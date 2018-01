El Larguero: programa especial desde Benito Villamarín (16/01/2018)

Voz 1762 00:00 sí un poco en esta idea de elegir no para los más perjudicados por la por la crisis ya ahora se les deja a escoger entre esos veintiún años no para las personas que se jubilen en dos mil dieciocho

Voz 1375 00:11 o veintiún años o veinticinco años

Voz 1762 00:13 del cómputo de larga eso es para para que no se vean muy perjudicados en las pensiones aquellos que llevan los últimos años en paro o con o con empleos peores que los que tenían de todas formas propia

Voz 1 00:23 CS había discutido en la comisión del Pacto de Toledo

Voz 1762 00:26 anuncio

Voz 1 00:27 la verdad que se ha hecho sin más avances sin más consensos ha sorprendido yo creo que también ha molestado no algunos integrantes del pacto

Voz 1762 00:33 sí hay bastante incomodidad dentro de ese pacto de Toledo de esa comisión parlamentaria que estudia la reforma de las pensiones porque este tema de prolongar la al cálculo de la pensión y elegir los últimos años estuvo sobre la mesa de la última reunión del Pacto se habló allí el miércoles pasado se acordó seguir profundizando en esta cuestión por ejemplo a la reunión que mañana mismo tienen ideas pues eso ha sentado mal ha sorprendido que la ministra se haya apropiado de una idea dicen estas fuentes de la comisión que además todavía no se ha aterrizado suficiente entre los agentes sociales entre los sindicatos también hay malestar por la forma en la que Báñez ha presentado la idea lo decía Unai Sordo de Comisiones Obreras las

Voz 2 01:06 puestas de Telediario

Voz 3 01:08 yo para entendernos

Voz 1 01:10 no podemos entrar en la consideración permanente porque esto sino nos lleva a una especie de teléfono es cacharrazo Rado en una materia tan sensible como las pensiones

Voz 1762 01:19 pues fuentes de de la comisión y fuentes de de los agentes sociales dice que creen que este anuncio así un poco de sorpresa y entonces el ingenio se orienta más a cortocircuitar dicen las críticas al Gobierno por la escasa revalorización de las pensiones que están teniendo lugar también propuestas alternativas como la propuesta de la lista de otro olía de pagar con impuestos a la banca las pensiones y añaden como prueba digamos de que es una cosa que no se esperaba que el Gobierno hasta ahora no había manifestado ninguna intención había planteado ningún documento en este sentido no en el de aumentar el periodo por el que se calculaba

Voz 1 01:50 es veremos a ver qué pasa Rafa gracias gracias

Voz 4 01:53 vamos ya con otras noticias del día Nacho prisa alcanzado un acuerdo para la refinanciación de su deuda reforzar también su equipo directivo Aitor Albizua

Voz 0032 02:01 si el consejo de administración ha aprobado un acuerdo con los acreedores que permite prolongar cinco años el vencimiento de la deuda hasta finales de dos mil veintidós el acuerdo no prevé amortizaciones obligatorias durante los tres primeros años desde hoy y hasta diciembre de dos mil veinte con un calendario de repago posterior ajustado a la generación de caja inesperada de los negocios del grupo además establece un primer pago de cuatrocientos cincuenta millones de euros a realizar con los fondos obtenidos de la ampliación de capital aprobada por la junta general de accionistas de Prisa celebrada el pasado quince de noviembre sobre la composición del nuevo comité de dirección del grupo hay nuevas incorporaciones Pedro García Guillén ex director general de El País y consejero delegado de Movistar Plus ha sido nombrado consejero delegado de PRISA Radio que Alejandro Martínez Peón consejero delegado

Voz 1375 02:51 de PRISA Noticias por su parte Augusto

Voz 0032 02:54 el cadáver va a ser director editorial Jorge Rivera se hará cargo de la Dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales y Marta Bretos va a ocupar la dirección de gestión del talento

Voz 1050 03:04 Estados Unidos ha congelado sesenta y cinco millones de dólares de ayuda a los refugiados palestinos es la mitad de la contribución que hacia las Naciones Unidas y les avisa que hay que reevaluar cómo opera y cómo se financia esta organización donde Estados Unidos dicen aporta el treinta por ciento del presupuesto anual en nuestro país el Supremo ha dado la razón a dos mujeres que denunciaron a Jesús Carballo ex seleccionador nacional de gimnasia por abusos sexuales el caso se archivó porque el supuesto delito había prescrito entoces Carvalho les denunció fueron condenadas por vulnerar su derecho al honor tuvieron que pagar hasta treinta mil euros ahora el Supremo revoca esta condena respalde y protege las denuncias por abusos sexual porque la justicia dice no puede disuadir a las personas de denunciar este tipo de casos públicamente

Voz 7 04:20 eh este ambiente eclesiástico bueno es que se ha muerto el compositor de esta canción Les o que no niega que es bueno es que esta canción la hoy de otro sí sí porque te imaginas una misa en incluso fuera de la Iglesia todo en Harlem y eso te imaginas una una meses siempre piensas en esta canción en buen rollo porque yo no lo voy a con Las Palmas y eso es exactamente bueno pues mi y en este happy day porque se ha muerto el compositor no nos hemos enterado que Boadella se ha convertido en el presidente en el exilio de Tavernier

Voz 8 04:58 que es que es una sopla Poyet yo no digo nada escucha

Voz 12 07:55 trabajar

Voz 14 08:40 muy buenas noches son las once y media saludos desde

Voz 1375 08:43 Villa hace fresquito yo diría que incluso un poquito de frío hasta ahora también en Sevilla pero estaba muy bien estamos ahora mismo dando envidia muchas aficiones al los sobretodo a los béticos estamos en el círculo central de este Benito Villamarín que ahora mismo está iluminado como si hubiera partido y eso que todavía queda para el partido del domingo contra el Barça a las veinte y cuarenta y cinco de un Betis que vive ahora mismo en un estado de felicidad del que muchos no quieren despertar sobre todo después de la pesadilla que han pasado en los últimos tiempos yo estoy viene acompañado tengo a mi izquierda bueno tengo a mi derecha al que manda en el club que ahora voy a presentar porque el compromiso el presidente del entrenador que lo tenga Izquierda Quique Setién buenas noches hola buenas noches qué bonito está el estadio lo primero que hacía tiempo que me venía del bendito vía

Voz 1757 09:25 hombre precioso la verdad es que árabe visto así vacío impresiona lleno estar ahí escuchando sobre todo el principio cuando cuando tocan el himno y ver a la gente cantar es realmente emocionante lo más siempre

Voz 2 09:41 ante de desde que estás como entrenador

Voz 1375 09:43 banquillo alguna agrada alguna eficiente había calado tanto te me impresionado se llega a saber rápidamente lo que la afición del Betis

Voz 1757 09:51 sí eso lo palpa ya no hace falta venir al estadio ya por la calle ya te sientes de verdad la pasión que hay aquí el sentimiento ahí ya cuando vienes aquí al estadio ves a la gente contenta hay disfrutar también cuando están cabreados también lo notas pero la realidad es que da gusto venir a este estadio de los partidos porque el ambiente es extraordinario

Voz 1375 10:15 todos los que estáis en el fútbol sabéis lo la rivalidad que hay en Betis Sevilla Sevilla Betis pero alguien te explico lo importante era ganar al Sevilla o tuya lo lo intuía pero alguien te dijo míster como Ganemos en el Pizjuán no te puedes imaginar lo que es eso

Voz 1757 10:27 sí la realidad es que desde que llegas aquí hay hay una fecha hay dos fechas claves que todo el mundo las tiene señaladas desde que sale el calendario aquí y luego lo vas viendo no ya a medida que se acerca el partido pues lo sientes eh eh y cuando lo juega así cuando en esta ocasión pues ha salido eh bien y ha salido victorioso en el campo del rival eh pues la felicidad es inmensa no claro seguramente no lo siento tanto como un bético de nacimiento de de cuna pero para los que llegamos de fuera es es realmente especial claro

Voz 1375 11:10 el domingo el Barça esto va a estar lleno viene Messi y compañía

Voz 1757 11:14 sí es un partido que afortunadamente lo afrontamos con bastante cómoda esto nos va a permitir la situación que estamos ahora mismo pues nos va a permitir afrontar el partido con tranquilidad seguro Clamente lo afrontaremos de la misma manera que si hubiéramos perdido estos últimos partidos pero bueno ahora tenemos un bagaje y sobre todo el estado de ánimo influye para para todo es bueno poder los afrontar el partido como digo con con tranquilidad hay con cierto optimismo no

Voz 1375 11:50 está rápido Joaquina aquí Joaquín buenas noches a la semana vaya gol que metió anoche no para

Voz 1757 11:55 casi no llega tales

Voz 15 11:58 quería diez metros más atrás ya es para las carreras no bueno anoche Joaquín y rápido noche ahí no sea titular o sea yo me

Voz 0969 12:12 que me lo ha tenido del pasado Diller si te la doy igual me caigo

Voz 1375 12:15 el Papa

Voz 0969 12:16 para otro lado pero bueno la verdad que que bueno estoy lo más importante que estoy disfrutando no y que que bueno estoy sumando oí y afortunadamente pues oye partido el otro día pude sumar con un golito pero pero bueno está claro que lo más importante es que en esta etapa tú sabes mano que lo más importante es poder estar disfrutar cada día hay contento no te veo en forma porque

Voz 1375 12:42 además te queda está más dos años no esté esta haces treinta y siete te quedan dos temporadas más si la idea es ir está hasta los cuál

Voz 8 12:50 pero cuando ésta

Voz 10 12:51 vas dije

Voz 16 12:57 ahora mismo si ahora mismo es verdad que que hombre ella con los año los año está claro que no pasan en bar de IU uno por la mañana se levanta un arca ya al magnate

Voz 1375 13:07 eso es

Voz 15 13:11 por la mañana la verdad es que con la ilusión ganas a veces cuando empieza a ver aparatos en el campo

Voz 10 13:20 de de fechas de Puerto de Sevilla ya digo oye eso pero pero bueno

Voz 1757 13:28 la verdad es que que en eso tiene muy buena actitud y de hecho cómo estás jugando eso es el indicativo de que está trabajando muy bien y qué es lo que tiene que hacer

Voz 16 13:38 qué bonita ni mucho ni mucho tiempo a andar como se

Voz 1375 13:40 para lo que no hay quien dice claro que post o pasta yo era uno de los accionistas del Betis Joaquín le ha dicho al míster mister yo juego porque si bien ciclista y punto

Voz 0969 13:47 nada más notorio te yo además me lo recuerda Mc Lean juvenil aprieta que te hace que mamá se imagínate

Voz 1375 13:55 eh son dos de los pilares de este Betis es que ahora mismo vive un momento dulce ha terminado la primera vuelta séptimo ahí acariciando el sexto puesto que ahora mismo ocupa el Sevilla empieza a Honda vuelta con el Barça el domingo iban a ser dos de los protagonistas de este Larguero que hoy en Sevilla Le vamos a dedicar al Betis y al beticismo pero no van a estar solo Quique Setién y Joaquín hay más gente por ahí y tengo a Santi Ortega muy bien acompañado en una zona de este precioso estadio pero no

Voz 17 14:20 te veo Santi por dónde anda muy buena mano buenas noches

Voz 2 14:23 esta la zona guapa en la zona nueva en la zona

Voz 17 14:26 que que el Consejo militancia creo que estamos arriba en la zona de palco realmente espectacular con el presidente Sala también el presidente José Miguel López catalán estipulan claro que la vida también esta semana se ha cambiado ahora presidente buenas noches qué tal buenas noches la vida ganando color eh

Voz 1087 14:40 bueno la cosa mejora evidentemente perdiendo que son negras no sí pero bueno yo creo que nos quedamos con cómo está respondiendo el equipo y a la afición que está contenta hace merecía estar Negrilla que hemos tenido los últimos partido porque llevamos año pasándolo mal igual hay que seguir trabajando mano que tienes

Voz 17 14:57 hoy en El Larguero a dos jugadores de ajedrez al presidente de la escuela digamos Karpov si eh

Voz 3 15:03 eh

Voz 18 15:03 te analizan las partidas curra trabaja nos más capa blanca con capa blanca un histórico de la ajedrez ir al míster mister digamos Kasparov arriesgado abre la partida quiere partida rápida está Wallace entre varias veces

Voz 2 15:16 estoy en buenas noches qué tal buenas noches

Voz 10 15:18 Pozo Casa Blanca como otro club

Voz 15 15:21 Casablanca siempre y ya verás cómo se lo sabe

Voz 10 15:27 sí tiene mejor jugando al ajedrez del presidente Hugo el entrenador

Voz 14 15:31 en las partidas corta tiene ventaja de partida larga yo creo que está Emma igualado pero bueno

Voz 1087 15:36 muy bien a la gente hay que reconocer que un rival digno muy bueno estamos empatados

Voz 8 15:40 habéis echado muchas muchas partidas Quique algunas

Voz 3 15:45 menos de las que de las que contabiliza

Voz 10 15:49 el es el presidente Ángel Haro que no sea invitado aquí a su casa al estadio Benito Villamarín en ese gol sur que es la última obra que habéis hecho en el estadio que hay que decir que ha quedado aquejado de lujo

Voz 1087 15:59 sí la verdad que que luce magnífico CB desde aquí se ve el estadio bueno como como eh no muy bonito con unos colores muy vivos e impresiones la verdad impresiona

Voz 10 16:10 lo contra contra el Barça pero no empieza la segunda

Voz 1375 16:13 Delta hay un montón de cosas pendientes en este mercado de invierno que ahora vamos a comentar ahora tenemos que preguntarte pero la primera que están los béticos muy pendientes qué pasa con Fabian cómo está el tema

Voz 1087 16:22 bueno yo creo que es un gran bético se ha criado aquí va a seguir aquí estamos hablando con él tenemos que aproximar posturas pero soy bastante optimista con con Fabia

Voz 2 16:33 sale puedo decir a los béticos que Fabio seguir en el Betis no lo puede decir con una certeza absoluta pero sí puedo

Voz 1087 16:38 así que me gustaría hay creo que vamos a llevar una cosa

Voz 2 16:41 mañana reunión con Fabiani sigue negociando con un jugador que

Voz 1375 16:45 está por ahí también hablábamos arriba con el presi a ese gol sur por ahí está Mario Torrejón también acompañaron alguno de los

Voz 0684 16:50 jugadores de la plantilla Mario por dónde andan a mano buena

Voz 1762 16:52 no es decir a Zandio que estaba en la zona noble pues yo estoy en territorio sagrado esto es el vestuario de un club de Primera División nunca un vídeo como es el Betis te puedes imaginar que Llanos el vestuario en el que tantas y tantas veces han cambiado uno de nuestros compañeros más querido que llevamos en el corazón todos que es Benjamín Zarandona hola buenas

Voz 10 17:09 la hija por ahí contigo también aquí está ceremonias pero

Voz 1762 17:11 esto ha cambiado desde que tú te ganamos aquí ha cambiado bastante grave

Voz 19 17:14 foto de los jugadores están mucho más moderno está mucho más bonito precioso y la verdad que ha cambiado cambia bastante o confesaba que me han dicho por la mañana que se te siguen poniendo los pelos de punta cuando entras en este estadio si cuando entro bueno en el vestuario con nostalgia y sobre todo cuando pisa el césped bueno pues está aún muchas tardes ahí jugando y la verdad es que entre un poquito en nuestra esto

Voz 1762 17:33 corazón verdiblanco o Manu eh si me doy una vuelta eh veo las taquillas de Barragán de Javi García de Adán del gran Joaquín del míster de Quique Setién ve un par de ella muy especiales veo el número siete que pone Sergio León que sabe mucho de sentimiento verdiblanco con las Sergio buenas noches

Voz 2 17:48 anoche que te has querido

Voz 20 17:52 se nota claro al final los colores siempre tira y bueno qué mejor momento que está aquí en mi casa de cerca de mi gente de mi amigo y sobre todo defendiendo los colores que que siento no

Voz 1762 18:03 sigo mirando por aquí dando una vuelta Ibero el seis de Fabián que está hablando el presi ahora mismo del si este llevan desde los ocho años aquí hola buenas noches

Voz 2 18:09 bueno no sé qué dice el presi que es optimista

Voz 1762 18:12 que que vamos que vamos a renovar y te quedas

Voz 11 18:14 bueno hay hay también con ella negocian desde hace y no está claro que que me quedan aquí lo lo máximo posible pero bueno que lo que tenga que no pasara

Voz 1762 18:29 pues ahí están de punta en blanco decía Sergio aunque te tenía un modelito especial para venir pero son puestos han vestido como cómo está la ocasión para venir al larguero así que vamos a hacer el camino que tantas veces todo Benjamín que tantas veces ha hecho Fabián que tantas veces Nacho Sergio León por el túnel del vestuarios y nos encontramos en el terreno de juego con vosotros mano qué lujo

Voz 1375 18:45 de tener ya Fabiani a Sergio León también además de además de Joaquín que dice está negociando algunas cositas Quique te preocupa que sigue a Fabiano no

Voz 1757 18:54 hombre Fabian es un chaval que que tiene un futuro prometedor y obviamente ha demostrado que es que va a ser futbolista seguramente muy bueno no ha hecho nada más que empezar que yo creo que todavía tiene que cubriendo sus etapas como hemos hecho

Voz 1375 19:13 todos

Voz 1757 19:15 sin duda desde luego ahora mismo ha convertido en un futbolista muy importante lo está haciendo muy bien y confiemos que pueda seguir manteniendo este nivel

Voz 1375 19:27 ha podido consejo Joaquín tú lo dices algo a Fabian uno si de vez en cuando como consejero que les dices

Voz 0969 19:34 hombre como consejero está claro que al final cada uno hará que edite el corazón pero todos sabemos que Fabian ex bético de chiquitito que siente siente los colores y sabe perfectamente lo que significa el Beti lo que significa al Betis para él y bueno ojalá lo podamos disfrutar muchos años por supuesto

Voz 1375 19:52 hola uno de los veteranos de los pesos pesados del Betis y uno de los jóvenes y de las de los talentos y de las promesas de este equipo así empezamos El Larguero con el Villamarín iluminado una frase que dice hay hay una leyenda que recorre el mundo entero el Betis hay otra frase que dice de padres a hijos de abuelos a nietos una pasión llamada Betis y luego la tercera del atún Joaquín que sea te gusta te gusta esa tiene a piña

Voz 0969 20:13 a dos como balas de cañón somos

Voz 1375 20:16 di a Benjamín se le pone los pelos de punta hoy está Benjamín emocionan son las once y cuarenta y dos he aquí vamos a hacer el larguero esta noche con los jugadores con el presidente con el entrenador de este equipo que vive un momento dulce dulce después de tantos sinsabores de los últimos años aquí arranca Larguero vamos con ellos

Voz 14 21:36 bueno pues ahora seguimos a este gol de los espera el presidente Ángel Haro el artífice de este proyecto que supo elegir también tener paciencia elegir una

Voz 1375 21:44 persona que sabe también de fútbol que Serra Ferrer que esta noche no podía estar aquí con nosotros demandamos también

Voz 3 21:48 con un saludo desde aquí Ike

Voz 1375 21:51 han sabido elegir las fichas y las piezas de este Betis ahora mismo funciona casi como un reloj veremos hasta cuándo el fútbol es así de de caprichoso no pero de momento ahí está Quique Setién en el banquillo y esta hornada de buenos jugadores que promete dar alegrías a lo suyo esta tempo

Voz 10 22:03 nada qué tal aquí en el en el banquillo Quique

Voz 2 22:06 cómo estás pues ahora estoy bien poco extraño no me hagáis muchas fotos porque estoy sancionado y no debería estar allí

Voz 23 22:14 estaba estaba diciendo Joaquín cómo te sientes aquí estar te sentirás raro no lo disfrute gratuito porque te quedó partido te quedando

Voz 1375 22:21 la sanción

Voz 1757 22:22 si todavía queda queda del Barcelona tristemente es lo que hay que cada vez que alguien no puede evitar que pero no fue tanto eh ahí una desproporción tremenda entre

Voz 1375 22:37 lo que pasó el castigo claro es que no puede ser

Voz 1757 22:39 no se pueden sacar tres partidos de esta manera

Voz 15 22:44 menos mal que

Voz 1757 22:44 equipo va viene es es más incluso

Voz 3 22:47 no es posible que es lo mejor

Voz 15 22:50 es que no vuelva a decir si ganamos al Barcelona ya que los partidos

Voz 1375 22:57 de la casa desde el sofá es muy raro Joaquín cuando diréis alabando no le veis

Voz 0969 23:00 sí sí hombre no no bajo el entrenador

Voz 16 23:03 qué qué pasa desapercibido no aquí hay que aparte bueno ahí afuera no el entrenador que tampoco se mueve mucho y le mucho la lata pues sabe perfectamente que la mitad de la cosa casos de irme seis estamos pero hombre de verdad que que bueno que se hace extraño cuando

Voz 0969 23:20 de a dar alguna explicación no algo que normalmente pues te llama y Novelda o no pero los resultados no están siendo mal igual no tiene que ver

Voz 16 23:29 a su favor vea o a ver si te dejan

Voz 1375 23:32 fueron al banquillo e donde los ves cuando estos dos que ha estado ahí te subes encima

Voz 1757 23:36 si hay un parque al palco hay un palco Hay Se ve bien ahí no muy bien bueno se ve bien el fútbol desde arriba se ven demasiado bien para demasiado

Voz 1375 23:48 efectos uno sí claro sede de todo hay

Voz 1757 23:51 la perspectiva desde la altura en el aquí a pie de campo se ven pocas cosas

Voz 1375 23:58 que sí que has conseguido desde el principio que Kalaje tu idea de fútbol no eso tú tenías claro que eso era innegociable cuando Sevilla

Voz 1757 24:05 bueno yo sea utilizado siempre esa palabra pero la realidad es que

Voz 2 24:09 sí y eso es algo que

Voz 1757 24:12 qué ha ido conmigo desde siempre no no es que ahora yo quiera implantar es que es lo que siento es mi manera de ver el fútbol eh creo que hay un componente de espectáculo en este deporte que es importante transmitir y que además es lo que siente lo que siento se que además el noventa nueve por ciento de los futbolistas lo sienten igual que yo porque yo he sido uno como ellos a los que les gusta a los futbolistas es el balón y hay cuando que tiene lo que les gusta pues todos tienden a dar lo mejor de sí mismos

Voz 1375 24:43 quién va a ganar la posesión el domingo del Betis

Voz 2 24:47 estamos hablando de palabras mayor

Voz 1757 24:49 eres eh el Barça es verdad que el otro día hemos visto a la Real que le ha puesto en serios apuros en la primera aparte lo ha hecho francamente bien luego Nole dio para aguantar la segunda parte pero es que el Barcelona es Barcelona equipo que que es muy difícil muy difícil tiene los registros tan mecanizados y tiene futbolistas que todos conocemos y que lo vemos cada día hay que todos tratamos de frenarlos pero ninguno podemos

Voz 1375 25:20 bueno si pierde la posesión el dato pero ganáis al Barça tampoco pasa nada no

Voz 0969 25:24 por supuesto está claro que siempre gana al Barça de la manera que hace un paso importante pero bueno es verdad lo que dice el míster al final tiene los rédito tan mecanizado dijo hagan tan a la perfección porque es lo que enseñan desde pequeñito que que es difícil no está claro que nosotros vamos en un equipo valiente y con nuestra filosofía vamos a morir de ponen las cosas complicada hay igual sobre todo en casa no llegó a Monte nuestra afición

Voz 1375 25:47 eh cómo va a salir el Betis ante el Barça ya secretario ya que no te ha dado tiempo a contra el Leganés lo había visto entrará mañana les has dado vía libre

Voz 16 25:55 no si mañana has puesto Laura llegar esta noche estoy pendiente de ello

Voz 23 25:59 en el otro día dijiste que no llegue a nadie antes de las Piccolo lo voy a ver qué pasa

Voz 1375 26:03 esta noche pero como se plantea cómo se prepara el video en el Barça como va del Betis aquí el el domingo

Voz 1757 26:09 tenemos algunas dudas eh pero seremos valientes seguro porque hemos ya tuvimos un partido que cambiamos algunas cosas no fue fatal no que fue en Las Palmas el equipo

Voz 2 26:24 encima allí estuvo bueno cambiar de ello

Voz 1757 26:26 es lo de menos o sea que me tiene que ganar prefiero que sea Las Palmas porque es un equipo al que tengo mucho cariño oí aquí no me pareció mal en ese sentido no debería de qué

Voz 1375 26:38 qué es lo que no te gustó que cambie este que le habíamos encajado

Voz 1757 26:40 lo bastantes goles en los partidos anteriores y que simuló ser un poco más conservadores no ir a apretar tan arriba esperar los un poco más pero aquello confundió no lo habíamos preparaba porque del partido de Copa al al de Liga hubo muy pocos días no nos dio tiempo a prepararlo bien a trabajarlo en condiciones tuvimos muchísimas dudas y eso nos pasó factura Las Palmas hizo un gran equipo un gran partido ese día pero la equivocación fue mía porque porque plantea algo a lo que no para lo que no estábamos preparados no iba a partir de ese día Nos dimos cuenta como ya habíamos hecho en otras ocasiones de que nuestro destinos es tratar de jugar en campo rival robar en campo rival mientras el equipo contrario no nos obligue es ir a por el rival a su campo oí luego tratar de tener el balón y tratar de hacer daño

Voz 10 27:35 esa idea de del pudo estampar aquí Sergio Leoni fabriquen que están aquí en el casi con la sombra no

Voz 1375 27:39 se muy viene podéis ver El Larguero es hoy El Larguero en la cadena SER se puede ver en la estaba aquí Joaquín en primera fila detrás están Sergio habían en un sitio que ocupan poco habitualmente pero ahora están ahí detrás se pueden volver en cualquier no

Voz 15 27:52 pues no te lo dicho yo tiro momento volvemos

Voz 1375 27:57 es ver en la web de la Cadena SER y en el Facebook de la Cadena Ser están para que todos los compañeros con la cámara esa idea de fútbol para para Serge para para Fabián cuando llegó Setién como lo cómo lo visteis vosotros ya personalmente como entrenador sino la idea de fútbol que vende Setién nada más llegar al Betis Sergio

Voz 20 28:14 bueno yo personalmente me parecía bien no que llevaba muchos años enfrentando me enfrentando a él desde que de que estaban Lugo yo empecé Llagostera ahí la verdad que eso futbol gustaba mucho tenía mucha posesión de balón siempre hacía correr muchísimo rivales irá verdad que que bueno ahora que lo tenemos aquí puede estábamos muy contento de de esa forma de jugar y yo creo que que bueno mientras más tenga valor menos te cansa porque es verdad que cuando

Voz 1375 28:39 el balón

Voz 20 28:41 corren menos ocurre más pero con balón te cansas menos ir la verdad que yo creo que que nos viene muy bien a todos porque lo que ha dicho que cuando tiene el balón por el empeño es imposible

Voz 1375 28:50 habían

Voz 1757 28:52 no creo que a todo futbolista que

Voz 11 28:55 que no está claro que estamos más cómodo con la pelota no cuando yo recibió la noticia de que venía a él puede también muy contento no porque

Voz 8 29:05 estoy jugado

Voz 23 29:09 el gen sido de Joaquín cuando

Voz 10 29:11 no sabía que venía se tiene estaba muy contento eh Joaquín

Voz 23 29:14 eh

Voz 8 29:16 jugando de Fabri no pasa nada

Voz 11 29:20 que un estilo que que me gusta no que que tener que me encuentro cómodo no hay nada también muy contento por la oportunidad que me está dando oí nada de intentar aprovecharlo

Voz 1375 29:32 oye qué significa ser bético Joaquín benjamín está saturado que es otro bético toda la vida como se le puede explicar a alguien lo que ser bético que es que se arrebeti difícil

Voz 0282 29:41 bueno

Voz 1375 29:42 lo que sí te puedo decir es que somos diferente ni mejor ni

Voz 0969 29:45 peor pero diferente sí creo que es una forma de vida al que une una pasión y un amor a lo que la familia bética un escudo un sentimiento es complicado definirlo no complicado por por todo lo que significa Real Betis Balompié no pero como te vuelvo vuelvo a repetir es una forma de ver el fútbol de sentir esta pasión totalmente diferente y hay que vivirlo o no como decía el míster a la buena pues yo creo que es algo que que que que es difícil adaptar soñando pero a la mala pues también

Voz 3 30:22 y la rivalidad con el Sevilla eso

Voz 1375 30:25 eso también es difícil de entender para los que no somos de Sevilla no lo vemos desde fuera tantos años en el fútbol pero que supone ganarle al Sevilla es el día más feliz del año

Voz 0969 30:35 yo creo que puede ser uno de los días más felices del año no sabría decirte cuál pero lo que está claro que ganar al eterno rival en su casa es una felicidad enorme yo creo que todos nosotros te año ganamos la Liga yo creo que no se pondrían tan contento como en el partido del otro día casi un título sí yo creo que es es más que un título es más con título por todo lo que conlleva ese tipo de partido por lo lo que te explica o ante el sentimiento el la forma en la que vive en aquel fútbol la rivalidad el pique el morbo lo que se vive durante la semana y a todo lo que Sevilla hay igual no yo no

Voz 1375 31:25 disfruta viendo mal al Sevilla

Voz 0969 31:27 deportivamente hombre está claro que que independientemente de cómo te vayan las cosas uno uno siempre mira para para él no y está claro que que lo que quiere que por supuesto nunca desearle mal al vecino pero que siempre esté por debajo de uno

Voz 3 31:46 en estos días en los que están ellos

Voz 1375 31:49 con la cabeza baja esto va por barrios y vete a saber lo pasa en la segunda vuelta y vosotros estáis luego se encuentra por ejemplo por ahí yo qué sé yo os vais por la calle jugadores del Betis y el Sevilla en esta semana hay que como reacción y Sergio por ejemplo no se no se olvida todo lo del partido o te ves el Sevilla intentas doblar la esquina o no lo voy a ver

Voz 8 32:07 a final bueno final ha fuera del campo somos todo amigo no sé qué verdad que le en el campo

Voz 24 32:12 o puede no no tenemos amigo y cuando cuando

Voz 20 32:15 terminar el partido una vez que terminó noventa minutos pues todo queda ahí en el terreno de juego no hace poco bueno bueno invitaron a al concierto del Bardo también tuvo al monolito tuvimos saludando lo tuvimos con él un abrazo hoy igual o tan amigos no pero sí que es verdad que que bueno una vez que empezar partido pues ahí no no hayan digo que valga

Voz 1375 32:31 la gente verían verla muchos aficionados no me vais junto a un concierto pero lo abrazó y que conoce cuando acaba el partido no pasa nada

Voz 0969 32:36 totalmente está claro que que lo pero lo malo tiene humano tiene que tiene que representan siempre y cuando te cuenta con compañeros saludar hoy y sobre todo o en este caso Nolito no que lo conocemos hace muchos años no les ha gustado como la viste le

Voz 1375 32:51 no creéis que ha sido una celebración excesiva al presidente hemos oído a algún jugador no no nosotros no lo hubiéramos celebra hijo de parece que han celebrado un título seguimos por encima de ello Madrid creéis que la celebración ha sido excesiva o a una celebración normal

Voz 0969 33:04 para nada lo hemos celebrado como lo hemos sentido con nuestra gente a nuestra manera bueno como creo que los béticos se lo merecen yo recuerdo también derrotas cae Yola en celebrar Diwali Hinault pasa absolutamente nada ha que hay que celebrarlo como se siente para para eso es el partido que hay lo que significa que en Sevilla

Voz 8 33:26 Sergio bien

Voz 11 33:29 eso aquí no creo que llegan a un partido de hecho de muy bonito no hay creo que que a disfrutarlo en el momento no y nosotros lo disfrutamos como más el timo con nuestra gente no hay ya luego después de los dos días pues a preparar el partido siguiente

Voz 1375 33:44 al míster ritmo muy emocionado en el en el vestuario no no te lo recordaba una imagen tuya tan casi con la lágrima no como sabe entendiendo lo que suponía para todos ellos para la afición de ese partido

Voz 0282 33:54 no

Voz 1757 33:55 bueno yo estaba pensando en los tres puntos en la alegría que supone para tanta gente porque desde que estás aquí eh lo vives eh que te acercas a ese sentimiento ya esa pasión que hay eso es es inevitable que es verdad yo sabía lo que supone una victoria y sobre todo por los jugadores por el esfuerzo por lo que supone para todo por la tranquilidad nuestra por por lo que supone para reforzar lo que estamos haciendo era una victoria importantísima eran tres puntos que nos iban a dar la vida hay que nos iban a a recuperar la confianza en todo lo que hacemos eran había muchas connotaciones en ese resultado no solamente era un derbi era es un partido especial pero pero había muchas cosas que no nos han venido muy bien con esa dijo entonces

Voz 1375 34:46 el viaje veré pero no chistes no

Voz 8 34:48 sí sí hombre va a ser mejor Joaquín si éste

Voz 2 34:58 este es bueno para muchas pues este Benjavid este es un jugador necesario en un vestuario no

Voz 0282 35:05 bueno como lo eres tú a ver a Joaquín yo siempre lo he dicho no he tenido el placer de estar con él yo creo que para mí ha sido el mejor jugador extremo que que están en un equipo más en el Betis

Voz 23 35:20 cuando llegó eso de Joaquín Benjamín porque él lo espero Joaquín primero

Voz 0282 35:24 es un grandísimo futbolista de aparte es muy difícil lo que está haciendo con nada que tiene rindiendo metiendo goles y luego es una excelente persona transmite alegría e primero es mejor de fútbol muy bueno y luego transmite esa alegría se alegría que que tiene fuera es la que transmite en el campo es un jugador en el que recordará pero yo para mí uno de los mejores partidos que ha hecho muy buenos en Málaga en el vestuario no se acordará vamos perdiendo dos cero con el Málaga Paquito fueron entrenador y me dijo a mí me pero vamos partido la voy a manga ir a Van Gogh

Voz 8 35:59 que lo diga Marbella tenía veinte años

Voz 15 36:03 a ver si es domingo y tenía veinte años tenía veinte años sancionados más el suponer verdad verdadero perdiendo

Voz 1375 36:15 bueno pues ya no hay dos tres

Voz 0282 36:17 haga ganamos dos dos tres sí sí dramón en Málaga pero realmente bueno pues eh la verdad que es un verdadero lujazo verle estar con la que tiene

Voz 0969 36:26 sí pero bueno lo que iba diciendo Beñat no no solamente aquel partido sean en el sentido de que nosotros teníamos una plantilla aparte de grandísimos jugadores teníamos una alegría en el vestuario vendí teníamos un tu un equipo de que te daba alegría levantarte por la mañana ir a entrenar y yo creo que eso dependiente mentes es su pueden pasar un momento malo pero al final cuando de un vestuario unido y un vestuario alegre donde uno se levanta por la mañana con ganas de ver compañero no tanta debe admite pero sí al compañía

Voz 8 36:55 pero

Voz 3 36:59 Iglesias ha dado libre

Voz 0969 37:02 entonces al final yo creo que eso se plasman en el campo oí sinceramente

Voz 1375 37:06 eso ya se refleja eso ahora lo hay también

Voz 0969 37:09 sí lo hay mucho si lo hay mucho y afortunadamente cada vez el equipo está mucho mejor con lo que decía el míster de hecho partido que hemos sacado adelante el equipo ha cogido una confianza estábamos totalmente identificar con el juego hemos pasado momentos complicados de duda como bien ha dicho Quique pero pero el equipo se siente totalmente identificado con esa filosofía con esa manera de jugar jugando sentimos como el equipo sigue creciendo ahora estamos en un momento que aprovechar eso no cae brocha ese ese bono ese tiro aunque estamos teniendo de de de de cosa importante que estamos haciendo oí bueno hay que seguir tú te vas a retirar aquí no

Voz 8 37:46 no lo sé no y ahora mismo igual

Voz 16 37:52 sí

Voz 1375 37:54 si no te vas a retirar el Betis que acabas con treinta y nueve tacos igual te luego a otro lado no lo descarta a yo pese a China

Voz 0969 38:01 hombre mi mi ilusión y mi alma aquí ya bromas aparte pero nunca se puede decir de este agua no beberé sea que China

Voz 8 38:13 lo veo lejos

Voz 1375 38:15 lo veo murió en el tiempo sino en la distancia nadie tiene la distancia lejos bueno esta es la fama

Voz 2 38:20 el bética pero tenemos todavía un Larguero

Voz 1375 38:23 te la repasamos el resto de noticias del día ya que estamos joe con este es un lujo estar aquí en el banquillo del Betis con Setién con Sergio León con Fabián con el gran Joaquín con Benjamín falta irá a esa nueva zona del estadio que acaba de terminar la directiva con Ángel Arroyo al frente en con José Miguel López catalán también que está el vicepresidente y que y que estando un aspecto este Villamarín pues muy bonito la verdad y en un momento muy espectaculares alguien del equipo verdiblanco

Voz 8 38:46 así que hacemos una pausa son las doce de la noche

Voz 1375 38:49 sí un minuto tenemos dos minutos cincuenta segundos no está haciendo Javi Blanco

Voz 8 38:53 se van a pegarnos una carreta no sé si estamos preparados

Voz 23 38:57 dos minutos cinco segundos para llegar donde está el presidente Gerardo así vámonos pitando vámonos

Voz 13 42:23 Iniesta que absoluto que bien bueno pues hemos llegado hemos llegado algunos con la lengua fuera otros años

Voz 10 42:37 ha venido descolgando el pelotón habido abanico ya Oyón algunos ha quedado por ahí por el Cabildo estamos aquí todos en este en esta zona el estadio en este

Voz 8 42:45 palco aquí cerrado donde nos han puesto aquí un una cena

Voz 2 42:48 ligerita antes de empezar el partido para para coger fuerzas e hice lo agradecemos al presidente a Ángela está por aquí Ángel buenas noches de nuevo hombre qué tal buenas noches buena familia tienes eh aquí en una mesa de magnífica encantado con esta familia familia muy bética y José Miguel López quedarán el vicepresidente que estaba también por aquí los dos máximos accionistas ahora mismo de

Voz 3 43:05 el del club entre uno y otro que que han hecho esta parte

Voz 2 43:10 una de las zonas que faltaba por reformar el estadio no sé si es algo que cuando dimos el pazo en septiembre hace ya dos años

Voz 1087 43:15 pico pues lo planteamos como uno de los objetivos que teníamos la gente alguno no pensaba que que bueno era un brindis al sol realmente poquito tenemos muy orgulloso no de lo que de lo que es esto

Voz 10 43:26 sólo falta una zona por reformar del estadio es donde está el palco no precisamente acerías eso ya eso ya no hay que hay que ir ahorrando

Voz 2 43:32 en un poquito no hay que crecer deportivamente primero luego ya comete

Voz 1087 43:35 tenemos que acogernos al equipo en Champions por ejemplo no si eso mira a este lado de la meta

Voz 2 43:40 eso es lo que ya está helado también con Ci U es como ahora mismo que se puede porque ahora es lo típico está también tú lo conoces y lo conocéis todo ahora la gente se calienta Yaiza venga a Europa la Champions piano piano no ya no es el objetivo ya ya sabes

Voz 1757 43:56 esta esta esta primera vuelta hemos sido bar

Voz 10 43:59 por eso a la Champions para el objetivo del Betis cuáles

Voz 1757 44:02 es hacerlo bien jugar bien es tratar de jugar bien que si jugamos bien seguro que ganaremos muchos partidos

Voz 2 44:09 Europa no es el mío es ese sí que le tengo

Voz 1757 44:11 claro el objetivo es Europa gana el partido partido

Voz 2 44:17 dónde podemos llegar José Miguel un poquito de cordura aquí el vicepresidente el objetivo es es ir a Europa hay que ser un poquito ambicioso

Voz 0969 44:23 a ganarle al Barcelona siempre con mucha ambición

Voz 1087 44:26 no pero también con mucha humildad pues la humildad es

Voz 0969 44:28 es claramente un valor bético

Voz 2 44:32 la humildad la humildad es importante para para los veteranos pues aquí tengo a mi derecha los jugadores ya Benjamín que es otro de los jugadores y aquí tengo a la izquierda los directivos ya ya al entrenador y está sorteo ya le oíamos antes y el resto de compañeros de el equipo de del equipaje de deportes de la Ser de Sevilla con Manolito Aguilar con Florencio Ordóñez y con Roquillos tampoco ay los tres Este no están sin está por ahí el micrófono buenas noches que no he dicho nada cómo estáis hombre cómo está el Betis quién lo iba a decir el año pasado que aquí vinimos el año pasado hacer un Larguero con el Sevilla

Voz 1087 44:59 eh

Voz 2 45:00 y como estaba el Betis el año pues ahí como hasta ahora eh

Voz 31 45:02 ha cambiado de la noche al día tiene mejores futbolistas han hecho una buena planificación deportiva en ese aspecto con alguna carencia que todavía la tiene que quieren enmendar en parte ahora en el mercado de invierno y sobre todo luego el mercado de verano para satisfacer plenamente a un entrenador que tiene por lo menos firmados tres años de contrato con lo cual