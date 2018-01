¿Qué falló en el Barça en Cornellà?

Voz 1375 00:00 Marcos si Jordi como lo habéis visto bueno

Voz 1 00:02 no eso es es un aviso para el Barça un un aviso para los jugadores como bien dice Ramón y un aviso sobre todo de que tenía controlado el partido una primera parte es decir si tú analizas el partido en todo su contexto es verdad que le ha hecho madurar Espanyol pero español saludó el el el encuentro absolutamente perfecto en la primera parte el Barça ha tenido un par de ocasiones la de Denis Suárez clarísima y otra de Messi de Paulinho que han termina por rematar bien y luego ir a jugada que decide y que cambia no sólo el estado de ánimo del del partido sino que cambia también la situación hasta de la eliminatoria porque Messi es evidente que no es un gran especialista creo que es el tercer penalti que falla de los seis que lanza esta temporada pero la parada de Diego López es extraordinaria y a partir de aquí el Espanyol adquiere una fuerza en vigor que el Barça no sabe controlar no sabe gobernar creo si no me equivoco que el disparo de Meléndez el único que va entre los tres palos practicamente yeso en el minuto ochenta y ocho un equipo como el Barcelona la jugada es buenísima el español por la banda derecha del ataque pero un equipo como el Barcelona con la madurez y el oficio que se les supone no puede caer en ese error cuando apenas quedan dos minutos para acabar el partido

Voz 1375 01:06 he dicho sigue Aleix Vidal titular Aleix Vidal con Messi con Denis Suárez y Jordi

Voz 0985 01:13 la palabra que dicho Oscar Melendi el autor del gol que es la palabra subidón yo estoy de acuerdo con él creo que el subidón que les da al español y a su hinchada el hecho de que Diego López le para el penalti a Messi un Messi al que por cierto Cornellá no se le da bien donde ha metido pocos goles creo que dos no se siente cómoda en Cornellà encuentra pocos espacios bien este estuvieron creo que es lo que ha marcado el partido esto es un derbi tiene mucho impacto emocional según qué jugadas españolismo hinchada ha celebrado el penalti parado por Diego López como un gol ya a partir de que el problema es que el Barça ya no se ha sabido adaptar este partido nuevo ha empezado un partido nuevo y el Barça este partido nos ha sabido adaptar porque más allá de esto hemos visto un partido controlado por parte del Fútbol Club Barcelona en una primera parte en la que incluso Messi tiene oportuno puedes para concretar algún gol en la que sólo ha habido un disparo a puerta del gol por parte del español luego recuerdo alguna ocasión aislada creo que una falta de el propio Marc Navarro yo creo que hay que irse apunta ahora a la tesis de la teoría de que ha sucedido lo que Quique Sánchez Flores había planteado buena miedo me parece que no se ajusta exactamente a la realidad ahora bien si me gustaría destacar una foto a MIT en parece que hoy la foto de la cantera del español si sale muy reforzada de la misma forma que te digo que creo que el Barcelona bueno pues se ha encontrado con esta circunstancia y que es difícil explicar su derrota creo que la fotografía de la cantera del español porque el que asiste es un joven canterano Omar Navarro el que Marques Oscar Moreno tienes un canterano creo que la fotografías de la cantera del español y que sale reforzada

Voz 1375 02:41 coincidir los tres If Laki en que has ido más demérito del Barça qué mérito español y que el Barça sigue siendo favorito con la vuelta en el Camp Nou no

Voz 1296 02:49 yo soy volviendo al Barça favorito es verdad que el resultado no es nada bueno y es muy peligroso porque el Espanyol evidentemente con un gol de lo complica muchísimo pero me da que el Barça que además yo creo que va a salir picado de todo lo que ha vivido en cuanto a la tensión ambiental y dentro del terreno de juego Gabi que han vivido hoy en el en el derbi creo que el Barça puede perfectamente voltear este este marcador ahora es verdad que el subidón que español pues es tremendo para intentar afrontar y dar la la campanada en el Camp Nou el partido y lo pierde el Barça porque la jugada clave Diego López de atrapa el penalti a a Messi es la jugada que cambia el partido es la jugada que explica el el tramo final del español que se viene arriba hielo empieza lo empieza a creer pero a pesar del uno cero yo creo que el Barça sigue siendo favorito

Voz 1785 03:28 lo veo muy abierto es verdad que coincido con FLA aquí el Barça por potencial dependerá también un poco de la alineación si Luis Suárez juega más minutos dependerá de cómo esté Rakitic porque lleva también muchos partidos pero el español tiene un buen contragolpe tiene un jugador muy interesante como Gerar Moreno no sea no va a ser un paria fuera un cinco cero creo que Quique Sánchez Flores al igual que le ocurrió con Valverde en el Madrid aprendió del Camp Nou que tenía que jugarle al Barça de una forma diferente es decir el español no juega para ganar la Copa de momento juega para ganarle al Barça o para no salir trasquilado del Barça el Barça juega para ganar la Copa esas dos apreciaciones son muy importantes para medir los estados de ansiedad de los dos equipos lo que también es difícil es que vuelva a fallar la escopeta de Messi Messi al margen del como decía Jordi del penalti ha tenido dos o tres llegadas cinco creo que contaba un cuarto de hora francas no sea que en otras circunstancias por más impermeable que parezca al español si vuelves a conceder cinco tiros pues alguno de colará

Voz 0985 04:28 lo que pasa es que claro esta copa para el español Manu es cómo cómo decirte no como un bálsamo como una redención sabes no esto no están muy satisfechos hasta hace cuatro días de su trayectoria por la Liga

Voz 1375 04:38 claro que con Quique pensando si se iba a unos eh

Voz 0985 04:41 claro ya era fíjate cómo te aparece esta Copa del Rey para la hinchada para el propio español como una redención ahora una cosa que ha dicho Ramón que os doy de acuerdo creo que hay que aprovechar oportunidades Aleix Vidal Denis Suárez hoy tenían que haber supuesto una amenaza más sólida e para liberar por ejemplo a Messi y hablabas antes de Edinho bien hoy ha informado

Voz 1375 05:01 el Suárez el compañero Fermín Suárez que hoy solo

Voz 0985 05:03 no por la banda izquierda el Barça ha hecho el veinticinco por ciento de sus ataques que esto es una cifra que contrasta mucho cuando las prestaciones las ofrece Jordi Alba por lo tanto hay jugadores que este paso frente que se les pide hoy han desaprovechado esta oportunidad

Voz 1375 05:18 yo creo que ha pensado mucho en el partido del Betis del domingo del Villamarín llegó también en el partido de vuelta exactamente ha dicho bueno un descansito para rodar Jordi Alba pero es verdad que si ya en condiciones normales la diferencia entre Jordi Alba importante en el momento no

Voz 1 05:31 la verdad es que es es infinita nuevo marco usted es infinita hay un hay un componente que que esta que esta victoria merecida porque al final ha sido más acertado tanto defensivamente con la parada de Diego López como un ataque con el gol de merendó escuchando ahora mismo a Piqué ya detectamos

Voz 2 05:47 que que el Barça que el Barça se va a tomar

Voz 1 05:50 eso como un asunto de honor el jueves eh porque no es sólo llegan a una semifinal de Copa sino es también remontar una eliminatoria adversa ya ha acabado la historia racha ya se ha terminado veintinueve partidos sin perder y ahora tiene que volver a construir otra historia hay otro yo otro relato y tengo la sensación de que de que al equipo y empezando muy propio Valverde obviamente todo lo que ha pasado aquí en Cornellá no le ha gustado no queremos hablar del árbitro ni hay que abra de árbitro casi ha hecho un partido lamentable pero el Barça perdido porque no ha sabido insisto en los últimos quince veinte minutos había momento que Piqué pedía cabeza sus compañeros IU ninguno de esos compensatorio de cabeza necesaria ya es raro como dice Ramón que Messi puede fallar un penalti puede falla una a creo que ha estrellado tres tres balones en la barrera tres lanzamientos de falta lo que es raro es que Messi después del penalti no tenga ese espíritu de rebeldía que acostumbra ya desaparecido del partido

Voz 1375 06:38 bueno hablando del árbitro Iturralde González a la hora de Burgos Bengoetxea ha pitado y te pregunto por las cuatro cinco jugadas que tengo yo apuntadas y que te está escuchando en el Carrusel con Dani en el minuto ocho El Barça pedía penalti por mano de Javi Fuego

Voz 0514 06:55 nada es una jugada que él está en el suelo no puedo quitar la mano le pega al balón en la mano pero no es no es punible no eso no es no es nada el plazo para apoyar porque eso es lo que se suele un minuto

Voz 1375 07:07 después el Espanyol pide amarilla para Messi por cortar una

Voz 0514 07:09 jugada de Gerard Moreno sí es amonestación en el minuto uno era amonestación a Javi Fuego que va a entrar en el área Messi cuando les pegan el balonazo le zancadilla por detrás ya ya no Amón esta lista de Messi es amonestación y está tipificada en el Reglamento es un agarrón amonestación

Voz 1375 07:26 si en el veinticuatro bueno y un gol anulado fuera Jo a Piqué que es tu último claro si en el cincuenta y tres tengo aquí apuntado Aaron agarra Sergi Roberto cuando va a entrar en el área pudo ser la segunda amarilla

Voz 3 07:37 debió debió ser segunda amarilla

Voz 1375 07:41 si me permitís perdona intervenir el ha dicho que la expulsión jardín sea al director deportivo

Voz 0985 07:46 los españoles no bueno pues de Sao Aaron

Voz 1375 07:48 no muy grande en el campo y ahora también sino nadie después ya te digo en el campo en el minuto sesenta sea debió ser expulsado Aaron por ese agarrones Sergi Roberto que debió suponer la segunda amarilla en el sesenta penalti de Granero sobre Sergi que estaba sí

Voz 0514 08:02 Zeid le pisa crisis ahí ese penalti

Voz 1375 08:05 como apuntaba una más el español pedía arroja para Rakitic por una falta sobre Gerard Moreno sí es un agarrón que

Voz 0514 08:11 es amonestación porque no tiene una oportunidad tiene una oportunidad de gol pero no una oportunidad manifiesta de gol porque porque hay un defensa a la par de él y entonces no es manifiesta esa oportunidad pero no manifiesta

Voz 1375 08:23 no ver sacó amarilla que está bien sacado Madrid eso en cualquier caso es verdad lo que decía yo no sé quién lo comentaba que no es serio el día de De Burgos Bengoetxea eh

Voz 3 08:32 tiene que hacérselo mirar en el sentido de que no no no

Voz 4 08:35 fin de cuentas tú dices y no olvidar los dos equipos abierto viste que se lo tiene que hubiera es como cuando Granero dice es a los partidos que les

Voz 1 08:49 bueno se puede quejar también de la de la tarjeta amarilla inicial a Messi pero claro la tarjeta la tarjeta Aaron es tan

Voz 1375 08:55 evidente que que que dos minutos después la saca del campo no vuelvas a meter la pata digamos que no apartado bien y tú

Voz 0514 09:02 no ver fíjate ir lo quería haber dicho antes en Carrusel pero con la inmediatez del partido no no no podía hay árbitros que después de un partido polémico bastante polémico sobre a nivel mediático pues es son como jugadores que luego no piden la pelota que luego piensan mucho antes de actuar lo que está pasando es decir no todavía no ha superado el partido de la final de la Supercopa el partido de ida el de la expulsión de Cristiano Ronaldo

Voz 1 09:29 pues han pasado cinco meses bien al jugador

Voz 0514 09:32 les que que que estamos hablando ya un nivel superélite como éste hay jugadores que que son mucho más fuertes que falla en una jugada impiden el balón hay otros jugadores que se esconden este árbitro hoy ha hecho lo peor que puede hacer un árbitro que es pensar antes de actuar un árbitro tiene que actuar y luego pensar porque si piensas empieza a pensar en las consecuencias que suele pasó la pasado va a hoy a de Burgos le pasó en su época a Gil Manzano que estuvo estaba en la cresta de la ola hay después del partido aquel famoso de Arda Turan que le tiró la bota al árbitro asistente que no les pulso estuvo un año venido muy abajo y ahora otra vez ha vuelto a recoger otra vez el buen tono ya ha de Burgos lo está pasando lo mismo Carla ha vuelto a internacional está bajo ya te digo tiene que mirarse el partido porque a nivel sí fíjate si acertado en las faltas lo que son las faltas las acertado todas difíciles el penalti era difícil las faltas acierta qué pasa que quiere quedar bien con los jugadores Si quieres quedar bien con los jugadores no eres árbitro tus amigos

Voz 0985 10:36 me permites una pregunta muy rápido Iturralde Manu en Aquí no hay sesgo que valga cuando ha pasado en el Camp Nou también lo hemos denunciado

Voz 1375 10:43 si no iba a preguntar ahora por eso pues no no dale dale

Voz 0985 10:46 pues no quisiera preguntarle a Iturralde si el árbitro tiene la obligación de reflejar en el acta insultos graves corales que se produzcan desde esa grada

Voz 0514 10:57 me gusta que me haga esta pregunta porque tiene una

Voz 0985 10:59 expuesta que tuvieran en el acta que he visto que había no ya los compañeros y que no se quedan aquí no son no no refleja estos cánticos

Voz 5 11:09 va a ser

Voz 1296 11:12 civiles en la paradeta

Voz 0514 11:15 Zapatero lo sabe no lo sabe lo de los insultos es lo voy a explicar y lo va a tener fácil porque esto vino de mi época yo estaba en la negociación le quisimos dar más más poder al delegado de partido porque porque muchas veces el árbitro y sobre todo en partidos muy muy tensos bastante tiene con lo que está pasando en el terreno de juego como para andarse fijándose de dónde vienen los insultos qué tipo de insulto son todo esa ese tipo de Historia entonces qué pasó Se le dio más poder irse le obligó al delegado de partido Se le conminó a que ponga en el informe el delegado partido porque porque el de partido está en la grada está tranquilo no está nervioso con lo que está pasando el terreno de juego y puede poner sin no puede tiene que poner todos los insultos que se producen en el estadio ese informe Val directo va derecho a la Comisión Antiviolencia qué pasa que en Copa no hay delegados de partidos hasta cuartos de final como estos cuartos de final hoy avión delegó de partido que ha tenido que recoger si aussie todos los insultos de que estáis hablando porque si no es así no ha hecho bien su labor es una labor negligente por eso te digo los árbitros desplegamos un poco ir comité en atendió nuestras quejas diciendo bueno pues también es normal no tienes hay penaltis tiene Rojas tienes en el banquillo encima los insultos por eso te digo que está delegado en está esa figura ahí está puesto en el reglamento de la Federación Española de Fútbol que el delegado de partido tiene que recoger todos los insultos ese acta va directamente a la Comisión Antiviolencia

Voz 1375 12:41 como el árbitro lo sabe diríamos que lo ponga él que para eso está

Voz 0514 12:44 claro claro eso es cuestionado en manos de la no yo a ver si yo no he sido para eso está la obligación de debate el debate que me decía nosotros el comité ya pero claro sí sí entonces lo que nosotros les dijimos es saber un colchón

Voz 1375 12:57 muy cómodo porque si hay una persona que está en

Voz 0514 13:00 la grada que no está haciendo tienes ese nerviosismo que puedes tener ahí en el terreno de juego que está viendo de dónde salen los insultos que insultos aunque minuto es que lo está viendo todo pues darle ese poder al delegado de partido para que lo ponga en su acta que al final se cambio el reglamento de la realización de fútbol ahora mismo les exigen a todos los delegados que es a su labor de poner los insulto

Voz 3 13:20 si esos insultos IS acta no llega a la Comisión Antiviolencia es negligencia del delegado de partido Flavio

Voz 1296 13:28 ya no queda nadie por ahí no no queda nadie por Cornellà El Prat todo ya se ha enfriado el ambiente y pendientes es la vuelta el próximo jueves en el camino pues las

Voz 1375 13:36 contable los gritos en la grada veremos a ver qué decisión se toma así se denuncia no que debería hacerse veremos qué pasa en la Vuelta que es el jueves que viene están ya los horarios de la semana que viene el martes a las nueve y media Sevilla Atlético la vuelta en el Pizjuán miércoles a las siete Alavés Valencia nueve y media Real Madrid Leganés mañana juega la ida y el jueves como dices nueve y media en el Camp Nou Barça Espanyol

Voz 0985 13:57 interesantes ha puesto interesante sí señorío