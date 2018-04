Inés Arrimadas: "Muchos de ERC no ven que Puigdemont pueda ser investido"

Voz 0194 00:00 saludamos a la líder de la oposición en el Parlament de Cataluña Inés Arrimadas C's muy buenas noches

Voz 0194 00:07 pregunte por el discurso del nuevo presidente del Parlament el discurso de de Torrent Le hemos oído todo si usted estaba allí en el hemiciclo decir que va a intentar contribuir a coser la sociedad catalana yo tengo la sensación de que usted no le cree porque

Voz 1 00:21 bueno porque he escuchado hace pocas horas también al señor Torrent diciendo que que no va a pedir permiso no han recordado sus declaraciones los medios e incluso de Catalunya diciendo que no van a pedir permiso para hacer la República ahí bueno no la verdad es que tengo pocas esperanzas de encontrar él ven Señor tu rehén una persona independiente una persona que respete todas las sensibilidades políticas y que haga cumplir las leyes y las resoluciones judiciales pero bueno en cualquier caso es evidente que vamos a tener que que verlo vamos a ver cómo ejercen esa presidencia del Parlament pero desde luego conociendo porque se le ha puesto ahí y conociendo las declaraciones que ha hecho todos estas semanas pues tengo

Voz 1 01:09 bueno lo hemos asistido a un mitin de Esquerra infumable que ha sido el discurso del presidente de la edad yo lo he dicho me tomó la palabra el hecho es que como bien recordaba es antes este señor preside la Mesa y diputado del Parlamento pues el diputado mayor Nos ha hecho un mitin de Esquerra absolutamente infumable y que es impropio del órgano que representa por tanto empezamos mal tengamos mal me esos mítines ir con una interpretación que obviamente nosotros hemos hemos pedido la reconsideración que es eso es permitir que las personas que que bueno que se han saltado las leyes y que están ahora mismo prisión puedan votar como el resto de diputados que no tenemos ningún la causa pendiente con la justicia pero bueno cualquier caso yo creo que lo peor de hoy ha sido el mítines de infumable de hemos visto del señor legalmente

Voz 0194 01:57 le pone algún pero al pleno es lo digo porque usted ha protestado por la admisión de la delegación de los votos de los diputados presos algo que de alguna manera viene avalado por el juez del Supremo

Voz 1 02:05 bueno lo que dice el informe de los letrados del Parlament que también se ha hecho después del informe del juez es que la decisión última de todo esto recae en la Mesa del Parlament y nosotros no estamos de acuerdo el artículo noventa y tres del reglamento que es el que regula la delegación de motos muy claro se puede delegar el voto si tienen un permiso de maternidad o paternidad si estás enfermo con una enfermedad grave os y tienes una incapacidad no hay ninguna de estas cuestiones que afecte a las personas que están en prisión por tanto nosotros no estamos de acuerdo y hemos utilizado pues los mecanismos parlamentarios que tenemos a nuestro alcance críos pedido la reconsideración a la Mesa hemos no se lo pedía dudó de viva voz esa reconsideración que no ha sido atendida recordará sino que hemos Pet presenta un escrito en el registro en el Parlament hace nosotros estamos utilizando los mecanismos parlamentarios que tenemos porque somos como ya hemos sido los líderes de la oposición y somos la principal alternativa dos otro lo que no vamos a hacer es callar y aceptar que hay reglamento siempre se interprete a favor de los independentistas y eso desde luego nosotros vamos a a combatirlo parlamentariamente y desde luego que no nos vamos a callar y acepta como normal lo que consideramos que no es normal

Voz 0194 03:17 pero descartan la vía judicial es decir han protestado pero descartan la vía judicial

Voz 1 03:23 bueno nosotros hemos registrado una solicitud de reconsideración vamos a ver cuál es el recorrido que tiene eso del mar es verdad que hoy una sesión es una sesión especial porque es una cesión transitoria entre la Mesa del Parlament al de la legislatura anterior la Mesa del Parlamento sí que vamos a ver cuál es el recorrido que tiene eh parlamentariamente esas reconsideración ya veremos si si iniciamos alguno traba alguna otra actuación pero desde luego ante la pregunta de si estamos de acuerdo o no no estamos de acuerdo indio que no lo vamos hacer insisto es callarse lo que vamos a utilizar todos los mecanismos parlamentarios que es lo que hemos hecho hoy

Voz 0194 04:01 espera que refuerce la candidatura de Puigdemont la la candidatura telemática

Voz 1 04:06 bueno mira yo mire yo lo que veo es que los partidos independentistas en esto están teniendo un discurso en público que no es el que tienen en privado muchos señores de Esquerra no ven que que Bud Debón pueda ser investido de manera telemática no sólo porque no estoy en Cataluña sino porque está huido de la justicia por tanto yo creo que tienen un relato en público como han hecho muchas veces pero a medida que es hacer que el día ya veremos y lo pueden mantener yo creo que es de sentido común que Alonso temas solamente jurídico políticos que es el De cajón es que una señor señora un señor que está huido de la Justicia en otro país pues no puede ser presidente de la Generalitat me parece que es de sentido común y por tanto nosotros evidentemente no vamos a aceptar que que de nuevo el Parlament esté al servicio del separatismo y al servicio de las ocurrencias de

Voz 0194 04:55 déjeme que le formula la última pregunta porque el PP pidió ciudadanos que les cediera un escaño en el Parlament para poder formar grupo propio Ciudadanos ha dicho que no quiero que escuchen la reflexión de Rafael Hernando portavoz del grupo popular en el Congreso esta misma tarde decía esto

Voz 3 05:11 que aparte de ganar las elecciones que las han ganado de querer ser que las han ganado y actuar como ganadores sepan administrar la victoria sepan actuar con inteligencia y esto es lo que yo echo en falta desgraciadamente en Cataluña por parte de algunos muy especialmente del señor Rivera insisto va a permitir que sencillamente los independentistas tenga mayoría en el conjunto de las comisiones del Parlament catalán esto creo que no beneficia a los constitucionalistas no sé si le beneficiar al señor Rivera o a su formación política pero me parece que a los constitucionalistas no les beneficia esto

Voz 0194 05:48 Rafael Hernando dice de ustedes que no saben administrar

Voz 1 05:53 dado que han sacado en Cataluña cuatro diputados creo que que no tienen otra cosa que intentar atacarnos yo quiero hacer una reflexión los independentistas a tener mayoría en el Parlament ni las comisiones por la ley electoral que el PP y el Partido Socialista no han querido cambiar en treinta y cinco años por ese motivo tienen una mayoría parlamentaria los independentistas aunque no tengan la medida en otros me gustaría explicar brevemente el tema del grupo parlamentario yo me comprometo a luchar hasta el final y además ya hemos anunciado esta petición a la Mesa del Parlament para que el Partido Popular tenga todos los derechos como su grupo parlamentario que tenemos el resto de fuerzas políticas ahora bien la ficción para toda la legislatura te uno diputado que es lo que nos están pidiendo costaría al erario público a todos los catalanes ochocientos mil euros más que es el mailing es decir el envío de papeletas a todas las casas de Cataluña que es el que gastó en el que ocurrió el Partido Popular nosotros vamos a luchar para que todas las fuerzas constitucionalistas tengan voz tengan voto tengan todas las iniciativas parlamentarias pero lo que no voy a hacer es que un diputado nuestro que ha presentado en una lista haga que todos los catalanes le paguemos al Partido Popular ochocientos mil euros de más de su campaña electoral creo sinceramente que este es el motivo de fondo porque nosotros hoy mismo hemos garantizado que el Partido Socialista que no tenía garantizado un sitio en la mesa tuviera un sitio en la mesa a costa de que nosotros pues tenemos secretario que podrían ser el primero el segundo con a tener un secretario tercero y evidentemente garantizado que el Partido Socialista no tuviera yo me comprometo a luchar para que el Partido Popular pueda tener los mismos derechos que el resto de fuerzas políticas ahora si lo que quieren es que a todos los catalanes en los coste ochocientos mil euros más la campaña porque tener grupo significa que le pagamos el y yo lo siento pero mi ética no me lo permiten es común

