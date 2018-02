La Ventana del Cine con Boyero

Voz 1 00:00 cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama es una historia de amor muy bonita icono no voy a contar qué qué fin al tiene que dice lo que piensa para bien me pareció pero uno de los mejores actores del mundo o para más me olía que era una majadería pero confirma o alguien que se define con una sola palabra es tremendo que a esta hora abre la ventana del cine pero las obras no la verdad

Carlos Boyero buenas tardes amigo qué tal cómo estás feliz como puedes día especiales de mi rostro de la sonrisa que se me ha puesto en cuanto eh

Voz 0313 01:02 yo creo que los oyentes cinéfilos de La Ventana haya saben que los deseos de Carlos Boyero son casi órdenes para nosotros hace unos días Nos comentó comentaba que en Antena nos hablaba del yo decía inclasificable hiló reitero documental película luego ve entraremos en detalle Muchos hijos un mono y un castillo de Gustavo Salmerón en el que Julita Julia Julita la la madre vista Boyero dijo confesó que la había rematado el corazón el cuerpo hasta el pensamiento de hecho en su columna del diario El País tituló diciendo a sus pies surrealista Julita y escribía cosas como no conozco ninguna sensación tan gozos hay terapéutica como la risa me parece un acto de afirmación en la vida no sólo eso no sólo eso aquí en La Ventana llegó a decir me apetece conocer más a Julita cacharrito Theron textual

Voz 1 01:52 con lo cual todos podemos para que quienes Julita para que no la conozca pues una mujer

Voz 3 01:58 una madre que tenía tres deseos

Voz 4 02:01 ahora el rumano que no sé no sé cómo enderezar el desarme Goody necesito

Voz 5 02:09 a ver quién es una mujer de que tenía trescientos o una señoras recién casadas que tenía deseos los tres deseos eran tener muchos hijos

Voz 0433 02:22 tener un mono que nunca dormía había teñido de niña pequeña por varias circunstancias hicieron Castillo pero en la cartilla

Voz 6 02:30 con lo que el castillo valía mucho

Voz 5 02:33 pero tampoco se ven día de y con facilidad

Voz 0433 02:37 pero en el fondo de mi alma me hubieran cantado inviten un castillo siempre siempre no

Voz 1 02:45 pero resulta que a veces los deseos sea en realidad pues buenas tardes bienvenidos a La Ventana que estaba eso tiene

Voz 6 02:52 muy bien con por no sé muy bien por dónde

Voz 1 02:55 sí porque voy a Boyero hoy como como como como conmocionado como

Voz 0324 02:59 fidedigno vivido este mundo

Voz 1 03:01 cómo cómo estamos

Voz 6 03:04 aún pero él más por qué no

Voz 0313 03:06 estamos acostumbrados a verle así comprar

Voz 6 03:09 te has bien estoy ilusionada yo voy a preguntar

Voz 0313 03:11 en una cosa Carlos casi os dejo que habléis entre vosotros Roberto yo me tenemos baja en cuanto podamos sinceramente carros y a Gustavo te pregunto también con una persona con larga trayectoria en el cine en el teatro habéis conocido muchas actrices que en el primer plano de un rodaje de una película haciendo un acto tan simple como mojar las galletas María en un café con leche

Voz 3 03:33 teniendo una cámara adelante pasen olímpicamente transmitan

Voz 0313 03:39 esa esa verdad que transmite Julian la película no le digo sinceramente has conocido muchas actrices así Carlomagno

Voz 0324 03:46 eh ese recordando esa secuencia en la en la que ya habla de que el momento más maravilloso del día es cuando se toma ese desayuno la delectación con la que junta ese pan que tiene que estar absolutamente tostado la mantequilla la la mermelada verá alguien disfrutar de algo que que parece como tanta que es tan cotidiano no como pues eso es ayunar Iber te quiero decir la capacidad de de gozar de de momentos aparentemente simples pero yo creo que es que lo vive todo con con la misma intensidad es

Voz 1 04:33 he estado tú has conocido muchas actrices como tu madre que no es una actriz

Voz 7 04:36 no no es verdad que a mí me me me impresiona la promesa

Voz 0313 04:41 poder de atracción la primera vez que que

Voz 7 04:43 que rodea la B fue porque se le ocurrió hacer la matanza de un cerdo que era Alfredo familiar eran cerdito que les regalaron a mi sobrina que aparece en la película ese lado será un segundo cerdito

Voz 0324 04:57 tras varios todos los veranos habían cerdito

Voz 7 05:00 digamos como adoptado de un cerdito un palacio sí porque dijo que el cerdito

Voz 1 05:06 por qué pasa era

Voz 7 05:08 han hoy como los cerdos crece muy rápido pues en tres cuatro meses ya cerdito majo que entonces ya pues jugaban los niños con él uno de ellos el primer cerdito decidió hacer la matanza del cerdo qué fue tan terrorífico que nadie comido cerdo ella dijo que se sentía profundamente identificada con el cerdo por la grasa al cortar el cerdo hizo una reflexión sobre la muerte sobre la vida sobre ella misma me pareció tan increíble que dije tengo que hacer una película entonces me puse a rodar una película sobre la Historia de España a través de una mujer de la matanza del cerdo quedó legado

Voz 1 05:46 sí

Voz 7 05:47 porque claro pasaron muchas más cosas

Voz 8 05:49 es que es una creadora intuitiva no sé si este este principio que hemos escuchado en cuando le dices no sé cómo empezar ella empieza así ya se suelta es que eso escuchados y lo escribes es un inicio literario estupenda se quiero decir que tendrías que

Voz 1 06:04 pasarte muchas horas y tirar muchas horas Sando blanco en principio literario claro apoyo a la estrella Julia cómo se digiere convertirse de la noche a la mañana en una estrella porque hoy

Voz 0313 06:17 es

Voz 1 06:18 es usted tratado usted es una estrella

Voz 6 06:21 no sé lo que siente usted uno no Hadad

Voz 1 06:24 es decir visto nunca

Voz 6 06:26 hay tantos aplausos sin sobre textos tanto cariño

Voz 1 06:29 el otro día te has Felipe González novia tanta gente detrás del cristal del del de las ya les digo yo que no que no

Voz 6 06:35 sí a veces la vida las cosas son muy distintas de lo que parecen pues estoy no sé lo que siento no sé siento tanto que ya me queda plana no sé pero lo que más me ha hecho Fez todo y me acecha el afecto el amor con qué con qué me dicen que la película les gusta osea yo siento cosas muy bonitas muy bonitas yo doy las gracias a todos los que vosotros sobre todo que estáis que nueve de comunicación y que se va ante al muchísima gente y esto esto esto no es normal no entonces yo no sé lo que siento siento amor siento que la gente me quiere y eso es lo más bonito del mundo

Voz 0313 07:19 pero usted no quería que se hiciera la peli

Voz 1 07:21 al día

Voz 5 07:23 para que quede claro que cojas la fotografió todo vuela Gustavo que ilusión tienes tu supieras que no quiero que hagas la película si lo supieras te quedarías

Voz 2 07:40 qué

Voz 5 07:42 por qué nos película para publico especular Taser la familia de la gente no le hace ninguna gracia a acabar la película mira como estoy Safar por favor

Voz 0313 07:56 pues ya lo han visto más de trescientas mil personas es decir poco otras cosas no sé pero como profeta a lo mejor no o no

Voz 9 08:03 no estoy estoy en

Voz 1 08:07 en alta forma imagen forma las dos cosas

Voz 6 08:11 aquí estoy y sobre todo muy agradecida invernal Egipto y impresionada cómo es posible que guste a tanta gente porque somos porque es de verdad cómo es posible que él

Voz 1 08:24 esta es mi opinión porque es algo de verdad en los países

Voz 6 08:27 hemos estado fuera de España en Toronto en otros sitios en en cuándo termina la película bajaba la gente me en la sin desplazamiento

Voz 1 08:38 como si no fuera humana

Voz 6 08:39 como si me yo no puedo transmitir esa película que me parece muy corriente bueno no es corriente la órdenes corriente porque yo tampoco corriente

Voz 1 08:49 si no que no que que los para nada corriente no no y Mari Carmen hay muchas cosas

Voz 0324 08:58 espero corriente

Voz 1 09:00 imposible

Voz 6 09:02 siendo lo que siento lo tengo que decir de una forma impulsiva Ike y no se me sale de de de todo mi cuerpo mi marido me riñe no diga sea esas cosas eso no se ice solo si hoy lo que quiero ya está son parecidos eh

Voz 0324 09:22 a su marido lo que tiene es que es es una película que tiene muchas cosas que te te ríes continuamente P

Voz 1 09:32 le pero hay momentos

Voz 0324 09:34 hay momentos muy muy emotivos porque es una película que pues también se habla de de la muerte de de los recuerdos de de un esplendor entre comillas de la decadencia Se habla del amor os ayudo a ayer la la leía por tercera vez y es una secuencia que me conmueve siempre que es eh eh la secuencia final mirando la foto de la

Voz 6 10:06 fotografía de su esposo no

Voz 0324 10:09 que hablando pues de amor que qué siente incondicional hacía Eli recordando cuando le conoció cuando lo cual grabarán jóvenes y cuando empezó todo no quiero decir que que no sé que es que es todo un disparatado

Voz 1 10:28 surrealista muchas cosas no no voy a aclararlo de las vértebras por favor no haber las vértebras

Voz 0313 10:35 como hay gente que todavía no ha visto la película para que tenga alguna pista que sea más Poulter que ahora se llama spoiler pero bueno para que tengan alguna pista hay algún referentes de por va la historia es verdad y como un fin en todo el documentar en toda la peli que son unas vértebras que julio ha buscando eso sí mientras busca si se ponen jamón a tiro pues mira cómo no

Voz 1 10:53 es

Voz 0433 10:54 a esta señora esta señora tiene que estar gorda con un jamón abierto permanentemente y nada como retos lo que aquí estoy normal dentro como nada de cuchillo a la que el jamón por un bocadillo a Gustavo

Voz 2 11:15 lo de las vértebras que pasa que que estaba aquí las cogía han dicho

Voz 0433 11:21 en mil veces que cuando las un dolor en el río

Voz 5 11:27 el hueso es hueso quitar el Foro poco tomo se quedarán que yo recuerdo que en dos veinte como Alfaro

Voz 10 11:36 que no se entiende Hall tu crees que se alguien ver esto dice esto para las vértebras qué tal no sé que estaba enterar de que serán viales

Voz 0433 11:43 ha grabado mataron a mi abuela ya su sobrina escupieron de piedras del río debió de pasar un año duro no sé por qué las veinte horas fondo ya fueron acogerá no tendrían carne este sólo luego se lo comieron lo bichos

Voz 5 12:03 no entiendo si tú encuentras a tu madre muerta

Voz 0433 12:07 ya hacia al había acudido lo pájaro bichos de la

Voz 5 12:09 pero sin contratas una fosa común corralón cementerio como te quedas criticando que te apetece quedarte los la costumbre de guardar cierto deja

Voz 0433 12:19 porque la mataron en la guerra la dejaron en el río en un montón balance la familia pues coger la allí enterradas las entonces el uno

Voz 5 12:28 son tierras todas no te quedas con dos vértebras o si visite tiene queda Columbine era el relevo

Voz 1 12:36 qué tiene que tiene que tiene toda la lógica del mundo pero ajustado pasa eso pasa esto en la película que claro

Voz 0313 12:43 te barriendo hiciese te va cojeando la sonrisa vas pasando de un estado a otro porque esta historia de gracioso no tiene nada no y sin embargo la forma de explicarlo hoy Gustavo alguno de vosotros de los hijos ha entendido de verdad El motivo la razón la la la causa última de esta querencia por las vértebras alguno lo acaba de entender sinceramente

Voz 7 13:02 yo para mí todavía es un misterio es cómo después de muchos años de buscarlas que es real que estuve mucho y estoy buscando las todavía hay algo que me hace mucha me hace mucha ilusión haber podido conseguir que la gente se ría tanto con un tema tan triste que tiene que ver con la historia algo claro pero que sea a través del humor se pueden contar cosas mucho más profundas que mejor que mi madre para hacerlo porque ella tiene esa manera de narrar que tiene que ver con es la antiguamente a los padres abuelos al lado de la lumbre contaban a los a los nietos historias ya viene de esa generación que es muy buenos oradores yo todavía lo las vértebras es para mí un misterio

Voz 0324 13:46 ahí están esperando a que decides

Voz 7 13:50 acabamos con ellas Julio su oportunidad para aclararles

Voz 1 13:52 algo de lo de lo de verte a ellos y a nosotros

Voz 6 13:55 a mí no me preocupa nada eres el que está obsesionado con la vertebra leyó están allí en su cajita guardada pues como guarda otras cosas mucho cariño pero pero en los toros hecho nada eso eres tú que este sesiones contesta tú

Voz 7 14:10 bueno ya es verdad es verdad es que al final tiene que ver con con un acto que para mí era importante enterrar las pero he aprendido a través de de la película que que es lo bueno hacer películas que al final digamos que la película te habla ti mismo sobre ti no en este caso más porque es mi familia entonces está muy bien donde están si si es así donde donde hay entre todas las cajas entre la caja de Los Silos

Voz 0324 14:41 supongo que saltó el pudor no muchas muchas veces diciendo meto esto no lo meto es que estás filman a a tu madre en su intimidad y tus hermanos imagino que de viste de tener un jaleo mental a veces no en el montaje que que es espléndido no y que te has tirado haciendo esto trece años es cuatrocientas horas se son cuatro

Voz 7 15:08 estas horas catorce años de rodaje

Voz 11 15:10 dos de montaje

Voz 7 15:13 cuando tenía alguna duda lo que hacía era ir con la cámara darle al Rec grabarla de preguntarle qué te parece si aparece esto como en ese sentido es tan generosa no tiene problemas de mostrarse como es pues quedó que dan las cosas como son

Voz 0313 15:29 todos son primeras tomas no sé

Voz 7 15:32 en tres

Voz 1 15:33 bueno lo también tiene una cosa muy buena que le dice repite solamente lo hace igual a lo mejor no sea que lleva toda la vida preparando al hilo de lo de guardar

Voz 0313 15:41 cosas lo de conservar recuerdos reliquias casi pueden ser vértebras pero no sólo eh

Voz 12 15:48 tú llegas de lo que me pasa me voy a El Corte Inglés yo siempre desayuno a las dos horas y media una cuando es decir mi café con leche gaste más que a las distintas ya viraje colegio deseando siempre con saltarín a toda la vida gorda pero a David Alonso Gary entonces la sacarina FAES que la manuscritos amarillos te dieron tapón siete Chaves ya pusieron iniciados una pastillita no yo llegué mi sacarina me fijo en la taza y había una huella espera uso carne del doctor Radio es por favor camarero oiga ya me lo había tomado no les vamos a Movistar allí digo camarero hay unos muela café dice uno buena digo pincelada del todo total un normal colorista de agosto bueno lo dicho eran las anima se está torciendo míralo ojo pase eso mano al bolso sacó la sacarina sean todo Muelas sacarina no eran sacarina las muelas eso muelas de mis hijos la caída masiva archivando todas las muelas que se les calladas iba a una abuela salas al Karina entonces dije Dios mío la abuela de mi hijo apreciado

Voz 0313 17:17 aquí estamos en dorada ya parece todo la Belén contamos las guarda te llamaban cuanto cuantas Molas guarda

Voz 6 17:24 eh pues tengo sois hijos veinte así como a base de colección aquella b3 poco a ver cómo estaban pactada ya la Txiki tiro yo por tener un jardín de infancia siempre trabajábamos la asociación de ideas un pues un folio uso un niño tenía que social un dibujo con otro dije P Kane en el otro señor los gran el camarero pequeña pues pequeña es algo mío algo más en basada porque yo te han tenido mucho cuidado siempre con con con un cuidar mucho la boca de misil y entonces claro chiquitinas pero oye tenía un hito porque había que en bastarda bueno

Voz 1 18:11 fuese en cuanto río Gustavo se nota mucho el cuidador la verdad que esa sonrisa sobre mis abuelas tenían dentadura postiza Ésta es a ella la impresionado de

Voz 6 18:21 yo vi a mi madre un día fui a la cama estaba acostada Hinault no llevo dentro tenían un vasito cuando la vi me imagino el tendría cuarenta y cinco años era una mujer joven bueno me quedé asustado impresionada me fui a llorar lloré lloré hija como la película ésta jamás en la vida volvería

Voz 1 18:43 a ver qué pasa ahora por Escarlata O'Hara pues y nunca más vamos a estar vamos a respirar y seis si La Ventana

Voz 0313 19:59 aquí seguimos en La Ventana faltan veinte minutos para las siete de la tarde a esa hora cederemos el testigo las compañeros de Carrusel porque tenemos tarde de fútbol en la en la Cadena SER pero entretanto seguimos discrepando detalles de de muchos hijos un mono y un castillo que es la gran sensación de esta temporada la gran sorpresa del delfín España por ello estamos aquí con con Gustavo Salmerón con Julia con Holy de su madre emocionada con este villancico ya han pasado las navidades pero que resulta que en la película que en un momento dado como se habla de todo del amor política de la comida de la vida de la muerte dice y eso que la haya visto ya recordará la la secuencia el día que me muera para comprobar que yo esté muerta de verdad o una aguja de

Voz 17 20:42 déjeme pinchar is INE pinchados bien y además yo sé que querría que en ese día que a todos nos llegará sonará esta música

Voz 0313 20:49 que le emociona Julia porque este villancico concretamente porque

Voz 17 20:54 pues porque he nacido un O'Neill mis padres y muy amantes de la Navidad hacían

Voz 6 21:00 muchos belenes yo después el jardín de infancia hacía muchísimos belenes y siempre

Voz 17 21:07 esta música me ha recordado mi vida de niña vivida de de hija osea de mis padres y mis hijos

Voz 6 21:17 la Navidad es muy entrañable en mi casa ha sido maravillosa y cuando yo era creyente pues pues también muy mal maravillosa yo me pasaba la noche de Navidad el unas monjas de clausura hasta que llegaba el momento de cenar haciendo oración

Voz 17 21:35 con este con este fondo de Noche de Paz me trae tantos recuerdos tan bonitos tan bonitos que creo que es mi canción favorita por eso quiero que ya que me muera claro no la OID porque estaré muerto muertos rusos ahora número pero por si acaso sabe nunca caso por eso digo que me pinchen

Voz 1 21:56 claro eso gusta o tiene claro lo de la canción lo del villancico pero lo de pinchar

Voz 6 22:00 no muchas gracias para haber puesto la canción sois muy amables porque llena de ternura ahí de sensibilidad gracias a todos los que está contento de la vida que está contento de la vida sí estoy muy contenta de la vida porque ha hecho ETA altibajos pero como todos han sido los se buscaba en realidad menos la guerra eso no fue como fue no pero pero también estoy contenta incluso de haber pasado no hambre pero necesidades de cuando era pequeña mi madre un día me vistió con una venda para pedir limosna cuando yo era niña porque nadie nos acogía estábamos sol a las dos y entonces parece que no pero yo he vivido o una vida muy sencilla de pobreza de humildad y eso me ha servido mucho en la vida me ha servido muchísimo

Voz 0313 22:59 de todo se aprende por ejemplo para poner en valor la despensa

Voz 6 23:02 mide despensa pueden me puede completamente mira

Voz 5 23:07 soy blanco y chorizo más North esclavitud para fiesta escritor valenciano el de esos que tienen bonita el tomate es muchas cosas a un chuletón estas son morcillas como de Bourbon mira apareció velado por porque compraré habiendo tanto que será esta tarde todo de Alicante metido en la nevera yo tengo aquí muchas cosas y entonces feliz que tengo que claro una cosa propia de la posguerra hay que tener cosas por pasaran

Voz 0313 23:44 miramos aprende de todo cigarros Boyero estás ahí estás casi tan emocionado más que Julia

Voz 1 23:50 habla estoy mirar

Voz 0324 23:51 no es un privilegio es un es un honor a propósito de la guerra dice es algo curioso manifiestas que bueno de tu familia y tu ha sido de derechas de toda la vida pero ahí como una evolución ahí también recuerdo la escena en la cocina que dices que la guerra le dices a tu marido que se podía haber evitado que él dice iban a llegar los comunistas hice bueno pues haberlos dejado gobernar un hijo ya pasaría a nivel tendrían vendría de otros eh es muy curioso no vamos a desvelar lo de la masonería porque es horario bueno bueno es es impagable muy Ny esa opinión tan tan franca y tan directa que tienen sobre las monarquías no muy sorprendente en alguien de de derechas es que creo que hay que has evolucionado evolutivamente no evolucionan

Voz 6 24:54 muchísimo y sigo evolucionando desde la película sí hijo evolucionando osea que que es que tenemos que evolucionar

Voz 0313 25:03 sigue sí han fue dieron no estancarse Ny

Voz 6 25:06 el nada yo sigo evolucionando y Iyad además me encanta a mi marido no sólo puedo contar porque es asusta pero ahora que he escuchado pero como se asusta de las cosas que digo pero si realmente Si como no pasan cosas en la vida hay no tiene que ver las qué te das cuenta que es que es que que que es que no se puede vivir así que hay que hacer en eso pues más moderno más comprensivo con la política con la vida con la gente con la gente yo por ejemplo pues hoy día comprendo que las que las mujeres están más libres son mejor la mujer que no te conviene este señor pues a Dios señor te buscas otro o no te gustas a nadie pero es que ante los pobres señoras como no tenían tampoco ninguna profesión ni un medio de vida se veía muy mal tenían que aguantar qué pasaba con los homosexuales pobrecitos pues exactamente luego lo mismo son maravillosos

Voz 2 26:11 bueno pero

Voz 1 26:12 los hay también Stage

Voz 2 26:16 en las personal no

Voz 6 26:18 es también hay de todo pero ese concepto que se tenía ese concepto hiriente yo sí que me sabe muy mal pues pues hay que evolucionar altas son cuenta que hay que querer a la gente que querer mucho a todo el mundo y en comprender comprender un poco a los demás pues al que es rico porque rico pues mira por circunstancias que al pobre de este muchos pobres porque Dios bueno Dios que me meto en pues

Voz 0313 26:46 qué es esto de ser creyente decías cuando eh

Voz 6 26:49 pues poco a poco poco a poco yo he hecho cursos de por ejemplo de religiones distintas religiones porque yo he tenido mucha inquietud espiritual toda la vida mucha inquieto tenía necesidad de buscar a Dios y lo he buscado muchas veces no contesta ni nada lo lo has encontrado un día tocaban las campanas en un pueblo donde yo iba a misa diariamente tocaban a muerto y entonces yo pensé que era la que me moría Hilario Jesús Yeste aquí a Julita a verme a pase a juzgar que me que qué dice desde mi no decían nada Caixa todo y entonces esto es que lo cuento pero Maire también me bueno cómo me va a contestar si una imagen nación mía entonces exige no me vas a contestar no me vas a contestar mira voy a ser buena aquí en la vida había intentar que el camino que otro venda no tenga piedras ayudar a los demás pero no espero nada no es pero me he quedado tranquilísima

Voz 1 27:53 los Javis que me inquieta no tenía cobertura uno P

Voz 6 27:57 so tremendo Gustavo

Voz 1 28:00 desde la película como te has quedado buena para mí es bueno

Voz 7 28:04 es un poco más de tiempo para poder valorar todo poder digamos procesar o integrar no y el resultado final porque claro uno eso es crítico durante el proceso de montaje y de rodajes muy crítico con lo que estás haciendo para llegar a conseguir algo que te

Voz 11 28:24 que te satisfaga no

Voz 7 28:28 con el tiempo cuando pase el tiempo podría haberla poco más limpia la película ahí estoy contento porque he conseguido de las cuatrocientas horas poder condensa que haya mucho sentido del humor que es lo que yo quería hacer una comedia con toques trágicos y que esté todo lo que está de fondo no creo que ha sido una es familiar es decir que creo que nos ha venido muy bien a todos y que al margen de la película creo que nos ha unido más creo que

Voz 0324 28:55 que no sé qué es

Voz 7 28:57 hemos aprendido mucho yo he aprendido mucho porque también cuando grabas a tu propia familia descubres cosas que no conocías y sobre todo cuando los editan no

Voz 0313 29:06 cuando uno visteis juntos por primera vez

Voz 7 29:08 pues la vimos juntos en casa de de Bea Montañez que era como guionista en la historia y la vimos te acuerdas una comida que hicimos les emborrachó vamos sabiendo bien parar

Voz 1 29:27 y eso que mi casa no se mucho es real

Voz 11 29:34 el desencanto

Voz 7 29:35 bueno es asustaron un poco pero luego con el tiempo han ido dándose cuenta de que cuando ha como dice ella la película lo que es verdad es verdad es decir que no hay nada que quieras ocultar entonces ahí está

Voz 0324 29:47 es que además les da la yo creo que Leo tras la la vuelta las cosas con una hay un momento que se insinúa que los los hijos no sabemos cuál ha sido vuestra vida pero que de alguna forma han vuelto al nido todos no Itu lo te alegras muchísimo no no de detenerlos otra vez a todos juntos ya mayores y hay otro momento me parece espectacular que se habla de la muerte bastante en la película tú confiesa en algún momento que a veces pues te quieres te quieres morir pero dices pero mientras que llegue eso me voy a divertir todo lo que pueda no quiero decir que que es tener a ver el anverso y el reverso de las cosas pero poniendo una vitalidad eh sobre todo por encima de todo no es es yo tengo la sensación de que de que estás y absolutamente viva Iker es paradójica contradictoria pero también también luminosa que

Voz 1 31:01 eso es un piropo ha habido mucha aspira o poste la grande

Voz 6 31:05 con muchísimo porque Nagy me ha dicho eso piropos y mi marido ahora dice ninguno

Voz 1 31:11 está celoso es lo que pasa es quién pues me da algún beso en la película comedia allí como mire estamos viviendo importante voy a darle pienso pero igual tengo por ahí admiradores no por Antonio Viera que aguantar cosas

Voz 5 31:31 el debut de todo de comprar el castillo de llevan no de todo metido mucho lío la vida metido mucho lío en la vida seis hijos y depuesto los rollos de todo estabas tú tan tan tranquilo te lo dicho con todos Egipto en parte a las avenidas con nuestra son buenas ya está el Clínico

Voz 7 32:04 es el momento de autocrítica eh esto son quiero aclarar que las dos los dos últimos clips creo son son fragmentos que no están montados la película son como

Voz 0324 32:16 son bonus track son bonus track

Voz 7 32:18 que están para promocionarla que bueno que quería me hubiera gustado que estuvieran porque sólo transcurren en el castillo en una comida

Voz 0324 32:27 se como muy porque hay para hacer otra película juntas horas varias ahí para yo pensado viendo que hay para hacer otra película con tu padre padres ese personaje que aparece como en la sombra pasivo pero a mí me me intriga absolutamente no la verdad es que

Voz 7 32:46 podríamos hacer una segunda parte en la que mi padre sea al protagonista de no sé cómo lo llevas

Voz 1 32:52 por eso es imposible no te veo yo de Secundaria es porque no quiere dejarle en quiebra de Heart sino porque no puede porque claro cada uno es como es como es él es estupendo

Voz 6 33:05 lo maravilloso es todo lo contrario que yo Ícaro pues me atraía porque porque es un hombre muy culto es muy tranquilo es sabe tratar con mucha delicadeza entonces habrá ya no necesito delicadeza quizá necesito todo lo contrario pero entonces necesitaba que pasar a la mano sin pasarla pero para Jaume muy evolucionado muchísimo

Voz 1 33:31 lo lo lo los de una segunda parte Gustavo

Voz 0313 33:34 lo te ronda por la cabeza o es muy pronto todavía vamos no no nos para achucharla pero vamos con tanto material id visto lo visto dices joder qué pena que que se quede ahí no como decía Julián la película para verlo en casa solito no lo vea nadie más pero es que están bueno y hay tanta básicas de conocimiento general que a lo mejor a lo mejor es digo yo he hecho nada

Voz 7 33:52 han ofrecido hasta una serie

Voz 2 33:55 no no no

Voz 6 33:57 arden series no

Voz 2 34:00 claro

Voz 1 34:01 con todo no no quieres of Fine

Voz 0324 34:06 claro claro pantalla que no que no que no hace fuerte que te explota sólo hay un malvado que que no aparezca o parece muy poco y es el mono mono que el mono debía de ser un cabrón importante pero

Voz 6 34:22 era malísimo lo que te hizo que

Voz 0324 34:24 que Casillas levanta la mano no comete

Voz 6 34:27 igual que una cicatriz que me ha perdido todo pero a la culpa tuve yo porque quise luchar con él quise luchar por Nielsen portavoz quitaba todos los de edades entre los metía dentro me me rompía todos los

Voz 1 34:41 yo tuve uno de pequeño todos los títulos

Voz 6 34:44 de cocina cabrón con los y sigan rotos todavía entonces pues digo

Voz 1 34:50 vamos a luchar y luchamos con una toalla cargo a no no todos los tres lámparas al suelo uno

Voz 6 35:00 escándalo aún me mordió

Voz 1 35:02 ir a tope que llamada mi marido porque

Voz 6 35:05 a la paz en cuanto llegaba al quedaba psiquiatra no se movía claro al final pues todos lo queríamos la verdad es que fuimos muy felices con él pero al final ya agresivo oí individuo que regalarle a mi marido al pobrecillo

Voz 18 35:20 el AIA Extremadura porque nadie quería el mono porque cuando ya hay un clan y el lunes

Voz 1 35:27 lógico en un zoológico mecer una nueva oferta no lo acepta igual anda suelto por ahí dando hombre fue exitosa

Voz 6 35:35 el que tal un árbol del jardín himen mira MIC Julita ya no me quién es sueño muchas veces sueño Gustavo cuéntalo con mucho

Voz 7 35:47 bueno porque yo veía que la Gran Vía te con ocho años y al poco tiempo se compró el mono yo estaba obsesionado con hete entonces claro para mí era como únete pequeñito y claro yo tenía únete en ahí era muy cariñoso el mono pero también ha entonces fue creciendo y se fue haciendo agresivo entonces claro estas las cosas de los ocho de de segunda mano vendo mono tal hoy en día está prohibido máximo menos mal porque era era una locura a vender mono mono debe estar en la selva Habitat no pero bueno el caso es que que cuando se llevaron al mono pues bueno yo lo acepte como niño después yo en ejercicios de teatro y en terapia me ponía a llorar cuando hablaba del mono y me di cuenta de que lo tenía efectividad de una manera que era como un hermano pequeño porque ya se lo compró un poco porque había un hijo más porque entonces el mono fue me marcó a mí y la

Voz 1 36:41 me infancia es curioso ese pequeño no Gustavo

Voz 7 36:44 se suele pequeño el poco antes del mono sí

Voz 1 36:46 antes

Voz 6 36:49 en mi casa el punzón porque he tenido una pitón de cuatro metros y medio cuando una actividad hasta aquella les dice cómo baje a mi habitación la pitón desaparece Llum de abajo desapareció no no no voy a la llevaron ya no hemos tenido además un una madre mono que se la regalaron pero tenía mucha tristeza porque se había muerto fue un compañero entonces dijimos pues la solución comprar un mono compramos un mono tuvimos diez bonitos muy alto diez Money todos

Voz 7 37:25 eran moros más pique pequeñito es el otro el el Oscar al mono oficial de la película era un mono grande eramos Jandro con lo vi la pitón

Voz 1 37:35 la pitón era cuando te va a comprar aunque hubiera habido que creara el título muchos hijos muchos monos y un castillo yo le gustaban que tuvieran animales porque en vez de irse a las discotecas que a mí me daba muchísimo miedo nos encanta parecían terrorífico

Voz 0324 37:51 yo sospecho que ibais a las discotecas

Voz 1 37:54 que hubiera bonos Vitolo ido demasiado sería te ha salido lo que imaginan los ríos a buscar mis hijos nos llevan por ahí a Julia Gustavo Salmerón Muchos hijos un mono y un castillo un placer que haya estado en La Ventana muchísima suerte ya está siempre tenemos que acabar que hay fútbol en treinta segundos empieza a partido de Copa del Rey Juan Carlos Boyero quedamos otro diga para hablar de los archivos del Pentágono a lo mejor mañana mismo había quedamos vale que o cuando sea hablamos ves si no es una peligrosidad la anticipo de lo mejor del año

