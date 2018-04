Caso Diana Quer: El tratamiento informativo

Voz 1 00:00 ah y por cierto voy a hacer un recordatorio todos los testimonios obtenidos por la vicios Pinho con todo el equipo de las esta noticias en Galicia de la acción que dirige hacia nadie estar con nosotros aquí no hay cámaras robadas aquí no hay testimonio robados aquí no hay nada parecido

Voz 2 00:15 no son vayan otro lado buscamos

Voz 3 00:18 en exclusiva este lunes

Voz 4 00:20 la familia del chicle da la cara todos los datos todos los detalles caso Diana que Telemadrid estamos para qué

Voz 5 00:32 esta noche vamos a contar con un nuevo testimonio en exclusiva a que no sólo ha hablado sino que también la Victory ha hablado con con Acker Aris Virginia enhorabuena por tantos éxitos profesionales

Voz 2 00:47 recogido los padres y la hermana

Voz 6 00:49 ha decido con un comunicado las muestras de apoyo y de cariño recibidas a lo largo de todo este tiempo Arancha de Benito amiga de la familia Care ha contado que lo vivido ese día sólo sepuede recibí resumir con una palabra dolor

Voz 2 01:03 fíjense lo que dice una de las amigas de la familia ya he visto la policía pero nada más no me gusta pero en lo comentó la mía hay no media de hecho anoche M

Voz 7 01:19 que de haber un programa que se llama detrás de la verdad y lo siento lo tengo que decir me pareció vergonzoso no como hablaron de mi hija tiene

Voz 2 01:27 es una chica que no lo ha tenido fácil a lo largo es decir ocho años debido al ni muchísimo menos la relación los bueno entre los padres llega a hablar de denuncias por malos tratos es verdad que son denuncias que luego quedan archivadas pero eso calan en el caracter de de una chica que ve que sus padres no lleva nada bien incluso cuando se divorcian no es ni mucho menos amistosos se veía que la cosa dio a bien desaparecía si iba a casa de un amigo aparecía a lo mejor en días hombres sobre todo porque son cosas

Voz 8 01:55 ese que se dicen y se quedan ahí aunque sean mentiras no es decir el hecho de que se dijera que Diana era una niña que solía ir tres días y no volvía eso es completamente falso

Voz 9 02:06 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 02:15 a jeans Barcelona Diana que estuvo desaparecida desde el veintiuno de agosto de dos mil dieciséis hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete fue asesinada eso es información esa es la verdad todo lo demás sobra pero en televisión lo estamos viendo todavía hoy lo veíamos esta mañana la información parece que es lo que menos importa especulación mentira bulo detalles opiniones cualquier cosa sirve para llenar horas de tele la violencia machista tiene que recibir este trato para determinados programas de televisión el periodismo hoy el periodismo que pretende explicar un asesinato de violencia machista se reduce no se limite a especular sobre cualquier cosa lo escucha hemos ahora eh las costumbres de la familia Adriana que ver sus fotos en la playa por la calle con amigos por la noche la relación con su madre el carácter de su hermana conjeturas datos que no sirven para nada para nada en y al periodista en la investigación y la verdad es que al telespectador la semana pasada en Hoy por hoy Toni Garrido denunciaba esa forma de hacer de algunas televisiones y pedía su opinión la de los oyentes

Voz 10 03:20 hemos lanzado hasta que en Twitter John no es una etiqueta que pretende decir basta a alimentar el Chare de los medios con el asesinato de una mujer yo no consumo esa mierda amarilla John no explotó el crimen nuestro cupo de escándalo basado en asesinatos horribles ya hace mucho tiempo ese usted tampoco está de acuerdo con ese bombardeo de titulares alarmantes y sensacionalistas por favor no vea

Voz 0194 03:44 qué tipo de programa bueno pues nos vamos a sumar a ese yo no que opinan nuestros oyentes sobre este tipo de programas como decía Toni árabe es buenas noches

Voz 1880 03:52 hola Ángels buenas noches ese yo no es el gasta que vamos a seguir utilizando aquí en Hora veinticinco y queremos las opiniones de los oyentes que también son telespectadores que seguro que han visto y que han oído muchas de estas informaciones y nos quieren escribiera Twitter a direcciones arroba hora25 los pueden también escribirá la página de Facebook que es Hora veinticinco queremos además se escucharles no sus voces al nueve cero dos catorce sesenta sesenta y también pueden mandarnos las notas de voz al Whatsapp es el número seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres un primer tuit que ya os leo es de Alhambra dije yo añadiría yo no consumo sangre yo no miró la tele cuando dicen esta imagen puede dañar la sensibilidad yo no sé cómo demonios hacen en este país las encuestas de audiencia pero me gusta el deporte yo no consumo fútbol Yossi dice Alhambra soy un bicho raro

Voz 0194 04:44 manera dolorido jefa de la sección de Sociedad buenas noches buenas noches Ángels que hemos tenido que ver y que hemos tenido que escuchar los espectadores sobre el caso de Diana Quer mucha basura y además muy machista y misógino durante un año y medio los medios especularon hasta la saciedad sobre la desaparición de la joven Diana fue víctima por partida doble de su asesino de periodistas y tertulianos mientras su cadáver estaba en el fondo de un pozo con dos bloques de hormigón la culparon de lo que le había pasado se publicaron comenta con sus fotos vestida con pantalón corto y top se le recriminó ir sola de madrugada por un camino oscuro bajo un reportaje titulado Las otras desapariciones de Diana se escribió una chica que buscaba en los brazos de los hombres el cariño que no encontraba en casa Se relataba que en el instituto faltó a clase cien veces que a pesar de repetir curso suspendió cinco asignaturas que se fiaba de chicos que conocía por Internet y que luego se quejaba de que la acosaban el espectáculo mediático continuó con los titulares sobre la guerra de la pudiente familia Care con las familias entre todos ICO un problemático ambiente familiar como causa de la desaparición

Voz 11 05:51 los investigadores no contaban con esto

Voz 12 05:54 Diana discutió con su madre y su hermana poco antes de desaparecer pero la relación con su padre tampoco parece buena

Voz 13 06:00 en mayo junto a su madre lo denunció

Voz 12 06:03 están divorciados

Voz 11 06:05 con conflictos de por medio

Voz 0194 06:08 se publicó el consejo de la madre Adriana después de discutir con su padre tomate Murphy no parece una casualidad Ángels las tres mujeres de la familia fueron criminalizado así cuestionadas de Diana López Pinel se dijo que era una mala madre leímos en un digital este titular las fiestas con hombres de la madre de Diana enredan la desaparición de su hija de la hermana menor de edad se contó que se fue a África de vacaciones y que fue detenida por amenazar a su padre un padre Juan Carlos Care al que sin embargo la prensa trató de forma diferente mucho mejor con un hombre más equilibrado sobretodo después de que una jueza retirara la custodia de la hija menor a su ex

Voz 14 06:47 mujer la retirada de custodia de de ella llega tarde esta decisión debiera haberse tomado hace mucho mucho tiempo en evitación de de situaciones como la que como la que nos ocupan en este momento

Voz 0194 07:00 no faltaron videntes en la prensa que decía saber dónde estaba una Follow asegurando que era inmadura y con baja autoestima y supuestas amigas en las televisiones hablando de que estaba en un círculo muy delicado y que es el IVA con chicos que no conocía hasta tal punto estas elucubraciones informaciones falsas o bulos este mal llamado Periodo mismo puede hacer daño que Manuel Sánchez que es el coronel jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que ha liderado el grupo que encontró el cuerpo tuvo que advertir a la prensa

Voz 0332 07:28 yo entiendo que que la prensa tiene el deber de informar pero yo pondría encima de la mesa un debate que en este caso en este caso eh yo creo que hasta se podría escribir una tesis doctoral para el periodista que quiera doctorarse que es eh el tratamiento mediático del caso Diana hay titulares de prensa que ese día un titular es la portada del periódico pero a la familia de puede suponer un daño de por vida esto no está regulado yo creo una autorregulación de cada uno en su profesión

Voz 0194 08:01 tratamiento mediático del caso Diana autorregulación de cada uno en su profesión Mariola como si tendría que haber contado cómo sería una buena información sobre el caso Diana Quer pues mira Ángels un mes después de la desaparición a todas las redacciones llegaron las especulaciones sobre un ambiente muy conflictivo en la familia sobre trapos sucios de los Care sobre la vida que llevaba allanan sobre su sospechosa conducta con los chicos sobre si pudo fugarse pero aquí no los contamos por una cuestión de ética profesional no eran datos fiables ni aportaban nada la resolución del caso es más ni la Guardia Civil tenía al principio pistas o indicios consistentes por dónde tirar sólo eran meras hipótesis así que ante estos casos tan graves tendríamos que limitarnos a una información rigurosa contrastada sin morbo centrada en la propia desaparición en los trabajos de investigación de la Guardia Civil sobre la búsqueda de Diana sobre las pesquisas de los móviles utilizados esa noche en A Pobra do Caramiñal y sobre todo informar con respecto a la víctima a la familia que lo estaba pasando muy mal y ante estas noticias Ángels siempre es mejor quedarse un paso atrás que contar algo que no es verdad Inés Herreros exfiscal de la Unión Progresista de Fiscales especializada en violencia de género Nos acompañadas de Ser Las Palmas Inés muy buenas noches buenas noches acabamos de escuchar al coronel Sánchez Corbis eh cuando se dirigía a la prensa cómo puede influir el papel de las teles de algunos medios de comunicación en un caso de violencia machista

Voz 13 09:26 bueno pues eh yo creo que hay que diferenciar dos cosas en primer lugar bueno pues evidentemente no se puede estar dando información que vaya afectar a al al transcurso normal de la investigación en el transcurso ordinario normal de un proceso judicial y por otro lado que la forma de contarlo eh bueno pues no va ya a dañar a la a la víctima a sus familiares que además no esté alimentando el machismo que no esté fomentando los estereotipos sexistas como he visto en este caso entonces yo creo bueno pues que hay que diferenciar lo que es al final yo creo que la mala información lo mezcla todo no y es capaz de hacerle daño a todo no pero una cosa es bueno pues el seno del procedimiento y bueno pues que se hagan cosas que no vayan a perjudica al procedimiento y luego por otro lado bueno pues qué se puede hacer muchísimo daño a los familiares muchísimo daño a las víctimas y luego por ende además muchísimo daño al resto la sociedad

Voz 0194 10:21 no sólo eso Inés convierte a la víctima el lo hemos visto en el caso Diana Acker lo hemos visto también el caso de la manada se convierte en la víctima en culpable

Voz 13 10:30 claro porque lo se hace es poner el foco sobre la víctima yo creo que por ejemplo una cosa que tendríamos que empezar a evitar es llamar casos por el nombre de las de las niñas el nombre de las chavalas el nombre de las mujeres que hayan sido objeto de algún tipo de Bale estación sexual porque eso es lo que hace es reflejar y visibilizar que estamos poniendo el foco sobre ellas entonces cuando se pone el foco sobre ellas que es lo que se hace vamos a ver qué es lo que está mal entonces en este caso pues hemos visto que cualquier tipo de de conducta pues que es de ordinario que es normal en chavala

Voz 0194 11:00 de dieciocho años en chavalas adolescentes

Voz 13 11:03 se ha hecho ese ha puesto el foco sobre eso sea aumentado ese apostó una lupa enorme porque lo que hacía falta era rellenar muchísimos espacios para poder hacer caja y es lo que han hecho los medios de comunicación entonces ha sido amplificar cualquier cosa pues era una familia donde se haya producido una separación pues cualquier familia que me escuchando que haya habido una separación posible ponen la lupa en determinados comportamientos pues ISE amplifican puede parecer todo un desastre y si empezamos además con esa esa visión estereotipada de las que yo creo que con con con esta mujer que con esta niña dieciocho bueno mujer dieciocho años con Diana lo han hecho lo donó su ropa su conducta cómo actuaba en el colegio su relación con los iguales las fotografías han sido traer terribles una cosa es que han puesto hasta fotografías cuando estaba hablando de de de de lo que le había pasado han puesto hasta fotografía con oreja citas ICO una naricita que son de los filtros de Instagram que claro pues que son fotos que tienen un contexto pero yo pueblo que qué uso e Instagram esa herramienta yo muchas periodistas que utilizan ese filtro pero cuando les dan un premio o cuando hablan de ellas no se le ocurre a nadie ponerme la fotografía con unas horitas O'Shea se pone se va a hablar del presidente del Gobierno pues pues claro con las previstas tienen fotos a lo mejor en bañador de él pues porque el alguna ocasión lo con ropa de deporte pero no se le pone cuando se habla de una cosa sería como de una cosa tan terrible como la que se estaba hablando se puede poner esa fotografía que forma de Cosío

Voz 0194 12:27 cada rato indigno de un crimen machista así es como califica de Melina Fernández presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía el tratamiento de las televisiones al caso Diana que voy a dejar de decirlo por indicación de Inés y que además me parece muy bien en Melina nos acompaña desde ser Málaga muy buenas noches buenas noches es denunciable este tratamiento que se puede hacer

Voz 3 12:46 debería ser denunciable lamentablemente tenemos una legislación que aunque de forma genérica protege o dice proteger los derechos de los derecho de las la mujeres que está en contra de lo estereotipo de la conducta de la conducta sexista pero después si llegas analizar un caso concreto pretende es abrir un expediente incoar un expediente sancionador te das cuenta que no tiene un una tipificación que te permita hacerlo luego se puede se debería hacer ese debería evitar todo lo que estamos hablando porque efectivamente es que no le ha faltado nada ha sido una cosa de de la mujer ha sido un un comportamiento absolutamente estereotipado Se ha demostrado que la sociedad tiene una digamos una una deriva misoginia importante precisamente por lo que este pueblo que estáis hablando de cómo se ha tratado como sea criminalizado a las tres mujeres implicadas de alguna manera en la desaparición de Diana sin embargo como se ha tratado a al padre de Juan Carlos I Juan Carlos que no entonces es algo que lo medio que los medios tienen que tienen que evitar tienen que evitar especulaciones tienen que evitar va analizar la situación o causar el inmenso daño que han causado a la familia en este caso

Voz 0194 14:11 voy a sumar a dos voces más a esta mesa porque al final lo que quieres que se conviertan en una mesa redonda yo puesto el tema sobre la mesa ibamos a contrastar las opiniones el crítico de televisión Borja Terán dice que para estos programas es una persona sino a un personaje Borja muy buenas muy buenas noches que cese esta afirmación

Voz 0570 14:29 fíjate yo creo que si nos fijamos en la evolución de los programas matinales que son unos programas que cada vez son más largos no El programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco en la mañana de Telecinco a partir de este mes madurar de nueve de la mañana a dos de la tarde necesitan suministrar mucho contenido ya está hace unos años ese contenido lo suministraban pues

Voz 0931 14:46 el corazón hablando los reality shows habrá hablaban de Gran Hermano

Voz 0570 14:50 pero ahora se han centrado más en la actualidad entonces de repente están utilizando herramientas del reality show del espectáculo televisivo esas músicas de fondo esos cebos que anuncian por fascículos la información no lo incorporan a a temas muy peliagudos de sucesos muy peligrosos convirtiendo transformando a una persona en un personaje que al final parece un culebrón que no es un culebrón no es la realidad

Voz 0194 15:19 también aquí con nosotros Juan Ramón Gonzalo ex director de la productora Cuarzo estaba al frente de diversos magacines televisivos Juan Ramón muy buenas noches buenas noches una pregunta por ejemplo el día de hoy que estamos a quince o dieciséis de enero o se han pasado ya muchos días desde que se ha localizado el cadáver de Diana Acker es decir el tema esto ha resuelto ahora hay una parte judicial en marcha porque la televisión o estos programas de televisión siguen hablando de esto

Voz 15 15:42 yo primero me gustaría no meter a todos los programas de televisión en el mismo saco me gustaría también decir que esto no es una cosa de la tele es decir todos los medios de comunicación yo creo que hemos jugado un poco a lo mismo habéis leído cosas de de prensa en Radio yo no sé si el seguimiento ha sido tan brutal la luego podamos hablar de las razones que también un poco no nos reímos para mismas normas la tele y la radio la supervivencia en la tele en la radio los Ratings las audiencias pero bueno eso ya puede ser que sea otra de váter con lo cual no me gustaría que me tiramos ni todos los programas ni a todos los profesionales en el mismo saco porque creo que cada uno trabaja de una forma muy diferente yo creo que hay programas matinales

Voz 16 16:25 y y que se trabaja bien

Voz 15 16:28 hay periodistas que consiguen informaciones que está muy bien y que en muchos casos incluso han ayudado al ascenso migraciones a resolver determinados casos en este caso concreto que no estamos San rebasado límites muchísimos y muchos límites han rechazado también es verdad y y que en la televisión una cosa que funciona se tiende a repetir a repetir a repetir porque se supone que es lo que te pide el P

Voz 0194 16:55 es decir seguimos hablando de Diana Quer porque da audiencia

Voz 15 16:58 pero yo creo que sí claro desde luego esto es así entonces porque sigue como tú decías un mes después casi prácticamente desde que se haya detenido al asesino de de Diana Quer porque hace sigue hablando porque hay todavía muchos flecos de la investigación de cómo pudo suceder la historia es sobre todo ahora yo porque lo que se está dando en el historial de El asesino de ver si ha podido no cometer otra serie de crímenes a lo largo de todos estos años porque es muy raro que las conductas de este señor no sabían repetido anteriormente

Voz 0194 17:33 cuando tú dices ya sabe cuando dices tú reconoce estos está al frente de de este tipo de programas tu reconoces que sean sobrepasado algunos límites

Voz 15 17:42 mitad como cuales pues hombre yo creo que en el caso de Diana una vez que nos damos cuenta cómo fue asesinada como murió vemos todo lo que ha informado pues yo creo que se ha incidido mucho en su vida privada el comportamiento que por otro lado su comportamiento absolutamente normal que puede llevar cualquier chica de su edad es una chica de dieciocho años

Voz 3 18:07 pero si me permite Juan Ramón buenas noches primero Buonanotte en cualquier caso evidentemente no estamos hablando de todos los medios estamos hablando de los medios que han que han hecho ese tratamiento

Voz 15 18:18 sí que es que no hay son muy claros

Voz 13 18:21 fusión ICO mucha discusión pero es que no hay absoluta

Voz 3 18:23 también te ningún argumento que lo justifique eh yo soy profesora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y uno de mi especialidad de precisamente la programación pero los límites de la programación los límites del derecho a informar está en los límites también del derecho de la persona desaparecida que es un principio fundamental cuando una persona desaparece no desaparecen su derecho y en este caso es que se han vulnerado todos lo derecho de de esta joven el derecho al honor de derecho a la imagen Sein ese habla de su vida privada que nada podía conducir a su a su a encontrarla a que decir que lo que se ha hecho con este tratamiento efectivamente como ha dicho Toni Garrido sería sería para hacer un estudio exhaustivo sino sólo pudiésemos desde luego le aseguro que si tuviéramos los medios lo haríamos de del Consejo Audiovisual de Andalucía si tuviese lo medio porque sería un ejemplo para estudiar en la en la facultad de The Kop de cómo no debe hacerse un tratamiento mediático y no hay nada que lo justifique ni rey in y Cher ni nada porque antes que todo eso están los derechos de la persona en este caso al final es que se ha demostrado que ninguno de los datos que ha dado es que ninguno ha contribuido al al a encontrar a la persona que querías intervenir en ese él si yo creo que

Voz 13 19:42 y que a lo mejor tenemos que dar un paso más allá y empezar a pensar que de qué forma creativa podemos contactar con la audiencia a mí me parecería que un asunto como el que nos ocupa con un acto delictivo como el que hemos visto podría servir por un lado por ejemplo para hacer una lectura de de construcción de un tipo de de de Educación que están recibiendo los niños y que están recibiendo los hombres con los que convivimos por otro lado también que no sirva para empotrar los a las mujeres entonces yo creo que habría que dar un paso que vayan un poquito más allá porque yo creo que este asunto ha funcionado y capta la atención porque esta sociedad está muy acostumbrada a que a que hay una combinación que es mágica que es utilizar lenguaje sexual Irizar mujeres jóvenes que además responder su aspecto físico a unos cánones a los que estamos acostumbrados para vender hamburguesas para vender cerveza que lo vemos en cualquier revista es decir son estímulos que que que funcionan rápido pues porque porque es una sociedad muy machista pero hombre vamos a tres vernos hacer cosas distintas yo creo que ahora mismo se puede ver en él en las redes sociales por ejemplo somos muchísimas mujeres las que estamos demandando por favor dennos otra cosa que nosotras queremos también sumarlos por ejemplo a la televisión que la tenemos buena en muchísimas casas muchísimas familias

Voz 0194 20:54 absolutamente a pagar a la que ya no se enciende para nada no aprovechar cuanto aprovechar que capta la atención como decía Inés para hacerlo de otra forma

Voz 15 21:05 sí que sería ideal si yo que en esto estamos de acuerdo pero insisto que la tele se rige por unos códigos que al final los programadores de televisión tú ves el minuto a minuto de cada uno Broto hablando de avales aquí yo no estoy justificando que todo valga estoy intentando explicar cómo se trabaja en televisión y estoy intentando explicar también qué porque a mí me tocado papeles de malo pero que cada programa funciona con sus códigos con sus reglas y con las líneas que no se rebasan insisto que yo creo que en casi todos los programas hemos rebasado esas líneas en este caso concreto y en otros casos no sólo en esto eh lo que es nuestro levantados por orden que va Borja primero

Voz 0570 21:46 no y sobre todo creo que se que se ha caído en el peor error y creo que esto nos va a enseñar mucho de cara al futuro porque sea culpabilizar a la víctima todo el rato todo el rato yo creo que programas a veces desvío se desvirtúan la propia realidad lo mismo hablan de un tema que del otro pasan rápidamente sin darse cuenta que están un tema que están contabilizando la víctima eso lo resumen yo creo que ahora sí que este caso nos ha enseñado las a las cadenas van a pensarse dos veces la la forma de tratar este tipo de estudio

Voz 0194 22:16 pues creo que si eso lo dijimos en otro momento de la historia televisiva aquí y tengo muchos años ya si esto lo dijimos en otro momento

Voz 0570 22:22 pero yo creo que ha pero es diferente el momento pues hay otro otro escenario que son las redes sociales estamos en un momento que estamos muy intensos pero poco profundos las redes sociales en las redes sociales

Voz 15 22:33 el que también hacia ella de amigos conocidos gente que no la conocía absolutamente nada es decir totalmente ya sea en redes sociales lo que hablaban de Diana eran absolutas barbaridades

Voz 0570 22:46 se produce un acceso a una información a todo es donde está la ética de utilizar imágenes lo habéis

Voz 13 22:51 bueno mientras mientras planteemos que a estas conductas haya una respuesta Se las normas tienen que tener unas respuestas si se ha producido vulneración lo que pasa que aquí se está jugando con con familias muy destrozadas muy cansadas y con y con poca energía evidentemente pero si se ha vulnerado el derecho a lo nuevo según el derecho a la intimidad ese vulnera el derecho a la imagen bueno

Voz 0194 23:10 la autorregulación no puede ser como

Voz 13 23:12 decía antes que es como se decía antes cada cadena tiene sus límites no habrá que bueno pues como sociedad tendremos que reflexionar cuáles son los límites que nos queremos dar para que esto pueda funcionar y sobre todo es que los medios de comunicación masiva los mass media se están convirtiendo en medios de difusión masiva de machismo es que nos vamos la manos a la cabeza

Voz 3 23:30 pero mire pero cuando estaba hablando de autorregulación el el la norma efectivamente no se puede regir un programa o una cadena por su propia norma la norma tienen que ser la misma para toda ideólogo tiene que estar bajo el principio constitucional de los derechos protegidos en Francia me va a permitir que le diga que en Francia el Consejo Audiovisual francés a una cadena que dio una imagen reiterativa de El asesinato de cuando hubo la el atentado el atentado terrorista hizo un llamamiento muy serio que si volvían a dar una imagen de ese tipo que en nada favorecía a lo que se estaba informando le abrieron un expediente que podía expediente que puede acabar en una sanción o incluso la retirada de la licencia por un tiempo es decir nosotros eh que nosotros pongamos el acento en la familia para que defienda el derecho al honor una familia que estará mimo que me imagino cómo estará bueno lo han dicho que están hecha polvo no no puede esa familia reivindicar ahora ir a los tribunales a ejercer ese derecho al honor

Voz 13 24:28 por eso a poco teníamos que claro pero sí tiene que haber una una una una contestación a lo que hacen los medios de comunicación y que yo creo que hay cosas que son que son claras que yo creo que todo el mundo está de acuerdo yo he visto imágenes en televisión de de de de Periana donde se recreaba tu mente en sus pechos en sus nalgas y en sus piernas eso tiene que ser mesa sobre todo sí esta claro eso a alguien le parece que no podría ser sancionable por ejemplo es decir que la autorregulación como no nos vale pues tendremos que establecer unas pautas bueno pues si queremos verdaderamente por ejemplo acabar con el machismo pues todo lo que esté estereotipado pues habrá que plantea

Voz 17 25:05 Arno si queremos que esto siga así que ese es el cuatro yo este tipo de imágenes sinceramente bueno los habréis visto no no tal pero la fotografía de lo que ha sido insistentemente al Anta hasta que estos detalles que estamos contando yo sinceramente

Voz 15 25:20 te en ninguno de los programas a los que he estado lo he visto pero oye ha comentado luego os quería decir que claro este caso en concreto porque ha llamado mucho la atención pues porque había una serie con

Voz 16 25:35 diciendo antes y que era una familia eh

Voz 15 25:41 con una buena posición económica que estaban fuera de Madrid la familia en principio posó esto yo no quiero culpabilizar a la familia a todo mi respeto y todo me mi dolor con ellos pero que la familia es verdad que al principio si acude a los medios de comunicación

Voz 17 25:56 la familia pide ayuda eso encierra entonces ya es cierto alguien que les y en cierto modo

Voz 15 26:02 en esta PDA entre una parte de la familia y otro también entran en este en este tema por supuesto que esto no es justificable de nada pero al final es verdad que citó dos empezamos a jugar pues esto ha acordado me parece que no se pone

Voz 13 26:17 la misma altura profesionales bueno y las las televisiones los medios de comunicación y quién los rigen y que los dirige con una familia destrozada

Voz 0931 26:25 no nos proponen dos millones que suponen una estoy poniendo algunos me dicen

Voz 0570 26:29 y sobre sobretodo que a veces es una unas personas que no conocen cómo funcionan los medios y tú sabes muy bien cómo funcionan los medios que a veces se les dice que se les va a ayudar a ser está utilizando para tener un minuto de oro en televisión en eso a veces caen

Voz 0931 26:43 bordar una entrevista con toda tu buena voluntad a estas alturas de la vida creo que engañar a nadie con los medios de comunicación creo que todos somos ya muy mayorcitos sabemos yo es que esta eso es pensar que la gente no tiene nada que estaba estaba Juanra

Voz 0194 26:59 la explicando las características de de este caso que además cumple una premisa conocida en los medios como síndrome de la mujer blanca desaparecidas se refiere a la atención desproporcionada de la prensa de de algunos medios de comunicación vamos a decirlo así en casos donde la persona desaparecida es una mujer joven una mujer guapa Blanca de clase alta Paco Lobatón fue el director de quién sabe dónde en Televisión Española de ahora vuelve a la tele como director de nuevo programa desaparecidos Paco muy buenas noches

Voz 1678 27:26 las buenas noches Ángels Paco cada año

Voz 0194 27:28 Lucian veintiuna mil desapariciones por qué unas tienen esta repercusión y las otras no

Voz 1678 27:35 bueno más mencionado el síndrome de la mujer blanca que es una explicación que será en Estados Unidos ante comportamientos similares hay que añadir otro entrenador en la escucha cuando ya esta vez en pleno debate

Voz 0194 27:51 oye una mención

Voz 1678 27:53 a la dinámica que crea no creamos los propios medios de comunicación yo diría que particularmente las cadenas de televisión y en ese sentido la dinámica qué supone que en lugar de trabajar en la preocupación principal que es ayudarles a a intentar que recupere a su ser querido Hinault interferir la investigación que que se esté llevando a cabo pues hay un tratamiento intensivo que lo que persigue es bueno pues sonar muy alto y reclamar la atención y conseguir el mayor dato de audiencia posible esa dinámica es una dinámica enloquecida en una dinámica que tiene un trasfondo no humanitarios intereses mercantiles hay que decirlo los alta no no se trata de la nadie se trata de decir que esa es la realidad objetiva IFE a ellas hay que defender el derecho de las personas desaparecidas el derecho a su imagen cuando desaparece una persona no han desaparecido esas derechos el derecho ampara la familia escuchado también a uno de los intervinientes a la familia puede haber cometido errores pero nunca puede ser culpabilizar porque estaba en un estado de máxima vulnerabilidad de máxima fragilidad no estado doliente de modo que hay que yo creo que hay que repartir y situar bien las responsabilidades no

Voz 0194 29:20 Nos decía Borja Terán que seguido de televisión que nos acompaña lo que él creía que además había que un consenso de que se habían traspasado los límites con el tema de con la desaparición de Diana Kelly decía Borja yo creo que esto sí que es un punto de inflexión tú también tienes tantos años como yo que has voy diciendo muchas cosas tú piensas que es un punto de inflexión

Voz 18 29:40 sí

Voz 1678 29:41 lo fue ya desde el principio Angels de hecho en el mes de noviembre día veinticinco nosotros con la Fundación conceder global convocamos un foro ya él llamamos a periodistas a comunicadores compañeros mucho de lo que está en esos programas que hicieron un tratamiento discutible no bastante discutible vinieron aquí vinieron familia vinieron expertos policiales hubo intercambio que yo creo que fue muy muy sincero muy a corazón abierto hubo colegas de la prensa y de los medios incluida televisión hicieron ha sido un antes y un después porque por primera vez se estaban enfrentando la familia hubo como creo que fueron ocho familias distintas sea que estuvieron ahí enfrente al frente con los colegas periodistas comprendieron mejor que nunca que era lo que suponía que es lo que supone tener a un ser querido desaparecido la tenaza de la incertidumbre la sensación de que no sabe si estás vendiendo de una manera equitativa e igualitaria porque cualquier familia puede entender y entiende no porque en eso hay una amplitud y una generosidad enorme en la es que sufre no puede entender que haya algunos que tengan la suerte lo que te haya más capacidad para influir pero por lo menos una cierta equidad todos esos osea estábamos hablando fíjate de agosto noviembre los meses que habían pasado luego habido común cierto Ovalle y ahora bueno el trágico final ha reavivado un poco todo todo lo los asuntos no

Voz 0194 31:12 Paco Lobatón muchísimas gracias como siempre muchísima suerte

Voz 1678 31:16 muchas gracias Angels que vaya muy bien un abrazo

Voz 0194 31:19 lanzó Toni Garrido el el hashtag de yo no yo no miro a estos programas de televisión yo no pongo la tele para ver estos programas de televisión es decía Juan Romagosa a ver la tele funciona como funciona esto estamos aquí somos adultos todos y todos lo sabemos cuando se rompe el bucle Borja porque al final esto es un pez que se muerde la cola porque claro los los programadores de televisión ofrecen lo que creen que los consumidores ven que es lo que realmente ven así nunca cambiaremos que eso que decía Inés no aprovechemos que capta la atención para para ofrecer otro producto relacionado pero otro producto no como se rompen

Voz 0570 31:52 porque siempre se dice que la gente elige lo que ponen en la tele pero en realidad la gente elige entre lo que emite la tele no yo creo que mira la televisión pública tiene una función espectacular innecesaria en crear alternativa ahora mismo el programa matinal de Televisión Española va a rebufo de las privadas incluso intenta imitar las en vez de

Voz 0194 32:10 de hecho ha abordado el tema de una manera muy parecida con esas

Voz 0570 32:12 músicas de fondo sensacionalistas y con

Voz 15 32:15 esa es sensible hería rancia

Voz 0570 32:18 pues eso yo creo que la televisión pública como sucede en nuestros países de nuestro entorno sucede en Inglaterra en Francia Alemania tiene que movilizar el sector audiovisual ponerse las pilas demostrar que hay una alternativa y que la gente cuando se ofrecen la alternativa va a la alternativa y por supuesto las privadas que son una concesión del Estado también tienen que tener más responsabilidad dejar también a los periodistas tiempo para hacer la información que vamos tan rápido que a veces

Voz 0194 32:44 ya lo mejor lo que proponía también neblina la la Melina la regulación déjame que salude a Chema que nos llama desde Terrassa Chema buenas noches

Voz 18 32:52 una fan noche Suárez

Voz 0194 32:54 la tú reflexiona

Voz 18 32:57 he pensado marcha una vez porque yo aquí me ha tocado es me and Media mezzo Dario de mi Eric cartas otras es que vamos a ver si no estamos en el dos modelos contrapuestos quedo de unos de los es el que está poco a poco esta es verdad apartarse del de toda la vida y acercarse a la igualdad por otra por otra parte hay otro modelo que necesita mantener el sea porque una vez sea por dormirse por lo que sean necesita mantener el modelo activos eh

Voz 0194 33:39 el modelo de desigualdad

Voz 18 33:41 en ese entonces que no puede ser que haya con una especie de desfile Barclays lo ves estas quieres mantener el modelo de igualdad necesitas de ciertas televisiones ciertas previsiones que que de alguna manera les salir mesas de San Si ha de Yerma tener ese modelo ese modelo antiguo y Uber es absuelto es de guión y hacerle es por esto que digo Balco la televisión está escépticos ante este tipo de hacerse merced a las televisiones

Voz 0194 34:25 planteada la cuestión de Chema desde Tarrasa Inés de alguna manera lo que decía era bueno mantener el de desigualdad no pero mantener un poco el esquema

Voz 13 34:36 claro pero de todos modos también lo que pasa es que la sociedad necesita también a los medios de comunicación para que haga la reflexión es decir probablemente mucha gente cuando nos esté escuchando este programa como el bueno pues esta esta mañana con el de yo no cuando se empieza o a leer artículos de prensa donde sea análisis empezarán a caer pero también bueno pues esquelas las televisiones lo que hacen también es generar un estado de normalidad de cosas que desgraciadamente no se están produciendo muchísimo daño

Voz 1880 35:05 Sara los oyentes hermanos dice David en Twitter el amarillismo además

Voz 0194 35:09 es machista yo no consumo periodismo

Voz 1880 35:11 Prado Jose toda la gente que no criba que medios de comunicación siguen debería plantearse qué parte de responsabilidad tiene en consumir toda la basura amarillista de malos profesionales María T Nos cuenta en este país desde las niñas de Alcàsser hasta Diana que las televisiones empeñan en realizar un Twin Peaks patrio para conseguir audiencias Maika yo no entiendo cómo pueden llamarlo periodismo y la profesión entona el mea culpa pero en unos días saldrá la sentencia del caso de la manada ahí volveremos a ver el morbo el machismo y la carroña en toda su crudeza en Facebook Inmaculada Nos dice lamentable el tratamiento para con ellos sus familiares lamentable también el acoso a la madre y hermana del asesino que obviamente serán llamados por el juez en su momento pero que no hay que exhibir les de la manera que se está haciendo y también dos notas de voz abunda es de Javier de Madrid y otra de Adrià de Valencia

Voz 19 36:03 a mí me parece lamentable en lo que se está haciendo con el caso de Diana Keren las televisiones bastante tiene la familia con soportar lo que tiene que aguantar durante estos días como para encima ir buscar esconderse en uno salen unos abetos detrás de tanatorio irá a buscar que

Voz 15 36:19 compañero de signos hay que hombre basta ya de

Voz 19 36:22 de remover todo esto la familia que descanse en paz es suficiente tiene

Voz 20 36:25 ha dejado bastante que desear que han infundido a veces datos falsos que han recogido opiniones de los familiares que tampoco tenía mucho que ver ya todo tipo de especulaciones de nacionalismo sin tener en cuenta de lo que es estaba investigando realmente ya afectando además en la propia investigación

Voz 0194 36:43 llevábamos días dándole vueltas nosotros al asunto tengo conciencias nos reunimos para verde que hablamos y la verdad es que Toni Garrido el otro día a las diez de la mañana nos puso no no no nos puso el cebo para que nosotras siguiéramos queríamos bueno contarlo contrastar las opiniones que de esto se trata yo crezco muchísimo en ese Herreros a Melina Fernández a Borja Terán

Voz 21 37:05 ya Juan Ramón Gonzalo G estaba con nosotros escandalice gracias es muy buenas noches

