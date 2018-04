¿Cómo comeremos en 2018?

Voz 1 00:00 cadena SER Hora veinticinco

Voz 2 00:11 Ángels Barceló

Voz 3 00:19 eh tú muy

Voz 2 00:24 sí

Voz 3 00:25 eh pero no pude

Voz 0194 00:41 hace la que escuchan se llaman siguientes Noruega tiene veinte años se la rifan como cabeza de cartel en los próximos festivales internacionales de música Sigrid está marcando tendencia como en la música en todo lo demás se necesitan caminos ideas que encauza revoluciones que van marcando hacia dónde ir es viernes tiempo para la gastronomía y queremos hablar de esas tendencias

Voz 5 01:03 tras cocinas en nuestros platos en los restaurantes y también porque no en nuestros gustos todo lo que va marcarnos el camino en este dos mil dieciocho Carlos Cano responsable de la sección Gastro en Cadena SER muy buenas noches Blanchard qué tal como sabes tú que algo es tendencia bueno

Voz 0335 01:18 saberlo saberlo si es más bien exacto una impresión si quieres un consenso al al que llegamos no porque bueno pues si me fijo en lo que veo analizo lo que vi hace un tiempo hablo con mucha gente que sabe del tema el otro día por ejemplo estuvo hablando con mano algo que es el autor del primer blog gastronómico que se creó en España también con nuestra compañera Elia Fernández de mañana empiezo que siempre está la última en cosas de cocina saludable no y bueno entre todos

Voz 1564 01:45 estamos a dar ideas

Voz 0335 01:47 Allen cosas luego hay un truco Sky observatorios profesionales gente que se dedica sólo a cazar tendencia cazar celo Encinas lo cuentan en montes tu suele acertar con describe Menzies pues mira dímelo tú en dos mil quince predijo que iba a volver a llevar la cocina tradicional que cada vez reserva haríamos más restaurantes a través del móvil y que empezarían a aparecer harinas elaboradas con insectos son dos mil quince en dos mil dieciséis hable de la eclosión de los productos ecológicos y por ejemplo el año pasado me atrevería a pronosticar que iba a haber más platos picantes cada vez más verdura de menos carne

Voz 0194 02:24 más en camino para no no lo están haciendo manos

Voz 0335 02:27 al venga una invitó una invitada que trabaja en

Voz 0194 02:29 en la Innovación Alimentaria Cars Sonia

Voz 0335 02:32 que asco que trabaja en uno de esos observatorios de observadores de tendencias de los que te hablaba no yo no la conozco personalmente pero la verdad es que el escribo le llamo de vez en cuando para preguntarle por el futuro es una de las favoritas

Voz 0194 02:47 me arriesgo muy buenas noches hola buenas noches dice Carlos quieres una de sus pitonisa es como va encaminado el con esto de las tendencias no ha mal tampoco no no daba nada mal y gracias para de pitonisa bueno no sé si tomarme algo positivo pero bueno pero es así

Voz 0335 03:01 con sentido

Voz 0194 03:04 hace Tate

Voz 1467 03:05 bueno pues así es un centro tecnológico que estamos en el País Vasco y bueno pues un poco a lo que nos dedicamos es a a transformar la ciencia en desarrollo sostenible saludable entonces dentro de ser un centro tecnológico hacemos investigación básica pero lo hacemos también mucha investigación aplicada es decir cercana al mercado buscamos pues genera esas soluciones novedosas diferenciales no que generen pues nuevos negocios productos y servicios en el ámbito de la de la alimentación

Voz 0194 03:35 como sabéis lo que va a ser tendencia

Voz 1467 03:37 pues buena pregunta un poco es como decía como decía Carlos no a las tendencias al final no las marcamos nosotros desde desde Hastings sino que las marca la sociedad no porque al final las tendencias no son más que nuevas manifestaciones en el comportamiento de los consumidores que se basan en sus necesidades de ese ese aspiraciones no entonces bueno pues él CS y me controlo ese seguimiento no nosotros pues tenemos ese observatorio permanente donde pues analizamos tanto las innovaciones ya que se están lanzando en este caso en el ámbito de la alimentación trabajamos también con otras personas que están en este campo trabajamos con agencias de investigación de tendencias de consumo y luego estudiamos también al consumidor desde diferentes perspectivas no desde la sensorial edad pues eso sus gustos sus preferencias y con todo esto pues intentamos trasladar todo este conocimiento al ámbito alimentario para ver cuál es el impacto y las posibilidades que ofrece pues para la innovación

Voz 0194 04:29 Carlos todas las tendencias se comportan igual duran lo mismo

Voz 0335 04:32 no no no para nada tendencias muy efímeras hay tendencias muy efímeras o que vamos que parecía que iban a nacería ordinaria se quedan por el camino como los seres vivos nacen crecen se reproducen y mueren algunas viven más que otras es verdad que algunas que parece que si al final no otras que están en un momento ya de consolidación por ejemplo lo que te decía de las harinas de los insectos pues igual en dos el quince se empezó a hablar de ello pero hasta este año no se ha hecho una legislación que lo permite igual hasta dentro de tres no empezamos a ver ya en todos los supermercados algún producto no bueno la verdad es que luego delimitar el tiempo es más complicado y algunas son muy rápidas y otras más lentas

Voz 0194 05:12 ahora mismo los consumidores buscamos lo que tiene que ver sobre todo con los saludable con los sostenible

Voz 1467 05:18 sí son dos de las tendencias que bueno están para quedarse Éstas son no como a largo plazo digamos sí porque bueno pues al final cada vez todos como consumidores somos más conscientes y nos preocupa pues el impacto que tiene el impacto negativo no que tiene nuestro consumo tanto en el planeta como en la sociedad que nosotros mismos no entonces paradójicamente no pues según esto de que tenemos esa preocupación pero por otra parte pues eso somos consumistas y nos queremos sentir bien consumiendo no entonces pues siempre intentamos buscar esas faceta y que nos permita siempre esa mejora personal y ser pues eso saludables sostenibles Star en ese equilibrio con con el entorno y entonces todo lo que nos ayude a ser mejores no tanto en pues en productos de alimentación servicios etcétera pues bueno pues van a ser bienvenidos

Voz 0194 06:06 es que dos mil dieciocho va a ser un año de cambio en la textura de los alimentos por ejemplo

Voz 1467 06:11 sí pues sí es un año que se breve interesante porque al final bueno la textura es uno de los principales atributos no que tiene las las empresas que de de alimentarias no ha pues eso para hacer a los consumidores pues vivir experiencias sensoriales totalmente asociadas al placer al disfrute para adaptar incluso con esas texturas el producto al momento de consumo y al final pues también unido a otra de las tendencias que es lo lo de lo natural pues es en sigue pues que las texturas a través de ingredientes naturales como las pulgas de frutas vegetales sobre la cargo natación por ejemplo que surge de los procesos de fermentación no todas estas nos dan mucho juego no las tecnologías también las nuevas tecnologías de procesado pues da mucho juego para crear nuevas texturas interesantes no

Voz 0194 07:00 desde Asti lo hace buscar estas tendencias Sonia riesgo pero también hay gente Carlos que se dedica a buscar innovazione marcar tendencias en restaurantes no quienes quiénes Paco Cruz de fue mánager

Voz 0335 07:12 exacto dice es un cordobés que monta una empresa que se llama de fue mánager el en subió de Twitter dice que está ayudando a emprender desde desde dos mil cinco que vive haciendo rentables los restaurantes también hizo por ejemplo que frecuenta templos paganos ya te imaginas todos que no poder templos

Voz 6 07:28 lo consigues Paco buenas noches consigues hacer

Voz 0194 07:30 tal vez los Restaurant ves lo consigue

Voz 1564 07:32 estoy sobre todo si el cliente en este caso el emprendedor polen de su parte si es posible hacer rentable cuál es la clave muy complicado cuál es la clave El sistema para él la clave para empezar para hacerlo rentable el sistema porque hay algunos que venden pero no son rentables doce acertado el concepto acertado Comunicación pero ha fallado el sistema pero sistema ahí está la clave del control retornando

Voz 0194 07:54 también mucho las modas en los restaurantes cambian mucho las tendencias cambiantes quiere también debe ser un enclave sí sí sí

Voz 1564 07:59 Annan tanto que te pierdes

Voz 0194 08:01 tres semanas en entrar perdió la última

Voz 1564 08:04 la última el pichón a la última de la trufa o la última de cualquier otro producto si cambian cambian mucho a tendencia y como decía Carlos que tienen toda la razón del mundo otro pitonisa en este tema y y hay algunas que ni sale que parecen pero pero no acaban de arrancar del todo

Voz 0194 08:20 pero lo decías que nos pueden llevar una sobresaturación es decir la moda del ceviche por ejemplo todos los restaurantes tienen ceviche sean peruanos sean chinos sean de donde sea los bajos todos los restaban una rata no no corremos el riesgo de que haya una sobresaturación de esta ascendencia

Voz 1564 08:35 yo más que sobresaturación te diría que hay una estandarización osea todas las cartas de los restaurantes son iguales entonces creo que la del mal para el restaurante claro la tenencia de dos mil dieciocho va a ser la inversa va a ser a partir de ahora diferenciarse radicalmente en eso el modelo de montar restaurantes hasta ahora es yo voy a un restaurante que funciona en mi ciudad yo creo que va a funcionar y lo copia y eso es un error de base totalmente

Voz 0194 08:59 la clave para que nuestra ante función o una de las claves tiene que ser el concepto concreto tengo así en el concepto claro de lo que de lo que tú eres

Voz 1564 09:06 de hecho además confort tienes que definirlo en una servilleta como decía tú conceptos totalmente de hecho el concepto ha ido radicalizando hasta llegar al punto de que hay restaurante mono temáticos mono concepto con cereales con carne de cerdo con cualquier cosa ya se encuentra casquería cual se encuentra ya una manera de hacer un restaurante de eso

Voz 0194 09:29 y eso es bueno para ese restaurante Cameros sabes te sacas de las de la estandarización víctima

Voz 1564 09:34 estar en la cabeza de la gente cuando alguien piense en un tipo de comida que le apetece tiene que ser tú el primero en salir en en su cabeza

Voz 0194 09:41 en cuanto a la decoración también hay tendencias porque también a veces un restaurante y crees que has entrado en el mismo contraste la semana pasada que era otro

Voz 1564 09:48 la primera gran tendencia es decir quinto la decorado esa es la primera gran tendencia que hay dentro de la decoración del restaurante si existe una cierta homogeneización también parecen quiero restaurantes son iguales carta uniforme en vajilla porque hay vajillas que son exactamente igual en todos los restaurantes en decoración sí porque hay cierto equipo de decoradores que ya se han hecho con un gran poder y un gran una gran cartera de cliente haciendo bien su trabajo y claro se nota se nota que parece se parece mucho entre sí

Voz 0194 10:17 Paco cuanto comida que es lo que está pegando fuerte tendencia Sara en este inicio de dos mil dieciocho que dirías tú

Voz 1564 10:23 yo apostaría por cosas como el pescado madurado que una evolución de ya lo que viene siendo de mucho daño la carne madurada ETA

Voz 0194 10:30 dado madurado se pues yo me acuerdo de dejar que madurar la carne puedo entenderlo pero dejar madurar el encuentro

Voz 7 10:37 tal un Pargo madurar una lubina madurar

Voz 1564 10:39 sí

Voz 0335 10:41 en mucho menos tiempo claro evidentemente tonterías

Voz 1564 10:43 son días son nueve días echados invadiera se ente el sabor Mahesh de Tura pero gana

Voz 6 10:49 Sonia compras esta tendencia no sí

Voz 0194 10:55 además para una del norte de madurar el pescado con lo bueno que está el pescado fresco me cuesta Miami vamos a ver si esta tendencia se la vamos a comprar vamos a ver lo vamos a comprar o no Carlos hablamos de tendencias en los consumidores en los restaurantes en cuanto alimentación herramientas para cocinar

Voz 0335 11:10 sí gachas no electrodomésticos de eso la verdad es que cada vez hay más modelos distintos de una misma cosa no me decía por ejemplo manual que estas navidades estaba en una tienda de electrodomésticos ya había sesenta tipos de de Tostado horas por ejemplo no también lo que van saliendo son cositas conectadas conectadas a Internet o que podemos controlar desde el móvil no se en las ferias tecnológicas yo he llegado a ver brazos robóticos que te hacen ya unos espaguetis a la carbón hará ellos solos eso yo creo que va a tardar pero

Voz 0194 11:41 pero que tarde incluso que sea de esas tendencias que nacen y mueren

Voz 0335 11:45 no sé si hay cien harto unos

Voz 0194 11:47 buenos espaguetis para cocinar unos brazos y bueno no sé

Voz 0335 11:51 bueno siempre Mary emprendería ver ver las imágenes de de estos de estas Ferias estos congresos pero bueno por ejemplo cafeteras supera automáticas ya las hay

Voz 6 12:01 qué quiere decir eso cuando ya tenemos saludó a Marset por ejemplo ha ido a Marcel responsable de marketing de Delon y muy buenas noches qué es eso qué es eso de una cafetera supera automática

Voz 8 12:12 bueno las cafeterías automáticas son las siquiera es que hay el mercado porque son las únicas que mueren el grano de café al instante es decir si tú te quieres preparar el café eres amante el K quiere es el sabor de ser expreso italiano lo mejor es una cafetera la automática justamente porque tienen Mueller timo en el café al momento con sólo apretar un botón encaja tienes

Voz 0194 12:35 pues ya estamos hablando de una cafetera de consumo doméstico porque esto sí lo vemos en los bares estamos hablando una cafetera para la cocina de mi casa

Voz 8 12:42 acto fieles la mantel café y te gusta poder escoger el aroma del café o el capuchino que tenga la mejor densidad pues lo mejor es este tipo de máquinas que es para tu cocina para tu hogar

Voz 0194 12:55 la posibilidad de controlar la cafetera por ejemplo desde el móvil eso también existe

Voz 8 12:59 si nosotros de hecho ya Delon y tenemos dos máquinas que Madonna que ya las puedes controlar a tiempo real es decir tú te bajarse la aplicación de que tenemos en el móvil en tu smartphone si controlas la cafetera es decir a lo mejor tú estás en el comedor y te quieres preparar el café pues coges tu móvil Yves exactamente lo que está haciendo la cafetera

Voz 0194 13:21 puedes programar lo para que a las siete y media de la mañana cuando me suena el despertador a las siete y treinta y cinco yo tenga el café hecho

Voz 8 13:27 bueno lo que puedes hacer es cuando te levantas desde tu cama como está conectada con la con tu aplicación y a coger el móvil con el misma aplicación abres la cafetera selecciona si quieres una bebida automática o o o una es una que quieras configura tú mismo

Voz 0194 13:43 nosotros somos sin salir de la mantita con el modelo quizás que nunca puchero también una cosa que no está bien doctor Estivill del sueño por no es estaría rindiendo porque dice que hay que tener todos los aparatos lejos de la cama es decir complicado complicado hacer acercarse al doctor Estivill ya la carretera

Voz 9 14:00 bueno lo que sí que tienes que hacer para poder tomar el café eso sí es dejar la noche antes la taza puesta en la cafetera y no lo bastante sí

Voz 6 14:08 bueno tendré que recoger con la fregona

Voz 0194 14:12 la actividad es una tendencia general para las electrodomésticos de la cocina esto la posibilidad de que a distancia podamos mano podamos avanzar en nuestras tareas domésticas

Voz 8 14:21 sí de hecho a nivel mundial digamos ahí como tres tendencias básicas que se bien vale una es un tema de la innovación como es obvio cada vez consumiros la más exigente y lo que hacemos los fabricantes pues innovar con productos multifuncionales que tengan muchos funcionales funcionalidades diferentes después Pamela de la tendencia relacionadas entre eficiencia y ecología

Voz 0335 14:45 me ahorro energético último

Voz 8 14:47 sin duda es el tema de la conectividad nuevos beneficios al consumidor para hacer la vida más fácil

Voz 0194 14:54 se trabaja mucho en en conseguir hacer el robot de cocina más avanzados decir hay una lucha entre marcas para conseguirlo para ponerlo en el mercado

Voz 8 15:03 uno es un nivel general digamos siempre como fabricante intentas innovar al máximo y aportar la lanzar las la innovación será el primero en lanzar la innovación Itziar es el líder de mercado aún más quieres como lo tienes que hacer tú tienes que ir un paso más adelante

Voz 6 15:20 pues Aída muchísimas gracias a vosotros hasta luego yo no sé Carlos si tú eres un friki de los electrodomésticos

Voz 0335 15:25 no la verdad es que no soy friki de otras cosas pero me gusta la sartén y la olla de toda la vida más que más que estos robots de cocina

Voz 0194 15:35 tiene que estar también un restaurante la última en cuanto electrodomésticos me entiendo Paco

Voz 1564 15:38 sí totalmente sobre todo porque hay nueva producción Ainhoa maneras de cocinar la cocina al vacío los dos batidora lo

Voz 0194 15:44 cosas antes imaginados por el ratio no

Voz 1564 15:47 millones de cosas pero me atrevería a decir que la

Voz 0335 15:49 parrilla de toda la vida es tendencia y que la comida cruda también en total

Voz 0194 15:55 ahí lo dejo iba a preguntarte por tendencias no sé qué crees tú para para dejar escrito podamos decir en dos mil dieciocho dije que

Voz 0335 16:02 pues mira en dos mil dieciocho dije que iba a haber más

Voz 1564 16:04 sidra

Voz 0335 16:06 creo que va a ser una una bebida que va a crecer que va ir ganándole en poquito de terreno a la cerveza incluso un poquito al vino por ejemplo y creo que va a seguir creciendo mucho el tema de del Vega mismo del viaje marianismo o al menos los coqueteos no esa gente que se denomina flexitariana porque a veces sí a veces no yo creo que eso va a ir va creciendo también

Voz 0194 16:26 ahí me atrevería estuvo a decir Day perdona Aída me atrevería a decir lo que va a ser tendencia

Voz 6 16:32 pues me voy a atrever a ver si

Voz 0194 16:35 supera supera el pescado madurado es difícil de superar

Voz 1467 16:41 no bueno pues nosotros lo que vemos es el claramente el tema de cada vez a productos más personalizados os al final está conectividad esta en pondera miento que cada vez tiene a los consumidores de poder colaborar con las empresas en diseñar productos más adaptados a nuestras necesidades eso vemos que es una una carrera que todavía tiene mucho por por recorrer el tema de la de la salud de todas las opciones de esa luz que además están ligadas a esa híper personalización porque cada vez que vamos a querer saber más de nosotros mismos no véase todo el tema de análisis de ADN todo este tipo de Info

Voz 0194 17:23 formación de datos que generamos de nosotros

Voz 1467 17:25 hemos para poder adaptar luego nuestra nuestra dietas a nuestras necesidades no pues ahí también Mossos recorrido muy importante y luego pues temas de sostenibilidad de facilitar la vida a los consumidores con productos fáciles de llevar a cualquier sitio con en cualquier lugar pues bueno esas también son tendencias que vemos claras que van a seguir desarrollándose este año

Voz 0194 17:45 si Paco más allá del pescado madurado te atreves con alguna otra tendencia

Voz 1564 17:48 bueno pasara a lo líquido mal líquido yo lo vino natural lo veo muy fuerte son vinos en intervención practicamente con mínima intervención aprovechando todo lo bueno de la Tierra sin tocar sin tocar en bodega tampoco el micro café también puede ir ahí en esa línea el café servido en con grifo como si fuera cerveza también puede ir ahí yo creo que esas dos de hilo de los vinos va muy en lo que decía cara de la sidra

Voz 0194 18:16 si dependiera Carlos qué te gustaría que se pusiera de tendencioso

Voz 0335 18:19 me gustaría que se pusiera de moda cocinar más porque

Voz 0194 18:24 oye pues eso está muy bien la cosa durante muchos años

Voz 10 18:26 ha sido tendencia comprar platos preparados y la verdad es que sería maravilloso que la gente cocinar a Mas a diario los fines de semana incluso en el trabajo imagínate que se pusiera de moda poder tener un sitio y cocinar algo en el trabajo

Voz 0335 18:39 eso con tres esté Estella fantasear demasiado

Voz 11 18:42 sí sí eso parece

Voz 0194 18:46 a gallegas tendencias de independencia y seguirá siendo tendencia a lo más tendente a más de Valencia todavía empanada gallega bueno Paco Sonia muchísimas gracias por haber estado con nosotros a vosotros a vosotros hasta la semana que viene como marcó tendencia en los noventa ya que estamos hablando de de tendencia mi escucharla ahora casi treinta años más tardes

Voz 12 19:05 sigue siendo una delicia es lo que tienen las tendencias