Baltasar Garzón: “Una investidura telemática no es factible ni jurídica ni moralmente”

Voz 1 00:00 Baltasar Garzón muy buenos días qué tal

Voz 2 00:02 desliz Estepa jurídicamente qué calificación

Voz 1 00:05 tendría una investidura de Puigdemont telemática una investidura a distancia desde Bruselas

Voz 2 00:10 no lo Voronin serían claro en fraude de ley no tiene consistencia ningún tipo no está todavía esto la presencia es el diputado electo enseñanza sabía sin gnomos adquiere una calidad plano Il por otra parte desde el cinco de diciembre en que el instructor del Supremo dictó la resolución dejando sin efecto las órdenes europeas de detención formalmente no hay ningún obstáculo en que las personas que están fuera de España hayan sido elegidas puedan volver a España ir presentarse en el Parlamento a cumplir su función pues sí cumplen insisto valga la redundancia no visto esto en el artículo veintitrés lamenta que eso es así no hay ningún impedimento y todo lo demás que está diciendo pues son añadidos otra cosa es lo que vaya a ocurrir cuando eso se produzca

Voz 3 01:10 lo hice bien si regresa

Voz 2 01:12 la ya detener a nadie si regresa a España

Voz 1 01:15 usted sería detenido si de forma automática o no

Voz 2 01:18 no sabemos que ellos sepas si no hay por ahí no oculta yo no me falla la memoria día cinco de diciembre el el auto de de Julián era lo que hace es dejar sin efecto la detención por tanto si no hay detención en principio no hay restricción e intentar hacer una investidura telemática está fuera de la ley está fuera de la lógica está fuera de la buena fe es un principio rector de cualquier ordenamiento jurídico sí es exacerbar cualquier interpretación por tanto no yo no lo veo factible ni jurídica ni moralmente

Voz 1 02:00 esa ausencia de dificultades para regresar a España alcanza también al resto de los diputados electos que están con él en Bruselas que hoy en teoría deberían votar la constitución del Parlament pueden delegar su voto hoy o o o tampoco tienen impedimento como él

Voz 2 02:16 no porque el artículo noventa interés el estatuto o aulas de la delegación de voto y excepcionalmente se acepta en los casos de maternidad paternidad de los casos de hospitalización enfermedad grave o el caso

Voz 4 02:33 de la de incapacidad el prolongada debidamente acreditados

Voz 2 02:39 el cuál es la incapacidad aquí la incapacidad aquí es una presunción de que si tienen ganas al ser detenidos eh quizás es lo único que yo no estoy de acuerdo es en la imposibilidad o la fórmula que estos Supremo ha hecho para que el para impedir que los los diputados electos que están en prisión concurran creo que ahí se equivoca Il lo afirmo porque yo mismo como juez sea autorizado a diputados electos de Batasuna en ese momento aquellas diera la calidad el diputado concurriendo al juramento o promesa otra cosa es después que se les despeje precisamente porque están privados de libertad asistir a cada uno de los plenos que eh yo considero que mientras que Durex ha esa situación de presión sería imposible porque tienen prohibida la libertad de emulación de modo que creo que se está sacando de contexto absolutamente todo podemos estar o no de acuerdo con la situación de prisión ya estoy pero desde no quienes no tienen dificultad mi incapacidad alguna para concurrir a la votación precisamente son aquellos que están fuera de España

