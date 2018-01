AUGC: “Es hora de que el Gobierno reconozca el servicio que prestamos”

Voz 1727 00:00 Juan Fernández es portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil muy buenos días muy buenos días Pepa Bueno como valoran este compromiso un compromiso firme

Voz 1 00:11 es un punto de partida pero arrancamos más porque ya de entrada las asociaciones profesionales de la Guardia Civil la rechazamos de plano la propuesta que atraídos podido es más no ha sorprendido mucho porque él tenía muy clara cuál era eran gusta líneas rojas en esta negociación ir pasa precisamente por por esa equiparación salarial que un guardia civil no tenga un salario menor que tiene Humoso un ertzaina pero incluso va mucho más allá antro objetivo es conseguir un marco retributivo para que estos salarios se mantengan a lo largo del tiempo exactamente igual es decir que todos los cuerpos policiales en España cobre lo mismo que recientemente vamos a asistir a otro agravio más el Partido Popular va a tener que negociar con el Partido Nacionalista Vasco los presupuestos generales del Estado iba segundo a imponer la condición de que es un ertzaina aumente su salario con lo cual siempre ahí por detrás eso esa es la discriminación que pretendemos termina el Comella esos mil quinientos millones de

Voz 1727 01:08 euros en tres años en qué se traduciría concretamente en sus salarios han hecho el calculó

Voz 1 01:14 esa es la propuesta que nosotros hemos hemos planteado efectivamente sería para empezar hay que aclarar que sería un tercio cada uno de los siguientes presupuestos del Estado durante los próximos tres años es decir partidas presupuestarias que quinientos pero hay un matiz muy importante y es que nosotros tenemos muy claro que tienen que ser quinientos millones de euros sin embargo el Ministerio del Interior el Gobierno España no dice que hasta hasta quinientos millones de euros a lo que nosotros bueno pues no nos toca mucho porque ya realmente no es la primera vez que nos prometen la algo así nuestro Gobierno sino gobiernos antes de la llegada de la democracia recordemos que tuvo un agravio que venimos sufriendo a lo largo de los años y hemos sido tantas veces defraudado que ya puede puede estar muy atento a cualquier matiz ya hay cosas en este acuerdo que me ha transmitido Zoido que no nos gusta

Voz 1727 02:04 el plan dibujado incluye equiparar derechos socio laborales eso puede repercutir en la calidad de su trabajo pueden perder derechos que tienen ustedes no tienen mossos y ertzainas

Voz 1 02:17 efectivamente es el otro punto negro en estas luces y sombras otra de la sombra que con la que me ha sorprendido Zoido lo dice equiparar en derechos sociolaborales por debajo de lo que perdamos ya de por sí lo los designado derecho que tenemos la Guardia Civil iba mucho más allá no solo derecho pensemos

Voz 1727 02:36 de hecho de hecho como cuáles las casas cuartel por ejemplo

Voz 1 02:39 uno de los ejemplos claro que sí recordémoslo Guardia Civiles es labor en un ambiente rural y eso es duro es duro porque no existe la misma ofertas de empleo no se disponen de los mismos centros sanitarios el entorno familiar en desarraigado y esto es duro encima en un lugar donde no hay posibilidad de aquí ar porque el ambiente rural no dispone él mismo de la misma prestación de viviendas cuarto de alquilar pues ese por ejemplo es uno de los puntos con los que no estamos de acuerdo pero como decíamos vamos más allá recordemos que estamos nivel cuatro sobre cinco en alerta antiterrorista policías un guardia civiles están prestando servicios con un arma de los años sesenta y setenta un guardia civil y policial tiene su propio chaleco antibalas individual son cosas tan básica que que que que llaman la atención

Voz 1727 03:27 ya lo contamos en la SER desde que mejoro llegó Rajoy a la Moncloa el número de policías nacionales se ha reducido un diez por ciento ahora mismo hay ocho mil setecientos cincuenta menos que hace siete años también ha caído en un siete por ciento el número de guardias civiles han hablado sobre esto con el ministro

Voz 1 03:46 sí porque nos preocupa nos preocupa porque repercute en la calidad de nuestra prestación de servicios no parece de recibo que con una alerta antiterrorista tan alta tengan que prestar servicio con patrullas unipersonales es decir con un solo componente pero la la la calidad en el servicio que prestamos al ciudadano se denomina aceptada porque nuestro tiempo de reacción es mayor hay menos Guardia Civil Naji policía y creemos que estamos cumpliendo porque año tras año las encuestas que realiza el Centro de Investigaciones Sociológicas en España la Guardia Civil aparece como distribución más valorada por los ciudadanos esto qué quiere decir con que en el día a día no partimos la cara el servicio mejora de que el Gobierno también reconozca el servicios de este aún prestan no con esta equiparación salarial que creemos justo porque un guardia civil no tiene por qué cobrar menos que un mosso d'Esquadra Chaila

Voz 1727 04:36 así que el punto de partida incluye desconfianza en el terreno del dinero y desconfianza en el terreno de los derechos laborales y también sobre el número de efectivos hay un calendario sobre la mesa de negociación

Voz 1 04:49 hay lugar a la esperanza Edward a la esperanza en porque se abre a partir de ahora unos besa de conciliación en el entorno de la Secretaría de Estado de Seguridad y creemos que podemos avanzar y que estamos convencido de que va a adoptar pero que vamos a alcanzar acuerdo acuerdo satisfactorio para para las dos partes pero no tenemos una calendario estación de estos encuentros sin embargo Zoido ha transmitido que les gustaría ser breve en alcanzar un acuerdo con lo cual hay lugar al optimismo y a la espera

Voz 1727 05:18 pues ojalá que así sea portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil Juan Fernández gracias buenos días