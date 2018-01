100 YARDAS - Sólo quedan cuatro (programa 103)

Voz 2 00:00 sí

Voz 3 00:11 bien ya fútbol americano

Voz 4 00:33 qué tal estáis de Mendoza a cien yardas nueva historia nuevo capítulo ella es Estella es yo sólo os voy a bordo

Voz 1025 00:41 contar que me echaron de la cama estaba viendo el último de los partidos del de Minnesota con Hussein de los botes que pegaba no de alegría precisamente porque prefería que hacen los Change pero pero no tengo palabras señoras y señores

Voz 2 00:57 bienvenidos a las finales de conferencia State

Voz 1025 00:59 ha montado hoy tenemos el equipo habitual el equipo médico habitual al completo está hoy en casa Andrea Andoni hola Andrea qué tal está

Voz 2 01:08 qué tal

Voz 1025 01:10 como a regular pero porque te has llevado algún disgusto de los Campazzo

Voz 5 01:13 no que no que no

Voz 6 01:17 a los líos que me han impedido llegar a Madrid tampoco estoy sí

Voz 1025 01:23 a tope madre mía cómo está mi Andrea donde bueno tenemos en Barcelona Señor Louis Jones el hombre más feliz porque sabes que es muy de Minnesota señor John no

Voz 7 01:31 ahora que la verdad es que el mi segundo equipo y nada ya hace ya cinco seis semanita es en aquel vídeo vaticinaba algo se va acercando ya veremos

Voz 2 01:39 eh ya veremos ya veremos queda camino todavía en San Sebastián y qué tal estás hola hola José Hierro la Luis ya que hablamos de de vaticinar que tiene tiros

Voz 4 01:50 pero no nada

Voz 2 01:54 vas a pillar hola

Voz 5 01:56 David hola Andrea

Voz 2 02:00 déjale que Tengo una pregunta Andrea hace hace dos programas Alice alguien de este programa

Voz 1022 02:06 lo que no es ni crisis ni Javi ni Alfredo ni Kenneth ni Tuni yo vaticinaban que los Philadelphia Eagles habían perdido ya estaban ya eliminados sino llegarían a final de Comercio tú te acuerdas quiénes eran yo yo no me acuerdo bien

Voz 2 02:19 luego voy yo entré yo lo tengo muy bien yo también bienvenido con mi guante yo me he venido con el chico de la embajada Chris hola bienvenido buenas tardes muy profesional

Voz 1025 02:37 mal que lo hagan porque domingo me quedé sin palabras has visto espero pero más o menos los tuyos están ahí donde tienen que estar o no

Voz 8 02:44 ha perdido a alguien por el camino

Voz 9 02:47 mira me siento un poco de tristeza por lo de de de Bris porque yo quise ver ver

Voz 1025 02:53 Tabriz Prodi el gol pero

Voz 8 02:55 estoy muy feliz de los Bike In yo estoy estás contenta si ven

Voz 1025 03:00 para recordarnos a todos en nada tendremos a Manu Marlasca estaremos con Kenneth Garay cómo no con nuestro hombre en México con Alfredo Tammy también con Javi Gómez que le pondrá el punto y final a esto que ha intentado venirse al fin al final los ha visto porque con lo ha dejado grabado ha intentado venirse un pelín arriba con los ex pero le cortaba a cuchillo no ha podido que descansa en paz

Voz 5 03:23 menos mal pues buenos

Voz 2 03:27 no lo sé

Voz 5 03:30 el pintor caemos en el ridículo a verlo

Voz 1025 03:32 Eagles ganaron quince a diez a los Falcon hablamos de este partido sorprendente sobre todo por las defensas los Patriots no tuvieron rival realmente partidos más jo yo creo que la decepción más grande porque yo esperaba que los tags que perdieron catorce a XXXV con los Patriots dieran al menos la cara no digo que les ganaran pero sí o que le dieran la cara

Voz 4 03:53 los Jaguar ojo con los Jaguar

Voz 1025 03:56 treinta y cinco a cuarenta y dos a los skaters en una primera parte que hay que que hay que explicarla eh porque hicieron veintiocho puntos me en la primera parte que decías madre mía pero de este equipo pero bueno hilos seis perdieron en esa jugada increíble a final del partido frente a Minnesota noventa los Buy Kings veintinueve veinticuatro pero el quedan fuera de esta historia cómo va esto muy facil los Patriots a cerraban a jugar contrario Yago Wars hilo siguen se va a jugar contra los Buy Kings idea aquí quién gane señoras y señores es el cuatro en febrero a su votan la matemática que dice que ella no ya dos vaya esto lo que hay

Voz 1022 04:35 ya no hay nada antes de que nos metamos en en los partidos una en particular yo creo que es de justicia decir que hemos vivido uno de los fines de semana de play off divisional es más bonitos más divertidos al al menos que yo recuerde no sé si vosotros

Voz 4 04:50 voy contigo y sobre todo yo recuerdo sobre todo de mucha emoción no que que que es caro bien en los partidos podían ser mejor o peor pero realmente

Voz 2 05:02 Sansón de bueno si el paseo

Voz 1022 05:04 qué que los Patriots lo has duraron un cuarto luego fue un paso los otros tres partidos han sido muy buenos es más

Voz 7 05:12 si no recuerdo mal más que no no no no no acordarme de haber vivido unos play offs de este nivel recuerdo más haber vivido playoffs bastante decepcionantes mucha me viene más a la mente playoff que me han decepcionado esperando un nivel como el vivido que no lo que hemos dicho tanto yo yo mi mayoría recuerdas empleos

Voz 1022 05:34 muy buenos pero es que estos han sido extraordinarios sí

Voz 2 05:37 donde la cama yo estaba en el sofá de pie volverme loco a las dos y media la mañana

Voz 4 05:41 claro yo no yo pegó un brinco me dijeron que me puedes dejarlo

Voz 1025 05:45 mediado donde y entonces

Voz 8 05:47 me me fui con las orejas gachas y me me senté AIN

Voz 1025 05:52 como para no saltar con lo que verás que era el partido era brutal ya yo aluciné con el partido de los Yago

Voz 7 05:58 no sé porque ya sabes que es de de mis

Voz 1025 06:01 cuatro equipos que yo daba como vaticinaba como los grandes equipos llegara algo este año

Voz 2 06:07 los únicos que están pagando me

Voz 1025 06:09 sí afortunadamente muy bien solo Jaguar ya hagan lo que hagan han ido con

Voz 2 06:14 pues claro pero es obra dando

Voz 1025 06:17 en ningún lado ahora también os digo una cosa y os dejo hablar a vosotros hoy Jaguar hacen la primera mitad que hicieron del otro día contra Pittsburgh contra los Patriots el capitán comback este que tiene a qué crees que me está mirando con Cáritas ya opone o se pone en marcha el capitán comback o lo va a tener complicado el tema eh

Voz 5 06:36 sí

Voz 1025 06:37 ha dicho sí que no crisis ha dicho si si ella en hombres

Voz 9 06:40 en por la defensa de no digo más por la defensa Yago

Voz 2 06:44 porque lo de el año pasado de Atlanta si yo es que la defensor ya a David bestial Demme Andrea veloz

Voz 7 06:51 historia es han sorprendido una vez evidentemente bueno ha sorprendido a ver es un equipo de gran nivel y yo creo que ese inicio vamos ni ellos hubieran firmado en sus mejores sueños no es francamente aunque me encantaría ver eh no digo que te encantaría verle ganar sino que aquí pues oye que se lo merezca pero va a ser difícil que que que que pueda sorprender a Bill no habiendo visto lo que son capaces veo difícil que que que

Voz 4 07:20 voy a sorprender favoritos los Patriots pero ojo eh yo quisieron esto no dormí yo aire yo soy pre mi no duermo tranquilo antes del partido eh

Voz 8 07:30 porque porque además le van a pegar que sepas que habré le van a dar porque estos tíos les vimos el otro día contra los Stiller diera una cosa que no te da creías tío el otro día y también el partido anterior cuando claro pega pega muchísimo esta defensa Demme Andrea perdona que te deja

Voz 5 07:48 decía si me permitiesen un apunte un poco un poco tiquismiquis

Voz 0318 07:54 pero es que lleva dos semanas de decirlo siempre se me pasó algo muy

Voz 5 08:01 captan es Joy mal por si el tema nadie vengo con Bakic correcto tienes ahí tiene sólo un pequeño apunte padre osea que es un bien pero ahora como es mayor

Voz 10 08:16 el hombre crecido

Voz 5 08:22 se debe ser sí sí sí

Voz 0318 08:27 oye sólo con

Voz 2 08:30 por curiosidad ha muy bien bueno a ver por dónde crece empezar venga vamos da por los Eagles gay yo me desvía una cosa antes si con lo que para mí para mí

Voz 9 08:38 la todos los partidos eran bueno menos el de los Petro jets eran muy representativo de toda la temporada que era un poco diferente que esperamos inmutó partidos muy muy al límite muy osada me sorprende mucho que no han llegado ninguno ha ofertado

Voz 7 08:55 pues es verdad porque de hecho de hecho salvo la paliza

Voz 1022 08:59 los patrios todos los demás edificios cinco

Voz 7 09:01 no sé si es que por eso te digo Moto2 llegada al final ahí vivos yo yo sé si os parece un poco por las alusiones de Iker

Voz 2 09:08 había todavía ha empezado hoy no no no no bueno sí sí

Voz 5 09:12 ha empezado a cambio no saludito nazi del bueno

Voz 2 09:14 los días ponga CSKA

Voz 5 09:17 por otro lado pues terminado no

Voz 2 09:21 no ha sido la introducción ahora vamos partido a partido claro como

Voz 5 09:28 de hecho Kansas es complicada pero no no pero

Voz 2 09:32 el lo partía respondió recoge un poco en el partido ya estaba la nazi

Voz 1022 09:43 anoche encantado de la vida a ver yo yo un poco

Voz 7 09:46 pues por placer hacer un poco bueno salir aquí al ruedo evidentemente de como deportista está claro no puede nunca dejar a un rival ya la dos sin haber saltado al campo yo que sé si por mí emocional y da o mi manera de ser a veces pues parece que ese sea el mensaje nada más fuera que esto del respeto que yo le tengo siempre aun rival incluso aunque yo y todos los deportistas que Davy en esta mesa aquí en estas diferentes mesas creo que todos hemos representado al deporte de alguna manera ya hemos tenido por nuestros adentros a veces aquella seguridad que adecuada con aquel puedes y con aquel no te lo lo ha respetado siempre y a veces está sorprendido no te ha ganado que tu pensabas que si o no vale fuera de eso máximo respeto siempre aunque a veces no lo pueda trasladar parece que no lo traslade pero sinceramente sí a mí me voy en la poner tal como habían ido las historias de los Eagles en sus dos o tres últimos partidos después de la adhesión de webs como estaba tanto esa gran defensa que habían demostrado como ese ataque liderado por webs que parecía que incluso afectó a al rendimiento de la defensa no la baja de webs no porque en los que si sino recuerdo mal fueron sus no partido siguiente de de de de de no estar a asiente partido ya hubo una una bajada de nivel en tanto en defensa como en ataque sea mío y me lo volvéis a preguntar e claro a toro pasado tendré que decir pues esto me voy a la cueva o no pero si me lo voy a preguntar yo volvería a hacer el mismo criterio yo te digo

Voz 2 11:25 yo te y a unos Atlanta Falcon Villa

Voz 7 11:27 esta Fanconi lanza dijimos pero tanto en ataque con como en defensa

Voz 1025 11:31 yo yo te digo mal sólo por fastidiar a Iker

Voz 2 11:34 un milagro si además un milagro de nadie

Voz 7 11:38 el macho claro ahora tengo que hacer están Feli medio retractación

Voz 2 11:43 yo no yo vendo como se semi media y el otro bueno claro

Voz 10 11:49 pero vamos a ver las cosas

Voz 2 11:51 no quiere perder el partido y queríamos perderlo ganaron sí milagro y Händel la milagro milagro

Voz 7 12:04 lo que pasa

Voz 2 12:07 no

Voz 1022 12:09 las podrían haber perdido el partido incluso habiendo perdido tal y como jugaron os habría hecho retractado igual

Voz 2 12:18 qué el hombre en defensa pero especialmente la defensa la defensa aguantó todo todo lo que sea que no se notó desde el principio que estaba herida orgullo porque como hicisteis vosotros mochila

Voz 1022 12:32 más gente les había menospreciado

Voz 2 12:35 en este caso en Estados Unidos no llaman favorito verdad

Voz 9 12:39 encima estaban hablando todos en el frigo de falta de respeto respecto a respetarnos entonces yo creo que iban súper motivados

Voz 1022 12:47 extremo que quiere que motivación quién es más que ha sido el Gobierno te están faltando al respeto y la defensa estuvo sensacional pero Nick Falls muy bien protegido por una línea de ataque extraordinaria hizo un partido muy aseado hizo un partido bueno

Voz 7 13:02 por el inteligentes fueron inteligentes subieron de sus limitaciones Ile adaptaron Game

Voz 1022 13:08 al revés no Coll no

Voz 0318 13:10 luego tampoco fue

Voz 11 13:13 el de desfiguración ahí

Voz 5 13:15 ah sí

Voz 1022 13:18 serio si hablas claro

Voz 5 13:20 ha sido ha sido protagonista que luego

Voz 11 13:24 es un protagonista no el protagonista claro yo no creo que en el caso

Voz 0318 13:30 eso es cuando los Yanguas te digo vale

Voz 11 13:32 por qué por qué aporta es la poca responsable

Voz 0318 13:37 ya Mortensen a USA

Voz 11 13:40 ha estado con un juego bastante conservador pero Fons

Voz 5 13:44 no no quiso en ningún mundo

Voz 1022 13:48 yo lo que yo creo es en el ataque que hicieron fue vamos a decir no con protegiendo a buscar esa exactamente estoy buscando pases cortos apoyándose mucho en la carrera estuvo sensacional pero pero Falls a Falls no hay que ponerle una pega sabe no

Voz 7 14:05 pero yo vuelvo a decir ahora evidentemente yo creo que estamos haciendo el análisis yo es lo que yo digo siempre me tengo que decir o alguna cosa lo hago en el siguiente escenario con los nuevos datos pero yo vuelvo a decir Si yo tengo los datos de los tres o cuatro últimos partidos de los Eagles versus versus los tés cuarto último partidos de Atlanta yo sinceramente haría este mismo este mismo criterio que podría pensar que la defensa saldría ir con ese orgullo herido o que podían hacer un un un un un juego adaptado Palafolls bueno podía estar en las expectativas en en en las especulaciones pero visto lo visto yo vuelvo a reafirmar me qué hubiera hecho el mismo criterio ahora lo evalúe lo visto digo felicidades lo merecieron supieron adaptar su juego a a las limitaciones entre comillas eh hablando limitaciones estoy hablando a un nivel cárceles

Voz 1022 15:00 limitaciones creo que aprovecharon bien sus virtudes

Voz 7 15:03 ah bien me gusta más correcto te lo compro aprovecharon supieron aprovechar las virtudes que le se ha dejado ver estos tres o cuatro últimos partidos donde no supieron o nos o no supieron enlazar las au verlas en este último lo hicieron muy bien la defensa estuvo a un nivel brutal aún así aún pelillo

Voz 2 15:23 sí pero pero pero dime dime

Voz 8 15:30 no digo más

Voz 0318 15:31 hace dos programas yo creo que la la de la conversación y con pocas lo que se está diciendo esa yo digo pelillo o no pelillo aparte los Cannes al final se han venido abajo Illes han enterrado completamente uno los otros siete equipos que han jugado

Voz 1022 15:54 los Vikings pasaron por un pelillo

Voz 0318 15:56 alguien que puedo decir es que se ha demostrado que no valía para ganar la Liga

Voz 5 16:03 no no no

Voz 0318 16:08 fuera de horas de cositas personales que no tengo nada pero te quedas bien sería como el precio hoy que se ha demostrado que los seis no caminan para ganar

Voz 4 16:17 vamos que no no no no no bajo el tira y lo sé

Voz 5 16:21 claro porque no

Voz 0318 16:23 no es por qué no podrían haberla ganado los estilos si ganan este partido luego para otros totalmente de acuerdo con eso queda aquí aquí no hay pelillos sea un partido donde tienes una quiere una suerte pueden pasar sale claro si lo hemos dicho los taifas que solo ha merecido porque ese lado luchado pero claro otro partido como el de como el de Kansas City en vida que tantas circunstancias vayan a tu favor

Voz 7 16:52 esos son me ganas

Voz 0318 16:54 ha ganado pero pero dieron como estancias a su favor pero hoy el de Minnesota se dura un minuto y medio menos gana Minnesota dura cinco segundos menos ganamos se durante lo que ha durado algo otro veneno sí pero como todo el país

Voz 7 17:17 es verdad que hay la diferencia creo en una ligera diferencia para poder evaluar nosotros que al final lo que hacemos poco de analistas no ven con más o menos conoció a un poco analistas es es también poner sobre la mesa la evolución de lo que tú estás viendo

Voz 5 17:33 no pero el proceso no

Voz 7 17:36 si yo hago es si yo sí yo sinceramente hago esa evolución a mí no me hubiera puesto este partido de de los Eagle sobre la mesa ni de coña

Voz 1022 17:43 pero Luis donde yo veo perdón Andrea donde yo veo el error precisamente y con lo que os estoy haciendo la broma con eso es que yo creo que el Falcon sigue Els es un partido con dos equipos que están luchando en todo lo alto y que podía haber ganado cualquiera de los dos Chipre kilo incluyendo los tres cuatro últimos partidos la temporada global de Filadelfia han sido los mejor

Voz 2 18:04 por el cambio cuarto de Afee

Voz 1022 18:06 en todo lo que tú vienes diciendo Luis sí pero la calidad del equipo seguía estando ahí vosotros os olvida estéis un poco peso Illes eliminados

Voz 2 18:14 bueno si te voy te has dime dime

Voz 4 18:17 luego remató a ver si hay yo lo que digo

Voz 0318 18:20 es que

Voz 11 18:21 claro ese Dios se coherente él sí sí

Voz 0318 18:24 antes de partir de Meneses apuesta un euro a un ganador y ha puesto Atlanta porque yo de Atlanta que llegan en carrera está jugando bien ideó a Filadelfia irregular pero lo que sí

Voz 11 18:38 si Luis pero yo

Voz 0318 18:40 no pongo mil euros a Atlanta

Voz 2 18:42 no no salgo yo sí claro sí

Voz 11 18:48 es que

Voz 0318 18:50 en las dos finales de conferencia puedo tener en la cabeza cuáles son favoritos porque te te aseguro que para mí la la la la Super Bowl puede ser cualquier

Voz 5 18:59 era todas las combinaciones posibles

Voz 1025 19:01 totalmente

Voz 0318 19:04 mira el decisión Jackson y Minnesota New England England eso

Voz 11 19:07 eh para realmente Sants entonces pero no

Voz 0318 19:11 que no podemos hacer eso no cabe alguna puede hacerlo

Voz 11 19:13 que por supuesto lo que quiere hacer pero es esto no se acabó

Voz 0318 19:21 basándonos en cosas que luego no son más cosas que te impactan a nivel mediático porque es verdad es que no esto es bueno pero no es que eran sacados del parvulario ayer se dio casi pintura o la Fira en conferencia tenemos a dos a Caps

Voz 11 19:40 es una un número tres un número dos partidos que ha debutado intrigados ahora hay

Voz 7 19:47 sí en ese par todos sí pero pero de lo sigue los se me hacía más difícil porque estamos hablando de

Voz 5 19:52 sí claro que sí que han pasado por los pero no

Voz 7 19:59 sí soy un partidazo porque dentro

Voz 11 20:02 tras manera tienen una una señora defensa donde no juega y tiene un ataque de fuegos con sus altos y bajos en estos partidos que ha jugado como titular pero de otra manera se transforma sigue teniendo la misma Linera ataque sigue teniendo el mismo juego de Cárdenas

Voz 5 20:21 estoy totalmente de acuerdo pero bueno no quiero ser una oye no quiero ser calificó claro

Voz 0318 20:27 no siempre es él mismo se ahí

Voz 5 20:29 no ha ganado la Liga con deal

Voz 0318 20:32 mira instalando ni con una gran defensa con un buen ataque

Voz 1022 20:35 bueno ideas broncos con Manning ya muy mal

Voz 2 20:37 el vale pero pero allí remata Luis

Voz 7 20:43 en fin voy a decir Hinault por quizás lo que me faltó oí eso sí que puedo puedo puedo podéis tener razón es es que quizás si quién lo diera todo demasiado hecho y no dar casi como ninguna alternativa

Voz 1022 20:54 a veces es a un rival hay que tenerlo

Voz 7 20:57 yo siempre respeto Bosé hay te puede ganar cualquiera a un partido pero vuelvo a decir escenario en la evolución de un equipo y otro sumado a que estábamos en playoffs sumado a que en esos plebeyos está el el el el quarterback de Atlanta con una ya con una digamos experiencia en ese tipo de partidos que no tiene Phones sumaba muchos factor tres hispano y me vine arriba pues

Voz 2 21:22 yo no yo no más déjame que sale del que sale

Voz 1025 21:25 en con Erika Garay hola qué tal estás

Voz 12 21:29 un abrazo José Antonio un abrazo André

Voz 13 21:31 es un abrazo a todos ellos viene el día que más nos gusta n el año yo disfruto muchísimo el día las finales de conferencia hice vienen pues después de que nos dimos cuenta que de pronósticos poco no de los últimos cuatro de los cuatro que Le Pen ya uno

Voz 5 21:47 ante ante ninguno

Voz 13 21:50 nadie hubiera imaginado que los ya cuando Jackson muy le iban a meter cuarenta y cinco puntos al conjunto de los de firmas ahora cuando una cosa no sé ustedes yo me voy con el batacazo me voy con la sorpresa y me tildaron de loco y aquí inclusive lo digo y se lo digo a ustedes para mí los Jaguar de Jacksonville el submarino amarillo Jacksonville le va a ganar a los pechos de eh

Voz 2 22:13 bueno no no sé no sé con con la racha que llevas que hacerte caso

Voz 12 22:20 no no no no es ojo

Voz 13 22:23 ojo este equipo y creo que hay que lo decía ojo que estos Bucks han ganado dosificando hablamos de Johnson en su momento con Tampa hablamos de yo en vísperas de momento con los Leiden aquí aprendieron a dosificado la voz llevados tienen un muy menguado contratarse con las mejores defensas que hemos dicho en los últimos tiempos en la NFL con dos ex mineros está hablando de los Jaguar y por el otro lado yo creo que pese a que dosificar bien y les dieron buenos terceros intentos ir poco sea le empezaron a dar confianza a terceros intentos

Voz 14 22:52 Cecilia Annie no van a poder con las

Voz 13 22:55 defensa de los Vikingos de Minnesota para mí el Super Bowl así no les guste a la gente de los Ratings la televisión hay que sea va a ser Minnesota Vikings ante Jaguar de Jackson mil hice va a hacer historia primera versión Minnesota obligara al que un equipo mejor como local va enfrentaron Supercor

Voz 1025 23:11 que tú que tú crees que eso es malo para Ratings si son dos equipos que no mueve mucha pasión con que en América

Voz 7 23:16 a los padecidos

Voz 13 23:18 yo creo que lo mejor para los Reyes es que vaya a los piquetes y que y que se vea el morbo de querer que gane o no deber ganando un título más hábil vela cheques un título más a un título más a él mismo y recuerden que inclusive después de que pase la temporada va a haber una cumbre entre los tres por el preparador físico este argentino nutricionista explica Herrero

Voz 0318 23:40 es que no le gusta

Voz 13 23:42 qué portento hay asperezas claros después de diecisiete años algunas esa debe ver

Voz 5 23:48 sí pero el cuales vacas

Voz 13 23:50 el super moldes Lorbek el mejor Sombreidi los pechos de ahí en adelante no van a tener Andy Murray

Voz 1025 23:57 ok eh amigo te bastaba uno de los dos partidos no vas a alguno de los dos

Voz 13 24:03 voy a hacer relatando el de Filadelfia Philadelphia los Vikingos de Minnesota y después Dios primero y espero veros por allá estaremos viajando a Minnesota el veintisiete de este mes para estar toda la semana y relatarles el Super Bowl todo con el favor de Dios un abrazo

Voz 5 24:17 un abrazo enorme

Voz 1025 24:19 hasta luego Andrea llamando

Voz 10 24:22 ah bueno

seis cero veintitrés cero noventa y nueve seis tres seis cero veintitrés cero noventa y nueve manda ahí vosotros Bío siempre grabamos en Donington tal ahí van a cien yardas punto com nos podéis seguir

en el canal de Youtube de cien yardas punto com

Voz 1025 24:49 hemos regalado dos llevamos el tercero estamos en diez yardas venga

Voz 7 24:53 no

Voz 4 25:19 por cierto que estamos preparando una muy muy muy muy

Voz 1025 25:24 da para la Super Bowl estamos muy atentos a arroba cien yardas en Twitter guión bajo arroba cien yardas en Twitter guión bajo ahí pondremos la convocatoria pero vamos a montar una fiesta que yo creo que habrá un antes después de esa fiesta si es que no vamos top presos eso ya puede pasar dicho esto cuando estabais discutiendo vosotros la entrada Kent Garay me quedaba una cosa por deciros del tema de los Jaguar y está bien que que ETA haya introducido ese tema es que esta semana lo que está pasando en EEUU y creo que más de uno igual se muerde la lengua es lo mismo que pasó la semana pasada con los Eagles es que están dando los pagos por muertos y a los Patriots por grandes favoritos yo creo que con lo Jaguar con lo que hemos visto me parece peligrosísimo yo ya va aprendido a la lección de los Eagles me parece peligrosísimo dará los Jaguares por muertos no sé cómo lo ve vosotros yo creo

Voz 1022 26:17 que antes lo decía Andrea yo creo que ya no puedes menospreciar a ninguno de los que está aquí ya los Jaguar en absoluto yo creo que llegan las dos mejores defensas que son by quién si Jaguar dos equipos muy completos como los Patriots si como Philadelphia lo que sí veo en en favor de los Patriots y es una ventaja muy grande a a estas instancias de de play off es la experiencia

Voz 16 26:38 sólo para Haití

Voz 1022 26:40 mira los otros tres cuartos más que quedan juntos suman cinco titularidades en playoff ya pero pero Heidi suma cinco súper

Voz 2 26:46 pero Iker paro por esa misma regla de tres que era lo que te decía antes Luis

Voz 1025 26:52 favoritos los palcos claramente frente a los Eagles fíjate

Voz 1022 26:55 no me esperaba esto pero yo no digo que se vayan a pasear todo lo que digo es que si yo digo que la experiencia te ayuda mucho la experiencia en en un principio el partido contra los principio al partido el primer cuarto decías huy cuidado si fuera cualquier otro equipo pero con los patios decías va éste le dan la vuelta no momento dieron la voz

Voz 2 27:12 pero si tengo que me diga Luis

Voz 8 27:14 que hay queréis lo que piensan pero yo tengo la sensación lo digo de corazón eh que que Breivik

Voz 1025 27:20 está preocupado porque sabe que lo Jaguar levantaba obesa Los

Voz 1022 27:23 más favoritos joe yo con esa edad

Voz 1025 27:26 en sitio yo es ves favoritos con esos mundos de Dios no porque a priori los Patriots favorito en Fox bueno bueno bueno pero es que yo he visto cosas las hemos visto toda la séptima final consecutiva de los Patriots bueno bueno

Voz 2 27:40 ah bueno ves y la crisis apuntando a lo ya apuntado

Voz 7 27:45 en el el partido que hicieron los los Jaguar contra pellizco los lejanos y luego por por digamos por aproximación hacemos el partido que hicieron Pittsburgh contra New England

Voz 2 27:58 algunas me diga una regla de tres

Voz 0318 28:01 sí pero ahí estoy mira lo que ha hecho cosas buenas como todos los Beatles

Voz 16 28:06 por esa red no yo yo yo está haciendo las reglas

Voz 7 28:08 e3 que de la posibilidad evidentemente que tienen perfecta

Voz 1022 28:11 la la mejor versión de los Jaguar puede ganar a los para

Voz 7 28:15 sí sí la mejor es lo que pasa que lo que sí sinceramente si tengo que posicionar may be de hecho me he y me posición sí siempre contra Patriots no sólo en este caso en este caso luego los de patio donde van a echar la artillería por decir oye mejor siguen tu línea los ahí Dollé que era esta vez estoy muy positiva

Voz 5 28:35 o algo a favor perdonadme que os diga de adelante adelante me llena

Voz 1022 28:41 muy rápido que os diga pero es que el el discurso que estáis teniendo me recuerda muchísimo al Delon al del año pasado cuando los Patriots tuvieron algún problemilla para ganar a los Texas a los que por cierto les dio una paliza llegamos a las conferencias los dos decíais pero es que los estilo en la norma no entender y luego luego

Voz 1025 28:59 no pasó lo que suele pasar Iker seamos sinceros aquí somos gente de fútbol americano sabremos más o menos pero todos somos gente de fútbol americano

Voz 1022 29:06 la defensa de los Jaguar es la leche osea insisto ha dicho que en él

Voz 2 29:10 mente la mejor de los últimos años no si Andrea no es horroroso

Voz 1022 29:13 y probablemente la que más dificultades le vamos a poner a los Paco

Voz 2 29:16 vamos es que es que le van a amargar el día estoy de acuerdo pero lo que no digo que no gana

Voz 1025 29:22 en los Patriots pero que te digo que sí

Voz 2 29:24 agua juega en defensa cómo está jugando jueves yo me vaya marrón de bebido

Voz 1022 29:30 dos cosas en esa en ese enfrentamiento de ataque Patriots contra Defensa hay aguas veo que tienen los la mejor pareja de córner Bucks de la Liga eso dificulta mucho por el exterior veo que tienen una línea que va a meter muchísima presión Lady que mete ser leches que tienen veo que tienen tres y que a veces sufren lo que hace es mejor Brey di del mundo entero es leer los mismas como cualquier se quede cosa que cuidadito como las rutas cortas por el medio en los en vacas no sean rápidos cuidadito con la carrera como estadio Luis pues hay que decir

Voz 2 30:02 el problema es que lo dejen pensar es que lo que vimos con este fin de semana con los Steelers es que me tenían achicharrado a alguien que hace a Iker

Voz 1022 30:11 que a pesar de todo hace casi quinientas yardas ya ya

Voz 2 30:13 ah pero el detenían pero pero por eso te lo estoy es que me estás por ejemplo es que Breivik va a hacer lo mismo

Voz 1022 30:19 yo tengo la sensación de que los partidos van a ser capaces de controlar mejor el reloj que van a tener una estrategia mucho más clara queda

Voz 7 30:26 pero claro yo no he visto entrenador que sepa contrarrestar con lo que tiene mejor al rival en ese aspecto entrenador bueno y cuál es que quiero decirte y partidos donde francamente les podría haber visto con mayor dificultad hostia final Man

Voz 1022 30:44 eso que sólo faltaba es que es una final de conferencia fácil

Voz 1025 30:47 a ver qué manchar el hombre a la embajada que ya ya sistema todo el mundo sabemos en los colores

Voz 7 30:52 no nada bueno

Voz 17 30:55 el Cárdenas ya bueno bueno y también el de mi siguen ahí hoy día cierta

Voz 1022 31:02 lección ahí pero pero os digo es que no ha puesto nunca contra un break perro o pero

Voz 9 31:10 he dicho en inglés que que siempre he is different suben Chen pinche entonces si yo fuera ellos estaría muy asustado

Voz 1025 31:17 si fuera lo lo lo asustado no preocupados pero es lógico estar pero también digo

Voz 9 31:22 que lo que ha dicho no sé si fue Luis o Iker no hay no hay nadie mejor en ajustar un plan conseguir ventaja que que los dos juntos y no lo es que es es como un

Voz 1025 31:34 ahí si lo piensas es un círculo vicioso cuando has jugado bien

Voz 8 31:39 claro es que es es señor

Voz 1025 31:42 Antonio usted qué piensa

Voz 0318 31:46 yo siempre pienso que mira lo puede pasar cualquier cosa pues la cabeza los pero jamás estarán asustado pero no ahí fue voy a ver si los patrios que es sigo diciendo que son un mundo aparte como Pino también

Voz 14 32:04 claro como opinan que

Voz 0318 32:06 viendo otros millones de personas

Voz 11 32:09 es otro mundo ahí

Voz 0318 32:12 tiene siempre la la conciencia de saber que cualquier partido lo puedes perder con lo cual no es ni preocupación ni miedo es simplemente que se enfrentan igual a los Brahms en casa que a los

Voz 5 32:28 no hay Kings Minnesota no sea eso ya

Voz 0318 32:30 ya de salida ya está estas últimas cuarenta y ocho horas es la diferencia de las declaraciones

Voz 11 32:37 tres Jaguar psiquiatras y luego tenemos tiempo te he comentado no me gustaría es interesante

Voz 0318 32:42 sí eso es algo como para para analizarlo otra cosa yo creo ser un partido muy muy complicado no para todos según como arranque puede puede ir por un lado por el otro porque depende mucho de cómo arranque Jackson ahora hablando de sensaciones de hace una fama dormir antes ha dicho antes lo ha dicho

Voz 11 33:09 Iker

Voz 0318 33:11 la la defensa de Jacksonville que por supuestísimo es una grandísima defensa con grandísimas individualidades

Voz 11 33:20 de todas maneras en Pittsburgh

Voz 0318 33:23 ya me en cuatrocientos siete nueve yardas de pases cinco tachan

Voz 5 33:27 ya ya ya te por eso te digo quiero decir

Voz 0318 33:31 no es todo lo que reduce porque con un plan como Dios manda esa también ahí esa defensa no es que sale en realidad sin hacer un juego de fuegos artificiales los Yago es hayan ganado con el ataque no con la defensa por qué la defensa es muy buena pero la metido cuarenta y dos puntos siempre de sensaciones porque es verdad que por alguna razón yo mismo he ante ojo no es que yo me es tierra salir de ahí siguió no lo he dicho yo he dicho hasta al principio de play off chicos favoritos enlaces esos tira si patrio es aún así yo les digo que no están al cien por cien que tienen algo tiene lagunas y tienen que pero ganan los fans que puedan en los pactos que son un auténtico laboratorio el científico que se mueve para en el momento que pille el sale en el momento en que empezó a carburar ya es complicado para todo la defensa de los tácitamente que era bueno se decía no ojeras Lies los Tai tan ahí defensa sale presionan porque tienen problemas la liderará ataque Peretti que

Voz 16 34:44 es exactamente lo mismo si no que es el mismo discurso

Voz 2 34:49 ya pero la defensa de nasales ganamos equipo no ya la defensa

Voz 0318 34:55 no baila al momento momento hará no es que porque lo en elimina

Voz 5 34:59 Juan solicitamos completamente

Voz 0318 35:01 a las señoras defensa bueno las defensas de los Zetas sabes tanto Sacks

Voz 11 35:07 cero cero cero

Voz 0318 35:10 el problema era hombre es el que Rey ya en esa línea contra las defensas de los patrios quieren que no defiende la carretera que por fuera tienen un problema que ya sabes que sentí ocho más ajuste

Voz 7 35:28 es sólo un patriota

Voz 5 35:30 ya digo los Jaguar

Voz 0318 35:34 lo lo no vuelva a repetirse no quiero decir hora sentenciar nada nos llevamos tienen un gran equipo y en un momento dado en un partido bueno como es el partido y como ellos también estudiará lo que tiene que hacer pueden pueden ganar en Fox bueno ahora el problema en mi opinión o un poco la la la la cuestión de ese partido es que los patios de toda la vida lo que hacen magistralmente es eliminar la mejor arma del Equipo Contra

Voz 1022 36:06 ya atacar te tu punto débil

Voz 0318 36:09 exacto cuál es el el el punto fuerte de aguas

Voz 1022 36:16 sonar Fornet carrera

Voz 0318 36:18 qué ha hecho él lo lo acabamos es decir si para ellos vamos eso sí que me puedo jugar la casa lo que van a ellos lo que van a hacer ellos a intentar hacer ellos en ese partido anularla la carrera completamente imbécil labor el coche ahora conduces tú Evans

Voz 1022 36:38 eso es lo que va a pasar bien y tendrá que disparar ya y entonces ya veremos

Voz 5 36:43 no sé por qué

Voz 0318 36:45 la defensa ha haciendo el mismo razonamiento dicha enfocando lo cual veo

Voz 1025 36:51 qué el dato pues ha cambiado

Voz 14 36:53 no

Voz 0318 36:55 también la defensa o yo también lo decía la defensa de problema por fuera porque tiene lesiones en los Yankees dije hombre lo bueno que tiene el fichaje de Harrison por un lado lo tiene solución son solucionado mejora mucho en un lado en consecuencia aprovechando su presencia hacen ajustes que le equilibran poca también en el lado opuesto hilos en la en vacas la la eso lo sabemos todos pero la las de los patios a los Tai colas de ataque que tiene los tantas con la movilidad de María otra con toda

Voz 16 37:35 sí sí señor para perdona Andrea para para

Voz 1022 37:38 a rematar estando totalmente de acuerdo con lo que dice Andrea para abundar en eso yo creo y lo voy a decir creo que broncos hilos Running vas The New England van a ser un factor para que no se nos olvide dos ejemplos de declaraciones de los Jaguar si Welcome to the Super Bowl huy cuanto queda tú te chupa la angustia una cuenta Chet vale esa es una de Tom Brady Éste es el mayor reto al que nos enfrentamos

Voz 2 38:06 nada

Voz 1022 38:09 co por dónde van las declaraciones

Voz 2 38:11 sólo un detalle

Voz 1025 38:13 más vale que como tú decías muy bien Andrea hagan los deberes contra la carrera de Yago Ars porque es la primera de la Liga

Voz 0318 38:22 sí sí pero ciento cuarenta y uno

Voz 1025 38:25 las punto cuatro no claro es que tienen que hacer los deberes si no si es que por eso te digo es que no puedo mirar sólo no puedo mirábamos Tai como estamos mirándolo ya Wars porque no me valen no no me pasaba que no porque ya no no no no no plato contra plato no me vale

Voz 5 38:45 ya pero hecho relevante que los dos se dan ganas de los desagües también estoy de acuerdo en la sala

Voz 7 38:55 irá en la salida de la salida que hicieron los Jaguar contrasta con Tapie

Voz 2 39:00 cómo está ahí está ahí es es vital salir bien esa saco quedan tenido

Voz 7 39:04 exactamente no porque incluso yo os voy a ser sincero yo en el cuarto cuarto todavía estarás lanzando tuits de Navas

Voz 2 39:12 ah sí que yo también lo pensaba de hecho estuvieron a punto

Voz 7 39:16 exactamente quién no hace deseado

Voz 1022 39:17 pic igual lo consigue

Voz 7 39:20 once Kick aquí que ya que incluso yo creo yo creo y no lo estábamos comentando que además del excelente partido que hicieron los Jaguar y estuvieron muy acertado cuerpo técnico de Pittsburgh en en cierta en algunas decisiones creo que también

Voz 5 39:34 mito habito visto cosas incluso desconcertar a yo ya estaba entonces si no

Voz 0318 39:40 lo comentaba la tele y lo digo mira aquí se ve otra vez por ejemplo de cómo

Voz 11 39:46 cuando cuando hablamos de los patrios de cómo

Voz 0318 39:48 no tenían claro ocurre con Scotland Yard

Voz 5 39:51 no que aparte

Voz 0318 39:53 decisiones que luego se pueden entender o no entender porque también hay Quique yo lo dejen son momentos de partido son momentos del partido donde cualquier decisión valen porque la el pálpito los tienes tú y tú sabes tu equipo sea puedes equivocas pero todo vale ahora lo que no lo que es incomprensible

Voz 11 40:12 eh

Voz 0318 40:13 en mi opinión intentando razonar como entrenador cuando estás perdiendo por diez aunque necesitara su milagro no pero hemos visto que los milagros ocurren no sea tú hasta el último de tu no tienes que creer sino preguntárselo de los X cuando tú estás perdiendo por diez puntos no recuerdo si con un topo bonos sin tiempos muertos ya estás en la que parece ahora en memoria

Voz 5 40:39 a la quince de

Voz 0318 40:42 está insisto es por dos

Voz 5 40:46 no es tanto

Voz 0318 40:49 pero sea al final que ocurrido ha querido Watson y lo han celebrado porque ha lanzado tacha cuántos ahora que el gol gol metro T a7 espera claro hecho Taro nos hay quien recupera segundos Elmer que no te sale pues a lo mejor no te sale probablemente nosotros vale pero es que yendo a por el Cato te ha quitado matemáticamente la opción de buscar en Milán

Voz 5 41:24 totalmente tienes no lo estoy mentalmente no estás preparado para eso

Voz 8 41:28 eso que voy apretado no lo siguiente vea que estamos en cien yardas

Voz 2 41:47 tres

Voz 19 41:48 dos los que saludar tedioso todos sus amigos les yardas como todos los más placer que bueno pues que el partido con fin de semanas sin duda sumamente emocionante he hecho vale la pena que nosotros Portillo se han dado solamente un equipo favorito ha cubierto lo eligen temas de apuestas que equipo de patriotas superando de Céline de tres el medio punto leían pruebas son los han sido cubiertos y desde luego lo que nos deja la el partido entrenador mes Sosa yo pido preguntándome qué piensa algas Marqués BBC momentos de cerca esa creada completamente fuera de lugar completamente fuera de ir en sentido lo hizo lo único que era una abrazarlo bueno pues claro que acaba incrustado en el césped sin es una final de conferencia donde va Serres bastante complicado sin duda la visita cuernos antes de recibir la visita de Atlanta no demuestra que quizá no necesita estar mejor Bach hoy en día con la que tú defensiva y tú estás que te resto puedo hacer sólo era meterse en una final de conferencia sobre todo recibirla entonces creo que eso es lo que hay que resaltar de ese partido que es la americana sin duda muy favoritos patriotas sabemos de lo que es capaz el expediente que se tiene peros pues Jacksonville a un recibiendo cuarenta y cinco puedo respondió con cuarenta y cinco a una supuesta ofensiva que no funcionaba una sentido a ti no tenía por dónde producir produjo cuarenta y cinco puntos XXXVIII la la la ofensivo y siete por parte de la defensiva pero es una realidad que ciertos cree que el partido está ganado antes de jugarlo sería un error obviamente Bailey Txiki todo su equipo que entrando por cierto para la próxima temporada de cuchicheos no tiene la experiencia entender que no es así fue una buena sorpresa es el pues yo no supone otros tres en el partido de la conferencia americana son tres por llevar más ahí estarán buscando la posibilidad de jugar por primera vez con Superbowl gol en la conferencia nacional sin duda va a ser un primer Corbacho no es nueva porque vamos a tener para poder disputar este partido yo Félix Pons o ya sea por parte de Kinski no es olvidaron un fin de semana padre tipo hay que vivirlo yo me lo voy a jugar Minnesota patriotas pero no me sorprende en absoluto sin Jacksonville hace sangrar un poquito a partir de ahí se los dejo ahí bueno para hacer con ustedes la próxima semana

Voz 1025 44:31 tres dos uno dos gracias Alfredo Davey aquí estamos como siempre en cien yardas venga que nos vamos a hablar de los Kings de los seis

Voz 4 44:49 pues sí en los que estaban en camino hoy venir

Voz 2 44:52 empezó pero se quedaron ahí camino a casa bien mira qué mala leche tiene de cuatro pero en el machaca buenos chicos hay que hablar de ese partido frente a mí

Voz 1025 45:04 nota con los seis fue un partidazo la verdad que no sólo de hemos dejado lo mejor para el final claro no fue muy superemos

Voz 8 45:10 me decía el jueves que se vio mucho nivel en ese partido sí sí

Voz 9 45:15 bueno como los de Minnesota salieron disparados como como Jacksonville y luego luego

Voz 20 45:22 mucha gente dudando se de de

Voz 9 45:24 de su capacidad y su edad en no sé qué y entonces en la segunda mitad

Voz 8 45:29 apareció apareció los hechos por encima Salud financia la primera en la primera parte que te hacen dos o tres intercepción les no tres no

Voz 2 45:39 en la primera mitad y me enteré

Voz 4 45:41 son dos dos eso sí sí claro bueno sí claves

Voz 1022 45:47 par de cosas una anécdota que yo estaba viendo el partido comentando lo con un amigo por por guasa idea amigo al descanso diecisiete cero me dice que pena con el buen partido que hemos tenido al al principio me voy a la cama Luis pero yo le dije no no no te acuestes

Voz 2 46:02 me casos nota cuando te has puesto se acostó

Voz 1022 46:04 a la mañana siguiente se arrepintió es eso por por otro yo quiero poner el foco en en un duelo el de el de Mike Thomas con seis Roots y es el ejemplo perfecto de este partido dos jugadores uno Michael Thomas en teoría indefendible bueno la mayoría del partido se había Roots Le anula y otro el córner base Roig al que nadie puede quemar bueno pues Michael Thomas en el touchdown que hace la quema de hecho Lesaka

Voz 5 46:30 sí sí sí

Voz 1022 46:34 sí sí sí pero pero bueno vamos olvidar

Voz 5 46:36 más claro Pérez Rocha se hacia

Voz 1022 46:40 unos drives que no le dejan digo leerla me parece el ejemplo perfecto de dos jugadores que Juana un altísimo nivel y ninguno de los dos es capaz de de poder al otro creo que los dos hacen como hacen quiso como hacen seis uno tiene que ganar pues ganaron unos por por por un milagro que pasó

Voz 7 46:55 sí sí no no ya quedaron a ver

Voz 1022 46:58 lo que voy es que el partido estuvo las espadas en todo lo alto

Voz 7 47:01 bueno es que yo yo sinceramente y hace ya unas manitas el el equipo con el que ella a mí no me no me gustaría enfrentarme si yo estuviera ahí en el césped sí sentenció a los Minnesota me daba ese ese tema de que no sólo por la calidad que está mostrando tanto su ataque como su defensa sino el el decir a dónde van a jugar pero que para mí está contando y mucho no hay se han confabulado se han confabulado hasta la suerte no esa suerte de campeones que que que que fue impide IPE no porque ese final o no la jugada del del que que que dices oye cualquier jugador de defensa no en suave CD placaje pobre mal no ellas nada de lo que hizo el pobre tío cuidan es ese tío de verdad a mí me dio esta pena yo yo pensaba está contento porque partido y liquidez placar

Voz 1022 47:52 dentro del campo para que se acaba el tiempo y se equivoca se pasa de envueltas y leves a solo

Voz 7 47:56 claro claro ahí pero es más que nada

Voz 0318 47:59 el ahí vamos a esa yo no no ya en el partido ha sido primero que ha dicho Pedro que has pero que ha hecho por qué lo ha hecho porque ya ahí con que les Pla que se acaba el partido porque no les da tiempo gordo de balines crimen

Voz 7 48:16 él lo intuye que salte pero

Voz 0318 48:18 no él él y lo que ha dejado entender es que es verdad que él llega como muy lanzado y muy muy rápido y el miedo que tenía él era hacer interferencia el que si la hacen interferencia ahí separarme envuelven enarbolaron que variar plasma sí Isabel tenía miedo la falta personal que él hubiese sido confío Col

Voz 11 48:44 dentro se acababa el partido

Voz 0318 48:47 entonces su esperanza pero a él intentó evitar la interferencia por miedo golpeado golpearle antes de que tuviese el balón con tanta con tal mala suerte que además va en pilla Rulli y le corta las piernas Acrópolis

Voz 2 49:02 para poder llevar su encuentro sólo porque

Voz 11 49:05 esta jugada Hinault

Voz 0318 49:08 no es por por decir esta jugada es es pura casualidad porque de hecho estaba estaba pensado para que se saliera de la banda

Voz 2 49:17 en el filme quiere dar tu boca loco

Voz 0318 49:19 anda acreditando es que ahora no dan el día o que poder eh

Voz 7 49:27 pero pero claro que lo justo un asteroide coincide

Voz 0318 49:30 esta es la décima sí pero estoy

Voz 7 49:32 para evitar la interferencia yo creo que si tú tácticamente te aguantas nada más delante del jugador

Voz 5 49:38 sí lo es

Voz 11 49:41 para él lo ha dicho él ha salido llorar

Voz 5 49:43 todo el campo sí sí yo he estado llorando llorando sabe que se equivocó pero más no

Voz 7 49:51 centrarse en la que analizarlo no

Voz 5 49:53 o sea que lo que pasa es que también es verdad que con las reglas como está no Hoy por hoy

Voz 11 49:58 sí

Voz 0318 49:59 y es que los los vividos porque porque no sabes nunca según criterios falta no es faltas volteado bajo la cabeza el brazo y no sé qué interés que mira a principio de partido

Voz 7 50:13 ante el Inter fines que le pitan a al defensa Alcor que esta última Alá Timor se está agarrando plazo tics claramente claro ahí sí que entiendo que un poco y vídeos con los pasé en firme

Voz 2 50:28 estoy diciendo todo lo que estoy diciendo

Voz 1025 50:30 con veis favoritos a Minnesota frente a tocar bien si no

Voz 7 50:33 totalmente es que ya con la Áurea de de hacia dónde va sinceramente sí a ver vuelvo volvería vuelvo a caer eso sí quiero remarcar que evidentemente puede ganar pueden ganar los Eagles nos lo han demostrado en este partido donde no les daba como favoritos pero si yo tengo que hacer una Eva una solución total de la Liga Illes sumo los componentes que creo que que tiene Minnesota a su favor para llegar a esas Super Bowl yo sinceramente le doy como favorito a mí

Voz 1022 51:05 yo no hay un componente que creo que tuvo una importancia muy grande en el partido contra Falcon es la ventaja de campo de Filadelfia el partido en un don le doy más a algo más de de crédito de favoritismo a y J sí para mí Minnesota es favorito pero creo que está más parejo de lo que parecía un cincuenta y tres cuarenta y ocho

Voz 2 51:28 tú crees que decir cuarenta y siete si yo

Voz 9 51:30 me veo muy parejos a Casino Oza es otro partido que no quería si tuviera que apostar

Voz 7 51:35 de preguntaré a todos porque es verdad que no os preocupéis

Voz 1025 51:39 Tano ha puesto yo iba con responsabilidad sin

Voz 7 51:44 desea pues ya es cierto

Voz 1022 51:47 lo que los Kings han demostrado más solidez en la recta final ya han llegado aquí muy bien y bueno después de lo que ha pasado su confianza está por las nubes

Voz 11 51:55 somos favoritos en las afueras

Voz 21 51:59 no sé si es bueno eso

Voz 5 52:01 se llevan bien

Voz 1025 52:04 me Andrea no siendo sigo Co

Voz 5 52:07 no