Piqué: "Aquí siempre esperamos este ambiente"

Voz 1 00:00 pero la mano qué tal muy buenas pues sí ahí está Gerard Piqué hola Gerar muy buenas bueno primera derrota después de veintinueve partidos un día complicado porque además una derrota en Cornellà que ha pasado cómo cómo valora es el partido suficiente una amistad no subió tan complicado es decir sí

Voz 2 00:17 sí es coges un día para perder podría ser es mundial copan el cual puedes dar la vuelta la semana que viene crema parte creo hemos jugado bien a segunda ellos un apretado un poco más nosotros después de penalti quizá pues unos Nos afectado demasiado pero bueno y ya está hay que darle la vuelta no yo creo que tenemos nuestras opciones queda faltado al equipo llegar bueno creo en la primera parte ya digo hemos jugado un buen fútbol hemos tenido algunas me acuerdo una de Dennis al final aparte en la segunda pues ya te digo no hemos tenido el penalti y hemos tenido alguna mal sí sí que es verdad que los últimos quince centímetros la gente ha apretado mucho hoy si el español pues eh creo que era más generado por por el del campo que las ocasiones que han tenido que sólo recuerdo una falta creo que sacado Jasper eh yacían ahora me ha venido gol no creo que que hay que darle más vueltas impartido pues que al final acabó ganando ellos pero como digo se puede dar la vuelta de la noche aquí no para nada algún aún situada teníamos que perder

Voz 3 01:18 llorar hemos visto cómo les sido algo desde la grada no sé si tú estás cerca ahí lo has visto no se nota un ambiente muy hostil hoy en Cornellà El Prat

Voz 2 01:26 bueno el ambiente de siempre aquí esperamos siempre nunca este tipo de ambiente lo único que pido es que para la vuelta pues en el Camp Nou pues la la afición del Barça no insulte haciendo el Barça no tire no tire cosas esas señor nada más llorar otra vez

Voz 4 01:42 de cánticos despectivos hacia tu pareja esto te afecta cómo lo Recio

Voz 2 01:46 vives y hayan que y siempre el ambiente que hay aquí cuando venimos al campo del Cornellà de despegar de Cornellà pues es que es difícil ambiente es es complicado y y bueno como en otros muchos campos qué tal hacerlo lo mejor posible a nivel personal para ayudar al equipo y llegan a los partidos hablaré en estos términos de de un niño en el caso tu hijo el tu mujer no es la primera vez que sucede aquí debería ya hay alguna de alguna manera intervenir alguien para que esto todo un ejemplo no es demasiado bueno como para lo no me toca a mí no me tocó a mí tampoco ya me he manifestado muchas veces eh no soy yo el que tiene que tomar cartas en el asunto