La verdad detrás de la historia de la camiseta del Palentino

Voz 0313 00:34 el motivo es muy concreto además porque es que resulta que el el videoclip de esta canción eh que escuchábamos y que fue banda sonora de una peli Me llaman calle de de Manu Chao Se rodó en las calles de Madrid pero concretamente en uno de sus bares más no sé si más famosos pero sí pero sí más emblemáticos que es el el palentino que está situado en la en la calle Pez bastante cerquita de aquí de de la radio que por cierto tomó fue el bar la peli de Alex de la Iglesia

Voz 4 01:09 Boris tú no tú desde luego se llenando aguardiente todos los días todos los días no

Voz 0313 01:14 bueno pues ahora resulta que el que el nombre de este bar pero pero sin el artículo es decir sólo palentino no sólo nombres sino el lobo sus colores y la célebre carta de de bocadillos forman parte del diseño de una camiseta que según parece según nos cuentan está teniendo cierto éxito en Estados Unidos incluso circula por ahí una imagen del actor Macaulay Culkin que parece que lleva una apuesta ya buena cazadora encima esta la cosa un poco rara pero bueno hay que estudiarlo que está generando mucho mucho ruido la idea nace de de ponte ahí que es un colectivo que se define como un grupo de jóvenes de múltiples nacionalidades que operan desde Nueva York pero que han vivido en algún momento en en España una historia toda ella muy interesante y lo queremos primero será saludar a la propietaria del palentino que nos está escuchando Loli López buenas tardes lo primero disculpas por importe a esta hora eh que se que estáis casi en mitad de un cambio de tu

Voz 5 02:10 por no iré más ya que nos ha hecho también haya hecho hasta que además es segura

Voz 0313 02:16 oye Loli hacíais la existencia de estas camisetas que son blancos con la letras de palentino hay un en Colorado

Voz 6 02:23 yo no sabía nada lo que pasa es que eso me dice tú sabes que cuando lo vi el traía una la mano digo no tiene plan ha hecho unos chavales no sé qué digo yo no sé nada yo me lo enseñó pero yo tampoco les di mucha importancia a las camisetas y luego resulta que me mandan donde las Xavier Nueva York todas esas cosas de hecho yo no tengo Niccolo Pablo chavales es para nosotros no nos han comunicado nada ni nos han dicho nada de nada de nada de nada y yo lo veo que te puedo decir que se que mi hijo conocía a uno de ellos porque quedó con ellos te llamamos viejos para tratar de ese tema entre otras cosas camisetas a la dio pero yo ya no volví ahora la revoluciones que me vienen a comprar a mí las camisetas Alba digo digo yo donde se quiere me dice mi hermana me está bellotas tío que te dije que quiero dos digo pero si no tengo digo yo no te te sigue porque no sabes por qué digo no no digo le bueno pues sí

Voz 0313 03:35 pues mira vamos vamos a ver si podemos arreglarlo Loli porque hemos localizado Nueva York hemos localizado hace unos minutos en Nueva York a uno de los integrantes de ese grupo de jóvenes de ponte ahí y nos está escuchando Gonzalo Domínguez buenas tardes

Voz 7 03:51 cómo andamos hola lanzarlo qué tal

Voz 0313 03:54 oye te te está escuchando Loli no sé si quieres decirle algo le podía suministrar camisetas eso que vais a ver a ver

Voz 8 04:02 mira lo Liceo ya antes de nada decirte que tienes el mejor bar de de Madrid es decir que todo lo que hemos hecho ha sido el enteramente como para rendir honor a ese gran bar lo primero que te quiero decir es que las camisetas cómo empezaron y cómo se lo dijimos a tu hijo era una edición limitada de veinticinco con el único ánimo de lucro de poder realizar luego otro producto que no fuera el palentino era una cosa pequeña que luego por razones dijo y me ha hecho muy grande la manera en que lo vemos es que ahora vive también está escuchando a Gonzalo

Voz 0313 04:40 a Gonzalo Gonzalo sí sí claro yo yo

Voz 8 04:43 tú me conoces a mí no me para no se sabe como lo la madre de Ricardo Gómez yo creo que yo no hablé con tu hijo

Voz 8 05:00 el él pero yo te digo si yo entonces escúchame yo no me siento ofendida e con lo de la camiseta ningún amena al tras ir siempre era me sin permiso la hubiésemos hecho son homólogos hijos originando el palentino el original

Voz 9 05:20 ah bueno pues eso es otra movida pero nosotros a veces nosotros hemos a tiro de básicamente hemos rebuscado toda la marca a partir de fotografías del propio bar la idea de nuestra historia y nosotros lo que es lo que te quiero dejar claro es que hemos hecho XXV Edición Limitada veinticinco en ningún momento vamos a ser más nuestra intención no es para nada hacernos ricos con tu bar al que respetamos y adoramos

Voz 10 05:46 no si a lo mejor sí que es cuestión de hacer más imponente con el logotipo origina

Voz 9 05:50 sí puede que sí podemos hacer más

Voz 9 05:54 pero dime dime una casa Gonzalo acabó con los clientes interna es menos aspirinas camiseta así que yo tengo en mi sexo

Voz 8 06:05 dime de nosotros ahora nosotros ahora lo que podemos hacer es que esta gente tan baja de la radio nos pongas en contacto claro encontrar una manera de poder sacar un producto hace vender entubar

Voz 9 06:19 ah vale pues se pensó servicio pero no pasan no pasará la verdad es que mola la balsa manera yo creo que aquí hay que verlo veces hemos venido con muy buena intención y al final se dio una campaña gratis el mogollón de una campaña para la gente se ha pasado el colectivo

Voz 7 06:36 Juan los dos claro bueno vale oye yo yo sí detectaron

Voz 0827 06:41 yo sí que tengo que decir una cosa como palentino que es hoy que primero que es una suerte que las camisetas las había hecho Gonzalo porque si las hubiera hecho Alberto Garzón a lo mejor hubiera puesto el valenciano estuviera asilo

Voz 11 06:54 terrible no piensa en segundo lugar quiero dar

Voz 0827 06:57 las gracias a Loli por mantener el nombre de un bar como el palentino durante tanto tiempo en Madrid cosa que no hemos conseguido en Palencia en Palencia

Voz 7 07:06 hola hola citado no lo quitaron

Voz 11 07:08 muchísimo tiempo muchísimo tiempo

Voz 8 07:10 por qué pero con un periodista que es Fernando Caballero si tú fíjate yo soy dice me hablarás mi de Palencia porque yo cuando lo de la película Dallas de la Iglesia que pidió todas las cosas de palentinos yo no

Voz 7 07:23 bien porque yo soy una chica

Voz 12 07:29 yo yo quería agradecerle yo quería agradecerle a Loli sus grandes Cañas sus patatas fritas ya sé que además del turno de tarde y que está más en el turno de mañana con los que la mañana siempre pero como clienta del palentino además quiero agradecerle ese bares la resistencia contra la gente del barrio sigue siendo el mismo

Voz 10 07:49 que hubiera una camiseta te vamos a ir anotando te hubieras las patatas pero apuntado para la CAM venga otra camiseta pero bueno es es el mismo que era claro

Voz 9 07:58 ahí está el tiro no puede cambiar

Voz 0313 08:01 Gonzalo una pregunta en la la esa fotografía que es que circula del actor Macaulay Culkin con una camiseta que que que parece que sí que es la de palentino con una cazadora encima

Voz 7 08:10 no vemos que parece que no

Voz 13 08:17 quién va a ser dice Loli es mi hijo

Voz 9 08:21 no no las fotografías de todo tipo dado el logotipo encima si mármol negro a juego una cazadora negra los a mí me lo entregaron

Voz 13 08:36 no pero hay otra foto circulando de del actor yo no lo he visto

Voz 0827 08:40 que sí que después se compara con otra fotografía en alguna de las dos hay un montaje no sabemos si es en la del palentino otra camiseta no

Voz 9 08:47 el saber ocho Oleson valen roles que reconoce ver montaje iba allí

Voz 8 08:54 ella dijo no que va no todo es como es pero nada se oye que yo para mí lo lo que te quería dar las gracias sobre todo por por la actitud sido frente a esto porque en realidad nosotros no queríamos estar en ninguno de esos embrollos y de repente yo no quería como podéis hablarnos al redactora de la radio y la radio pero solamente quería salir es el momento y me han dicho que a lo mejor así te molestaba a mí lo que lo único que he estado aquí es porque queremos en plan extender siempre que es un homenaje que estamos dispuestos a colaborar para que tú puedas sacar merchandising que moles bueno sería que puedas leer eso abierto mucho más tiempo alto

Voz 0313 09:35 cielo yo te agradezco muchísimo que has querellas aparte de la Ventana desde desde Nueva York y ahí te mandamos un abrazo muy grande desde que yo otro para Loli cuidado

Voz 7 09:43 muchas gracias