Manu Carreño: "El Real Madrid no ofrecerá a Cristiano Ronaldo un sueldo igual al de Messi en el Barça"

no sabemos si con Cristiano au sin Cristiano no lo ha querido confirmar ni desmentir hoy Zinedine Zidane en seguida vamos a hablar con Romero con Gallego con Pulido con Mario Torrejón pero ya te cuento en esta portada de El Larguero que con todo lo que se está diciendo hoy lo que nos está diciendo de Cristiano Ronaldo conviene que tengas claros tres datos que que tienen que ver con esa partida de ajedrez que ahora mismo se están disputando Florentino Pérez y Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo quiere cobrar más eso es evidente lo sabe todo el mundo lo sabe en el Real Madrid y lo sabe Cristiano Ronaldo y lo sabemos todos pero que quede claro Cristiano Ronaldo que si su sueño es ganar en el Real Madrid lo mismo que gana Messi en el Barça eso no va a producirse nunca jamás el Real Madrid le va a pagar a Cristiano el que sería su sueño ponerle al mismo nivel salarial que Messi es posible que ni se acerque que quede lejos de esa cantidad lo cual no quiere decir ni que el Madrid quiera desprenderse de Cristiano ni que no le vaya a mejorar el salario que probablemente sólo mejore cuando toque que será como poco en verano como hace siempre el Real Madrid ni con Cristiano ni con nadie no hay renovaciones a mitad de temporada Se hacen principio o cuando acaban y en este caso con Cristiano tocará hablar en verano se sentarán a hablar con Cristiano pero el mensaje si no le ha llegado a Cristiano que creo que ya lo empieza a tener claro desde esta noche alguien le dirá que debería tenerlo asumido el Real Madrid no está preocupado por lo que pueda pasar con Cristiano Ronaldo lo cual repito no quiere decir que se quiera desprender de él ahora no le va a poner al nivel salarial que pide el portugués y su entorno y sus representantes entre otras cosas porque entiende que Messi tiene treinta años ya no tiene XXXIII Si se hace esa nueva mejora salarial se le haría ya con treinta y cuatro años entre otras razones hay más esa es una de ellas y es importante tampoco se puede pretender cobrar lo mismo que Neymar que es un jugador que tiene veinticinco años en casi casi nueve más Cristiano Ronaldo repito no tiene ninguna prisa toda la preocupación que pueda tener Cristiano y su entorno en el Madrid es todo lo contrario ninguna preocupación lo quieren vender no porque quiera venir preguntar por Cristiano que pregunte si hacen una oferta interesante de China lo de la India o de Estados Unidos o de la Premier y el Madrid la ve con buenos ojos le escucharán escucharán esa oferta y ahí tendrá que decidir Cristiano en esta partida de ajedrez quién va a tener que decidir es Cristiano Ronaldo porque repito el Madrid jamás le va a equiparar salarial mente al nivel de Leo Messi noticia que te cuenta la Ser a esta hora de la noche entonces Cristiano decidirá pues me marcho porque yo creo que soy el mejor del mundo debo cobrar como el que más del mundo o me quedo porque no me convence lo que me ofrecen por ahí