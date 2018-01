Rafa Sánchez musicaliza su testimonio

lo que ha cumplido setenta años que quién sus a mí los que que se cuando se enamora se enamora hasta los huesos no quiere a sus hijos que me ha gustado la cultura literatura demostró que todo pero pero lo importante para mí desde luego se el amor no bueno pues ya estoy pues las postes te querías vivíamos de la vida porque sesenta años pues ya no te queda mucho por recorrer no me di cuenta de que por mucho que yo ya no sé mis padres ha sido tomada por un amor que yo llamado

Voz 5

01:03

eh al mitin que no me siento realmente reconocida ni siquiera por mis hijos no si por mis amigos algunos de mis amigos pero que al menos algunos amigos no sabe que mira con con sinceridad y que les quiero desde desde dentro las no sé yo me entiendo por qué no ha encontrado el amor cuando yo he querido tanto mi matrimonio has tenido una mentira un horror no todo traición todo es una no después intentado pues pueden tener no he encontrado nada es que me que me quedan cuatro días sesenta años ya te quedan cuatro días de vida y cosas así y hay que ser realista ansiosos yo pero por qué porque los bomberos no no tengo ningún problema siempre sido heterosexual adoro a la gente que no lo eh porque cada uno tiene derecho a bloques vea quiero decir que es que soy una persona que lo entiendo todo que quién lo que cuando alguien me ha hecho algo hechos is porque se esto porque lo intentado disculpar no me siento al final tan poco querida