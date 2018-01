¿Deberíamos vacunar también a los niños del virus del papiloma?

Voz 1 00:00 no

Voz 2 00:11 fíjate el otro día en Twitter leí una frase de Mauricio Stewart que me llamó especialmente la atención decía que recordemos que el virus del papiloma humano VPH no se les cae a las chicas de un sexto piso mientras pasean por la calle las contagian los chicos buena razón para vacunar los este es un tema que que a mí me gusta especialmente eso

Voz 0542 00:33 tema que ya hemos tratado además en en otras ocasiones ir suele pasar que está dirigido a las mujeres por eso sí que nos está escuchando duda sobre si quedarse a escuchar en esta entrevista o no que tenga en cuenta que se trata en primer lugar de la enfermedad de transmisión sexual más frecuente en España no sólo eso el ochenta por ciento aproximadamente de las personas sexualmente activas se infectan con algún no de sus tipos virales a lo largo de su vida y eso nos incluye a todos a ellos se a ellas a ellos y ellas pero es verdad que la vacunación la cartilla de vacunación de España establece que las niñas adolescentes pueden recibir esa vacuna pero no no así los niños exacto hace un año precisamente abordamos este tema con la ayuda del doctor Francesc Xavier Bosch que es doctor Honoris causa pensante por haber contribuido a identificar el virus del papiloma como el causante del cáncer de cuello de útero es además responsable del Programa de Investigación en Epidemiología del Cáncer del Instituto Catalán de Oncología está al teléfono esta noche buenas noches doctor

Voz 3 01:39 hola buenas noches

Voz 0542 01:41 hemos explicado bien el virus del papiloma humano lo contagia

Voz 4 01:44 en los chicos

Voz 3 01:47 bueno esto es una infección de transmisión sexual circular entre las parejas durante las relaciones sexuales por lo tanto afecta a las relaciones entre hombres y mujeres entre mujeres de entre siguiente varones entre si era de la cualquiera de estas relaciones puede generar

Voz 4 02:07 y es una infección no no es un contagio hemos dicho los que lo contagiaba a los chicos que realmente es lo que ocurre es que lo infecta no

Voz 3 02:17 que se trasmite a través del contacto cutáneo del contacto de la piel como cosa y esto afecta generalmente a los dos sexos

Voz 4 02:27 de qué forma se puede evitar esta infección

Voz 3 02:31 pues sí en principio pensábamos que los preservativos podrían ser de ayuda de hecho una tienen una cierta capacidad preventiva pero poca tienen una capacidad limitada porque durante todas las relaciones sexuales el preservativo protege todos los epitelios

Voz 4 02:52 es decir cuando una persona infectada

Voz 3 02:55 infectada en la vulva está infectado en la vagina está infectada en el canal anal y por lo tanto las posibilidades de de contaminación son muy altas

Voz 4 03:05 es decir a veces creemos que que las infecciones de transmisión sexual solamente se pueden transmitir vía semen no había sangre pero en este caso me está hablando usted de cualquier zona

Voz 3 03:18 la diferencia con respecto por ejemplo a oxida que sí que se transmite a través del en el plazo de los fluidos sexuales de la acumulación en este caso es una es una contaminación de piel a piel de pie a la mucosa por lo tanto ni tan solo hace falta una relación sexual compenetración completa para poder a los dos miembros de la pareja

Voz 4 03:45 porque si solamente cree usted que se ha puesto el foco en las mujeres

Voz 3 03:52 bueno en cuando empezó la campaña de vacunación pública en el dos mil seis dos mil siete a el eje central de la información estaba Ana cáncer de cuello uterino y el cáncer de cuello específico de las mujeres y por lo tanto toda la atención se centró en proteger a las

Voz 4 04:12 Perú el perdone disculpe

Voz 3 04:15 no digo que en aquel momento la vacuna también era muy cara los programas decidieron optaron por una alternativa que era concentrar los esfuerzos en la vacunación sistemática de las niñas jóvenes

Voz 4 04:27 pero en el caso de los chicos el virus del papiloma humano está también relacionado con algún tipo de cáncer

Voz 3 04:33 claro esto es lo que hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo que los varones a la par que pueden transmitir la infección en ocasiones son también receptores de tumores provocados por el mismo tipo de virus que causa cáncer en las mujeres y esto afecta al cáncer anal muy frecuente entre los varones homosexuales al cáncer de pene ir lo que estamos asistiendo en los últimos años es toda una a una pequeña epidemia de tumores Europa injertos probablemente asociados a la práctica del sexo oral a las infecciones de la oro Forlán eje con estos tipos broma

Voz 4 05:12 podemos saber si un nombre es portador del virus una mujer me consta que cuando vamos a una revisión ginecológica nuestra hay pedimos una citología si pedimos que nos hagan las pruebas del virus de papiloma humano que yo sepa a menos a mí me las han hecho vía Seguridad Social en el caso de los hombres podemos saber su nombre es portador del virus

Voz 3 05:35 poder sí que podemos pero la práctica no está generalizada en primer lugar porque la mayor parte de estas infecciones son silente en es la persona no es consciente de que está infectada no tienen una lesión visible que pueda identificar ni tiene ningún síntoma que por lo tanto no acude al médico los varones no tienen estas visitas ginecológicas regulares que tienen las mujeres entonces eventualmente podrían hacerse técnicas de detección viral pero por el momento se están utilizando solamente en programas de investigación en centros muy especializada

Voz 4 06:13 ahí sí me dice que no hay ningún síntoma físico

Voz 3 06:16 sí

Voz 4 06:17 y y cómo podemos hacer para la implicación de los hombres también en en en esta preocupación por el virus del papiloma humano porque es verdad que sean nosotras automáticamente se nos hace la prueba o no estos ginecólogos deciden hacernos la podremos saberlo pero los hombres al no saberlo hasta que no tengan uno de esos cánceres que nos ha descrito que hace cualquier hombre que tenga dudas sobre si lo tiene

Voz 3 06:43 es exactamente no puedo decir lo mismo

Voz 4 06:47 cierto que no se puede acudir no así como con la tranquilidad que ha tirado nuestro tras excepto

Voz 3 06:52 excepto en el caso de las verrugas genitales de estos son muchos los que unos tipos de papiloma que no causan cáncer que causan verrugas genitales pero estas sí que son visibles son sintomática la entonces la persona se da cuenta de que normalmente busca como tratamiento para la verla

Voz 4 07:12 doctor gala evidencia que tenemos ahora esa relación entre el virus determinados tipos de cáncer como

Voz 5 07:19 eh

Voz 0542 07:21 de faringe gol de Ana

Voz 5 07:24 qué hay que hacer para que

Voz 0542 07:26 un niño también pueda acceder a la a la vacuna del virus del papiloma en esa

Voz 4 07:31 baño

Voz 3 07:33 pues ciertamente este es el siguiente paso ahora existen ya en trece países en el mundo la vacunación se ha extendido a los niños del mismo modo que las niña de hecho la vacunación está muy bien aceptada no hay efectos secundarios las madres los padres aceptan la vacunación con toda normalidad probablemente esto vaya a ocurrir también en Europa donde por ejemplo en Austria ya está reconocido funcionan a probablemente en paralelo a la

Voz 4 08:09 claro porque ya con ya no está tan cara pregunto doctor

Voz 3 08:16 en la práctica privada si usted a la farmacia probablemente en contra de la también todavía los precios muy altos pero los programas públicos que negocian grandes partidas de vacunación como en todas las circunstancias y con todos los medicamentos tienen precios mejoras

Voz 4 08:36 usted favorecería o pediría o o cree que deberíamos plantearnos o la posibilidad como ciudadanos de reclamar esta vacuna

Voz 3 08:48 bueno yo ya no estoy abogando por reclamar nada visto Cristo lo que está cayendo

Voz 4 08:56 pero le gustaría usted que el Gobierno se plantea ese siquiera vacunar también a los niños a aplaudir y a esta decisión

Voz 3 09:03 sí sin ninguna duda de hecho la Sociedad Española de Pediatría en los últimos semanas ha aprobado un documento de consenso en el cuadro a recomienda y anima a los servicios públicos a considerar la vacunación masculina yo creo que es algo que va a ocurrir en los próximo

Voz 4 09:21 este año es que estamos hablando de algo que en corríjame si me equivoco doctor es la segunda causa de cáncer después del tabaco le estamos dando la importancia que tiene al virus del papiloma humano

Voz 3 09:34 sí de hecho lo interesante de este fenómeno es que a pesar de que conocemos bastante bien lo que son los el origen de los tumores las causas ambientales que en pocas ocasiones tenemos un círculo también cerrado porque se trata de un virus Podemos estudiarlo con mucho detalle tenemos vacunas preventivas de una extraordinaria eficacia por lo tanto de fíjese usted que incluso en el tema del del tabaco hace más de setenta años que sabemos que es la causa principal de El cáncer de pulmón y otros tumores y a pesar de llevar setenta años habiéndolo todavía tenemos un veinticinco por ciento de la población española que son fumador sea que conocer las causas Isabel cómo prevenir la enfermedad no se traduce automáticamente en una disminución del riesgo aquel día en el que hay que hacer un esfuerzo gigantesco para que la gente deje de fumar en este caso se trata de una vacuna que esta relativamente más sencillo de promover y de aplicar porque son luego tres inyecciones que se administran en un momento de la vida probablemente hayamos protegido a esta persona para todo el resto de su vida

Voz 4 10:51 que se dice pronto una vacuna antes de tener relaciones sexuales es lo que me está diciendo no para que esa persona sea niño sea niña no este este ya con una prevención hacía muchos tipos de cánceres

Voz 3 11:06 exactamente exactamente esto es independientemente del tipo de vida que esta persona elevar en el futuro que le que por ejemplo en Inglaterra están recomendando la vacunación específica a grupos de los varones homosexuales que son la son las que no quedarían protegidos por una campaña de vacunación estrictamente criminal a las mujeres pero claro cuando estamos hablando de niños pequeños pues uno no sabe quién va a ser finalmente que prácticas sexuales va a tener un niño cuando estamos hablando de de once años doce años trece años por lo tanto la idea que se está imponiendo es la de la vacunación generalizada tal como ha ocurrido con prácticamente todas las demás vacunas que existe

Voz 4 11:55 pues ácido un verdadero placer hablar hablar con usted doctor Francesc Xavier Bosch porque el virus del papiloma humano no nos preocupa en Contigo Dentro porque sabemos que es la enfermedad transmisión sexual más extendida Illes estamos dispuesta si encantadas de que nos haya acompañado y nos haya enseñado mucho más sobornar algunas si el virus del papiloma humano muchas gracias doctor por estar compuesto