Comentario de Manu Carreño: "El Madrid no igualará salarialmente a Cristiano con Messi"

Voz 1375

00:00

buenos días Pepa pues en el culebrón y en esa partida de ajedrez que están disputando Florentino Pérez y Cristiano Ronaldo el Madrid lo tiene claro y tarde o temprano Cristiano también lo tendrá claro nunca el Real Madrid va equiparar salarial mente a Cristiano Ronaldo al nivel de Leo Messi en el Fútbol Club Barcelona nunca Cristiano va ganar lo mismo que Messi en el Barça entre otras cosas porque es una cuestión de números y de rentabilidad empresarial porque la edad de Cristiano ya tampoco es la de Messi y mucho menos la de Neymar lo cual no quiere es decir ni que el Madrid quiera venderá Cristiano ni quitárselo de encima probablemente si tuviera veintiséis años a lo mejor se lo planteaba pero no con XXXIII eso sí si llegase una oferta o algún club preguntando por Cristiano Ronaldo este verano aunque aún le queden dos años más de contrato con el Madrid el club de Florentino Pérez escucharía esa oferta no tendría porqué remitirle a la cláusula de rescisión lo que no sabemos es qué pensará o qué hará entonces Cristiano en esa partida de ajedrez quedarse en el Madrid aun ganando menos de lo que pide o marcharse algún club que le de esa millonada a la que hoy en día sólo puede aspirar y aspira Leo Messi pesar de sus cinco Balones de Oro Hideki has sido el jugador más importante la historia del Madrid junto con Alfredo Di Stéfano el Madrid no se va a volver loco con CR7 y a mí me parece normal hasta luego Pepa