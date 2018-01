El debate del modelo turístico en España

Voz 1727 00:00 presidenta balear Francina Armengol bon día plazas día buenos días y saludamos también el alcalde de Málaga Francisco de la Torre muy buenos días

Voz 1727 00:10 escuchar al presidente del lobby turístico Exceltur critica las improvisadas agendas locales que restringen el curso de la actividad turística cómo hacer compatible todo lo que uno pretende de un sector tan importante que sea sostenible que de dinero que respete a los vecinos y que no haga imposible la vida en esa comunidad

Voz 2 00:32 bueno para nosotros para las Islas Baleares en el turismo es sin duda es nuestro motor económico por tanto escalar en nosotros apostamos de una forma clarísima por ligar el turismo a la calidad más que la cantidad por eso estamos trabajando tanto desde el sector público como como el sector privado para poder conseguirlo nosotros somos una isla tenemos un paisaje maravilloso yo me importante pierdo al conservar para evidentemente también pedir pidiendo viendo una buena de tiene un buen destino turístico por eso nuestra nuestra legislación permite a los establecimientos turísticos y modernizando se habrán hay una inversión sobre unos trescientos millones de euros de gente que está invirtiendo en su establecimiento para aumentar la calidad estamos trabajando para alargar la temporada turística hay evidentemente salir de sólo de las puntas de grano y estamos consiguiendo ya temporada de nueve meses hemos regulado el alquiler vacacional con una ley del Gobierno balear y luego yo creo que algo muy importante que suplida en Baleares no para que todos estemos contentos con el turismo es importante que sus beneficios hunden a toda la ciudadanía en Baleares que hemos conseguido que se firme un convenio de hostelería que afecta a cientos de casi ciento cuarenta mil trabajadores donde nuestra comunidad autónoma con una hubiera de salario el diecisiete por ciento en cuatro años no yo quiero agradecer una vez más a empresarios sindicatos marear es porque han tenido esa visión de que está creciendo se está creando empleo está creando empleo de más calidad pero sobre todo es están ganando dinero porque los beneficios son al no entonces es el momento de repartir esa riqueza que se está creando con los trabajadores y eso para nosotros es fundamental

Voz 1727 02:04 alcalde cuál es su fórmula cuál es la fórmula que permita combinar la importancia económica evidente de este sector sin que acabe invadiendo ciudades y playas una multitud que acaba disfrutando menos haciendo difícil la vida de los vecinos en ocasiones o causando daños medioambientales

Voz 1 02:21 yo creo que hay que procurar estar en una ciudad que son muy atractiva también para los turistas que obviamente nalgas ha hecho por un turismo de calidad basado en turismo cultural oferta cultural potente del Instituto Nóos social me salía que se ha hecho en estos años que facilita el turismo de congresos ha criticado porque la oferta de más hoteles de cuatro y cinco estrellas como está pasando en Málaga y relato de positivos no gusta al tema de las turísticas creen que es evidente que tiene que estar vas a regulado más controlado está está disponible de la seguridad y la calidad es son digamos que acertar complementarias a Montjuïc genera más empleo y dos Hleb que leyendo hay que estar claro no eh que que es lo que se trata en definitiva de que no haya ningún tipo de presión social y que haya también una centralidad eh turísticas repartidas por el municipio hizo manera no parque mayonesa concentración excesiva Málaga no es sol y playa tiene playas pero fundamentalmente es un turismo de ciudad turismo de fin de semana el Congreso de los decorada que se convierte además el potente de atracción para siempre que discurre a Málaga del pico de español para extranjeros a este interesante hay practicando como Omara en quién se convierte en algo atractivo para la gente que quiera viril invertí interrogar en Málaga

Voz 1727 03:47 alcalde se quitó a propósito de los pisos turísticos que que apuntaba a usted los apartamentos qué relación quieren desde el Ayuntamiento con las plataformas de alquiler de este tipo de pisos porque en las grandes ciudades está viendo realmente un problema de expulsión de los vecinos de muchas zonas sabemos que en Barcelona ha habido muchos problemas qué relación tiene usted como cree que hay que controlarlo

Voz 1 04:10 para el que patrocinios evidente de subida de los alquileres como consecuencia de que tenga en materia de pisos dedicado como viendo turística genera una rentabilidad mayor Iggy no es no resulta competitivo no para para alquilar para larga temporada no Nos preocupa hay que hacer una oferta también de viviendas que hay que dar un giro o hay una tal alquiler punto de vista también públicos somos vi pro activos en la promoción de desde el Ayuntamiento desde lejos pero es evidente que hay un problema no y que nosotros estamos haciendo es estudiando toda la oferta de plataforma viendo lo que está registra o no en el registro que la autonomía creo Julio Durán año los litigios recordar ellas otra más inspecciones más actores del ámbito de la autonomía para ver la situación la realidad de las que existen porque creemos que hay más existiendo que las que están registradas es una realidad que está sabiendo que los hasta diez estamos haciendo de la plataforma no pero es un tema donde en el ámbito autonómico esa situación estamos dispuestos a colaborar Emilio como curar no para que todo eso sea muy claro muy transparente todo eso nos ayude a conocer más la realidad de la cifra de las estadísticas de los ingresos de su también fiscales sobre todo la seguridad que muy importante para rato

Voz 1727 05:17 la presidenta Armengol y en el ámbito autonómico cuando una un Gobierno regional pretende meter mano en este asunto de los alquileres turísticos encuentra mucha resistencia mucha oposición porque mucha gente que gana dinero igual no no muchísimo dinero pero que un dinerito alquilando su piso es difícil meter mano en un sector en el que confluyen tantos intereses no

Voz 2 05:40 sí efectivamente ese es un debate muy complejo un debate que afecta a muchísimos destinos turísticos de por todo el mundo no nosotros no hemos querido mirar a otro lado y hemos querido hacer una ley de alquiler vacacional que ponga un tope detrás hasta de alojamiento turístico no está en nuestras islas porque es evidente que la capacidad de carga desde unas islas es la que es y que por tanto para seguir viviendo del turismo tenemos que ser un turismo sostenible y equilibrado luego la ley hemos definido los parámetros mínimos que tiene que tener una vivienda para poder ser destinada a esa actividad económica y a partir de ahí los consejos insulares que son los que tienen las competencias en ordenación territorial en Urbanismo todos los que van a definir en qué sitios se puede hacer ejercer el alquiler vacacional sitios no precisamente para equilibrar lo que se puso residencial como en uso turístico para que el residentes entrante también te sientas a gusto con con el turismo a partir de lo que es más importantes es que las las comercializadoras digitales sólo podrán comercializar aquellos aquellas viviendas que sean legales no pueden tener canciones de hasta cuatrocientos mil euros no porque es la gran comercializadora es la que inciden evidentemente está moviendo es de gran boom del alquiler vacacional porque este también es un producto turístico que te pide por muchos turistas que que que tiene que crecer crecer desde el equilibrio desde la regulación evidentemente la legalidad

Voz 1727 07:05 y qué hacer en el terreno de la precariedad laboral porque su Gobierno también ha tomado medidas ahí no en en el empleo muy precario se ocasiones en este sector

Voz 2 07:14 sí mire nosotros primero de todos los tiempos tenemos pidiendo la derogación de la reforma laboral y otro marco a lo de la política laboral a nivel español porque eso es muy difícil poder financiar los convenios colectivos que es lo que al final garantiza a los trabajadores y trabajadoras su sueldo y sus condiciones de calidad en el trabajo no parte de esta petición y es que seguiremos manteniendo porque creemos que es fundamental cambiar el marco de política laboral que mucha cosa entre depende depende de la normativa estatal nosotros en nuestro marco de competencias dice cada verano hemos hecho planes de lucha contra la precariedad laboral halcones conjuntamente con Inspección de Trabajo en un nivel del ministerio hemos podido conseguir que miles de Yeles de contratos el regularicen hemos encontrado evidentemente que había mucho calado en los contratos por tanto se estaban haciendo contratos temporales con contratos indefinidos otras formas de error la irregularidad hay portando que se estaba precaria dando aparte del empleo de Baleares pero también quiero volver a poner de manifiesto una cosa importante estábamos consiguiendo y desde el Gobierno estamos empeñado en eso en que los convenios que se están firmando tanto el despediría al que antes se hacía referencia que supondrá una subida de sueldos muy importante en Baleares que yo espero que también eso se queda animar en otros territorios el comer el convenio también se firmó de yo también supone una subida de un seis por ciento Ésta es la línea de trabajo

Voz 2 08:37 cuando que se está creando yo pueda repartir entre todos los trabajadores y trabajadoras

Voz 1727 08:41 alcalde se puede intervenir ahí decimos no es el mercado la relación entre los trabajadores si ir a la patronal del del sector pero realmente si es tan importante para para España este este sector que lo es crear tanto empleo es muy importante que el empleo sea digno no

Voz 1 08:57 todo el del acuerdo a ello piden que el empleo sea digno que cubran que dentro de las empresas existan una realidad de relación laboral y de relación entre el propietario de la empresa y los trabajadores de de Unión el objetivos plenamente compartir objetivos buscar la calidad y la calidad supone un buen ambiente laboral valorar también la formación tienen buscar la competitividad y la productividad

Voz 1727 09:21 Le pediría eso le pediría alcaldes su partido que que derogue la reforma laboral para hacer eso más fácil

Voz 1 09:26 no soy especialista en la materia para poder opinar sobre ello es verdad que ha creado mucho empleo en España en estos años se ha creado no solamente por las zonas jugadores sino yo creo que Camil porque somos países más exportadora ya ante más competitivo hay que saber conservar revisa competitividad pero hay que hacerlo sobre todo de la productividad no por bajos salarios yo lo tengo muy claro y por tanto la formación profesional también de este sector es clave y hay que cuidarla es que mejorará la calidad es una palabra que tiene estar con letras mayúsculas escrita en toda actividad económica pero muy especialmente en el sector turístico y la querella supone también que este calidad en el tipo de empresa instalará en ese sentido humano que tiene que haber entre trabajador y empresario