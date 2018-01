“Cada año más personas revenden sus regalos de Navidad”

Voz 1 00:00 economía de bolsillo economía

Voz 3 00:05 sí es buenos días hola buenos días Brand Manager de Cascón con Werther

Voz 4 00:08 eh realmente ahora aumentan mucho las ventas mucha gente va con cosas nuevas que le han regalado para sacar un dinerillo

Voz 3 00:16 sí sí siempre si al final no siempre se acierta no todo el mundo tiene noción de devolverlo de cambiarlo por otra cosa

Voz 5 00:27 hay que es lo que más llevan Rosa pues

Voz 3 00:30 lo que más trae los ellas al final tecnología joyería consolas de videojuegos temas de informática

Voz 5 00:38 bueno y cuanto saca la gente más o menos porque claro en la operación vosotros que os dedicáis a la compra venta de productos segunda mano algo Stanic que llevar como es lógico

Voz 6 00:46 hombre claro por eso digo que

Voz 4 00:51 tanto le queda si vende es algo que te regala valía cien más o menos por hacernos una idea

Voz 3 00:56 es que va a depender de lo que traiga telefonía tiene muy poquito margen por ejemplo otros artículos tienen más entonces puede sacarle pues entre pues entre un treinta y un ochenta en función de lo que en función de lo que traiga la demanda que tenga lo que trague la cantidad que nosotros tengamos desde mismo pronto

Voz 4 01:13 a más más mujeres más hombres como como está la cosa más gente joven

Voz 3 01:18 pues depende del sitio en en tiendas físicas más hombres que mujeres y de uno treinta y cinco de dieciocho a treinta y cinco años en Lies e iguala todo muchísimo

Voz 4 01:29 ahí se iguala Yaya ya oye ya hay diferencia no sé si lo habéis analizado no te pregunto vosotros que estéis en muchos países entre nuestro país y otros países lo es algo que aquí todavía no está muy enraizado pero sí en otros sitios o al revés

Voz 3 01:44 pues en otros sitios está más enraizado que en España que en Inglaterra muchísimo en Estados Unidos muy normal norte Europa también pero bueno nosotros llevamos ahí trabajando desde el noventa y seis ir al principio no lo conocía casi nadie ahora ya todo el mundo más o menos se puede plantear la segunda mano como una opción más ahora de compra algo

Voz 4 02:02 ya ya ya hay gente que supongo que era un poco compungida no le dará cosa

Voz 6 02:05 lo bueno de todo algunos sí y otro no

Voz 3 02:09 no porque han visto otro modelo superior de lo que te están vendiendo y eso es lo que quieren es el máximo posible para comprarse el otro

Voz 5 02:15 muy bien Rosa Reyes décadas con verte muchas gracias

Voz 4 02:34 a punto com pasión en vivo buena la enseguida hablamos de Si esto está bien no está mal como un experto en protocolos y todas estas cosas pero antes

Voz 8 02:43 Jorge García ha bajado a la calle y ha hablado con

Voz 4 02:45 algunos usuarios para preguntarles qué opinan de este tema

Voz 9 02:51 Boya ya parte cuando ya aporta

Voz 2 02:54 el

Voz 10 02:58 venga venga si así que le ponemos a regalo que me queda grande

Voz 11 03:04 han regalado la mítica colonia superó a mi cuñada uno uno nada no me gusta vamos a hacer con ella y unos beneficios si alguno se este juego lo sí que creo que era una un bolso o una bolsa visto así una bolsa de deporte pues que tengo como quinientos así que el gimnasio necesito tanto estoy saturada y que que es mujer se en pijama

Voz 2 03:33 que es muy caliente

Voz 11 03:36 que tú no más es muy gordo entonces quedó uno más fresquito a ver si me va escuchan mi cuñada me va a matar pero no me gustara hago o no pero tienes pensado que va se lo voy a decir Vergüenza no porque al final se pregunta algo me lo pongo justo el día que no me molesta yo solucionado secreto hombre veintidós euros creo que eran veintidós veintitrés euros si salió bien la dosis y a ti no te gusta que dices

Voz 12 04:08 a ver es que cuando me regalan yo sé que la gente pues me ha dedicado tiempo y dinero entonces me parece feo hacerle ese ese tipo de rechazo al regalo sí lo sabe

Voz 11 04:20 lo sabe pues nada que fenomenal que siempre me gusta pues que lo devuelva hay que yo tengo mi gusto ella el suyo Haditha muy estaba la bolsa con otro siempre había diciéndome que yo no creo que muy bien pero bueno cada uno como no lo sabe Ojos que no ven corazón que no de la Stein claro exacto esto no

Voz 10 04:41 no pero no hay ningún problema ya cuando ellos me hacen los regalos me dices te lo haya tique regalo por su no te queda bien lo puedes cambiar

Voz 13 04:52 Carlos Redondo la muy buenas hola buenos días

Voz 4 04:55 experto en protocolo y editor de la web pronto

Voz 8 04:58 solo punto hereje la verdad la verdad y nada más que la verdad ha reprendido al modo en lo que llevamos de de enero

Voz 5 05:06 no que sean regalos no que te parece vino te parece mal

Voz 14 05:10 a mí personalmente depende qué regalos que como digo yo más que un regalo es una venganza entonces también hay que saber si el regalo es por ejemplo aislada embalado mucho de talla dentro de un hombre normal que te quedes un regalo que no te queda bien otra cosa es que sea un regado que a lo mejor no sea útil o que al revés sea Conesa utilidad entre comillas como hacemos a veces Dallas mano la luna abatido hizo un regalo entre comillas envenenado

Voz 4 05:34 los llegue al distinguirá entre cambiar algo porque no nos gusta no nos encaja revenderlos no por sacar dinero venderlo que es que es otra cosa no sea no me quedo con nada el regalo sólo me quedo con una parte del dinero porque iría perder una operación

Voz 14 05:47 bueno es exactamente una cosa es cambiarlo incluso aunque no sea para algo le talla cambiar algo que no te gusta un por otro modelo está anglo que dices tú sacar un dinerillo porque es un detalle como el que dijéramos de bastante feo porque además si nos fijamos a él también ahí en lo que habéis entrevistado la gente no le gusta que lo hicieran pensar que tampoco en un poco más de empatía con la gente esta tiene te gusta que lo hagan no lo hagas tú tampoco

Voz 4 06:13 como experto en protocolo y buenas prácticas que hay que hacer en estos casos algo a la hora de vender sobre todo revender los productos hay que decirlo no hay que decirlo nos hacemos lo longer Si hizo nada como decía alguien no pero esta colonia no me la pongo nunca o me pongo no sé que cuando no me voy a mi cuñada

Voz 14 06:29 yo creo que ahí va un poquitín en el grado de confianza que tenga escolar persona hombre lo mejor es sincero decir mira hasta la verdad no me gustan anda ahí utilizo la mía también hay dice un poco eh que te conocen poco generalmente alguien te conoce sabe qué tipo de Colonia usas qué tipo de camisas de Huesca qué tipo de ejerce pero bueno yo creo que lo mejor es el sincero es decir mira lo he cambiado necesito dinero en un dinerito a tu regalo yo sé que no puede sentar bien o que incluso puede dañar un poquito esta relación familiar de amistad porque sino al modo es la sinceridad empezamos la acción

Voz 4 07:01 que no está muy bien hacerlo pero si se hace por lo menos sinceridad por delante

Voz 6 07:05 yo creo que sí porque además del mundo es muy pequeña

Voz 14 07:08 pero a lo mejor se acaban entrando

Voz 6 07:10 otra cosa que te iba comentas sí

Voz 14 07:13 con ellos lo que yo llamo el regalo buena Boomerang cuidado con regalar algo que tan regalado porque nunca sabes las vueltas que da

Voz 6 07:21 en casa de un amigo como a ti mismo tiempo sí sí

Voz 4 07:25 otra vez en tu mano claro claro que lo use lo guarde si digamos lo utilizo ya no me gasto este regalo se lo doy a otra persona

Voz 6 07:31 exactamente lo voy a Mayol regalos bumerán porque nunca sabes de acá en casa de un amigo en tu propia casa

Voz 4 07:38 a Redondo experto en protocolo editor del agua es protocolo punto RG muchísimas gracias gracias una vez paquetes de pautas de cómo comportarnos en muchas cosas que los consumidores tenemos muchas dudas mucho

Voz 5 07:47 a veces eh gracias Carlos Gonzalo

Voz 16 08:08 además ha

Voz 17 08:14 sí

Voz 18 08:25 eso

Voz 19 08:29 en Madrid