba hacer Santiago alguna pregunta a Benjamín también encontrar alguna ir el vamos a pedir a Joaquín que los cuente el último Siria lo vimos aquí que era fuente el último que seguro que tendrá por ahí maquinando alguno

Voz 3 27:16 pero no todo ha sido cuento porque te da tiempo a tiempo ahora no me acuerdo tiene tal colección quieres acuerdo cuál es exclamando

Voz 11 27:28 la lavadora cuales sean torneo

Voz 0969 27:31 el fiscal es decir para que para la final

Voz 15 27:35 no

Voz 3 27:38 seguimos en El Larguero en esta noche de beticismo en el Benito Villamarín bueno

Voz 16 27:59 y un coche deportivo descapotable si le un coche de época sin un biturbo con miles de caballos si le un sumergible si le vete preparando para tener todos los coches que quieras porque este viernes hay voten el euro Chuck

Voz 17 28:14 It Up si tu puedes

Voz 3 28:17 del millonario

Voz 17 28:19 P de sesenta y siete millones de euros

Voz 3 28:22 nos sitúa puede ser millonario Eurojust tutela once de lunes a jueves My Lol Javier estás ahí

Voz 18 28:31 te si un buenos días bueno digo digo digo digo buenos días por saludar porque se supone que estamos en público no sé que más escuchan un programa tan bochornoso como este pero bueno

Voz 19 28:44 la vida moderna con David Broncano

Voz 3 28:46 en el transporte es Javier paremos paremos

Voz 19 28:52 o my lo después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Atenas ser

Voz 20 29:04 Guerrero con Manu Carreño ah ah ah

Voz 5 29:14 doce treinta y siete una buenos en Canarias en este Larguero que hacemos desde Sevilla en el Benito Villamarín en las tripas del Villamarín en esta zona nueva del gol sur donde la directiva de Ángela Losada hasta un dinerito pero todavía faltan en vale para cuándo la zona que falta fiche para cuando llegue la Champions no si por ahí que han Telegraph cuenta Joaquín el último porque el penúltimo se que la banda eh dos nombres propios más que alguien preguntará

Voz 1087 29:35 el precio Sandro otro nombre que está ahí que le gusta aseguró al al míster hay alguna opción de que llegue Sandro en este belga enviarlo a la secretaría la comisión deportiva está trabajando en la opción y demanda pero todavía no hay nada cerrado ni mucho menos estamos viendo lo que hay es decir contando además que lo que tenemos calidad Hay si viene algo cedía para reforzar teniendo en cuenta que hemos tenido elecciones pero obviamente también que respeta lo que tenemos que tenemos jugadores de mucha calidad sobre garantías para que acaba de invierno pero

Voz 4 30:03 si te Si hay una línea que te gustaría reforzar más el ataque eh depende piensa no bueno depende porque eh

Voz 1757 30:18 si las opciones que podamos tener son de jugadores que creemos que nos puede en mejorar o reforzar pues seguramente sería una opción porque en teoría cabrían en todos los puestos tenemos una plantilla muy corta tenemos eh dos jugadores lesionados para tiempo hay hemos tenido que utilizar a muchos jugadores que estamos encantados con ello de la cantera que han han trabajado con el equipo iraquí no sabemos cómo va a ir esta situación pero sí que eh podría venir algún jugador en arriba podría venir algún jugador de medio campo de unión a tres

Voz 4 31:01 yo otro nombre propio Rubén Castro aquí es

Voz 1 31:05 el santo y seña reapareció salió el minuto setenta y cinco marcó el gol de penalti de la victoria que va a pasar con Rubén Castro que le puedo decir a los béticos el presidente Angela cómo era yo confío que acaba contrato

Voz 5 31:16 tiene el ministro alemán y la que viene condicionada determinado número de partidos este tipo de

Voz 1087 31:22 en el contrato hasta dos mil diecinueve y a mí lo que me gustaría que se quedara aquí yo creo que está a gusto compañero que mucho ya lo conocía obviamente por lo que es Ruben lo lo han acogido como lo que no es un gran jugador yo creo que que el base Feli aquí en el Betis pero

Voz 1 31:35 sí

Voz 1087 31:35 más no lo puedo decir pero que se marche ahora en él

Voz 5 31:39 ahora en este mes de enero es una posibilidad real que usted valora o impracticable

Voz 1087 31:43 ahora yo no me gustaría que fuera obviamente sea yo lo que quiero que esté a gusto que estén en su club que es el Beti me gustaría también que se retirarán el club

Voz 1 31:52 qué bien se sabe a la táctica

Voz 3 31:56 de los fichajes la tiene Ángel Haro

Voz 1 32:00 osea que va a ser y Rubén Castro si yo pero nuestra tampoco va a seguir todo el mundo va a renovar no es así también bueno hemos renovado tomada la mano

Voz 14 32:10 ganaba que yo niños debe volver

Voz 3 32:18 a ver esto como eh traje con quién tienes que hablar con Angelo

Voz 1 32:22 no yo creo que tiene que hablar conmigo

Voz 3 32:24 esta cosa lo lleva a Joaquín como eh

Voz 1 32:27 la última para el si quiero que escuchen esto que antes he preguntado a ellos que ha dicho Pepe Castro en estos días también Pablo Sarabia después del tres cinco de la celebración de de el Betis en el Sánchez Pizjuán el presidente Sevilla dijo esto también uno de los jugadores de Sevilla que lo dijo en El Larguero hace unos días son Pablo Sarabia y Pepe que

Voz 21 32:44 cada uno disfruta las victoria como como quiere o como es su forma de ser nuestro estilo es decir lo del Sevilla a un estilo señorial tanto en las derrota como en la victoria y nosotros hemos ganado muchos títulos yo creo que lo hemos hecho con nuestro estilo el estilo del Sevilla Fútbol Club que no puede ser otro que el de Sevilla

Voz 22 33:03 por lo celebran como como si hubiesen ganado algún título pero bueno cada uno los celebra como quiere obviamente hubieramos alegra muchísimo como a ellos pero pero no hubiéramos celebrado en tanto exceso

Voz 1 33:17 vamos por partes un estilo señorial dice Pepe Castro y no como el suyo cuál es el estilo del Betis no es señorial cuando llegaron a mí no me corre

Voz 1087 33:23 de calificar como celebra el Sevilla lo su éxito yo lo que sí digo es que los béticos celebramos lo necesito con alegría como es el Beti con humildad y obviamente un resultado como este resultado importante jugando bien a fútbol metiendo cinco goles cinco no un unido cinco en el el campo de del eterno rival obviamente pues se merece una alegría los béticos lo han disfrutado y los que estamos aquí trabajando ellos son conscientes de que hay que partido a partido pero no le tenemos que quita la gente la que celebren alegría ya mucho años celebrando celebrando no pudiendo celebra alegre en qué tristeza por lo tanto yo no entro en valorar como celebrar Sevilla su título porque ni me preocupa

Voz 1 34:00 te molesta que digan que no ha sido señorial o te sorprende

Voz 1087 34:03 yo no sé dice quería decir esto si quería decir eso yo creo que no está afortunado o Pepe Castro fruto también de la situación que está viviendo el Sevilla lo hace declaraciones que no le corresponde o que no son afortunada pero no tengo que valorarlo

Voz 5 34:15 lo va como si fuera un título parece que han ganado título

Voz 1087 34:18 yo no sé cuantos título ha ganado cuatro pavorosa había no sé si es que ha estado ganando muchos títulos pero yo creo que debería hacer también poquito más prudente en este tipo de declaraciones tenía ganas de que llegue ya el partido de vuelta yo tengo ganas tengo ganas

Voz 3 34:32 si fuera mañana

Voz 1 34:33 allí

Voz 0969 34:34 yo lo voy a decir con mucha con mucha categoría cinco inventario

Voz 3 34:42 lo puede hacer con la mano si quiere de que igual te queda mejor con el que estos cinco comentarios pues así está la rivalidad y el pique que algunos otros nota

Voz 5 34:54 a benjamín y yo llego

Voz 0282 34:57 no Joaquín aquí uno cero pero lo que están hablando de los derbis yo creo que al final la hacía muchísimo tiempo que no ganamos que no se ganaba Sevilla yo creo que es un resultado histórico y hablando de los títulos moral presidente del Sevilla creo que esto en los títulos a la ribera de Sevilla Betis no tiene que ver nada con los títulos ha podido ganar el Sevilla cosas es un partido diferente son dos partidos diferentes eh hay una rivalidad entonces el tema de celebrarlo bueno yo lo han celebra a su manera nosotros lo hablamos a otra pero lo hemos celebrado bien qué porque llevaba mucho tiempo sin gana en el campo Sevilla meterle cinco goles a un rival como el Sevilla que hay creció deportivamente que está en Liga de Campeones que aumenta su presupuesto que han traspasado que han vendido que en este caso es el mejor equipo de la ciudad como ellos han dicho o dicen creo que para ganar y meterles cinco goles allí un Betis en el que como decía el presidente hemos estado en Segunda División muestra dos años y medio creo que es un gran mérito porque nadie se esperaba tú puedes ganar en el campo Sevilla cero uno uno dos pero meterle cinco goles es una gran noticia sobre todo para los aficionados béticos que también llevan sufriendo muchísimo tiempo yo desde que vine de Valladolid aquí te inculca los propios aficionados como es el beticismo que importantes ese partido tanto Betis como Sevilla se prepara se disfruta durante esa semana

Voz 1 36:18 se celebra a partir de ahí una semana e la GB las que te rondaré bueno pero al final se cerebro

Voz 0282 36:24 la haré que espera la segunda vuelta y vuelve a ganar otra vez pues lo celebraremos como nosotros queramos evidentemente con muchísimo respeto pero yo creo que fueron tres puntos importantes seguido un récord al Sevilla que hacía muchísimo tiempo que no perdía en el Sánchez Pizjuán creo que fue en noviembre del año mil dieciséis hemos conseguido evitar también ese récord meterle cinco goles porque meterle cinco goles a Sevilla allí también es muy complicado muy difícil no el Betis cualquier rivalidad lleno develó una

Voz 1 36:52 este desafortunado en esa celebración que luego Adam pidió pedido disculpas y hay que tener cuidado con los directos no

Voz 8 36:57 y está

Voz 1 36:59 a los que tienen que ser diferidos estas fiestas no hay que tener cuidado con el directo hay que poner así

Voz 0969 37:03 verdad verdad pero bueno el pedido disculpa a hacer sus palabra ahí igual al mismo dijo que se sabía equivocado pero bueno creo que

Voz 1087 37:11 Antonia una fantástica perdona pautado ha pedido disculpas yo creo que esto no da no da más recorrido que detectara en el fruto una celebración exaltación

Voz 1 37:20 herido de culpa no fueron afortunadas

Voz 1087 37:22 la forma de celebrarlo

Voz 12 37:24 pero yo creo que no tiene más recorrido felicitando mucha trascendencia bueno tiene hay más gente Santi del Sevilla del Betis aquí en la ciudad todos los años hace una una encuesta parece que hay más aficionados más seguidores del Betis que del que del Sevilla FC eran anuales me cuesta suelen engañar suelen mentir pero no siempre no si en los últimos años en el crecimiento del Sevilla te clava Benjavid se ha producido un acercamiento igualado bastante el al yo soy esta ciudad aquí está todo tan tan tan dividida en todo tan dividido que realmente el dato debe ser muy ajustado pero que hay es una ciudad muy especial que esta ciudad alguien ha dicho por aquí del Sevilla del Betis aquí sí sí

Voz 9 38:04 a ver si alguien Sevilla Sevilla o del Barça

Voz 3 38:09 en Burón encontrarse porque generalmente eres

Voz 5 38:12 en Valladolid no somos el Pucela y luego del Madrid y luego de no aquí no es luego al piso del Betis del Betis le creo que habían

Voz 12 38:19 no lo sé si una peña del Barcelona del Madrid pero testimoniales entonces me os hebillas

Voz 1087 38:23 no voy a ver y ocurre lo contrario que el Betis es el segundo equipo de mucho de mucho ciudadano de España

Voz 11 38:29 hoy se ha venido arriba no no es verdad lo que dice mucho en muchos ciudadanos

Voz 0969 38:32 que es del Madrid y del Barcelona Betis Atlético de Madrid Betis

Voz 1 38:38 está de Sevilla no te encuentra hecho sevillano y para echar el broche Joaquín no se algo que venga

Voz 3 38:46 por ahí tu cosecha tú te lo encuentras dónde te viene entre los ensayos este te te estás en la calle de repetir que bueno este mal

Voz 4 38:54 hay quinientos mil no llegan

Voz 0969 38:57 diez mil pero verdad que tú un poquito va seleccionando de esto

Voz 3 39:00 pues echa ahí no sé cuál es uno que te haya pensado uno uno que tengo por ahí buen nombre Lauren Lauren

Voz 1 39:07 no es la hora de Laura Laura

Voz 3 39:12 parece que bueno

Voz 1 39:15 qué se hace

Voz 11 39:18 bueno es es muy largo y media

Voz 1 39:22 el que quiera darse Manuel tú eres ludópata

Voz 11 39:25 dice yo apostaría que sí

Voz 1 39:32 esto esto no le hace la competencia nadie algo no hay ningún otro chiste batir en tanto modifique

Voz 11 39:42 dice Manuel cómo te ha ido o la operación de ruido dices

Voz 1 39:44 sí

Voz 14 39:48 no todo eso

Voz 3 39:58 el de él que era el que a veces es muy bueno me gustas cuál es su cuenta aquí

Voz 1087 40:02 eh

Voz 0969 40:03 hoy es una mujer que se fue por la mañana a comprar al mercado ese cuando vino la pobre cargado de bolsas sirvió al edificio ardiendo tras claro él había leal Mario en el sofá

Voz 23 40:14 mi Marie me Mari yo mi marido

Voz 6 40:16 eh

Voz 23 40:17 mi marido o mil bares y un marinero mi marido dos allí

Voz 0969 40:22 no se anduvo no se acercan bomberos señora esto ha quemado todo aquí no hay saqueado nadie está todo calcinado tenían y todos los cuerpos con la con la manta esa que brilla más muerto por favor de que esta señora dictará pero que está a favor déjame reconocen lo que es la última vez por favor señora pues si tanto cargue nombre que yo metiéndole la mano

Voz 13 40:48 lo identifico del tirón devolver y manía de señor

Voz 1 40:52 sí por favor la última voluntad María bueno pues usted

Voz 13 40:57 mención Palaos San mete elaborado por lavado de la manta

Voz 11 41:02 es amarilla yacía sin le tocaba problemas dice

Voz 13 41:06 extender este servicio te decía tampoco

Voz 0969 41:16 sí sí sí

Voz 14 41:19 aquí del bloque

Voz 24 41:29 los dos venía visitas a alguien

Voz 1 41:38 oye cuando acabe el fútbol a que te vas a hacer el presidente del Betis que lo llevará pero esa faceta de Schumann que que es innata anti te has pensado darle salida después del fútbol

Voz 11 41:51 no lo sé manos sinceramente te lo doy

Voz 14 41:55 yo te doy

Voz 0969 41:59 no es sinceramente es verdad que me gustaría hacer muchísimas cosas siempre ligado a lo que

Voz 4 42:07 mi familia

Voz 0969 42:09 lo que es el Beti pero sí me gustaría pues bueno

Voz 1 42:13 probar algo algo no lo sé Manu perdió hotel tú sabes que vas y te te quiere hacer una oferta si algún

Voz 4 42:21 ese avión no bien el último reportaje que es algo yo no

Voz 11 42:27 pero no lo descarta no no no lo descarto para nada de más lo que

Voz 0969 42:32 bueno una cosa que me gusta que me hace feliz bueno ya veremos ya veremos no lo sé todavía tampoco me puedo descentrar mucho entreno mucho

Voz 3 42:43 dentro unos cuantos

Voz 1757 42:45 seis siete ocho diez jornadas sin marcar un gol

Voz 3 42:49 yo era el Barça parte digamos sí pero

Voz 0969 42:52 lo que hay que te dice que te dice que no me está enseñando mucho atrás ha grabado dos años hay que Kundera

Voz 3 42:59 claro

Voz 14 43:01 hay que cumplir

Voz 1 43:03 la última para para Benjamín crees que algún día Benjamín contará la verdad de Halloween yo pero que no

Voz 3 43:13 claro aquí van pasando los años toma yo lo de claro

Voz 1 43:19 que no haya hecho pues nunca se sabe nunca está como agradecerlo sacar el libro ya está no es como los papeles secretos que han salido de Kennedy eso no no se puede revelar eso eso es que no hay muchas cosas tendría consecuencias graves si se supiera todo

Voz 14 43:37 vaya vaya algo lo que

Voz 1 43:41 se le puedo hacer daño así que de verdad

Voz 0282 43:44 pasando una de para cosas

Voz 4 43:46 se tiene que quedar ahí ya está allí El Vestuario un equipo sospechoso tres sospechoso en aquella fiesta conocemos sospechosos de que su pecho

Voz 0282 43:57 uno que no miento eh me echo a llamar

Voz 4 44:00 que se borra hoy veremos a ver

Voz 1 44:02 que iban en la cabina fue una fiesta privada una fiesta

Voz 11 44:04 la privada pero yo de camino a casa en el semáforo me veo un cartel fiesta de Halloween en casa con la hostia

Voz 1 44:14 te digo que yo no invita a tanta gente

Voz 14 44:17 pero de hacia la puerta abierta a todo el mundo

Voz 1 44:22 bueno chavales que ha sido un placer del que hoy tenéis libre para hasta hoy tenéis recogerse no

Voz 0969 44:28 si la emisora bueno yo no sé niño

Voz 3 44:31 el cambio que casa que están esperando

Voz 11 44:34 el niño es muy guapo hoy no se ha arreglado es verdad esperando mi madre

Voz 3 44:40 acá echándole

Voz 1 44:43 sabían que vaya muy bien Fabián que al pronto de acuerdo con Ángel Arroyo vaya muy bien tenemos que decir Sergio que siga marcando goles y dedicándoles ahí arriba pues nada presidente gracias por habernos las puertas de de vuestra casa que vaya bien hay que sigue al proyecto como está como está viendo y con paciencia sobre todo con paciencia eso de veinticuatro entrenadores en diecisiete años no no bien no digo que tenga que estar diecisiete años Etienne pero de igual son demasiados pero que veinticuatro el entrenador necesite año son muchas gracias Ángel gracias a vosotros vicepresidente gracias muchas gracias eh mister que vaya muy bien te digo el año pasado en otro sitio

Voz 1757 45:18 a partir de ese día

Voz 14 45:22 a lo vi venir

Voz 3 45:24 es verdad allí podemos saberlo sí ha tenido allí ya está

Voz 5 45:29 damos toda la suerte del mundo que tengan mucha suerte y ahora allí Paco Jémez ahora eh gracias a toda la familia de Betis y Joaquín Alonso track que te vaya muy bien mucha suerte que estás en plena forma jugador consejero alma hay de todo en este en este Betis al equipo de deportes de la SER con Ordóñez como maleta Aguilar con Frank aunque yo voy con Santos

Voz 1 45:47 era un aplauso para vosotros

Voz 25 45:50 el nombre de urgente volvería que tardes hemos hecho seguimos que hay previas que hay partidos de Copa mañana vámonos aquí

Voz 1 45:56 en la SER