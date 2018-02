¿Triunfar en la música sin ser heterosexual? La historia de Chavela Vargas, Sinead O'Connor o Dusty Springfield

Voz 0401 00:00 hace un tiempo hablamos de música en estos micros y referente a los aguerridos integrantes de las bandas de música que han visibilizando la homosexualidad desde los escenarios en aquel repertorio nuestro siguiente invitado destacó la a escondidas así casi como dejándolo caer todas esas mujeres que se habían atrevido también a visibilizar la diversidad sexual pero como no tenemos más tiempo lo dejamos para este momento ya aquí está Luis Meyer periodista ilustrado en temas musicales que escribe de música en el país de cualquier cosa que le echen por delante en revistas como a Icon que yo consigo engañar para que vengas hablarme de música y sexo buenas noches gracias buenas noches aquí cerquita

Voz 1 00:50 o sea que tampoco me cuesta esfuerzo

Voz 0401 00:52 fenomenal álamos en su anterior visita de conocieron en estos hombre es del mundo de la música por normalizar la diversidad sexual pero también hubo mujeres así de valientes

Voz 1 01:05 hubo hubo mujeres valientes y además yo creo que hay machismo incluso en dentro de de del del mundo gay a la hora de de de defender esa igualdad a Sir suena un poco raro

Voz 0401 01:19 dame Cuéntame

Voz 1 01:21 bueno yo creo que está claro es que al final los abanderados desde hace años han sido digamos los gays masculinos siempre se ha relacionado mucho el orgullo gay con con

Voz 2 01:32 el a los chicos gays

Voz 1 01:36 yo creo que la la mujer lesbiana de alguna manera siempre se la ha dejado en un segundo plano no parece que que ahora es empezar a normalizar más eso pero esto lo digo porque suponemos ponemos en contexto en épocas pasadas lo tenían mucho peor todavía

Voz 0401 01:51 quiénes fueron las primeras valientes

Voz 1 01:53 pues bueno antes de nada quería porque viene al caso lo lo hemos comentado antes de entrar en antena de la cantante doloroso que realmente bueno como traído a mujeres valientes ella fue valiente no confesando unas una homosexualidad que porque ya no éramos sexual pero sí confesando algo muy duro ya con cuarenta y dos años si tres hijas pues confesó públicamente que habían abusado sexualmente de ella

Voz 2 02:23 cuando era una menor y lo hizo

Voz 1 02:27 sabiendo lo que iba a suponer tanto para ella como para su familia mis velar eso pero lo hizo parada para animar a otras jóvenes a que lo lo denunciara ejercido mi tú antes de

Voz 0401 02:38 de que existiese siquiera no porque ha muerto con cuarenta y seis años ha aparecido muerta en en en Londres aquí tenía tres hijos efectivamente aquí en medio de su vida familiar con cuarenta y dos años eso es enarboló la bandera de mí

Voz 2 02:55 tú

Voz 0401 02:56 con todo lo que eso conlleva pues muy valiente pero Dolores de verdad te ven de mujeres estas mujeres que un día se suben a un escenario de dicen pues no no soy heterosexual

Voz 1 03:07 sí bueno a la gran Chavela Vargas pero que no necesita presentación bueno realmente es su primer mérito fue actuar con pantalones vaqueros en los años cincuenta no eso suena muy así pero hay que es en ese contexto yo en aquella época una mujer como ella saliendo en pantalones

Voz 0401 03:27 que en sus memorias dice que moriría virgen

Voz 1 03:30 porque decía que nunca había estado con un hombre efectivamente pues nada pues lo lo hizo un poco tardía con ochenta y un años tampoco creo que Chavela Vargas lo lo ocultara expresamente Ny tiene una altitud impostada al respecto no es sencillamente no lo dijo oficialmente hasta que ya fue muy mayor yo creo que decidió sacar a todo el mundo desnudas si ya está pero su situación no

Voz 0401 03:58 lo cual está muy bien si puedes empezar de repente a mostrar te siendo quién eres claro claro

Voz 1 04:05 hay otro caso Janis Ian cantante folk bueno el mundo Fall tiene un tinte conservador no antes más todavía

Voz 0401 04:17 claro es que me has dicho del mundo folk no me he podido imaginar en ese ambiente a una mujer

Voz 2 04:24 decir que es lesbiana claro pues pues sí

Voz 1 04:27 ya lo era nunca lo ocultó Nene en hizo gala de ello nos lleva a gala ni lo ocultó sencillamente nunca lo dijo oficialmente hasta que sacó un disco con un con un título muy significativo que es Breaking Sayles romper el silencio en el que allí con hablaba abiertamente de su homosexualidad Il ese disco lanzó en los setenta porque había habido varios casos de adolescentes que se hayan suicidado porque había descubierto hallaran homosexuales ya había sufrido bullying presión social etcétera no antes fue como una forma apoyarles fue sacando de este disco

Voz 0401 05:07 cómo reaccionó en el mundo folk

Voz 1 05:11 y tan conservador pues nunca se les cerraron las puertas a esta artista ha seguido valorando su talento hay que bien no no he hablado con su público directamente pero desde luego no no será hecho Bulli a ella artísticamente por decirlo así qué bien qué bien lo cual él dice mucho de todo

Voz 0401 05:33 el entramado musical de de del mundo folk que estamos más acostumbrados a a ceñir lo automáticamente a un mundo mucho más más conservador efectivamente

Voz 1 05:42 luego tenemos Springfield bisexual ella se digamos que hay sectores críticos yo creo que además con mala intención que dicen que hizo pública su bisexualidad cuando su carrera ya estaba en cierta decadencia no pero ahora se visibilidad de hecho se convirtió en en icono gay Pet Shop Boys la recogieron y va a dar bastante lustre a su carrera pero bueno lo lo que no cabe duda es que ella confeso su bisexualidad abiertamente sin ningún tipo de de prejuicios Si sin ningún tipo de temor que eso es lo importante

Voz 0401 06:23 se siguen y no ahora mismo me estás hablando de cosas que suceden en otros años en otras décadas y ahora mismo es fácil que una mujer diga yo no soy heterosexual y estoy en un escenario y tengo aquí delante a ciento cincuenta mil personas son las personas que puedas entrar en ese concierto sí yo creo que

Voz 1 06:43 no quiero pensar que es lo que estamos llegando es que ya no no hace tanta falta que tenga que haber un un día de salida del armario que parece algo horroroso en su significado no yo creo que sencillamente que cada uno debe tener la vía sexual que quiera igual que me pero no tiene o una hetero no tiene por qué confirmar que se pero en ningún momento creo que tampoco alguien tiene que confesar sus inclinaciones sexuales sean cuales sean que la gente piense lo que te da que pensar ya está no

Voz 0401 07:14 no hay un estilo de música donde sea más fácil reivindicar la diversidad sexual que en otros

Voz 1 07:22 pues hombre yo creo que justo hablábamos Dustin Springfield digamos que el pop a veces no puede dar más pie a eso no es un estilo más más loco por decirlo así más abierto dábamos de que pues vez el público folk hablábamos el otro día de de la música punk que también sí

Voz 0401 07:49 sí pero me hablaste incluso de heavies que habían defendido su homosexualidad

Voz 1 07:55 o con el rock duro de ida si no sea real pero yo creo que que efectivamente sí sitio público es si si toca rock puedes tener un público con un

Voz 2 08:08 damos más conservador más convencional lista en este sentido no sexo Musica es una buena combinación para evidenciar la diversidad sexual porque tú me has que por qué es necesario salir del armario pero

Voz 0401 08:25 bueno los que estamos aquí con pico y pala creemos que de vez en cuando no viene muy bien cogería decir hola me llamo CLS bisexual

Voz 1 08:34 efectivamente sales esta y está claro que alguien que ha tenido una vida maravillosa envidiable de éxito en este caso su carrera musical con muchos seguidores que visibilizar su condición sexual Ile de esa normalidad eso sirve para muchísimo está clarísimo porque lo que está haciendo es precisamente normalizar intentar llegar a ese punto del que hablábamos de que no haga falta es decir que te gusta que sea de verdad no efectivamente

Voz 0401 09:02 que sea que sea de verdad a mí cuando hablamos de música ya ya te dije la otra vez que Ministerio que Cultura musicales es atroz me resulta muy muy complicado porque lo que sí que no veo Sony letras en las que se defienda si puede ser que un artista coja y diga yo no soy heterosexual pero mira que de homosexualidad masculina alguna se encuentra pero de lesbianas muy pocas de bisexuales ninguna y no te quiero ni contar cuando ya entramos en identidades de género de eso ya desaparece por completo

Voz 1 09:36 si se toca muy poco esa esa temática digamos el el caso que Basora de Janis Ian con Breaking Silence no es no es lo habitual si queremos pensar en España en una canción que hable de lesbianismo abiertamente todos conocemos Mujer contra mujer gano pero no no nos vienen muchas más a la cabeza cierto ninguna más no y mira que han pasado años de esa canción está claro que no no como temática de canciones no

Voz 0401 10:03 si crees que hay una presión desde las propias discográficas o crees que son frenos personales yo quiero pensar que ahora ante sí yo estoy convencido de que antes no

Voz 1 10:17 cierta censura aseguró que había sobre todo en grandes multinacionales que se estaban jugando muchos millones pues no querían arriesgar yo quiero pensar que ahora es más una elección personal no creo que le asustar a nadie osaba por suerte aunque queda muchísimo camino por recorrer estamos en una escenario de mucho más normalizado que hace veinte años o treinta años en el mundo de la música también

Voz 2 10:40 bueno me normal efectivamente cuenta

Voz 0401 10:44 me algún detalle más de todas estas mujeres que quería dar otro caso

Voz 1 10:48 eso es Sinéad O'Connor canta sin para valientes ella hay una cantante le ata o varios en la vida hay frente a los medios ha sido ella bueno es que todos conocemos la escena de Saturday Night cuando rompió una foto del Papa hay Juan Pablo II segundo y eso acabó con su carrera prácticamente lo cerraron muchísimas puertas acabó su carrera o con con el el éxito que tenía entonces trascendente pero bueno es ciencia Conor lo lo curioso es que ella directamente no ha confesado nunca nada oficialmente no ha donado una rueda de prensa para confesar

Voz 0401 11:23 hola buenas algo del armario además

Voz 1 11:26 ella misma se contradice pero porque ella se sigue de primos se declaró Gay pero luego se retractó redes dijo que era dijo que era que era bisexual Ike fue dulcificado lo claro pero incluso llegó a concretar mucho más lo voy a decir en Entertainment Weekly en la revista discos hoy tres cuartas partes heterosexual y una cuarta parte de ahí hijos que me inclino mucho por los tipos peludos pues bueno pues pero la forma ese desparpajo con lo que lo dijo me parece que está muy bien

Voz 0401 11:57 sí fue una escandalera me imagino sí

Voz 1 12:00 pues seguramente lo pero ya lo dijo pues con con mucha naturalidad o sea no no estaba haciendo un acto solemne para porque dice se desdice luego bueno pues como una conversación normal no como piezas

Voz 0401 12:12 sí sí hace referencia sobre música hay que habla sobre música en algún momento vosotros os llegan referencias de la vida personal de estos artistas como pico y igual que cuando a mí me llega de una película que de repente me empieza a enterar de cosas de de los integrantes de la película que sinceramente tampoco viene mucho a cuento a ti te pasa

Voz 1 12:31 sí bueno cuando nos llega una compañía Nos nos manda un disco bueno ahora ella en vez del disco a casa lo que nos mandan en el disco siempre va acompañado de una de un navío de la artista

Voz 0401 12:45 sí suelen nacer referencias si son activistas

Voz 1 12:50 la verdad es que no mucho no muchos se suelen ceñir bastante a la parte musical de su biografía pues cuando empecé a tocar dónde y de qué manera no se toca mucho la la Si así activistas ya dejó de serlo etc eso no no no toca mucho son bastante planas las las notas de prensa

Voz 0401 13:11 hacia dónde vamos Luis con la música y la diversa

Voz 2 13:14 has sexual hacia dónde crees que vamos pues pues con la música otra parte

Voz 1 13:19 te espero a otra parte del en la que estábamos no y yo creo que si esa es hoy optimista creo que hay muchísimo por hacer pero pero creo que la música sea liberalizado muchísimo cada vez depende menos de las radios generalistas de las grandes multinacionales la música está en Internet en Internet la gente decide mucho más que antes quiere escuchar y a quién quiere escuchar hizo también da más libertad a los artistas para decir lo que les salga de ligó con perdón en el momento que quieran cuando quieran y como quieran

Voz 0401 13:50 pues que todo mundo sepa que yo no tenía ni idea ni que el cantante fría de homosexual Janis Ian mi idea tampoco Justin Springfield me ha encantado su historia Chavela Vargas me ha emocionado durante muchos años

Voz 1 14:07 extra Chavela cantando

Voz 0401 14:09 como cantaba Luis Meyer música diversidad sexual un placer que me he tenido