"En la cama nos cuestionamos casi siempre y nos machacamos algunas veces"

Voz 2 00:12 pues Celia es la hacerlo pero hoy voy a hacer así un poco de autobombo

Voz 3 00:17 qué bien porque con esto de que nunca quieres contar nada

Voz 2 00:20 claro por eso digo que voy a hacer una excepción venga porque hace unas semanas en el podcast en Mañana empiezo hablamos de no machacarse en general de sacarse viendo a uno mismo anomalía Karsay cuando con los errores con lo que hacemos y pensé qué pasa cuando nos marchamos en la cama comiéndonos machacados por cómo lo hemos hecho porque no lo hemos hecho lo suficientemente bien se se perfeccionismo

Voz 3 00:44 lo llevamos hay de veces que lo hemos hecho en mayor o menor medida porque no conozco a nadie que no haya pasado por eso lo he dicho esto que hecho está vieron en fin sin Sisi las las cuestiones sexuales también entran dentro de ese machaca

Voz 2 01:02 continuo por eso por eso está hoy con nosotras Isabel Serrano que es directora del centro en positivo si psicólogo sexólogo espera de pareja

Voz 3 01:12 buenas noches buenas noches hice Belle hasta qué punto nos atacamos sobre cómo lo hemos hecho en la cama o Si somos lo suficientemente buenos en el terreno sexual pues Nos cuestionamos casi siempre Nos machacados algunas veces pero cuestionar los a pregunta de ese después de lo que sea que cae qué tal lo he hecho oye te ha gustado está en boca de todos no crees entonces no no solemos cuestionar bastante en la cama también van pauta

Voz 4 01:44 aquel que de personalidad del que no se cuestionan para nada pues no se va a cuestionar porque considera que

Voz 3 01:49 por supuesto lo hace todo perfectamente y es un campo

Voz 4 01:52 bueno una campeona

Voz 2 01:53 pero en general digamos hablando de personas normal

Voz 3 01:56 el ex o o relativamente poco tóxicas pues casi todo el mundo se va a plantear si con quién nos comparamos tenemos algún referente y aspiramos a ser otras personas cuáles son nuestras referencias verdaderamente si tenemos referentes sobretodo

Voz 4 02:12 empezamos la relación e cuando empezamos las relaciones con alguien lo tenemos relaciones sexuales con alguien nuevo sí que tenemos un poco la referencia porque y en en este caso pues me hay personas que sus referencias son sus modelos que siguen esta mañana estaba yo trabajando con una persona que que su referencia sin embargo es una es una onda sigo el pues no esta persona tiene unas referencias que son los chicos un chico los chicos son los chicos del porno las chicas son las chicas del porno tantos le ha hecho una faena a nivel psicológico porque porque él se referencia con esos chicos impresionantes que hacen cosas impresionantes en por lo tanto él nunca está de altura por lo tanto no puede tener sexo

Voz 2 02:53 se machaca por qué no se ve como ellos

Voz 4 02:56 exactamente se machaca porque él no va a estar a la altura de ejecutar eléctricos es mucho de ejecutar no va a poder realizar las proezas y la solución las situaciones que que que pueden hacerlos del pues no ir a chicas la chica no está ninguna a la altura

Voz 2 03:11 por qué una tiene destilado hasta el final

Voz 4 03:15 es claro él él piensa mirar las chicas como diciendo si son más o menos asimilables alguien con quién es que no tiene con lo cual no se ve capaz y la chicas nunca está a la altura conclusión no tienen sexo

Voz 3 03:27 se habla también mucho del concepto del auto compasión ni un pero tiene

Voz 4 03:33 que eso tiene que ver pena al auto compasión

Voz 5 03:35 con sentir pena sobre uno mismo o por qué tiramos tanto hacia el auto compasión porque

Voz 6 03:42 cuánta gente siempre al final termina

Voz 3 03:45 pues eso diciendo hay pobrecito de mí

Voz 4 03:48 claro la compasión es un concepto que no tiene nada que ver ni con la pena ni con el pobre de mí ni con el dar lástima para nada es un concepto que la psicología o occidental toma ahora de la psicología oriental que siempre lo ha utilizado no la compasión significa el auto compasión significa tratarse a uno mismo o uno mismo como un ser al que verdaderamente amas sea sitio verdad piensas en un amigo alguien que tienes enfrente en ese momento tú cómo te la tasas a personas insisto si es buena persona sino vamos a porque no en esas referencias no vale para la pero si es buena persona como le hablas con lo tienen problema como le animan a que tenga algo como le les dices que le dices disfruta del sexo está te gusto en la cama

Voz 2 04:30 se tiende a a hacer

Voz 4 04:33 cariñoso amable con esa persona en la compasión tiene que ver con eso me literato de forma amable y sin embargo hemos sido capaces

Voz 3 04:40 de llevarlo al terreno oscuro compasión en el sentido de lo hemos convertido como que pobrecito de mi que es todo lo que me pasa a mí es que aquí tengo que nadie entiende cómo cómo

Voz 4 04:55 o sea tenga que connota harinas religiosas esos aspectos religiosos que que que no coge la la psicología oriental y con la psicología nuestra entonces es verdad que antes era el espíritu de sacrificio pero el que más sufre es el que más posibilidades tiene de llegar al gran Paraíso o El paraíso o qué a uno con sus creencias muy respetables pero hemos cogido a un poco esto de esa a través del sufrimiento fíjate tú en la cama la cama es lo que hay que potenciar es placer disfruta divierte ya veremos lo que pasa después se hable contigo misma deja que tu cuerpo pase un buen rato deja que tu cuerpo disfruto de estar con otra persona entonces eso es compasión hacia lo mismo a no me voy a exigir ser un atleta en esa de la gran chica del porno León chico del porno así no voy a permitir que el sexo sea para lo que sirve para estar bien para el placer

Voz 3 05:46 en qué medida depende nuestra felicidad de lo exigentes que somos con nosotros mismos mucha

Voz 4 05:52 hay muchísima medida si el baremo que tenemos es en función de tengo que ser perfecto sabes lo si los ingleses tienen un dicho que dicen mejor hecho que perfecto

Voz 2 06:04 muy buen dicho muy buen dicho pragmatismo

Voz 4 06:08 el perfeccionista prefiere antes que hacerlo mal hecho o sea no perfecto no lo hago vuelvo en la temática que nos ocupa pues mejor tener una relación que puede esperar a que llegue la perfección como este paciente que te digo entonces en general el perfeccionismo nos condiciona mucho la vida porque nos hace vivir en la realidad en una especie de Matrix donde las cosas son perfectas de no exigimos un montón de llamamos personalidades noventa y nueve que le falta siempre una parecían entonces es personas que se van a fijar en en esto que no me funciona en esto que hago mal o que lo hace mal porque normalmente muchas veces el perfeccionismo propio lo proyectamos el otra persona estamos pidiendo que haga cosas cosas que hasta qué punto ese perfeccionismo no puede provocar bloqueos en la cama esos bloqueos que luego recuerdo vamos se traducen en ausencia de orgasmos ausencia de placer pero como te decía antes pero el dicho mejor hecho que perfecto en este caso prima el mejor perfecto que he hecho y por lo tanto el condicionamiento de hoy no estoy suficientemente bien de pillada bueno lo sabes pero puedes jugar de manera erótica con algo que tape un poco el cuerpo fue con este factor no el perfección es tan absoluto y además va a exigir al otro que yo tengo un perfeccionista con su mujer en la consulta en una terapia mucho mejor este chico le dice a su mujer oye tienes que al gimnasio por favor ve al gimnasio es una forma es una forma muy directa de decirle que Il necesito tener aquella esté absolutamente en plena forma para poderse permitir tener un sexo como a él le gusta es un espejo

Voz 3 07:40 él él se siente bien porque ella está bien entonces trabajaron y él se machaca en el gimnasio y es y tiene un físico espectacular si si os aquel que el perfeccionismo lo lleva hasta límites insospechados si se estrena

Voz 4 07:54 machacar de hecho la la vida la llevado por vías muy complicadas porque el trabajo que le han dado que es un trabajo de chico perfeccionista es un perfecto ejecutivo si se le ha llevado a que no podía gimnasio realmente lo está pasando mal SAS está muchísimo a veces la realidad le pone a cada uno a su sitio a veces no siempre así escucho no me acordaba de una frase que yo escucho

Voz 5 08:14 lo que hay a mi alrededor la escucho muy frecuentemente cuando yo le pregunto a una persona que te preocupa por qué te preocupas por qué te preocupa siempre me dice

Voz 7 08:24 no me preocupo me ocupo

Voz 4 08:27 esa sería la actitud el el no preocuparse sino ocuparse cierto aire por anticipado en general no nos va a llevar a estar mucho mejor de hecho Dios bromeó con eso con mis pacientes le digo oye tú que quieres tan de preocuparte quieres baja ahora mismo al banco Ipad Gale el los los intereses por si acaso un día claro es un préstamo como mi frase referencia para ver que esa conducta no es funciona entonces te ocupas es decir dedica sencillamente a hacer las las acciones funcionales aquello que funciona para llevar a dónde quieres pero además no basta sólo con ocupase mientras te ocupas Ademar ten cuidado de ti mismo ten compasión contigo mismo cuida te habla te bien has un proceso afectuoso para llegar donde quieres sea me ocupa pues bien también cuidando a mí

Voz 3 09:21 se olvidan de de sí mismos

Voz 4 09:24 esto es entre no podemos aprender a no machacar no obstante sí sí absolutamente incluso en el terreno sexual sí que mi

Voz 3 09:34 bueno cómo se hace esto como sea

Voz 4 09:36 pues mira imagínate cómo primero tengan sexual imagínate que tu tienes enfrente a una persona que verdaderamente ama sentado en una silla piensa como le hablas Ana son la que verdaderamente aprecias no después puente optimismo frente mentalmente en esa silla ve ahora cómo te vas a hablar y empieza a dirigirte el mismo tipo de palabras acto seguido convierte el esto es con tu compañero en lugar de ser tu gran

Voz 2 09:59 enemigo empieza a ponerte frente a un espejo a mirarte

Voz 4 10:05 a valorar primero las partes de tu cuerpo que tanto gustan pues jugar mientras estás en el espejos a mirar coquetear Tey coquetear contigo quiero decir y en ese momento fíjate en aquello que sí funciona en aquellos que te gusta muchísimo descuidas que hay un montón de cosas que te gustan montón si es perfeccionista lo primero que Irak es a ver lo que no funciona les dirige te aquella parte del cuerpo que funciona las actas partes de dices gracias por estar ahí vamos a intentar mejorarlo y lo siguiente es toca T B acariciar tout siente placer saborea tu propio cuerpo SATE gusto contigo mismo cuando tú aprendes a hacer esto contigo mismo ya lo llevas a la relación con otro claro ideas a valorar que valoro en la otra persona porque es muy perfeccionista puede hacer lo mismo con su pareja vamos a empezar valorar esa persona que es lo que te gusta de de ella que es lo que yo te digo que tengo mucho por ejemplo joven que le pasa lo mismo ya no es el canon de belleza belleza por cierto la chica entonces no es el canon de belleza entonces no no podía tener relaciones lo vería como tengo que ejecutar esa nación porque estoy en pareja no y entonces empezamos a ver todas las partes del cuerpo de la chica que le gustaban descubrió que era un montón eso le alivió muchísimo porque estaba completamente entrenado en Vera aquello de ella que no funcionaba entonces entrena perfectamente cambiando el sesgo yendo hacia el noventa y nueve que funciona siga elegiste dijiste es porque hay un noventa y nueve

Voz 3 11:30 hasta qué punto nos condicionan las críticas de nuestros compañeros de cama a ver si tienes una autoestima a prueba

Voz 4 11:38 la de bomba serás capaz de pasar por encima pero que venga Dios y lo vea cuanta gente tiene la autoestima a prueba de bomba claro yo no he dicho jodida la llevó entonces como la autoestima a prueba de bomba no se les supone a casi nadie porque somos humanos y tenemos imperfecciones y Méndez estamos aquí estamos evolucionando lo que el compañero nos dice Nos Nos suele aceptar bastante porque estamos muy vulnerables a las chicas normalmente por unas cosas y lo chicos por la ejecución porque ha sido lo han hecho bien sean dado satisfacción entonces claro a veces hay que decir cosas porque hay y cómo se dicen esas cosas dicen desde el afecto sí dicen desde prefiero dicen no desde es que tú haces esto así o es que tú es que esto no me va sino desde mira yo es que siempre en positivo le dices la verdad es que prefiero que que me toques aquí o que prefiero darnos una ducha antes pues es un tema de corporal que no lo contamos también no me gusta muchísimo más de esta otra manera siempre intentando hacerlo al otro cómplice de lo que tú aquí te gusta no diciendo mira no sabes absolutamente hacer lo que me gusta no no llevarlo al otro no es una crítica sino es que parece parece una tontería pero ese matiz de

Voz 3 12:53 que en lugar de destacarlo malo positividad darle decir lo bueno que quieres cambia completamente la acción me lo que sea pues Isabel Serrano ha sido un placer intentar salvarlo no

Voz 4 13:06 por lo menos por lo menos lo nuestro ya veremos ya veremos lo demás

Voz 3 13:10 disfruta mucho de extranjería mente

Voz 4 13:12 Gemma gracias lo mismo para ti para todos