Conchi: "Tengo una relación a distancia porque mi marido no encuentra una oportunidad laboral en España"

Voz 1 00:00 hola Conchi buenas noches no buenas noches bueno pues yo os escucho mucho porque han tomarse sueño quería contaros que ahora estoy un poco harta con todo lo que está pasando mi marido está en Bélgica lleva mucho tiempo allí pues casi la crisis no vemos forma de que pueda venir nos reunimos el niño no subsiguiente yo estoy agobiada agobiado hecho por mí agobiado pobre porque lo está pasando muy mal

Voz 2 00:35 el está trabajando Conchi tiene trabajo en Bélgica

Voz 1 00:40 está trabajando esto estuvo allí mucho tiempo y luego yo me fui a vivir allí y luego nos vinimos a través aquí a España y luego se tuvo que volver a ir se tuvo que volver a ir ya no puede volver volver a ir a pagan las horas más baratas no lo dan de alta no tiene pagas extra de no ha podido venir era la Navidad y no es como para poder tras

Voz 2 01:15 como Conchi cuánto tiempo sin verse

Voz 1 01:20 pues no hace mucho que no vimos porque nos pasamos tuvo que venir para casa para que no nos quedáramos separado recién pasado yo me fui con el que me hacía pensar que él estaba me cuando yo llegué allí los está también porque te está viviendo en una caravana de Num porque su jefe vive en un bosque en una super casa vivir una caravana hace mucho frío siempre estalló viéndolo siempre hay mucha humedad yo venía horrorizada cuando quería

Voz 2 02:06 por eso se volvió porque no lo aguantaba no aguantaba la vida allí

Voz 1 02:10 no porque me vine porque tenía una en el hospital que me tenían que operar estoy operada y ahora estamos intentando ver cómo como para que pueda venir pero todo el dinero que gana se lo lleva el Estado yo no sé como si todo quedara prácticamente soy yo al Estado tenemos que pagar los setecientos euros a la Agencia Tributaria no podemos hacer un ahorro para que pueda venir aquí ya está distancias está sacando el carné de camión que son mil trescientos euros nos lo estamos pasando muy difícil

Voz 2 02:55 en España Conchi en tiempo no

Voz 1 02:58 va a ser está sacando allí no con una autoescuela de aquí está recabando el hay por Internet

Voz 2 03:10 sí Conchita idea Adele sacar serlo trabajaran España entiendo no

Voz 1 03:15 sí porque tendría más opciones de trabajo a pesar de que lo asestó lo sabes todo en una casa lo hacen todo la Blues el agua a ser una casa entera todo todo pero aquí no hay trabajo para él no no encuentra se tuvo que volver a ir

Voz 2 03:41 por lo que nos está contando con Txiki su situación allí el trabajo que ha encontrado es bastante precario