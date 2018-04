Eva Granados, portavoz del PSC: "La investidura demostrará si Roger Torrent es el presidente del Parlament de todos o solo de menos de la mitad de los catalanes"

No hay resultados

Voz 0194 00:00 Eva Granados diputada del Parlament de Cataluña el portavoz del PSC muy buenas noches con qué cuerpo salido este de la sesión de constitución del Parlament yo no sé si va con pensando la posibilidad de alguna sorpresa qué sensación tiene al final

Voz 1 00:15 bueno yo recordaba la última vez que estuve en ese salón de sesiones que tuve que salir porque se iba a declarar unilateralmente la independencia la verdad es que llegaba esperando al menos que se respetarán las leyes en el Parlament de Cataluña y la verdad es que salido del salón de sesiones con el respeto a la ley que es lamentable tener que valorar positivamente una sesión parlamentaria porque se hayan respetado las leyes pero es así eh bueno son la situación excepcional en Cataluña bueno diputados que no estaban en el en el hemiciclo pero bueno al menos tenemos un presidente que no era nuestro candidato nosotros hemos votado al candidato de Ciudadanos pero qué ha hecho una intervención muy diferente a la que hizo Carme Forcadell hace ahora dos años no no ha nombrado la palabra República ni hablado de desobediencia ni nada parecido así que esperemos que las palabras de Ruiz de Rehn se transformen en hechos los próximos días

Voz 0194 01:05 cree que este va a ser el presiden de todos no sólo de una parte de la Cámara como ha prometido

Voz 1 01:11 bueno la verdad es que Rusia torreño lo conozco hemos compartido de Palacio portavoz adjunto John sí la verdad es que no ha actuado con ningún criterio de de bueno de pensando todos los diputados árabes les presidente tiene que ser lo de todos y eso quiere decir que los planes que están hablando con Jones para Cataluña no se debería poder llevar a cabo si quiere si quiere representarnos a todos por lo tanto la investidura que está encima de la mesa que no sabemos si finalmente se producirá pues es lo que demostrara Sierro yo torreones El presidente de todo eso es solamente otra vez de menos de la mitad de los catalanes

Voz 0194 01:45 yo lo que deben estar trabajando con todos los escenarios no incluso con la posibilidad de que se insista en en en la presidencia de pulmón

Voz 1 01:54 bueno eso es lo que nos están diciendo lo que pasa es que yo ayer escuche a Joan Tardà o que los que estabais aquí en Hora Veinticinco entendí que decía que de manera monedas su candidato superior no queda del Gobierno en Cataluña yo creo que eso es incompatible con que sea Puigdemont presidente así que vamos a ver cómo se desarrollan esas negociaciones o ya no sea llamado mañana empezará la ronda de de consultas con los grupos parlamentarios así que vamos a ver mañana qué hostiles

Voz 0194 02:20 Miquel Iceta bueno el Partido Socialista Catalán de alguna manera lo ha hecho antes de la sesión además ha querido marcar la diferencia con el criterio de Ciudadanos y el PP ha apoyado la delegación del voto de los diputados que están encarcelados apoyarían la delegación de voto a los diputados que están en Bruselas caso

Voz 2 02:38 en ningún caso el nosotros pedimos

Voz 1 02:42 el informe a los juristas los letrados del Parlament son taxativo activos en ese informe jurídico no nunca no procede la delegación de voto para aquellos diputados que han decidido no venir a la sesión constitutiva y que que siguen en Bruselas ellos son personas que se fugaron de la justicia que declararon la independencia unilateralmente que abandonaron el país en ningún caso el reglamento del Parlamento se podía interpretar para que puedan llegar a Coto

Voz 0194 03:07 la última cuestión porque me habla usted y yo le preguntaba por el discurso de el flamante presidente del Parlamente rehúye y antes que él ha intervenido y ha hecho un discurso el presidente de la Mesa de edad Ernest Maragall bueno el tono ha sido muy diferente

Voz 1 03:20 bueno esa ha sido una intervención del todo sectaria además el presidente de la mesa edad que es circunstancial porque simplemente está ahí porque es la persona que nació antes de todos los que estábamos allí sentados ha hecho una intervención pues pues ofensiva hacia una parte del hemiciclo la he valorado como una intervención sectaria y que no no representa nada por supuesto

Voz 3 03:42 Eva Granados muchísimas gracias