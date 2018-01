"Mejoré mis erecciones con ejercicios hipopresivos"

Voz 1 00:00 sí

Voz 0401 00:11 el suelo pélvico Toni picado parece que nos viene así de serio pero qué más quisiéramos me gustaría los partos determinados deportes hace que prácticamente todas las mujeres terminemos con nuestro suelo pélvico laxo esto es relaja dice esto tiene consecuencias al otro lado del teléfono tenemos a Cristina Redondo ginecóloga de la Fundación Jiménez Díaz buenas noches Cristina qué ocurre con nuestro suelo pélvico

Voz 1291 00:44 bueno pues hay un montón de actores tres ponentes que puedan hacer que yo dio un momento en el que se pierde en la actividad se quedarán contra digámoslo Jamis otra hija problemas para la vida diaria

Voz 0401 00:58 equipo qué problemas de qué problemas hablamos cuando decimos el suelo pélvico trae consigo el suelo pélvico cuando está mal trae consecuencias que nos puede pasar

Voz 1291 01:08 pues podemos tener escapes de orina a problemas para tener relación por pérdida de hablar no pueden tener también problemas con la desecación incómodo en general

Voz 2 01:17 es decir se nos complica un poquito la vida no

Voz 0401 01:21 dice puede ejercitar el suelo pélvico puedan tenerlo exactamente igual que entreno mis bíceps mis piernas me todo cuando voy al gimnasio

Voz 1291 01:30 se pueden nosotros que puede que se debe en estas cosas lo más importante casual deporte problema en TD ni que aparezca el problema Pablo toda la mujer pero particularmente en la juez no tener sobrepeso hace ejercicio pero cuidado con los ejercicios de impacto y refuerza la haciendo yoga pilates para

Voz 0401 01:51 venir es decir la prevención funciona en este caso del suelo pélvico

Voz 1291 01:56 Diana funciona

Voz 0401 01:58 hablamos solamente del suelo pélvico de las mujeres Dra

Voz 1291 02:02 quiero decir si los hombres también tienen problemas de suelo pélvico tienen pero no tanto los hombres probablemente con factores genéticos expuestos a tener Nava hacerlo con mujeres el suelo pélvico masculino también se puede ver afectado otro es menos frecuente así como tal casi todas las mujeres pueden llegar a los hombres

Voz 0401 02:25 los hombres no tanto sin embargo fíjate Cristina doctora tenemos hoy en los estudios de aquí de Madrid de de la Cadena SER Alberto Alberto tú tenías idea de lo importante que era el suelo pélvico

Voz 3 02:37 hola buenas noches pues sí pero la verdad no tenía ni idea nadie había hablado de algo llamado el suelo pélvico nada no sabía ni qué era eso hay que paso porque te enteraste pues nada pues no era una persona que ha hecho de toda la vida mucho deporte bueno pues la Jaume momento que uno para con el tema de traba

Voz 4 02:58 bajo estrés y hay diversas cosas

Voz 3 03:02 pues a la hora de mantener relaciones sexuales pues te Maestre pues todo influye pues las elecciones no son tan fuerte no son tan tan duraderas

Voz 4 03:13 hay bueno y a un poco debido a todo el tema estrés Inti que nos estaba toda esa parte bien fortalecida perdóname Alberto que te lo pregunten pero es que tengo muy joven te veo más joven que yo

Voz 0401 03:25 cuántos años tienes yo tengo treinta y tres años con treinta y tres años empezamos a tener problemas de erección si tú los los orientales hacia una carga de estrés de este fruto de tu trabajo y no dormía bien dices dormía muy poco en Madrid una persona

Voz 3 03:43 me levanto todas las noches ya sea no si ha sonámbulo o hablo en sueños es cuando más estrés tengo no descanso no descansa mucho

Voz 4 03:55 cuando alguien decidió que a lo mejor de meta estaban solo eso es

Voz 0401 04:04 ya quién trae a nuestra siguiente invitada Celia Díaz instructora de técnicas hipocresías buenas noches

Voz 4 04:10 buenas noches y además esposa de Alberto exacta

Voz 0401 04:16 tú decides aprender más del tema y de repente te encuentras con que tienes un paciente en casa

Voz 5 04:23 sí además vamos fue como u ya cuando fui averiguando un poco más de todo esto vi viendo lo que lo que estaba pasando él deje vamos un conejillo de indias a tope que es una técnica opresiva pues mira una técnica precios es son ejercicios respiratorios postural es con un eje sistemático vale y ellos nos ayudan bastante sobre todo en tema de respiración insisto mucho en

Voz 4 04:55 las hacían Delia fama muchísimo

Voz 0401 04:58 Cristina doctora no sigue escuchando verdad

Voz 1291 05:01 aquí estoy sí

Voz 0401 05:02 qué te parece lo que nos acaba de decir Celia respirar aprenderá respirar puede ayudarnos con nuestro suelo pélvico

Voz 1291 05:09 totalmente aprenderá a respirar aprenderá controlarla musculatura tanto para en el caso de las mujeres aprenderá a reforzarla como es para aprender a relajar la porque voy con la mujer no solamente eso por la actitud y porque sino que a veces se hace es descompensada digamos la musculatura en contracturas que pueden dar dolor y sublevar todavía

Voz 6 05:31 Alberto tenían de dicción así que vosotros

Voz 0401 05:36 eres consciente de que había un problema en vuestra propia relación no tenía que ir mucho más allá

Voz 5 05:42 no exacto lo podemos vivir nosotros mismos

Voz 7 05:45 la idea hay pues

Voz 5 05:47 es decir intentar solucionarlo como me enteré a la hora de hacer

Voz 7 05:52 de Carmen esta aventura de posesivos mente

Voz 5 05:55 de que era para función sexual

Voz 0401 05:58 probé pero dar con él nos contaba la doctora Redondo al principio que una de las cosas que pasaba era que podía afectar incluso tu a tu vida sexual precisamente pues porque al quedarse laxo en el suelo pélvico digamos que no hay presión no hay no hay firmeza es decir el el orificio es simplemente es un orificio practicamente donde se deposita el pene

Voz 7 06:20 exacto

Voz 5 06:22 además se notaba bastante era empezar muy bien sea muy bien muy bien pero sí que día más estresado tal de repente

Voz 3 06:31 esa idea se nota cuando tú están mantiene una relación sexual y no nota presión obviamente es como como sino notara nada no hay una relación

Voz 5 06:41 o al menos nada era como dar venga vamos a tranquilizarnos intentarlo otra vez y otra vez

Voz 8 06:47 así que en ese momento separaba tú lo quieres que es exactamente es aprender a respirar a meter la tripa cuentan un poco cómo es eso

Voz 5 06:55 el equipo equipo crecido es desde meter la baile es la actriz pero no tiene muchos beneficios no meter la tripa paso lo único opresivo es eficaz en muchas aspectos es la mejora postural función sexual la preparación para un embarazo dos Un posparto yo por ejemplo que sido mamá osa no te imaginas como cuando aprendí esto el segundo embarazo fue genial la recuperación muy bien y sobre todo en incontinencia urinaria porque esa sequedad quizá Cuadras además que no nos podemos librar es algo que sucede en el momento lo que tiene son parto exacto además no nos libramos ninguna Norma Ruiz actriz TIC suele harina buenas noches hola qué tal buenas noches mira qué gustazo que te tengamos aquí

Voz 7 07:39 o en Contigo Dentro y claro dices no pude imaginarme que tú tengas el más mínimo problema con tu suelo pélvico bailarina

Voz 0401 07:47 que yo sepa no tienes hijos no no tengo una tienes hijos te cuidas haces deporte

Voz 7 07:53 sin embargo también estas

Voz 0401 07:55 con Celia Díaz porque porque me cae muy bien

Voz 9 07:58 no es broma en broma bueno no me cae muy bien de verdad no la verdad

Voz 7 08:04 que yo empecé aunque luego ya me explico que esto viene desde hace muchísimos años incluso ayer me dijiste en la clase de eh esto es no pero he tenido hace tiempo porque esto va por modas aunque exista a veces sino sino hay una serie de personas que a lo mejor lo haga más visible pues pues la dennos entera y de repente pues no lo practica y es verdad que que yo pues gracias a amigas mías también compañeros de profesión y me empezaron a hablar de esta maravilla de los SIP opresivo una de ellas fue Malena Alterio que lleva mil años haciendo esto

Voz 0401 08:36 llamamos profundamente

Voz 7 08:39 Malena te queremos mucho éxito maletas en esa estás escuchando y luego también Pilar Rubio también practica mucho compañera y amiga y entonces me habló de de de los SIP opresivo en un día Alberto que en el que yo también practicó Spain que también yo creo que todo es complementario al final a Pilates hablaba la doctora del yoga pilates

Voz 0401 09:02 de lo que estábamos más acostumbrado claro claro claro

Voz 7 09:04 yo ya llevo cinco años por lo menos practicando no y también con la danza y llega un momento en el que aunque la gente se piensa que es estupenda no están estupenda está llena de lesiones hay un montón de cosas que tienes que volver a corregir hay posturas incluso cuesta muchísimo y tal y entonces yo tenía en la cabeza que quería hacerlo de los hipocresías pero no sabía con quién porque yo quería hacerlo con alguien que supiera de verdad esto y que además te enseñara te enseña te explique para para que luego tú no no cometas errores si hoy bizi es cosas porque entonces lo que hace es es causa del efecto contrario a bordo de Alberto me hablo de de de Celia bueno quedamos quedamos un día y empezamos a a practicar idealmente acabo de empezar saque

Voz 0401 09:49 lo estás notan no haber yo no

Voz 7 09:51 entrenamiento el otro día bueno ayer me midió ya había perdido como centímetro pero ya no ya no es tanto que que has la tripa se tampoco es obsesionarse con esto no pero sí que es cierto que de cara a mí lo que me habían hablado es también estas compañera siglo caballo con Celia es de cara quedarte embarazada muy bien no se tiene previsto tener hijos sí sí sí yo quiero ser madre y lo tengo muy claro entonces es preparar eso es lo que me decía me lo decías tú de primero a segundo y también me lo dejó Pilar el segundo bueno Amaya Salamanca también lo practicas

Voz 5 10:24 en muchas compañeras lo están haciendo no

Voz 7 10:28 sí es verdad que lo nota muchísimo la capacidad de recuperación luego posterior porque el cuerpo tiene memoria entonces enseguida vuelve inmune de cara también a la incontinencia urinaria de lo que pueda ocurrir os creo que la prevención es importantísimo

Voz 0401 10:40 doctora doctora Redondo que qué le parece lo que está escuchando de gente que se va a entrenar antes de tener hijos este de edad hablaba de precisamente de de la adolescencia no que aprendí diésemos a a practicar con nuestro suelo pélvico como ocurre por ejemplo con en Asia las mujeres asiáticas sabemos que las entrenando desde pequeña

Voz 1291 11:01 sí totalmente además es una cosa que la gente en general no lo tiene muy presente hay muy poca gente antes del primer embarazo que se le ocurra ponerse para después porque ya saben lo que pasa

Voz 7 11:13 sabíamos todo lo que lo que da de sí la tripa o claro

Voz 0401 11:17 pero además de los embarazos ocurre otra cosa y es que la tripa efectivamente se descuelga con sus embarazos ya sea por embarazos ya sea por la edad ya sea por lo que sea eso tiene un nombre más técnico no es verdad a eso se llama días taxis ellas día a día hasta seis días con acento la día éxtasis de abdominal que se consigue con el ejercicio de suelo pélvico

Voz 5 11:42 mira la había éxtasis abdominal cuando tú da salud es la separación de los restos entonces cuando tú estás haciendo la hipocresía hubo cómo estás sus llamando continuamente hacia arriba tú estás cogiendo el suelo pélvico toda la musculatura de la pelvis a todo todo va hacia arriba vale

Voz 7 12:00 la día está así se va reforzando al hacer apertura

Voz 5 12:02 la costal ya eran meras al elevar todo se va cerrando poquito a poco poquito a poco así

Voz 0401 12:09 la hay no los restos los restos me estás hablando entonces de de un entrenamiento que la doctora decía que tendríamos que hacerlo desde siempre es decir no me hables no

Voz 7 12:21 más de además del Vikram yoga además de todo el que haces además de bailar tienes tu día de hipocresía hemos sí sí lo tengo y ahora estamos intentando a ver si ponemos dos o que yo haga la tabla otro día para que para que se note todavía más para que este esto como tiene estas doctor de estamos hablando de un entrenamiento que se tiene que seguir yo tengo que marcar en mi calendario buscar intentarlo al menos tener un hueco

Voz 1291 12:46 sí si más porque la constancia es muy es clave no se veía nada hacía ejercicio luego de jarro de tasas que se frustra porque él les falta la constancia porque no lo tiene incorporado a su hábito de vida Il para ver resultados hay que ser hay que mantener

Voz 0401 13:07 cuidado

Voz 1291 13:08 con el ejercicio porque nosotras ya en general la gente de piezas ejercicio hacer deporte dibujo deporte ya que tras cuidado con los deportes de impactos de muchas veces pueden ser contraproducentes no puedo hacer abdominales como una loca correr saltar porque al final

Voz 7 13:23 entre todo el que Celia es si le haces aquí asintió

Voz 10 13:26 diciendo sí sí sí sí da la razón que

Voz 5 13:28 deportes que pueden que pueden traernos problemas Nos

Voz 0401 13:32 precisamente en nuestro suelo pélvico mira

Voz 5 13:34 es deporte sobre todo baloncesto tenis es una persona que corre o que no te ajenas a lo que sufre el suelo pélvico cada vez que damos una zancada votamos luego al igual que hay deportes que perjudican hay otros que te benefician como es la natación el patinar porque el patio simplemente no eleva la pierna Sabas deslizando te pero los deportes hay que tener mucho cuidado y sobre todo con las abdominales también

Voz 0401 13:59 Alberto tú decías que eres muy deportista

Voz 3 14:02 toda la vida haciendo deporte ahora parado en Turquía

Voz 0401 14:05 tú has incorporado los ejercicios de suelo pélvico los los SIP opresivo en tu rutina deportiva

Voz 3 14:11 si además se nota bastante al al hombre él se le nota bastante sobre todo en la zona de la barriguita famosa barriguita cervecera pues se nota bastante

Voz 4 14:21 tú selecciones como va muy bien

Voz 9 14:24 como siempre lo diré casando con ella se matinal

Voz 0401 14:31 Normaa te lo todo preguntar tu vida sexual ha mejorado como si expresivos

Voz 9 14:36 pues es que nunca para que vamos a pues la verdad es que va muy bien mi vida

Voz 7 14:44 exacto no sé si ha mejorado o no con los hipocresías pero me imagino que que claro todo al final sacaban claro a mí lo que me gustaría también decir es que que claro yo que he hecho deporte de toda la vida claro ex bailarina tú dejas del vale precisamente el baile porque tuve una lesión y una lesión muy fuerte en los tibiales in

Voz 4 15:03 y lo pasé fatal porque

Voz 7 15:06 que bueno a ver yo quería estudiar dramáticos un poco la excusa para para hacer lo que realmente quería pero pero bueno yo tengo un tope hay de hecho hay posturas que me cuesta mucho hacer y que que se que bueno pues no las puedo hacer y no pasa nada vamos peor pero pero bueno notas cómo vas mejorando pero sobre todo el el todo lo que sea practicar algún deporte siempre tiene que ser controlado por alguien

Voz 3 15:30 eh

Voz 7 15:31 sí porque al final lo sabe lo que decía antes la doctora que te puedes frustrar es porque a lo mejor la pones en tu casa sino respiras bien sin hacer exactamente porque a esta señora no te en un segundo

Voz 9 15:42 de ahí cuando durante la primera la primera

Voz 5 15:49 Glazer y tenemos la de iniciación vale que la primera clase es la que te enseño a respirar a obtener la la postura lo que es una hipocresía hubo una clase sencilla esa es una hora luego no normalmente cuarenta minutos media hora una persona que sepas enseguida sea tú imagínate el beneficio que sería con una persona lo hiciera todos los días media hora has horas que a mí que me da clase yo

Voz 7 16:12 qué hago yo cuanto aguanto aquí lo hizo trampa

Voz 9 16:15 a dando cuenta que estaba haciendo otra

Voz 5 16:17 el disco que liarla de jueces las que te corrigió luego me di cuenta que perdonado sea digo aguanta mucha aguanta aguanta que

Voz 7 16:24 estaba haciendo y por eso que es que no sirve de nada si no lo haces bien Santo es al final no no vas a tener los mercadillos que quieres tener

Voz 0401 16:32 doctora nos aconseja que incorpore hemos entonces ejercicios de suelo pélvico nuestra

Voz 2 16:36 Lotina deportiva mejor lo aconsejo los aconseja

Voz 7 16:41 pues doctora Cristina redondo redondo ginecóloga de la Fundación Jiménez Díaz Norma Ruiz pedazo de ahí encantadora que ha venido aquí incluso a hablar de su vida privada

Voz 8 16:53 Alberto de oro un lujazo que me haya descontado tu vida sentimental incluso y Celia Díaz

Voz 6 17:00 muchísimas gracias porqué por dedicarte a algo