"Los parados de más de 40 estamos en un limbo en el que nadie nos ve"

Voz 1

00:00

hola me llamo Cristina tengo cuarenta y tres años y digo en Valencia soy ingeniero agrónomo llevó más de cinco años en paro eh soy de Cuenca pidió el Madrid cuando me vine a Valencia hace doce años pues venía con muchas ilusiones y muchas ganas de comerme el mundo pero después de pasar varios trabajos temporales nada tales pues me voy en una situación que digo yo que es como un limbo que nadie nos ve que somos invisibles a los demás en ese tiempo que estoy en paro seguido formando me he hecho cursos de inglés un curso en el comercio internacional hecho también gestión contable administrativa hecho al K pero tampoco a los resultados que esperábamos es por la edad o porque soy mujer aún no sé cuáles son los motivos entonces ya sólo pide a los empresarios pues que no tenga una oportunidad a gente como yo que hemos empleado mucho tiempo y dinero entre una formación qué piensa que seguimos siendo jóvenes y que tenemos ganas de trabajar como digo yo Nos vemos en este limbo en este vacío que sino como que somos invisibles hacia los demás ingeniería este empleado mucho dinero tiempo en en sacarla y ahora me veo aquí como que en casa que no hago nada a dos cursos porque digo es que no puedo hacer nada porque ni somos muy jóvenes pero tampoco somos mayores a los que da vida laboral estamos ahí un poco perdidos