Gloria Viseras: "Es muy duro que los delitos de abusos sexuales prescriban... los problemas y las pesadillas siguen"

Voz 1375 00:08 esto es que el nombre de Simon Byrne seguramente que si escuchas El Larguero es una gimnasta estadounidense que ganó cuatro oros y un bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro ha desvelado que sufrió abusos sexuales por parte de la Reina ser el que fuera médico del equipo estadounidense eh atendió a esta atleta a la que de la que abusaba sexualmente pero bueno de ella y de otras ciento treinta y nueve mujeres ciento cuarenta Le han acusado ya a este Larrinaga que está sentenciado a sesenta años de cárcel por tener imágenes de pornografía infantil entre otras cosas en su ordenador y que se va a enfrentar seguramente aún acude a una condena de cadena perpetua esto en Estados Unidos ha conmocionado a toda la sociedad norteamericana fijaros hasta ciento cuarenta mujeres han sufrido los abusos sexuales de este médico que aprovechaba los masajes au cualquier tratamiento de recuperación física para abusar sexualmente de todas ellas ciento cuarenta una detrás de otra que han cantado todo lo que les hacía la reinas y que repito está sentenciado a sesenta años de prisión y se enfrenta esa condena de cadena perpetua han pasado muchos años pero no ha prescrito ese delito según Simón lo ha desvelado en una carta que ha publicado en su cuenta de Twitter donde escribe algunos párrafos tan duros como éste dice la mayoría de ustedes me conocen como una chica feliz risueña y enérgica pero últimamente me sentido rota cuanto más intentó apagar la voz en mi cabeza más fuerte me grita ya no tengo miedo ya no tengo miedo de contar mi historia esto ha conmocionado bueno Estados Unidos y al mundo entero no y aquí seguramente que también conozcas la historia iraquí aquí en España la Historia de Gloria viseras tiene cincuenta y dos años nació en Ciudad de México pero fue gimnasta española que convirtió en la disciplina de gimnasia artística hay participó en los Juegos Olímpicos de Moscú de mil novecientos ochenta ese mismo año aquel año fue campeona de España denunció en su día Jesús Carballo que fue su entrenador y ahora mismo ya unos cuantos años después con cincuenta y dos como digo se dedica a colaborar en diferentes estamentos en la lucha contra el abuso sexual infantil dando charlas y sobretodo aconsejando a algunas jóvenes que pudieran estar en una situación como ella los tus momento que sepan sobre todo que hay que denunciarlo el diecisiete de diciembre de dos mil doce Gloria denunció al que era su entrenador al entonces seleccionador Jesús Filho Carvalho por trato vejatorio y abusos sexuales cuando era menor de edad el veintiocho de enero de dos mil trece el Consejo Superior de Deportes le prohibía Carvalho el acceso a la residencia Joaquín Blume y al Centro de Alto Rendimiento donde entrenaba al equipo nacional el veintinueve de enero de ese mismo año la Real Federación Española de Gimnasia Carballo suspenden su relación laboral el informe policial incluía otros catorce testimonios en España de personas que señalaban también un trato vejatorio hacia varias gimnastas en esa época el veintiséis de febrero la denuncia fue sobreseída por un juzgado de Madrid dado que los posibles delitos habían prescrito pero la sentencia fue recurrida Carvalho negó los abusos a través de sus abogados y posteriormente en diversas entrevistas luego inició se inició un larguísimo proceso judicial con denuncias por ambas partes hasta que el veintiocho de marzo del año pasado la Audiencia Provincial de Madrid estima parcialmente el recurso de la selección Ador Illa impone a Gloria viseras en a Martínez ya Llorenç el pago de diez mil euros cada uno de ellos a Carvalho cada uno tiene que pagarle diez mil euros a Carvalho por intromisión ilegítima en su honor en esas declaraciones realizadas contra él y también al programa Informe Robinson que es quién entrevistó a estos protagonistas eso fue en marzo del año pasado hace cinco días el doce de enero de este dos mil dieciocho el Tribunal Supremo ha vuelto a fallar a favor de las ex gimnastas revocando la sentencia de hace un año de la Audiencia Provincial provincial que obligaba a indemnizar a Carvalho es una larga larguísima historia imaginaros el calvario para intentar denunciar este caso que han denunciado otras cuantas gimnastas y deportistas más y y que finalmente ha sido el Tribunal Supremo que cuestiona que una denunciante de abusos sexuales pueda ser condenada por vulnerar el honor del denunciado sin que se trata de una denuncia falsa e a esta hora de la noche estaba por ahí atendiendo a unos Gloria Gloria viseras hora Gloria buenas noches

Voz 2 04:30 hola hola buenas noches qué tal pues muy bien y tú cómo estás

Voz 3 04:34 muy muy contenta alcanzadas a estas horas pero muy contenta a menudo resumen que habéis hecho venga

Voz 1375 04:40 no sé si no falta falta algún detalle pero para que los oyentes del Larguero conocieran un poco todo toda la historia no porque tú cuando fue la primera vez Gloria que sufrimos los abusos sexuales por parte de Jesús Carballo

Voz 3 04:52 pues un día exacto no te puedo decir pero empezó como los doce años entre doce quince años

Voz 1375 04:59 pasan los años y como muchas en tu posición en tu lugar Callas no Callas por miedo o callas porque porque por por miedo básicamente no

Voz 3 05:07 pues por miedo o por vergüenza culpa porque te sientes responsable de lo que de lo que había pasado cuando finalmente entiendes lo que te ha pasado que con doce años y en un entorno lo deportivo de alto nivel como como ese se le bueno te educan para ser una heroína para no mostrar debilidad para ser fuerte pues es muy difícil muy difícil y con una mente de de de una niña de doce

Voz 1375 05:34 madre mía ir cuando pasan los años Gloria cuando decides que esto tienes que hacerlo público de que vas a denunciarlo

Voz 3 05:42 pues mira muchos muchos años yo practicamente practicamente el mundo de la gimnasia el mundo del deporte salí muy muy traumatizada bueno al fue en el año dos mil doce que casualmente empezamos a contactar con antiguas compañeras es cuando realmente tuvimos la confirmación la sospecha como que la tienes pero no quieres saberlo no tuvimos la confirmación de que que había habíamos sido más

Voz 1375 06:12 de que lo que ocurría contigo de lo que ocurría contigo y tú no querías contar por miedo por vergüenza le había pasado también a otras cuantas sí

Voz 3 06:18 y entonces pues entramos en shock porque además a seguir entregando a niñas allí en el equipo nacional y claro ya recibimos que teníamos que hacer algo al respecto y fuimos al al Consejo Superior de Deportes a pedir ayuda a ver qué hacemos no bueno hay unos no nos atendieron muy bien nos han ayudado muchísimo nos han apoyado mucho iba a raíz de esas cuando empezó

Voz 1375 06:45 no todo el proceso son muy claro yo muy largo que que en su primer su primer momento termina concluye el veintiocho de marzo dos mil diecisiete que sientes cuando el año pasado en marzo del año pasado la Audiencia Provincial os niega la razón y además le impone una multa cada una de de vosotras de diez mil euros con el que tenéis que indemnizar a Carvalho por por intromisión ilegítima en su honor que que sientes en aquel momento

Voz 3 07:10 pues imagínate imagínate en la persona que que abusaba de Ci tenerle al tema que pagar dinero es horrible vamos horroroso bueno hoy tener un recuerdo también para para Irene para Toni entrenador que que ha dado la cara hay nos ha apoyado y que él fue testigo y él me decía que tenía una una obligación moral pues eso de salir apoyar no yo de que yo estoy yo lo he visto y luego de las otras gimnastas que hay algunas que todavía tienen miedo a salir a hablar no

Voz 6 07:46 pero bueno tú has hablado con algunas que todavía tienen miedo a hacerlo público si si crees que lo van a hacer bueno algunas de ellas charlaron con la policía y hablaron con el Consejo Superior de Deportes pero pero no públicamente como has hecho tú

Voz 3 07:59 exactamente yo soy la cara visible pero pero hay más más personas con vidas destrozadas detrás

Voz 1375 08:08 el Oria como como cuántas puede haber porque hemos conocido hoy el caso de bueno hemos conocido estos días lo que comentaba yo de de Simone Miles la atleta hasta la gimnasta estadounidense que resulta que ha habido ciento cuarenta mujeres como cuántas no

Voz 3 08:21 sean tantas aquí pero vamos que te hermanas se confirmadas somos como cinco Gray pero yo creo que hay más

Voz 1375 08:29 yo tenía esperanza Gloria de que hace cuatro cinco días el Tribunal Supremo os volviera a dar la razón

Voz 3 08:37 teníamos mucho miedo claro pero bueno al final hemos confió en la Justicia hay de todas formas en él tiene todavía posibilidad de recurrir ante el Constitucional con lo cual hasta que la sentencia no sea firme pues tenemos que con mucha cautela todavía no he is que yo esto no se acaba es como la interminable pero bueno nosotros confiamos en la Justicia nosotras sabemos cuál es nuestra historia Iker y creemos que tenemos la obligación moral de contarla cuando ya no tenemos la posibilidad de pone de poder juzgarle por el de Milito que cometió contra nosotros no nos queda otra más que eso no nos queda otra cosa que hacer

Voz 1375 09:21 parece mentira Gloria que que estos delitos de esta naturaleza prescriban no sí sí es muy duro como ya ha pasado todo ya no te hacemos caso

Voz 3 09:29 ya que se considera que no hay delito no hay tú sigues ahí con tu problema que salud con otros problemas emocionales con tus pesadillas no te dicen que ya no puedes hacer nada al respecto no cuando pero bueno es lo que hay no se puede no se puede hacer otra eso es lo que hay y lo que es lo que nos queda es trabajar para que no les suceda ningún otro niño no

Voz 1375 09:54 es algo que te dedicas ahora sí y que y que en qué consiste esas charlas donde las dudas a quienes se las dos para para que sea hay jóvenes chicos chicas que están en la coticen a la que tú en la situación en la que tuviste que no tenga miedo que no tengan vergüenza que digan pero bueno pero aquí hay que cortar y hay que denunciarlo sobre todo no

Voz 3 10:12 pues trabajó con entrenadores colaboró con el Consejo de Europa con la Unión Europea proyectos de de concienciación proyectos de protección del menor hay un proyecto pero es un bloque Boix que voces que es un proyecto que en no es para escuchar las voces de los deportistas que no hemos tenido Happy Happy historias alegres en el deporte no estarías muy duras a través de esas historias aprender y entender cómo son los entornos potencialmente abusivos no y entonces eso esas recomendaciones intentar que las instituciones pongan los mecanismos de control para detectar los entornos abusivos antes de que se produzcan los abusos

Voz 2 10:59 los esos abusos te si existe termina

Voz 3 11:04 sigo no tengo ahora un también han empezado un un proyecto en el Consejo Superior de Deportes para para la protección de los menores en el deporte es un proyecto va a ser muy bonito deporte base bueno ya iré sabiendo poquito más sobre

Voz 1375 11:20 vamos a ver mucho para que nos cuente hay que consiste cuando quieras te queda te iba a preguntar esos abusos sexuales que sufrió cuando tenías doce trece durante cuántos años alargaron

Voz 3 11:31 pues entre los doce hasta los quince

Voz 1375 11:33 hasta los quince durante tres años llega a superar eso

Voz 3 11:37 pues se llega a aprender

Voz 7 11:39 vivir con ello

Voz 3 11:42 importante poder detectarlo lo antes posible para el niño porque cuanto antes lo detectas todo todo eso que hay entre medias de cuando pasó hasta ahora te lo ahorrarían no porque niño de ha suscitado en tratamiento un apoyo sí Blaise Ana sanar no lo que pasa es que hay que detectarlo porque pues mira tú empiezas a tener problemas de salud problemas emocionales que ni siquiera sabes que tienes que conectar con los abusos no no lo sabes y esa es una vía diciendo bueno yo eso erradas estoy enferma y no sabes dónde está el origen de todo eso no y eso es lo que hay que hay que hacer hay que hay que apoyar a niños y hay que

Voz 2 12:25 hay que actuar para poder van a poder ayudarles a sonar no lo antes posible

Voz 1375 12:30 pues ahí está Gloria viseras que que es un ejemplo porque en su día se atrevió a decir ya está bien y pasaron muchos años lo hizo en el has dicho hace seis años no en dos mil doce lo tenía cuarenta y seis si no me equivoco fíjate pasaron casi treinta años desde que se que desde que se preste esos abusos usuales la última vez que viste al que fue tu entrenador a Jesús Carballo cuando fue

Voz 3 12:55 pues creo que negro se cuando eres una competición no hace mucho hace años sí sí sí lo que pasa es que claro yo durante muchos años no no he visto ni siquiera de gimnasia por la tele no

Voz 1375 13:10 no has querido nivel gimnasia

Voz 3 13:13 déjeme yo vivía estaba en Estados Unidos cuando los Juegos de Barcelona y no vi la gimnasia

Voz 2 13:18 no vi nada porque no se refería al rechazo claro un rechazo absoluto Gloria si estuviera escuchando Jesús le dirías

Voz 3 13:35 no

Voz 4 13:36 la no me preguntaría por qué pero no realmente ahora mismo ya me tengo que hace entrar allí Smiley fijos y ayudar a que no esto no les pasa nada

Voz 1375 13:51 Gloria viseras gracias por estar en El Larguero por tu testimonio aquí tenéis los micrófonos de la salida El Larguero para

Voz 2 13:57 para lo que queráis como siempre muchísimas gracias y eso echarnos por perdernos la voz gracias Gloria gracias hasta luego