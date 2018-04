El Larguero: La derrota del Barça, la situación de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid y el testimonio de una deportista que sufrió acoso sexual (17/01/2018)

Voz 2 00:00 en la Cadena Ser

Voz 1375 00:49 las semifinales estaban ya escritas en algún lugar Real Madrid Barça Atlético y Valencia que partían como grandes favoritos pues eh vamos a ver qué pasa en el partido de vuelta que no va a ser tan fácil como segura de algunos pronosticaban porque acaba de terminar y acaba de perder el Fútbol Club Barcelona su primer partido de la temporada desde la Supercopa partió correspondiente abre el curso pero que corresponde a la temporada pasada desde aquel mes agosto no había vuelto a perder ni en Liga ni en Champions ni en Copa bueno pues acaba de terminar el Espanyol uno Fútbol Club Barcelona cero falta la vuelta en el Camp Nou la semana que viene por Flaqué en la sala de prensa de Cornellà debe andar hola

Voz 1296 01:29 ha quedado algo muy buenas Alonso es un entrenador ya hablando todavía no se Quique Sánchez Flores está acabando su comparecencia

Voz 1375 01:36 feliz como una pena imagínate feliz

Voz 1296 01:38 día inmensa dice aunque avisa que el español necesitará hacer un muy buen partido en la vuelta porque el resultado uno cero no está para para especular

Voz 3 01:48 el estado hay viendo qué pasaba con la cláusula pero seco

Voz 1375 01:51 dado en el español ha decidido quedarse y escuchamos la última pregunta de

Voz 3 01:54 Quique Sánchez Flores la última respuesta minutos genera que que el equipo no se caído ya ha mantenido el nivel físico noventa minutos las

Voz 0974 02:03 pocas opciones que no tiene para poder eh

Voz 3 02:05 resistir al Barcelona es la respuesta al equipo

Voz 1296 02:08 de flores y flaco pues vamos a forma una pregunta más de la crisis y Aguilera especialmente que ha sido mejor de la casa melenudo del que haya marcado el el Golden del triunfo del español

Voz 3 02:18 me encanta porque como bien sabéis equipos donde hemos estado siempre hemos dejado algún canterano que luego ha triunfado eh nos acordamos de Silva en Valencia nos acordamos de Koke en el Atlético de Madrid nos acordamos de David lo decidir lo haría en el Benfica nos acordaremos de Aaron nos acordaremos de Melendro que aclaren son jugadores que que eh que tienen que son el futuro lógicamente del español este chico además es fuerte mentalmente porque en un equipo en unas posiciones donde no es fácil encontrar el sitio

Voz 0985 02:48 les espera sus oportunidades

Voz 3 02:50 Nos parece un talento un poco algo especial por lo tanto me alegro de que quede en la historia que un chico de la cantera Un prebenjamín ha sido capaz de derribar al Barcelona

Voz 1375 03:00 pues nada contentos con Melendi que es el que ha dado el el triunfo con ese Español uno Barça cero así que a esta hora de la noche a falta de la Vuelta el Barça estaría eliminado de la Copa del Rey al igual que el Atlético de Madrid que ha perdido uno dos en el Wanda Metropolitano empezó adelantándose el equipo del Cholo que jugó bastante bien hasta ese momento con un gol de Diego Costa que partidazo de Diego Costa que viene estaba jugando el Atlético marcaba en el setenta y tres el primero pero es un buen Sevilla hoy el mejor Sevilla desde que está la en el banquillo le ha dado la vuelta al marcador hacía el empate a uno con un centro desde la derecha tocaba Moyá metió el balón en propia puerta en el setenta y nueve empate a uno Moyá hoy portero titular como siempre en Copa y Correa ha hecho en el ochenta y ocho El uno dos ahora mismo clasifica el Sevilla eliminado el Atlético la tercera eliminatoria de cuartos de ida de esta noche el Alavés ha empezado adelantándose en Mestalla pero finalmente marcaba sobrino un chaval formado en la cantera del Madrid para el equipo de Abelardo pero luego daba la vuelta al Valencia con goles de Guedes en el setenta y seis ID Rodrigo que salían la segunda parte que en el ochenta y uno ponía el dos uno así que sufriendo el Valencia ganó dos uno el Atlético uno dos ha perdido el Barça ha perdido uno cero ahora estamos con Jordi Martí con Marcos López y con Ramón Besa para analizar el partido y le preguntamos Terminator le por las jugadas polémicas que las ha habido en este derbi de ida de Barcelona en uno de esos tres partidos se ha producido la otra noticia del día que siempre está protagonizada por estos golfos que se dedican a ir a animar que son delincuentes son delincuente pero se ponen los colores de los equipos ya se ha producido un apuñalamiento grave entre al parecer todavía no está cerrada la investigación y toda la información está abierta esa línea investigación de la Policía pero al parecer ha sido enfrentamiento entre los propios hinchas del Frente hay una línea que continúa abierta en la que no se descarta que pudiera haber sido también con el enfrentamiento con algunos aficionados del Sevilla pero es verdad que los guiris no han viajado a Madrid en todas las líneas apuntara que ha sido entre seguidores del Frente Atlético está por ahí Moncho Ojea compañero de informativos de la cadena SER que tiene los datos de ultimísima hora hola Alfonso muy buenas qué tal buenas noches Manu eh últimos datos tenemos

Voz 0089 05:18 bueno los últimos datos que tenemos lo que tú confirmaba se va caído la línea de investigación entorno a una posible bronca a apuñaladas entre bueno facciones de los dos equipos que que hoy se han enfrentado en Madrid se centran principalmente en narra hacia en una mejor dicho en una vendetta en una venganza en algo que ha sucedido entre radicales del Atlético de Madrid ya podemos adelantar que hay un sospechoso identificado Ike la policía en una zona en la que se ha producido eh este apuñalamiento pues al final no ha retirado solamente una navaja que era la primera información que teníamos entorno pues a las ocho y media de la tarde cuando estábamos en Carrusel sino que también ha localizado junto esa navaja un cuchillo de grandes dimensiones por lo tanto la brigada de información del Cuerpo Nacional de Policía que es la que está llevando la investigación en colaboración con la Policía Científica pues ya tienen muchísimos datos también tienen ya identificado al principal sospechoso de este apuñalamiento que estaba en compañía de otros miembros de una facción neonazi radical que integra el Frente Atlético

Voz 1375 06:28 o sea que confirmado entonces que es entre hinchas del Frente Atlético como comentábamos que no ha sido entre hinchas del Atlético el Sevilla esa línea de investigación que en principio no estaba del todo descartada se descarta ha sido entre los propios hinchas del Atlético de Madrid yo me pregunto y todos os estáis preguntando según escucháis a Alfonso Ojea para que salía este aficionado del Atlético de Madrid de casa con un cuchillo de grandes dimensiones es para acortar el bocadillo de jamón

Voz 0089 06:54 la pregunta es ahora la pregunta que las razones por las que se se habría producido Manu este este este enfrentamiento eh no las desconocemos lo podemos imaginarnos la como sobre todo por la ideología neonazi de esta facción radical que ya ha bueno lamentablemente ha protagonizado tanto en Madrid como sobre todo fuera de Madrid y choques con otras aficiones y sobre todo por esa ideología que decimos neonazi que lo tienen que saber nuestros oyentes les un incluso en camaradería política con también miembros radicales de de los Ultra Sur

Voz 1375 07:32 el Madrid gracias a Alfonso un abrazo un fuerte abrazo hasta luego hasta luego o cualquier novedad no os pediría paso si hay alguna novedad en la en la investigación hasta que no se haga algo de verdad y no lo vemos en serio en serio pues esto puede seguir pasando hoy mañana pasado el otro día hablábamos de lo de los birdies en el entramado el Sevilla nadie ha hecho nada nadie ha dicho nada pues veremos a ver si siguen refugiado en el fue Paul con los colores de unas determinadas camisetas y ahí van in mientras todos estos no sean identificados detenidos y metidos en el calabozo cuando ya fútbol repito como se hizo en el fondo el inglés detenidos identificados que saben quiénes son detenidos y al calabozo dos horas antes del partido durante el partido dos horas después del partido que vuelvan a salir a la calle pero que dejen de buscar estos delincuentes el fútbol como refugio en el el agredido en al parecer y según la investigación policial otro miembro del Frente Atlético está en situación muy cabe está siendo intervenido lleva ingresado varias horas ya en el hospital de La Paz de Madrid esas tres puñaladas han sido a tres puñaladas en tres lugares sí que han ocasionado graves daños sobre todo una que le afectó al pulmón ha perdido mucha sangre el herido es de veintidós años está repito siendo intervenido en el Hospital de La Paz en estado grave y en el lugar de los hechos está a esta hora de la noche José David Palacio que ha presenciado el lugar exactamente dónde empezar a la reyerta hay dónde terminaba con el rastro del rastro de sangre que iban dejando a y que iba dejando en este caso el apuñalado Palacio muy buenas hola qué tal muy buena mano ahora ya

Voz 1038 09:08 da mucha tranquilidad en esta zona del metro la cosa es que se ha originado tomo en masa en concreto humano en el bar El Rifle el bar el rifle está situado a unos treinta o cuarenta metros de la boca dentro de las muchas que recordemos que no es la más cercana al estadio pero es donde hay más bares y sitios de reunión

Voz 1375 09:25 a aproximadamente a un kilómetro o no del estadio más

Voz 1038 09:28 si la las musas es la penúltima parada antes de llegar al que era ya el Atlético de Madrid en esta zona sí que hay un más más el sitio de restauración donde se a la gente este para el rifle por lo que nos comenta es un bar bastante frecuentado por ultras del Atlético de Madrid ultras del Frente Atlético la peleas ha originado dentro el bar han salido hacia fuera el habrá que quedaba bastante claro viento en la sangre y como ese recorrido iba desde el bar el rifle

Voz 1654 10:01 hicimos para el rifle cruzaba la calle cumplido

Voz 1038 10:03 continuamos por el parque que está al lado de la salida de la boca del metro las musas es que tanto tanto la cera como la arena del parque estaban repletas de sangre y según testigos presenciales o hay un momento en el que el grupo se dispersa grupo que estaba apuñalando que estaba hiriendo a esta persona este joven de veintidós años se dispersa y es cuando llega ya la zona que está un poquito más habitada esa zona del metro las musas ahí es cuando ya le atienden al joven de veintidós años socorrido y uno de los primeros si quiere lo que le atienda es Juan José Jiménez el responsable del dispositivo preventivo Wanda Metropolitano que dice que se tiene mio en un momento vida

Voz 0995 10:40 nosotros hemos cogido en el banco al lado de la boca de metro el otro de la calle no sabemos realmente el movimiento que ha hecho estaba con la Policía Nacional al inicio de la existencia hasta que llegamos nosotros dimos tampoco estamos el Wanda ahí está su vida

Voz 4 10:53 ha corrido peligro

Voz 0995 10:54 sí pacientes y otros dos graves demente sino conseguimos una asistencia rápida si aplicamos los emo estáticos y estabilicemos rápido evidentemente un tres heridas han sobre todo dos sangrando de moda abundantes y si había problema

Voz 1038 11:05 esa es la situación más grave que se ha vivido en esa el parque de Las Musas en el metro de contaban esta misma noche que sin que sea bueno ha habido incidentes mucho mayor menos graves pero ha habido incidentes esa gente entre esos ultras el Atlético de Madrid y el bar el rifle en el que ya han tenido que tomar medidas los comerciantes

Voz 5 11:26 bueno un abrazo Palacio hasta luego un abrazo pues

Voz 1375 11:29 vamos a ver cómo evoluciona lo más importante ahora mismo es ver cómo evoluciona el chaval que está herido grave repito en el hospital de La Paz y luego otro más inmediato es detener al agresor que buenos ha contado Alfonso Ojea compañero de informativos la identificado en saben quiénes lo están buscó todo lo que me pero punto yo es que va a pasar cuando lo identifiquen y lo encuentre a que tú lo sabes también a que lo sabes qué va pasa qué crees que va a pasar cuando lo identifiquen y lo encuentre lo sabes como yo pues eso mismo bueno once y cuarenta y dos esto nos ha dejado en lo deportivo y en lo extra deportivo los tres partidos de ida de cuartos de las de de esta Copa del Rey que se completa mañana con El partido en Butarque entre el Leganés si el el Real Madrid que contaremos aquí en el Carrusel deportivo con Dani Garrido de todo nuestro equipazo Iker veremos en Telecinco mañana a partir de las nueve y media no sabemos si con Cristiano au sin Cristiano no lo ha querido confirmar ni desmentir hoy Zinedine Zidane en seguida vamos a hablar con Romero con Gallego con Pulido con Mario Torrejón pero ya te cuento en esta dotada de El Larguero que con todo lo que se está diciendo hoy lo que nos está diciendo de Cristiano Ronaldo conviene que tengas claros tres datos que qué tienen que ver con esa partida de ajedrez que ahora mismo están disputando Florentino Pérez y Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo quiere cobrar más eso es evidente lo sabe todo el mundo lo sabe en el Real Madrid lo sabe Cristiano Ronaldo y lo sabemos todos pero que quede claro Cristiano Ronaldo que si su sueño es ganar en el Real Madrid lo mismo que gana a Messi en el Barça eso no va a producirse nunca jamás el Real Madrid le va a pagar a Cristiano el que sería su sueño ponerle al mismo nivel salarial que Messi es posible que ni se acerque que quede lejos de esa cantidad lo cual no quiere decir ni que el Madrid quiera desprenderse de Cristiano ni que no vaya a mejorar el salario que probablemente sólo mejore cuando toque que será como poco en verano como hace siempre el Real Madrid ni con Cristiano ni con nadie no hay renovaciones a mitad de temporada se hacen principio o cuando acaban y en este caso con Cristiano tocará hablar en verano se sentarán a hablar con Cristiano pero el mensaje Si no le ha llegado a Cristiano que creo que ya lo empieza a tener claro desde esta noche alguien le dirá que debería tenerlo asumido el Real Madrid no está preocupado por lo que queda pasar con Cristiano Ronaldo lo cual repito no quiero decir que se quiera desprender de él ahora no le va a poner al nivel salarial que pide el portugués y su entorno y sus representantes entre otras cosas porque entiende que Messi tiene treinta años y Cristiano tiene treinta y tres Sisa hace esa nueva mejora salarial se le haría ya con treinta y cuatro años entre otras razones hay más esa es una de ella sí es importante tampoco se puede pretender cobrar lo mismo que Neymar que es un que tiene cinco años en casi casi nueve más Cristiano Ronaldo repito no tiene ninguna prisa toda la preocupación que pueda tener Cristiano y su entorno en el Madrid es todo lo contrario ninguna preocupación lo quieren vender no porque quiera venir preguntar por Cristiano que pregunte si hacen una oferta interesante de China o de la India o de Estados Unidos o de la Premier y el Madrid la ve con buenos ojos le escucharán echarán esa oferta ya y tendrá que decidir Cristiano en esta parte ya de ajedrez quién va a tener que decidir es Cristiano Ronaldo porque repito el Madrid jamás le va a equiparar salarial mente al nivel de Leo Messi noticia que te cuenta la Ser a esta hora de la noche entonces Cristiano decidirá pues me marcho porque yo creo que soy el mejor del mundo lo cobrar como el que más del mundo o me quedo porque no me convence lo que me ofrecen por ahí bueno luego repito lo analizaremos si tendremos algún dato más aquí Mario Torrejón también con Pulido con Romero y con Gallego lo contaremos en nuestro especial sanedrín en un día en el que rápidamente te cuento que además ávido partidos en el fútbol internacional en Francia en Liga le ha ganado ocho cero precisan de París Anne Germaine al millón con cuatro goles de Neymar dos de Di María uno de en papel y otro de Cavani ojito con el PSD de Neymar eh ocho cero cuatro de Neymar en la FA Cup acaban de terminar los penaltis del partido de Ripley de la tercera ronda de la FA Cup entre el Chelsea y el Norwich y acaba de ganar el Chelsea repito en la tanda de penaltis ha terminado ahora mismo se fueron al final de los noventa minutos con empate a uno la prórroga en la prórroga tampoco goles y en los penalti se clasifica el Chelsea ya tenemos fecha para el aplazado fecha llora para el aplazado Leganés Real Madrid será el miércoles veintiuno de febrero a las dieciocho cuarenta y cinco ese día hay Champions por eso se juega a las dieciocho cuarenta y cinco en Butarque partido de Liga que quedó aplazado por el Mundialito de clubes de el Real Madrid fuera del fue la Euroliga ha ganado el Madrid siete cinco siete tres al Baskonia en el Unicaja ha ganado en la cancha del Armani Milan perdón ha jugado ya perdido en la cancha Armani Milán ciento uno ochenta y siete en el Abierto de Australia victorias de Rafa Nadal de Carla Suárez y esta madrugada juegan un montón juegan al ver Ramos Guillermo García Fernando Verdasco Lara Arruabarrena Garbiñe Muguruza hemos palmada en el Europeo de balonmano en Croacia España veintidós Dinamarca veinticinco pasamos a la siguiente fase pero nos tendremos que enfrentar a los tres mejores del grupo C que son Macedonia Alemania y Eslovenia lo estaremos allí Diego González el rally Dakar undécima etapa estamos más cerca del que sería el segundo triunfo de Carlos Sainz en el rally Dakar sigue siendo líder le han quitado la sanción de los diminutos que le pusieron claro cuando tú haces el ridículo sólo tienes dos opciones o dejar de hacerlo bueno ya es imposible dejar cero cuando ya lo has hecho es imposible pero lo pues a aminorar el ridículo y han dicho que no tiene ni pies ni cabeza la sanción que le hemos pues tú sí pero bueno como fue el millonario qué oeste el que le denunció pues al final alguno dijo no no que si ven al es pero al final se ha impuesto la cordura y la han quitado la sanción a Carlos Sainz que sigue siendo líder a falta de tres etapas en moto ya repite sea retirado esa es la mala noticia del día el español Barreda retirada por problemas en la rodilla todo esto en la portada de un larguero que arranca ya nos vamos a Barcelona pero no queremos arrancar sin mandarle un fuerte abrazo de toda la familia de esta casa a nuestro Benjamín Zarandona la noche hacíamos el programa en Sevilla con él esta mañana cuando estaba allí haciendo un reportaje para con Quique Setién con el entrenador del Betis para para verlo en cuatro el viernes esta enviado allí para hablar con el mister pues nos contaba a mediodía que ha fallecido su padre así que le mandamos un fuerte abrazo a nuestro ven llegue un pedazo de pan y que le queremos un montón toda la familia de la Cadena SER este programa El Larguero de Carrusel deportivo es con ese abrazo de Benjamín Zarandona cogemos un coche nos vamos a Barcelona ahí ha perdido hoy el Barça de Valverde notó hacia el mundo está lleno de contradicciones

Voz 1375 18:57 parecía imposible derrotar a este Fútbol Club Barcelona pero lo hay el español ya parado todo está por ahí ahora mismo creo que Gerard Piqué Adriá Albets hola

Voz 0017 19:06 la mano qué tal muy buenas pues sí ahí está Gerard Piqué o la llegar muy buenas buenas bueno primera derrota después de veintinueve

Voz 1375 19:13 partidos un día complicado porque además una derrota

Voz 0017 19:15 en Cornellà que ha pasado cómo cómo valora que el partido

Voz 7 19:20 Nos vendría tan complicado es decir si si es coges un día para perder podría ser éste es unidad de Copa copan el cual le puedes dar la vuelta la semana que viene claro aparte creo hemos jugado bien la segunda ellos un apretado un poco más nosotros después del penalti quizá pues unos Nos afectado demasiado pero bueno eh ya está hay que darle la vuelta en el Camp Nou hoy creo que tendremos nuestras opciones quedan faltado al equipo llegar bueno creo una primera parte ya digo hemos jugado un buen fútbol hemos tenido algunas me acuerdo una de Dennis hacinadas aparte en la segunda pues hemos tenido el penalti y hemos tenido alguna más sí sí que es verdad que los últimos quince minutos la gente ha apretado mucho y y el español pues eh creo que era más generado por por todo el ruido el campo que las ocasiones que han tenido que sólo recuerdo una falta creo que ha sacado Jasper eh Yazira la me ha venido el gol no creo que tenga que darle más vueltas es Un partido pues que al final acabó ganando ellos pero como digo se puede dar la vuelta

Voz 0704 20:19 aquí

Voz 7 20:20 no para nada algún algún sitio teníamos que perder

Voz 8 20:24 hemos visto cómo ha les en Le algo desde la grada no sé si tú estás cerca y lo has visto

Voz 0089 20:29 no solamente en muy oscilan en Cornellà El Prat

Voz 7 20:32 bueno el ambiente de siempre aquí esperamos siempre en este tipo de ambiente es lo único que pido es que para la vuelta pues en el Camp Nou pues sea la la afición del Barça no insulte del haciendo el Barça no tire no tire cosas así sea señor nada más dar otra vez

Voz 0017 20:47 cánticos despectivos hacia tu pareja esto te afecta cómo lo

Voz 7 20:52 sabes cómo quieres que de siempre lo ambiente que hay aquí cuando venimos a comprar el Cornellà de lo español de Cornellà pues es que es difícil el ambiente es es complicado y y bueno y como en otros muchos campos e intentar hacerlo lo mejor posible a nivel personal para ayudar al equipo y llegan a los partidos pero hablar en estos términos de un niño de casa tu hijo tu mujer no es la primera vez que sucede aquí Kerry debería ya alguna de alguna manera intervenir alguien para que esto puesto un ejemplo no es demasiado bueno no para la no me toca a mí no me toca a mí tampoco ya me he manifestado muchas veces y no soy el que tiene que tomar cartas en el asunto

Voz 0017 21:37 son las palabras de Gerard Piqué en castellano va a responder ahora en catalán el central del Barça que hoy da la cara después de esta derrota en Cornellà El Prat

Voz 1375 21:47 pues sí hablando de lo que ha sido el partido y hablando también de esos cánticos lamentables no el más como preguntaba Adrià en las que tiene que escucharlas volvería así chorrada sobre su pareja sobre el hijo y tan bueno está por ahí Elena de diez

Voz 0704 22:01 no com protagonista Elena muy buenas qué tal hola

Voz 9 22:05 por qué tal estamos con Esteban Granero que sale sonriendo del Vestuario supongo que hoy se habrá celebrado a lo grande esta primera victoria del español al Barça en Cornellà desde el dos mil nueve menos había ganado

Voz 0704 22:17 hola buenas Esteban muy buenas hola qué tal

Voz 1375 22:20 no sé lo que pasará en la vuelta pero esto ya nos lo quitan

Voz 0704 22:23 bueno se para para para disfrutarlo hemos hecho un buen partido y la afición se llevaba una una alegría que yo creo que que estaban esperando que merece de sabiendo que forma parte de una eliminatoria que estaba completamente abierta todavía hay Ibon con mucho que jugar pero bueno hoy es un día para

Voz 1375 22:42 para estar contentos clave ha sido sin duda la jugada del penalti el paradón de Diego López porque lo tira bien Messi pero lo para muy bien Diego pero clave también todo el trabajo y todo el entramado que habéis montado allí en la en el centro del campo no

Voz 0704 22:53 sí sí muchas cosas no ellos tienen tantas armas que que muchas veces es complicado eh cubrir toda Si creo que hemos hecho un partido muy completo e es verdad que el avión punto inflexión con la juega del penalti que Diego pues desamparada tan tan bueno hay menos ha dado un impulso para la última media hora que que ha sido importante y hemos perdido la cara al partido en ningún momento hemos bajado de intensidad Hay hemos tenido nuestras opciones si al final una que hemos tenido al final pues la hemos metido ahí con con Javi Fuego

Voz 1375 23:27 con Darder con David Sánchez luego a metió a Leo Baptistao Quique retrasando un poquito a Gerar Moreno eh bueno se se le puede ganar a este Barça que eso es lo más importante no

Voz 0704 23:37 bueno estábamos convencidos de que ese podía yo así lo había lo había comentado antes es muy complicado la verdad es uno de los equipos más difíciles de de ganar ahora mismo en el panorama mundial hay bueno pero eso hay que estar contentos pero sabiendo que que tenemos un partido de vuelta de la eliminatoria pues está totalmente totalmente abierta todo eh

Voz 1375 23:57 ha sido tuyo de sobre Sergi Roberto ese penalti

Voz 0704 24:01 probablemente yo sí la pitado el árbitro

Voz 1375 24:04 cuando un jugador que hace pero el difícil probablemente es que has alpino

Voz 0704 24:07 no no lo sé ha sido ha sido poca cosa pero bueno el árbitro no ha pitado y yo creo que los árbitros hacen bien su trabajo y hasta en hay que discutir más nada

Voz 1375 24:15 oye Diego paradón eh

Voz 0704 24:17 sí sí le debe una cena o o algo así porque la verdad es que ha hecho una parada espectacular que no ha dado hay un un extra de energía para el último me voy ahora

Voz 1375 24:28 falta la vuelta Esteban pero unas semis con el Madrid en volver al Bernabéu no no vamos a vamos

Voz 0704 24:33 ah mira ni siquiera la vuelta de que da el Sevilla el sábado juego había partidos que sí sí que es suficientemente importante y luego ya empezaremos a pensar en la vuelta etcétera que estaba muy mal el Sevilla también pero que ha ganado el Athletic si no seguía son súper equipo ahora mismo tenemos un calendario muy exigente pero bueno también estamos nosotros en un buen momento y hemos demostrado que podemos competir

Voz 1375 24:55 con todos enhorabuena Esteban muchas gracias dijo luego a celebrarlo a Esteban Granero el Espanyol le ha ganado uno cero pero al Barça a Valverde que ha dicho o está en rueda de prensa Flaqué

Voz 1296 25:06 Valverde ha dicho que le ha gustado bastante su equipo que cree que con un uno cero y la ventaja que lleva el español se convierte en favorito para para pasar la eliminatoria porque este tipo eliminatoria el que parte con ventaja en la vuelta siempre se favorito y que espera que de esta obligación que tiene equipo de remontar en el partido de vuelta pueda contar con el apoyo del público que ha considera que ha sido los factores determinantes para la explicar la victoria del español esta noche

Voz 1375 25:27 pues ahora mismo voy a preguntar a bueno este año por ahí Jordi Martí hola Jordi qué tal muy buenas que ETA mano buenas noches también Marcos López hola Marcos qué tal buenas noches

Voz 0974 25:36 este Cornellà ir Ramon Besa ahí

Voz 1375 25:38 la Ramón muy buenas hola buenas pues os pregunto a los tres por lo que has ido esta primera derrota del Barça que también está el arbitro que tengo que preguntarle por la polémica o la Iturralde González muy buenas noches pues no mováis que tiramos un par de cañitas de estas buenas buenas del Larguero íbamos con el análisis de el Barça

Voz 1375 26:24 sí

Voz 2 28:47 la vida moderna con David Broncano la vida moderna es poner en el currículum que eres tertuliano cronista después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Atenas ser

Voz 17 29:09 el Larguero con Manu Carreño

Voz 1375 29:16 bueno las doce de la noche enseguida analizamos el Atlético de Madrid uno Sevilla dos Hidden cualquier novedad que se produzca sobre el apuñalamiento de ese miembro del Frente Atlético por otro miembro del Frente Atlético os lo contaremos también el Valencia dos a la vez uno pero eh rápidamente con Jordi con Marcos y con Ramón Besa y con fracking está por ahí también que nos ha narra el partido en Carrusel analizamos esta derrota del Barça que se ha producido en vuestra opinión por qué por qué creéis

Voz 3 29:45 bueno para mí es formar sorprendente

Voz 1375 29:48 porque ha habido dos jugadas que han marcado un penalti fallado por acertado por Diego López

Voz 3 29:54 el a la cierto que he tenido una de las pocas ocasiones que ha tenido el Espanyol es decir digo sorprendente porque habría entendido que el Barça podía tal como ha discurrido los dos partidos podría haber perdido perfectamente en Anoeta pero yo no preveía que el Barça perdiera fea tal como ha ido el partido Peña Boys estadio apareció ese gol pero a veces eh el fútbol y los derbis tienen esas cosas es verdad que el español ha sabido trabajar muy bien el partido madurar lo resistir como ha dicho su entrenador pero se ha encontrado también con el desacierto de Messi o la cierto Diego López el Barça pues la gestión que ha hecho del partido creo que lo han hecho peor los jugadores en tanto que gestionando el partido que el entrenador gestionando la alineación porque él sí acabo los futbolistas que pedían una oportunidad como es el caso de Denis Suárez del rato que o Aleix Vidal a Rafinha ha sido inocuos osea yo entiendo que a veces se puede decir que el entrenador pues se le ha ido la mano con quién ha puesto pero los que han salido que tenían que reivindicarse no han tenido excesivo protagonismo por lo tanto llenarla vectorial español me parece justa y también para que los que piden oportunidades pues

Voz 0704 30:57 la que cuando no

Voz 3 31:00 no saben resolver partidos que son para que brille en ellos ha sido titular Luke

Voz 1375 31:03 has en el lateral izquierdo Denis Suárez y a leña en el centro campo flanqueando ahí a a Busquets Paulinho Ivy bueno de enganche con Messi con Suárez esa ha sido la alineación con Piqué Vermaelen Sergi Roberto y sílex en la portería Marco si Jordi como la habéis

Voz 0704 31:18 bueno

Voz 0974 31:18 eso es es un aviso para el Barça un un aviso para los jugadores como bien dice Ramón y un aviso sobre todo de que tenía controlado el partido una primera parte

Voz 4 31:26 decir si tú analizas el partido

Voz 0974 31:29 su contexto es verdad que le ha hecho madurar español pero ha español salido el el el encuentro absolutamente perfecto en la primera parte el Barça ha tenido un par de ocasiones la de Denis Suárez clarísima y otra de Messi hora de Paulinho que unan termina por rematar bien Loira jugada que decide y que cambia no sólo el estado de ánimo del del partido sino que cambia también la situación hasta de la eliminatoria porque Messi es evidente que no es un gran especialista creo que es el tercer penalti que falla de los seis que lanza esta temporada pero la parada de Diego López es extraordinaria y a partir de aquí el Espanyol adquiere una fuerza y un vigor que el Barça no sabe controlar y no sabe gobernar creo si no me equivoco que el disparo de Meléndez el único que va entre los tres palos practicamente yeso en el minuto ochenta y ocho un equipo como el Barcelona las

Voz 0985 32:12 cada es buenísima del Espanyol por la banda derecha del ataque

Voz 0974 32:15 pero un equipo como el Barcelona con la madurez y el oficio que se les supone no puede caer en ese error cuando apenas quedan dos minutos para acabar el partido

Voz 1375 32:22 he dicho Aleix Vidal titular Aleix Vidal con Messi con Denis Suárez Jordi

Voz 0985 32:29 la palabra que dicho Oscar Melendi el autor del gol que es la palabra subidón yo estoy de acuerdo con él creo que el subidón que les da al español y a su hinchada el hecho de que Diego López le para el penalti a Messi un Messi al que por cierto Cornellá no se le da bien donde ha metido pocos goles creo que dos eh no se siente cómoda en Cornellà encuentra pocos espacios bien este subidón creo que es lo que ha marcado el partido esto es un derbi tiene mucho impacto emocional según qué jugadas el español echada ha celebrado el penalti parado por Diego López como un gol ya a partir de aquí el problema es que el Barça ya no se ha sabido adaptar a este partido nuevo ha empezado un partido nuevo y el Barça este partido nos ha sabido adaptar porque más allá de esto hemos visto un partido controlado

Voz 1375 33:08 por parte del Fútbol Club Barcelona en una primera

Voz 0985 33:11 este en la que incluso Messi tiene oportunidades para concretar algún gol en la que sólo ha habido un disparo a puerta del gol por parte del Espanyol luego recuerdo alguna ocasión aislada creo que una falta de propio Marc Navarro yo creo que hay que irse apunta ahora a la tesis de la teoría de que ha sucedido lo que Quique Sánchez Flores había planteado buena esto me parece que no se ajusta exactamente a la realidad ahora bien si me gustaría destacar una foto a mí en parece que hoy la foto de la cantera del español si sale muy reforzada de la misma forma que te digo que creo que el Barcelona bueno pues se ha encontrado con esta circunstancia y que es difícil explicar su derrota creo que la fotografía de la cantera del español porque el que asiste es un joven canterano Omar Navarro el que Marques Óscar Moreno tienes un canterano creo que la fotografías de la cantera del español y que sale reforzada

Voz 1375 33:57 eh coincidir los tres aquí en que has ido más demérito del Barça qué mérito del español y que el Barça sigue siendo favorito con la vuelta en el Camp Nou no

Voz 1296 34:05 yo sigo volviendo al Barça favorito es verdad que el resultado es muy peligroso porque el Espanyol evidentemente con un gol de lo complica muchísimo pero me da que el Barça que además yo creo que va a salir picado de todo lo que ha vivido en cuanto a la tensión ambiental y torneo que ha vivido hoy en el en el derbi creo que Barça puede perfectamente voltear este este marcador ahora es verdad que el subidón que español pues es tremendo para intentar afrontar y dar la la campaña del candidato del partido y lo pierde el Barça porque la jugada clave Diego López de atrapa el penalti a a Messi es la jugada que cambia el partido es la jugada que explica el el tramo final del español que se viene arriba hielo empieza lo empieza a creer pero a pesar del uno cero yo creo que el Barça sigue siendo favorito

Voz 3 34:44 muy abierto es verdad que coincido con el Barça por potencial dependerá también un poco de la alineación si Luis Suárez juega más minutos dependerá

Voz 1375 34:54 como este Rakitic porque lleva también muchos

Voz 3 34:56 tiene un pero el español tienen buen contragolpe tiene un jugador muy interesante como Gerard Moreno no sea no va a ser un partido aunque la Liga en la Liga fuera un cinco cero creo que Quique Sánchez Flores al igual que le ocurrió con Valverde en el Madrid aprendió del Camp Nou que tenía que jugarle al Barça de una forma diferente es decir el español no juega para ganar la Copa de momento juega para ganarle al Barça o para no salir trasquilado del Barça el Barça juega para ganar la Copa esas dos apreciaciones son muy importantes para medir los estados de ansiedad de los dos equipos lo que también es difícil es que vuelva a fallar la escopeta de Messi Messi al margen del como decía Jordi del penalti ha tenido dos o tres llegadas cinco creo que contado un cuarto de hora francas no sea que en otras circunstancias por más impermeable que parezca al español si vuelves a conceder cinco tiros de pues algunos de colará

Voz 0985 35:46 lo que pasa es que claro esta copa para el español Manu es como once no sé cómo decirte no como un bálsamo como una redención sabes no esto no están muy satisfechos hasta hace cuatro días de su trayectoria por la Liga hay para el año

Voz 1375 35:57 que con Quique pensando si se lleva o no está claro

Voz 0985 36:00 hoy a fíjate cómo te aparece esta Copa del Rey para la hinchada para el propio español como una redención ahora una cosa que ha dicho Ramón que os doy de acuerdo creo que hay que aprovechar oportunidades Aleix Vidal Denis Suárez hoy tenían que haber supuesto una amenaza más sólida e para liberar por ejemplo a Messi y hablabas antes de Edinho bien hoy ha informado Fermín Suárez el compañero Fermín Suárez que hoy sólo por la banda izquierda el Barça hecho el veinticinco por ciento de sus ataques que esto es una cifra que contrasta mucho cuando las prestaciones las ofrece Jordi Alba por lo tanto hay jugadores que este paso frente que se les pide hoy han desaprovechado esta oportunidad

Voz 1375 36:36 yo creo que ha pensado mucho en el partido del Betis del domingo del Villamarín

Voz 0974 36:40 el partido de vuelta también en el partido de vuelta exactamente

Voz 1375 36:43 bueno un descansito para claro es verdad que si ya en condiciones normales la diferencia entre ellos importante en el momento en que

Voz 0974 36:50 es verdad es es es infinito

Voz 1375 36:52 Manuel Marcos Pérez es infinita ahí

Voz 0974 36:55 componente que que esta que esta victoria merecida porque al final ha sido más acertado tanto defensivamente con la parada de Diego López como un ataque con el gol de merendó

Voz 1025 37:02 eh escuchando ahora mismo a Piqué ya detectamos que

Voz 0974 37:07 que el Barça que el Barça se va a tomar eso como un asunto de honor el jueves eh porque no es sólo llegar a una semifinal de Copa sino es también remontar una eliminatoria adversa ya se ha acabado la historia racha ya se ha terminado veintinueve partidos sin perder y ahora tiene que volver a construir otra historia hay otro y otro relato tengo la sensación de que de que al equipo y empezando

Voz 1375 37:26 dijo Valverde

Voz 0974 37:27 obviamente y todo lo que ha pasado aquí en Cornellá no le ha gustado no queremos hablar de árbrito ni hay que abra de árbitro que ha hecho un partido lamentable pero el Barça ha perdido porque no ha sabido insisto en los últimos quince veinte minutos había momento que Piqué pedía cabeza sus compañeros in ninguno de esos compensatorio de cabeza necesaria ya es raro como dice Ramón que Messi puede fallar un penalti puede falla una a creo que ha estrellado tres tres balones en la barrera tres lanzamientos de falta lo que raro es que Messi después del penalti no tenga ese espíritu de rebeldía que acostumbra ya desaparecido del partido

Voz 1375 37:57 bueno hablando del árbitro Iturralde González hola y tú hola buenas noches de Burgos Bengoetxea ha pitado y te pregunto por las cuatro cinco jugadas que tengo yo apuntadas y que te estado escuchando en el Carrusel con Dani en el minuto ocho El Barça pedía penalti por mano de Javi Fuego

Voz 0514 38:13 nada es es una jugada que él está en el suelo no pudo quitar la mano le pega al balón es la mano clarísima pero no es no es punible no eso no es no es nada dice abrazo para apoyar porque eso es lo que se caen al suelo un minuto después el español pide amarilla para

Voz 1375 38:27 Messi por cortar una jugada de Gerard Moreno

Voz 0514 38:30 sí es amonestación también en el minuto uno era amonestación a Javi Fuego que va a entrar en el área Messi cuando les pegan el balonazo de zancadilla por detrás y ya en esta lista de Messi amonestación y está tipificada en el Reglamento es un agarrón amonestación

Voz 1375 38:45 si en el veinticuatro bueno y un gol anulado fuera jo a Piqué que es tu último claro si en el cincuenta y tres tengo aquí apuntado a Aragón en agarra Sergi Roberto cuando va a entrar en el área pudo esta es la segunda amarilla

Voz 1576 38:56 debió debió ser segunda amarilla

Voz 3 38:59 si me permitís perdón que intervenir sobre la sardina ha dicho que era

Voz 1375 39:02 la expulsión jardín director deportivo deportivos del español es bueno pero muy grande en el campo y ahora también

Voz 0514 39:09 sino no eso te digo en el campo que conozco

Voz 1375 39:12 en el minuto sesenta sea debió ser expulsado Aaron por ese una Sergi Roberto que debió suponer la segunda amarilla

Voz 0514 39:18 en el sesenta penalti de grandeur sobre Sergi que estaban si también Le pisa pisa ahí ese penalti yo tengo apuntaba una más

Voz 1375 39:24 español pedía roja para Rakitic por una falta sobre

Voz 0514 39:27 Gerar Moreno sí es un agarrón que que esa amonestación porque no tiene una oportunidad tiene una oportunidad de gol pero no una oportunidad manifiesta de gol porque porque hay un defensa a la par de él y entonces no es manifiesta esa oportunidad pero no manifiesta

Voz 1375 39:41 a ver esa camarilla que está bien sacado la amaré eso en cualquier caso es verdad lo que decía yo no sé quién lo comentaba que no ha subir el día de De Burgos Bengoetxea eh

Voz 1576 39:50 tiene que hacérselo mirar en el sentido de que no no no

Voz 18 39:54 pero si la carrera se lo mira

Voz 0514 40:00 el Madrid no

Voz 1375 40:01 este que se lo tiene que hubiera es como cuando Granero dice pues ha debido a los partidos

Voz 0974 40:09 pero se puede quejar también de la de la tarjeta amarilla inicial a Messi pero claro la tarjeta la tarjeta Aaron es tan evidente que Quique dos minutos después la saca del campo

Voz 1375 40:17 cómo valora si no vuelvas a meter la pata digamos que han editado bien y tú

Voz 0514 40:21 no ver fíjate y lo quería haber dicho antes en Carrusel pero con la inmediatez del partido no no no podía hay árbitros que después de un partido polémico bastante polémico sobre a nivel mediático pues es son como jugadores que luego piden la pelota que luego piensan mucho antes de actuar lo que está pasando es decir no todavía no ha superado el partido de la final de la Supercopa el partido de ida el de la expulsión de Cristiano Ronaldo

Voz 0974 40:49 pues sí han pasado cinco meses bien al jugador

Voz 0514 40:51 les que que estamos hablando ya un nivel superélite como este hay jugadores que que son mucho más fuertes que falla en una jugada impiden el balón hay otros jugadores que se esconden este árbitro hoy EH lo peor que puede hacer un árbitro que es pensar antes de actuar un árbitro tiene que actuar y luego pensar porque si piensas empiezas a pensar en las consecuencias y es tele pasó la pasado a a hoy a de Burgos le pasó en su época a Gil Manzano que estuvo estaba en la cresta de la ola hay después del partido aquel famoso de Arda Turan que le tiró la bota al árbitro asistente que no les pulso estuvo un año venido muy abajo y ahora otra vez ha vuelto a recoger otra vez el buen tono ya Burgos lo está pasando lo mismo de Arda ha vuelto

Voz 1375 41:35 es un serie internacional

Voz 0514 41:37 está abajo ya te digo tiene que mirarse el partido porque a nivel sí fíjate si acertado en las faltas lo que son las faltas las acertado todas difíciles el penalti era difícil las faltas acierta qué pasa que quiere quedar bien con los jugadores y si quieres quedar bien con los jugadores no eres árbitro tus amigos

Voz 0985 41:55 me permites una pregunta muy rápido Iturralde Manu en aquí no hay sesgo que valga eh cuando ha pasado en el Camp Nou también lo hemos denunciado

Voz 1375 42:03 le iba a preguntar ahora por eso pues perdóneme no no dale dale

Voz 0985 42:05 pues no quisiera preguntarle a Iturralde si el árbitro tiene la obligación de reflejar en el acta insultos graves corales que se produzcan desde esa grada

Voz 0514 42:16 me gusta que me haga esta pregunta porque

Voz 0985 42:18 es una respuesta que tuvieran cuál el acta que he visto

Voz 1375 42:23 no había nada y a los compañeros que no se quedan

Voz 0985 42:25 ha tenido la aquí no sólo no no refleja estos cánticos

Voz 1375 42:29 va a ser la veta quitarla pero lo haré vale