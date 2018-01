¿Debe el Real Madrid pagar a Ronaldo lo que pide?

Voz 1 00:00 ha habido habido lío cuando Aimar eh además de ocho cero que la metido al millón eh en pantalla nunca en un penalti no iba a decir a jugar si lo pueden ver en cuatro o en gol no ahora mismo sólo quedan ya dos programas de deportes a ver quedándose eh antes había tres y ahora sólo quedan dos programas de deportes del mediodía pues en cualquiera de esos dos Everis esa imagen

Voz 2 00:41 que Neymar vaticana

Voz 1375 00:44 un hacer una falta Cavani Iván y Marie le quita el balón a Cavani como lo que pasa principio temporada eso es entonces la gente en su estadio la afición del PSC le ha pitado a Neymar por no dejárselo tirar a Cavani porque si Cavani marcaba ese gol Se convertía en el máximo goleador en la historia del club superando Ibrahimovic y no llego luego ha marcado que lo ha marcado

Voz 1 01:00 eso sí pero no ha dicho no

Voz 2 01:02 la gente lapidados Shea cogía un rebote a salir a conocer amistad dejó plantada a la prensa no ha hablado italo osea conclusión está más cerca al Madrid que abucheen a Neymar en la noche cometen cuatro goles tiene de la David Brewer mayor habremos esas imágenes está por ahí Javi Herráez hola Javi muy buenas hola qué tal

Voz 3 01:22 el si eso de Neymar se veía venir que no iba a acabar muy

Voz 2 01:25 los juegos como acaba la temporada pero hoy la noche uno ha acabado muy bien para él ya están por ahí Antonio Romero o la Antonio muy buenas cariño no se compra con dinero hola muy bueno totalmente eso el padre lo sabe bien el padre Neymar

Voz 1375 01:38 esta semana si la habéis visto en algunas imágenes ha hecho el caño más estratosférico que yo he visto en mi vida en un entrenar a una cosa espectacular lo vimos en la pantalla amiga

Voz 2 01:46 dice Jesús Gallego muy buenas buenas noches pero lo nuevo galácticos lleva

Voz 4 01:51 ya más de cien goles ciento seis

Voz 2 01:53 burradas y encima Di María se ha unido la fiesta obviamente no hay quien lo pare tampoco al argentino que hoy han marcado los cuatro está también Julio Pulido hola Julio qué tal buenas noches todo esto en la previa de ese partido de ida de cuartos de mañana a las nueve y media Carrusel deportivo en Telecinco entre el Leganés y el Real Madrid donde no sabemos si va a estar Cristiano mañana saldremos de dudas del que habla hoy Zidane Javi

Voz 3 02:15 sí le hemos preguntado no es obvio que el Madrid se la juega en la Copa del Rey Se la juega en la Champions precisamente frente al de Neymar y compañía bueno pues el monotema sido Cristiano no sabemos todos que lleva ya año y pico no también el pasado verano hemos quedado con el asunto del sueldo que quede más dinero y el Madrid evidentemente lo renovó en el dos mil dieciséis lo deja para dos mil veintiuno este próximo verano se podría haber las cosas pero no es el momento evidentemente para hablar de esa renovación con el lema preguntaba Zidane como del asunto Cristiano Ronaldo y si se imagina bueno pues un escenario en el que en este cristiano el próximo año

Voz 1994 02:53 yo no veo sin sin gestionó yo creo que Cristiano es es esta en su club el sus que debe debe estar yo creo que todo el club la gente quiere le quiere lo que más me importa Hay lo que yo hablo con con Cristiano es sólo el campo él cuando viene aquí él solo sólo habla del campo Él no quiere hablar de otra cosa

Voz 5 03:13 esa es es mejor para todos luego lo de fuera

Voz 1994 03:17 lo gestiona lo gestiona él di

Voz 5 03:20 y ahí no me meto

Voz 3 03:22 pues es es es en hablando de Cristiano del partido ya veremos si está o no en el la convocatoria sobre el césped imagino que pondrá a Lucas Vázquez que pondrá a Marco Asensio Kovacic Mayoral pero puede mentes ya Karim Benzema que lo ha recuperado poco a poco que está un poquito verde para jugar si juegas un ratito porque el próximo fin de semana el Madrid jugará el domingo frente al Deportivo de la Coruña en el en el Bernabéu a Sergio Ramos por por lesiones resto están todos los actos como digo meterá un equipo una mezcla no

Voz 2 03:53 la si me quieres yo yo

Voz 3 03:56 que yo los gordos porque Manu no se puede descuidar el Madrid en la Copa del Rey porque leganense es un buen buen conjunto

Voz 1375 04:01 es que no no se justifica ni es explica a nadie que el Madrid esté a la distancia que está del Barça pero bueno alguien puede entender que mira la le

Voz 1 04:07 ella ya ha puesto tan mal que no pueden bajar los brazos

Voz 2 04:11 o sea alguien puede entender que eso pero en la Copa y en la Champions esperan a otro equipo mañana todo lo que no sea ganar en Butarque ante un enorme Leganés esta temporada vamos a ver el partido de mañana que es muy importante para el Real Madrid con cambio de chip en otra competición y ahora cerramos con la información de del partido mañana pero así comenzaba en El Larguero con dándote la noticia de de los planes del Real Madrid Cristiano Ronaldo al que no pretende Hamás ni ahora ni en verano ni el año que viene nunca equiparar salarial mente a Messi no entra en los planes del Madrid no lo va a hacer lo contó al principio al larguero y quería preguntarles a Gallego a Romero ya ya Pulido ya amarillo pues por esta por esta cuestión no no es que quiera deshacerse de Cristiano tiene contrato por esa temporada y dos más no digo que no le vaya a mejorar algo el salario pues probablemente en verano sin nunca antes nunca antes pero probablemente en verano se sienten mejor hasta aquí pero a la altura del salario de Messi no si ese es el sueño de Cristiano que es el quite de la cabeza cómo va a reaccionar cristiano cuando le digan así de claro eso que él Se lo huele huele la jarana cristianos a la huele pero que cuando se lo diga cómo reaccionar pues igual dice bueno pues chico pues me quedo porque pues bueno pues venga a principios de mes tú ya está o a lo mejor dice ano pues yo que soy el mejor del mundo y me lo considero y me entorno también me voy donde me pagan lo que me merezco ya veremos pero repito el Madrid no lo quieren traspasar no está en sus planes pero si alguien le preguntara en verano porque Cristiano lo está contento lo va a escuchar veremos a ver qué pasa

Voz 1501 05:37 que hay que hacer malo que tiene varios handicap Cristiano para ponernos sobre todo sobre todo la solvente y sobre todo que tiene un contrato de tres años porque la ventaja de Leo Messi en este última renovaciones que terminaba con todo pues ese peligro que tiene que renovarle si eso sí por lo que el dijera que no quería renovar tiene que ser por lo que el dijera que no tiene dos todavía más este tiene treinta y tres años va a hacer ahora exactamente lo cual es una desventaja respetando así y sobre todo respetando Aimar así que como todo dicho al principio yo creo que la preocupación ahora mismo el Real Madrid el foco está en otro sitio y es que evidentemente en la Liga se va va a diecinueve puntos del Barcelona esperan que esas sensaciones no continúen sobretodo o no en la Copa pero sobre todo la Champions vamos que que a mí me ocupación cero que que queda

Voz 2 06:15 hay que ponerle cuarenta o cincuenta kilos netos a un jugador que en ese nuevo contrato ya tendría treinta y cuatro años me parece que el Madrid no está vamos me no que no lo va a hacer nunca el Real Madrid Gallego Ramos de Pulido cómo lo veis bueno yo creo que Cristiano tiene una salida que es llegar este

Voz 4 06:31 el próximo mes de junio venir con una oferta de un equipo donde le vayan a pagar pues eso cuarenta aviones limpios durante cuatro años y que el Madrid diga pues mira a Cristiano no parece bien aquí no te lo podemos pagar cuánto nos dan cien millones ciento cincuenta ciento veinte ciento treinta muy bien muchas gracias te deseamos lo mejor ya está no creo que tenga otra salida porque la otra sería repetir una temporada impresionante como la que tuvo el año pasado y a todas luces me parece que va a ser muy difícil a mí la la postura el Real Madrid no vamos a igual arte a Messi a Neymar me parece súper coherente súper razonable y creo refrendada por la masa social del Real Madrid

Voz 0239 07:11 bueno yo entiendo las dos posturas entiendo que el Real Madrid hace siete meses ampliar renueva y mejora el contrato Cristiano Ronaldo un tío que acabaría este contrato con si no me equivoco treinta y seis años y entiendo que el presidente del Real Madrid considera que Cristiano Ronaldo tiene un contraataque entiendo también la postura de Cristiano Ronaldo de que la juez las reglas del juego ante han cambiado tras el traspaso de Neymar la renovación de Messi ir repito yo yo comprendo que Cristiano Ronaldo suena ocasión bueno decirlo pero se sienta mal pagado ahora mismo en el Real Madrid conviene no ser muy muy taxativo en esto del fútbol porque si Cristiano Ronaldo se marca cuatro meses de temporada en los que el Real Madrid gane la Copa del Rey y la Liga de Campeones y él es el el la máxima estrella de de estos dos títulos me gustaría a mí ver si el Real Madrid es tan taxativo en el hecho de ahora no vamos a darle a Cristiano Ronaldo lo que pide pero como eso es muy difícil como dice Gallego yo creo que el punto de entendimiento estarían un término medio

Voz 1375 08:10 ah claro pero no al nivel de Messi

Voz 0239 08:13 si realmente aquí hay dos cosas si realmente se quiere llegar a un punto de entendimiento las dos partes tienen que entender que cada uno tiene su parte de razón es decir a Cristiano se le mejora el contrato pero no hasta el punto de Leo Messi porque entre otras cosas Leo Messi obtiene una cifra de por porque acababa libre acababa contrato cosa en el caso Cristiano Ronaldo no es que a lo mejor la solución es decir lo de asciendan ha sido treinta coma diez diez día que mejore el contrato íbamos llega al punto entendimiento lo que yo ya empieza a sospechar Un es que a lo mejor repito si todo sigue como hasta ahora en lo deportivo a lo mejor el Real Madrid no le interesa a final de temporada de igual lo mejore llegar a ese punto de entendimiento

Voz 2 08:55 eh voy contigo Julio solamente

Voz 1 08:57 te digo que tenemos la encuesta puesta en las redes social

Voz 2 08:59 es la pregunta por si quieres participar está en la cuenta de Twitter del Larguero eh Si fueras el Real Madrid Tulio ofrecería o crees que el Real Madrid debería ofrecerle a Cristiano Ronaldo el mismo salario que cobran Messi en el Barça sí o no ahora mismo casi tres mil quinientos votos ochenta y ocho por ciento dice que no doce por ciento dice que si eh y otra información que te voy a esta hora de la noche con todas las reservas del mundo pero nos cuentan que ha sido detenido el autor de la agresión enseguida te damos más detalles el autor de la agresión al hincha del Frente Atlético enseguida te contamos algún dato más de esta noticia que enseguida de confirmamos

Voz 1 09:38 a a Julio qué te parece tú crees que debería pagarle el Madrid lo mismo que a Messi

Voz 6 09:42 no sinceramente no yo creo que no es comparable un caso GAL otro ahora la pregunta que muchos paradistas Se hacen hoy de si piensan que el futuro de Cristiano está más lejos del Real Madrid que hace un tiempo yo te diría si me da la sensación de que conforme pasa el tiempo te voy a seguir diciendo si con más rotundidad no yo descifrando los gestos de los dos bandos porque yo creo que hay que hablar ya de dos bandos y el entorno de Cristiano y el entorno del Real Madrid Florentino Pérez creo que algo se ha roto en las últimas fechas entre Cristiano y Florentino Pérez creo que eso es una realidad las razones pues puede ser económicas pueden ser desafectos personales yo creo que fundamentalmente es un asunto económico no eso cómo va a terminar pues bien termina con una oferta como decía Gallego de Cristiano Ronaldo el próximo verano o termina con un movimiento del Real Madrid que no tiene qué ser equiparar a Messi pero sí un gesto de Real Madrid sin ese punto intermedio se encuentran pues puede que continúa en el Real Madrid si llega con una oferta y el Madrid Vivienne de Cristiano pues puede que no estemos ante el final de Cristiano en el Real Madrid que como te digo yo hace un tiempo no lo veía factible conforme pasan las fechas

Voz 2 10:59 veo los gestos de uno y otro cada vez

Voz 6 11:01 más posibles ha salido a fumar

Voz 2 11:04 mentalmente las dos noticias son esas que el Madrid nunca le equiparar el sueldo a Cristiano Ronaldo al igual que Messi al al mismo nivel que cobra Messi segundo una novedad importante Si antes al hilo de lo que dice Pulido que algo ha cambiado si antes venían club preguntaba por Cristiano lo que decía el Madrid que ahí tiene la cláusula mil kilos Miquel eso ahora no es así eso ahora no si es así el Madrid escuchará lo cual quiere decir negro

Voz 1375 11:27 quiera traspasar me quiero a era regalar ni que diga toman a uno Cristiano tiene un valor el Madrid no va a regalar nunca Cristiano Ronaldo pero si alguien viene no le va a decir hay tiene una cláusula no le dirá bueno

Voz 2 11:35 lo que me ofreces sino su interesa ya Cristiano le interesa negó

Voz 1 11:38 sí claro es sólo escucharía si si viene sí

Voz 1501 11:41 el propio Cristiano que tras la oferta claro claro no no ofertas

Voz 1375 11:44 desde que vengan entrenadores sino que yo quién viene

Voz 1501 11:47 eso vamos a ver

Voz 1375 11:50 dejó una cosa Antonio yo creo que en el en el Real

Voz 1501 11:52 que hay cierta sensación de que es algo repetitivo ya en el tiempo es todos los años lo mismo que llega un momento que que que cansa todo el mundo y sobre todo porque por el momento tan inoportuno que suele ser bastante inoportuno en general pero si no ganas es más todavía pero que eso sí en el Real Madrid son muy consciente fundamentalmente los que más lo que tiene la decisión y además lo que más visión tienen y que son Florentino Pérez y José Ángel Sánchez de lo que significa Cristiano Ronaldo sea que nadie crea que ahora mismo el Real Madrid es una cosa casi que como un estorbo todo lo contrario lo contrario de hecho solamente por lo que ya ha hecho a aunque no lo está haciendo esta temporada pero solamente por lo que ya ha hecho en el Real qué sería suficiente como para sentarse con era mejorar el contrato pero pero ese nivel

Voz 0239 12:31 pero pero la la información unos está dando mano ahora hay abriendo el Larguero yo creo que si esa información le llega virgen sin tocar a Cristiano Ronaldo que le va a llegar no sé en qué momento bueno pues Cristiano Ronaldo yo creo que sí de su presidente y a la la información que les llega de una manera tanta sativa es ni de cachondeo ni de coña como quieras te vamos a poner el sueldo de Leo Messi yo creo que Cristiano Ronaldo no va a mejorar el desafecto que dice Pulido que puede tener ahora mismo con el club me parece que si el Real Madrid realmente quiere tener un gesto con Cristiano Ronaldo filtrar la información de ni de coña te voy a poner el sueldo que tú crees que mereces no creo que seamos

Voz 1 13:13 sí claro que pasa es que no sé qué oye

Voz 0239 13:16 viendo el Madrid digo yo también yo me yo me pongo en la cabeza de Cristiano Ronaldo y lo que es lo que recibo del clubes ni de coña taxativamente no claro no quiero ni hablar contigo

Voz 1501 13:27 no es que sean por el impulso del Real Madrid acerque a Cristiano Ronaldo es el mismo que en verano que es nada yo lo Sanofi no habido ningún acercamiento de nadie de Cristiano Ronaldo para decir oiga que yo ni Casini que no saque yo no Nick ni siquiera renovaron lo que renovar no han dicho absolutamente nada igual que en verano a bola salió a todo abortada diciendo que se quería marchar del Real mal

Voz 1375 13:45 Live jamás hubo nadie que se dirigiera al Real Madrid para decirle a los queremos sí pero Mario hubo un silencio cómplice yo como ahora pero es que cosas totalmente cuando salió

Voz 4 13:56 nación de A Bola Cristiano estuvo tres semanas poniendo Cáritas y sin hablar la gente del Madrid lo interpretó como ya ya está

Voz 1375 14:03 el hijo de lo que habla

Voz 1501 14:06 vamos fuera de micrófono que al final se cumplió que luego dijo no bueno eso son cosas que hablan al margen de mí en la prensa

Voz 4 14:11 pero es que estuvo tres meses aguantando Serrano y sin decir ni mono más infame que la verdad creo que Cristiano tiene que ser muy consciente de que la gente del Madrid es ese comportamiento ya empieza a cansar

Voz 2 14:22 el repetitivos sabéis algo que creo que no

Voz 6 14:24 mide bien Cristiano Ronaldo ni su entorno yo creo que Cristiano Ronaldo piensa que es igual de importante en el Real Madrid que Messi lo es en el Barça hasta un frío no esta no pensar eso no es así osea Cristiano Ronaldo que que es un extraordinario jugador y que tiene un mérito tremendo lo que está haciendo no tiene el mismo peso específico entre la afición del Real Madrid es el que tiene que yo estoy diciendo que él que tiene Messi entre la afición del Barça ha habido eso es una realidad es que es una realidad Julio M

Voz 1375 14:59 más importante de la historia del equipo más importante de la historia se aleje decir que ver la dimensión de cristalero

Voz 6 15:05 lo que yo digo es que cuando tú haces este tipo de de de gestos tienes que saber la es lo que tienes detrás no Cristiano no tiene detrás el afecto mayoritario de la afición del Real Madrid sin embargo Messi cualquier gesto que haga va a ser bien visto por la afición del Barça y eso Cristiano debía de medirlo a la hora de realizar este tipo

Voz 4 15:26 de orgullo y luego que Messi solo momento y su representante su padre o quien sea jugó mejor sus cartas porque si Messi no hubiera renovado hace un mes ahora mismo sería libre para negociar con quién le hubiera dado la gana y Cristiano Ronaldo ha ido firmando contratos larguísimos larguísimos que le amarraban al Real Madrid no ha tenido sacarte

Voz 0239 15:43 es que usted tiene la palabra con treinta y cinco viajaban con treinta y cinco segundo pero aquí Ronaldo ha ido firmando contra ha ido firmando contratos larguísimos exactamente igual que Messi lo que pasa que Messi que ha tenido la fuerza suficiente como para ir al club cada año en plena siempre no pero lo hice pero luego lo quiso ellos que Messi no sé si ha calculado del claro contra claro ha dicho estaba con treinta que todavía tengo una edad perfecta no es lo mismo negociar con treinta hay que negociar cuando vas a un accidente

Voz 1501 16:12 mejor saque de Leo Messi no han sido ampliando años sino me mejorando bastante más eso

Voz 0239 16:18 prefiero eso que lo ha hecho cada año que Cristiano Ronaldo sí yo no me equivoco me parece que desde que está en el Real Madrid que creo que es novena temporada dos veces y Messi hay al menos un año Javi en en ese sentido tiene tiene perdona Javi tiene derecho a yo me pongo la en crisis que Cristiano tiene derecho a sentirte un poco a sentirse un poco Preciado a entender o no pero tiene derecho

Voz 3 16:39 iba a deciros que ni Cristiano va a cambiar ni el Madrid iba a cambiar eso es una evidencia y eso dice mucho de lo que va a pasar en el futuro no sabemos cuándo porque esto es fútbol y quién sabe lo que puede pasar dentro de dos o tres meses como decía Romero entonces cuenta que Madrid se mete a la final de Champions y que hay cristianos el héroe no pues seguidos daño más pero se va arrasando asuntos ACB que no se soluciona se puede parchear pero no se puede solucionar porque en el Madrid a cambiar claro que no va a cambiar

Voz 2 17:08 pero Javi porque aunque se diera ese supuesto que tu dices aunque el Madrid ganará esta vez la tercera Champions consecutiva y Christine

Voz 1375 17:14 Ana marcar el gol de la final malas Madrid no le va

Voz 2 17:17 ciento cincuenta kilos netos es que no se les va a dar ni aunque meta el gol de la Champions pero puedes que está Pascua es una papa el fichaje de de

Voz 1 17:24 esto es una cuestión de de máxima

Voz 1375 17:28 el jugador belga económica a un jugador que tiene treinta y cuatro dos aparto no es lo mismo que hoy Messi que tiene treinta o quemar que tiene mentira

Voz 6 17:35 cuando El Real Madrid dice con esa rotundidad a día de hoy que no le va a pagar nunca cómo estás diciendo en tu información ese dinero a Cristiano que algo se ha roto ya entre el Real Madrid Cristiano Ronaldo sea el Madrid dice con una rotundidad aplastante que no le va a pagar nunca a Cristiano lo mismo que a Messi haga lo que haga Cristiano que no se lo va a pagar eso ya te demuestra eso ya te demuestra que algo está roto y muy roto entre el ramo

Voz 0239 18:02 Mari Florentino sólo me queda una persona ahí

Voz 2 18:05 Cristiano sólo me queda una duda saber si algún club va a venir a pagarle cincuenta netos a Cristiano o cuarenta y poner a la al nivel de Messi es duda la tengo yo sé si ellos europeo pero sí segundo sin es europeo y es de China que eso seguro que lo hay igual hasta la Muralla China entera pues no sé si Cristiano preferirá ganar no le XXV en el Madrid jugando en el Madrid o decir pues no si tú no me darlo que mismo que Messi y me lo dan en China me voy a China eso es la duda que tengo ahora

Voz 1501 18:31 bien es muy Costa al igual que he dicho antes que él es muy consciente de lo que significa tener a Cristiano Ronaldo yo creo que al revés también y que él sabe que Cristiano Ronaldo es uno en el Real Madrid sería otro muy bueno seguro también en otro equipo bueno

Voz 1 18:42 ah y por cierto estoy que no sé quién lo ha dicho me parece que Gallego o Julio yo creo que no les va

Voz 2 18:47 beneficiará cristianos esta infracción que se filtran de su entorno creo que puede llegar momento en el que se le puede volver en contra en su propio estadio en cuanto a una montura exactamente si uno cuatro goles esta temporada exactamente bien el momento partido que seré mal sepa la gente que estás diciendo que pagan cuarenta cincuenta o te vas vamos a ver cómo reacciona a la grada del Bernabéu el domingo como Cristiano como el partido yo creo que tenemos Belén por eso para terminar Mario Torrejón novedades también entorno al futuro de la portería Zidane ha dicho no quiero a nada ni nadie pero qué pasa con Kepa y con la portería al Madrid aunque

Voz 1501 19:18 fue muy tajante Fini fue muy tajante la información que vemos aquí en El Larguero sobre lo la política de fichajes del Real Madrid en invierno hay que decir que siguen trabajando y siguen en ello siguen pendientes de todo fundamentalmente de Kepa que ya oficialmente como sabéis puede hablar con él sin ningún problema el Real Madrid puede negociar sin ningún tipo de problema pero el Real Madrid lo que cuentas que están muy muy pendientes vamos con todo depende de saber lo que tiene exactamente ya sabes que desde Bilbao dicen qué tratamiento conservador que son solamente molestias que no necesita operación pero en el Real Madrid no tiene esa confianza cien por cien en que eso sea así lo que quienes ver cómo evoluciona y ver exactamente que tiene como de lesión para decidir qué hacer con él e como como o como completar

Voz 2 19:54 las negociaciones aunque para que venga el Real Madrid que yo creo que sigue siendo

Voz 1501 19:57 la voluntad del conjunto blanco de hoy alguien me decía

Voz 1 19:59 eh que si la información

Voz 1501 20:02 de cómo está al pie de Kepa llega antes de que termine el mercado de fichajes pues a lo mejor tienen que plantearse otra vez pero me parece que es casi casi yo diría eh que casi casi imposible esto es una opinión basada basada en esa información y que se ponga el sol se ponga se enfade quién se enfade esté quién esté como esté va a venir un gran portero al Real Madrid los objetivo número uno es un poco repetitivo pero hay que decirlo otra vez siguen siendo seis De Gea favorito de Florentino Pérez cortó favorito de José Ángel Sánchez y yo creo que hasta ahora a día de hoy todavía ni siquiera de una decisión de quién gana así José Ángel Florentino

Voz 1375 20:33 a ver si va a entrar los dos pensión vaya de presión para Kepa para cualquier perdona para que para venir al Real Madrid tres veces lo que colas en Bilbao con veinte años no aparece para no venir él

Voz 0239 20:45 en el Madrid que reciban el mensaje de que hay que van a ti

Voz 1375 20:48 es un gran portero que va a ser

Voz 2 20:50 pero he dicho uno no deja dos grandes

Voz 1375 20:53 tenemos presión ahora Kepa y quería añadir que de Keylor ya para para aquí lo iba a decir porque claro kilos de nombre y esta vez que yo dije que este esta batalla Zidane pero ya veremos si gana la guerra este pulso lo ha ganado Zidane pero ya puede decir misa de que a final de temporada pero no quiero portero que elevan reportero pero vamos que levantó reportero el que todo el que quiera al club

Voz 3 21:12 todo depende de lo que pasa con Zidane que sí

Voz 2 21:16 está claro es que la llave de todo no os olvidéis bueno

Voz 3 21:18 es el presidente del Real Club lógicamente pero que deportivamente hablando de momento sigue siendo Zidane y claro si Zidane sí

Voz 1375 21:26 ya ha ganado todo el crédito el mundo todo el referente ha ganado todo en la Copa del Rey esta travesía en el desierto ya mismos Madrid acabaran títulos imagínate compara el Rey champions Champions eh yo creo que aún así la entrada un portero no sólo haber

Voz 1501 21:41 no sólo porque los sino varios fichajes seguro Mario eso

Voz 3 21:43 no sabemos qué piensa que va a abrir lo quiero decirte es que aunque vengan fichajes vamos a ver la decisión que toma ciudad que Zidane no está pegado al cargo Zidane quiere seguir el Madrid está convencido que va a revertir la situación está convencido me dicen que está súper convencido que va a ser capaz de revertir la situación el tiempo lo dirá

Voz 2 21:59 pero bueno somos papel pero

Voz 1375 22:02 veremos en el mes de junio consigue decida a la una de la mañana ponen en juego os digo adiós a todos mañana en Butarque Leganés Real Madrid hasta luego Romero Gallego Pulido allí no vamos a Mario vamos a hacerlo no te vayas lejos una de la mañana hacemos una pausa y seguimos antes de que venga Ponseti vamos a hablar con Gloria viseras que pasado un auténtico calvario durante muchos años tiene cincuenta y dos años y fue gimnasta española que compitió en la disciplina de gimnasia artística sufrió un calvario por abusos sexuales del que fue su entrenador Jesús Carballo y luego sufrió un una tortura también y un calvario en los tribunales después de pelear le denegaron todas las denuncias que había planteado hasta que hace unos días hacer un realmente cinco días el Supremo le ha dado la razón hablamos enseguida con ella con gloria