Conchi: "Tengo una relación a distancia porque mi marido no encuentra una oportunidad laboral en España"

Voz 1 00:00 hola Conchi buenas noches buenas noches empezamos con usted muchísimas gracias por llamar adelante

Voz 2 00:08 bueno pues yo os escucho mucho porque han tomase sueño quería contaros que ahora estoy un poco harta con todo lo que está pasando mi marido está en Bélgica lleva mucho tiempo allí pues casi la crisis no vemos forma de que pueda venir nos reunimos el niño no subsiguiente estoy agobiada agobiado ha hecho por mí agobiada pobre porque lo está pasando muy mal

Voz 1 00:40 el está trabajando con tiene trabajo en Bélgica

Voz 2 00:45 está trabajando esto estuvo allí mucho tiempo

Voz 3 00:49 no

Voz 2 00:50 y luego yo me fui a vivir allí con él y lo bueno unos vinimos otra vez aquí a España y luego se tuvo que volver a ir se tuvo que volver a ir ya no no puede volver volver a ir a hombre pagan las eran más baratas no lo dan de alta no tiene pagas extra no ha podido venir de la Navidad himnos como para poder tras

Voz 1 01:21 Conchi cuánto tiempo sin verse

Voz 2 01:25 pues no hace mucho que no vimos porque nos pasamos tuvo que venir para casa para que no nos quedáramos separados recién pasado yo me fui con el que me hacía pensar que el estaba me cuando yo llegué allí los está también

Voz 3 01:45 porque te está diciendo en una cama en un bosque

Voz 2 01:51 porque su jefe vive en un bosque en una súper casa vivir una caravana hace mucho frío siempre está lloviendo siempre hay mucha humedad yo venía cuando quería

Voz 1 02:11 por eso se volvió porque no lo aguantaba no aguantaba la vida allí

Voz 2 02:15 no porque me vine porque tenía una sita en el hospital que me tenían que operar estoy operada y ahora estamos intentando ver cómo como para que pueda venir pero todo el dinero que gana se lo lleva el Estado no como si todo quedara prácticamente soy yo al Estado tenemos que estar pagan los setecientos euros

Voz 3 02:41 la Agencia Tributaria

Voz 2 02:45 no no podemos hacer un ahorro para que pueda venir aquí ya está distancias está sacando el carné de camión que son mil trescientos euros más

Voz 3 02:58 lo estamos pasando muy difícil

Voz 1 03:00 en España Conchi entiendo no

Voz 3 03:03 se está sacando allí no con una escuela de aquí se lo está sacando de la hay

Voz 2 03:11 por Internet

Voz 1 03:14 el Conchita idea de él es sacar serlo trabajaran España entiendo no

Voz 2 03:20 sí porque tendría más opciones de trabajo a pesar de que lo has to lo sabes todo en una casa lo hacen todo la Blues el agua a ser una casa entera Érase todo todo pero aquí no hay trabajo para él no no encuentra se tuvo que volver a ir

Voz 1 03:45 por lo que nos está contando Conchi y su situación allí el trabajo que ha encontrado es bastante precario

Voz 4 03:53 sí jefe es un tirano

Voz 3 03:58 increíble increíble mi marido está respeto

Voz 2 04:02 ambos

Voz 4 04:06 tiene una mala palabra para su

Voz 2 04:09 ha sido compañero darle dos siendo señorito para venir a ver la vida no tiene pagas extra porque no está dado de alta pero tiene que coger eso porque qué hacemos

Voz 3 04:23 es un algo que yo me agobio

Voz 2 04:26 oye está allí fatal fatal solamente lo vemos individuo llamado velo suscrita comprar lotería yo siempre decía no va tocando fondo toca te voy a ir haber dado tocado pero pero solamente eso

Voz 3 04:57 yo no puedo hacer nada no puedo ver a su hija quieren muchísimo

Voz 4 05:23 y también a una pareja

Voz 2 05:26 que no lo permite saber llamar proponer una vía en en en en esa foto que se ponen

Voz 3 05:41 sabes

Voz 2 05:45 me llamó por teléfono me diésel que vendrá no la he visto desde vida el día de Navidad vino a comer le dijo que comía en casa de la abuela dice que come conmigo no la deja vivir

Voz 1 05:56 pero con eso está hablando usted de la pareja de su hija

Voz 2 06:02 y también mi marido lo pasas por eso porque ella y mi marido piensa que es le ha comido la cabeza amiga señalaba a la cabeza y ahora mismo estamos por demás condensó con con el no poder de venir no sepa dónde tiranos de salir no sé cómo ayudarlo este viernes tengo sita en el INEM porque llevo un año fichando no sé si me podrán dar una ayuda

Voz 3 06:38 pues aquí poder ayudar a ver

Voz 2 06:41 porque trabajo no encuentro encuentren Cuende seis años no te creas tú sabes

Voz 1 06:52 sí lo cierto es que si está mal allí qué diferencia y no en estar aquí

Voz 2 07:01 por lo menos está contado naves está sobre Ximo

Voz 1 07:05 yo aquí la tendría usted

Voz 2 07:08 su hija a mi hijo creer yo yo con mi marido estoy veintidós años Mi primer hijo no exceder pero somos los tres somos una familia me entiendes era quise de más arropado claro cuando nosotros en la allí no tiene un abrazo

Voz 3 07:30 tenía Un besito a verlo

Voz 2 07:35 y me pongo triste cuando lo veo tan mal hombre no me dejó muy asustado porque la dan crisis de asma tenía que crisis de ansiedad lo habitan fatal que el pueblo momento digo Boya ha presentado su muerte por teléfono horrible

Voz 3 07:57 Recuenco se pretende pasar para que se pueda

Voz 2 08:07 esta jefe que tienes un tirano turismo mismo viviendo allí dos años porque era allí lleva muchos años fuimos a vivir allí con él al jefe de alquiló una casa el sinvergüenza de cobraba ochocientos cincuenta Europol la caza luego lo allí cuando es un día festivo él trabajaba el día festivo ir apagado lo pagaba lo engañaba montón debe ser luego se enteraba por los otros compañeros pero no puedo hacer otra cosa es lo único que tenemos es lo único

Voz 1 08:44 de momento tienen que aguantar con esto

Voz 3 08:50 con pronto

Voz 1 08:54 a ver qué le dicen los oyentes contó muchísimas gracias por haber llamado gracias por la confianza