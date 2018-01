Isabel: "Duermo con la luz encendida desde que mi marido falleció. Me hace sentir más tranquila y acompañada"

Voz 1 00:00 hola Isabel buenas noches

Voz 2 00:02 buenas noches Macarena desde Valencia como ésta sea pues es muy triste

Voz 3 00:09 este porque el veintinueve de noviembre murió mi marido con el que llevaba veintidós años casados de una leucemia

Voz 4 00:17 muy muy muy grave

Voz 3 00:20 Easy Jet cuatro de diciembre muy a mi padre

Voz 5 00:23 lo siento mucho Isabel

Voz 3 00:25 gracias que tenía setenta y ocho años estaba muy bien se dio un porrazo es hice un derrame cerebral también murió y entonces estuvo una semana en el tanatorio con la incineración de marido la siguiente semana del taxista era el mismo que me dijo señora otra vez al tanatorio sí

Voz 6 00:44 desgraciadamente se iba

Voz 3 00:48 tiempo que no podía abres los ojos de tanto llorar pues pensé que la vida continuaba que tenía que seguir pero continúa muy descolocada pensé que el dos mil dieciocho probablemente mediante una nueva alegría porque estoy esperando a ver si mi hija la me hace abuela pero nada me no sé paso por las calles con un poco en plan fantasma no sé y me para que la gente que conozco hablar por supuesto pero con la que no conozco no entonces yo antes era una mujer muy extrovertida cada giro ya era cómo se como se esconderse de la gente

Voz 6 01:31 eh

Voz 3 01:32 no sé supongo que es todo esto pasa he oído algunas mujeres que han explicado el duelo que han llegado con sus maridos

Voz 5 01:40 se me imagino que son falsos

Voz 6 01:46 me imagino que son falsas que son pasando

Voz 5 01:49 Isabel dice usted que bueno entiendo que no que no inicia ninguna conversación con

Voz 3 01:55 no no te efectivamente corto cortar enseguida entendió era una persona que se me me preguntaban cualquier cosa pues enseguida pues la otra persona ya ahora

Voz 5 02:06 corto Isabel exactamente por qué porque usted está triste porque uno no encuentra consuelo cuando lo que le pasa es inconsolable

Voz 3 02:18 porque de momento lo que me pasa sin consolarle no lo puedo aceptar porque llegó a mi casa ahí mi casa estaba vacía porque voy a visitar a mi madre y no tengo a mi padre para darme un abrazo y preguntarme cómo estoy y vaya donde vaya me encuentro un poco como acorralada entonces no sí pienso que en este en esta vida todo pasa no porque porque lamenta es lo suficientemente inteligente como para para que no se olvide pero pero que el dolor no sea tan tan tan fuerte pero me cuesta ver las fotografías sigo recordando cosas que que todavía me hacen daño que creo que con el tiempo se un recuerdo maravilloso entonces tiene una tabacos muy madura para unir Mi marido era muy joven tenía sesenta años recién cumplidos y bueno yo tengo diez años menos que hoy pero no se hizo hilo y sobre todo me cabrea mucho la gente que que que te para y te pongo pues estás muy joven y esto es muy bien va a hacer tu vida seguramente y la verdad es lo que menos piensas piensas en despejar tengan salir de de lo h ir y lo que ha dicho creo que una señora por ahí encontraron un grupito de amigas que poder desahogarse de vez en cuando contarle un poco pues como te sientes como siempre en ellas como han pasado tía

Voz 5 03:50 salieron poco Darren eso lo tiene cuenta usted con esa red de apoyo de amigos no

Voz 3 03:55 no no porque yo tengo la mayoría que tiene mi edad casadas o tiene nietos y se los deja entonces no no tengo y además se desplace descuidado mucho también porque mi marido ha estado dos años y medio muy enfermo entonces claro tenía que ocuparme de él a todo ahora entonces pues no no las tengo desgraciadamente no las tengo si las tuviese pues madre estaría encantado de la vida porque toma café cito en cualquier parte no brotar cuatro tonterías parece que es un mundo

Voz 6 04:35 para mí Nino no las tengo

Voz 3 04:39 que no debían igual de la que fueran porque yo me llevo bien con todas las edades no tendría pero no sé qué pero no no están sí que tengo amigas pero no no puedo contar con ellas porque están ocupadas con la edad que tienen todavía tienen trabajos de responsabilidad y todavía o nietos

Voz 6 05:02 entonces no puedes controlarlo

Voz 3 05:05 en ella

Voz 6 05:07 sé que nada esperando a ver parece que el tiempo pasa muy

Voz 3 05:13 lento antes pasaba muy rápido ya ha pasado la semana y ahora las fiestas de la sanidad parece que da vida a mi a mi me han encantado desde chiquitita

Voz 6 05:26 y la SER olvidado este año

Voz 3 05:28 cómo es mi vida

Voz 6 05:30 el ver el turrón la gente cantando voy para mi fue muy doloroso

Voz 5 05:38 dónde encuentra consuelo Isabel

Voz 3 05:40 con mi madre pero mi con mi madre mi madre yo era mi madre llora hablo con ella un poco puedo moverme con ella y ella conmigo pero cuando ya se pone a llorar ya conversaciones ha terminado no me da tiempo a contarle más de lo que lo que me gustaría contar

Voz 6 06:02 se acaban enseguida conversación no sé supongo que el tiempo dirá ir abordando un poco calmando no sé pero de momento pues pues esa

Voz 3 06:20 en casa hay saliendo a dar alguna vuelta a casa vale también se quiere que vaya mucho a comer con ella yo lo entiendo porque se siente sola pero a veces yo a mí me da la sensación de que ver confunde con Mi padre porque me riñe como le reñir a él como como para que no hablase que el origen más a estas alturas no por favor impasse se yo creo que él se confunde porque deja para keniano doparse me mal entonces nos fuimos a a comer aunque hasta Dante y luego nos fuimos a ver una película y como ya dijo que ella las uvas no se va a comer yo tampoco pues luego nos vinimos a casa como si hubiera sido ya no fuimos a China te iba por la calle me ten cuidado no cruces aquí mira que está en rojo digo y que mi padre el final de dije nada manos El papá se quedó mirándome toda una seria como siendo porque hasta me llamaba cariño cariño hijos esas está está confundiendo entonces intentó aislarla tampoco se ha dejado un poco sola para que esa que amenaza Soledad que aunque sí puesta porque era se deben puesto no la quiere nadie yo creo que llegará un tiempo en que en que disfrutaremos de ella las dos

Voz 6 07:44 pero de momento es dura no sé qué pues eso quería preguntarte bueno contaros a todos los que

Voz 3 07:56 es escuchar la noche todavía es más

Voz 5 07:58 complicada entiendo no Isabel

Voz 3 08:00 la noche de la noche es horrible porque yo todavía encendida porque además que mi marido quiso morir en mi casa

Voz 6 08:10 bueno Jenson pactado está ahí

Voz 3 08:14 no se lo aconsejo a nadie yo no había pasado nunca puesto por esa experiencia y sinceramente que no se lo aconsejó a nadie porque estoy una semana

Voz 5 08:25 porque no se lo aconseja a nadie porque

Voz 3 08:28 porque es que se te queda grabado se te queda grabada la forma que tiene de morir yo estuve una semana sin acostarme en la cama durmiendo en el sofá no podía entrar a la habitación de habitación a tenían

Voz 6 08:44 dados

Voz 3 08:45 hasta que un día dije tengo que hacerme ideado de acostarme porque me duele todo el cuerpo Raspall la me lo las praderas me duele todo tengo que dormir en mi cama

Voz 6 08:58 aposté fue encendida

Voz 2 09:01 porque es una experiencia que yo estoy con él porque es desagradable

Voz 5 09:06 todo porque la niña linda la tristeza o

Voz 3 09:10 no no porque cuando está muriendo Él no lo nota porque él lleva un pueblo de observación y lo hemos fina y él lo está notando de nada pero tú sí que estás viendo de qué forma está muriendo como cómo se prepararon los riñones quería orinar y no orinaba como como como la sepsis va subiendo cómo se lleva paralizando todo es verdaderamente

Voz 6 09:37 cómo te yo

Voz 2 09:38 que se te queda grabado es duro siete que se están muy cruda

Voz 3 09:42 muy dura muy dura se te queda grabado así como Mi padre el pobre pues lo bajaron porque setenta y ocho años ha pensábamos que iban a donar órganos pero nos dijeron que era un hombre muy sano que nunca había fumado ni bebido y que se queríamos donar órganos así dijimos que sí entonces no lo desconectaron bajo entonces nos lo vimos morir

Voz 6 10:07 pero mi marido fue muy duro muy duro

Voz 3 10:10 yo nunca había visto una persona morir esa forma hay John que las enfermeras dicen en que no se está dando cuenta porque eso sí desde aquí quería felicitar a Hospital de Manises y a los que iban a domicilio porque son encantadores son una gran familia hice ocupan de mi marido vamos con muchísimo cariño mucha profesionalidad

Voz 6 10:37 pero es muy duro muy duro

Voz 3 10:40 pero no sé un hombre que que era inteligentísimo como como quiso morir en casa porque no sé aunque tú sepas va siempre incierta que no padece

Voz 6 10:53 eh

Voz 3 10:54 te da la sensación de que así o eres tú

Voz 6 10:58 no

Voz 3 10:59 viendo cómo muere no lo sé muy bien

Voz 6 11:01 en el sentimiento

Voz 3 11:04 pero no se lo aconsejo es una cosa que no se aconsejó yo nunca había visto morir son así

Voz 6 11:11 en directo doy no

Voz 3 11:15 no se lo aconsejo a nadie porque

Voz 6 11:18 qué ha quedado pero bueno estaba también muy desmejorado porque estaba muy versado por la propia enfermedad y entonces pues no era él estaba parecía un anciano

Voz 3 11:35 cuando él era un hombre recio

Voz 6 11:37 lo alto musculado me parece a mí él tenía hasta como como una cara como una máscara en la cara no parecidas

Voz 5 11:53 a ver qué me puedo decir que no

Voz 3 11:56 pues poca cosa pero cada vez más llevadero

Voz 5 11:58 que si pienso que no tenga energía que recupere la ilusión

Voz 3 12:05 ella energía Sin porque la tengo que sacar porque tengo que vivir toca seguir viviendo tengo una hija

Voz 6 12:14 vuela

Voz 3 12:17 supongo que la vida pues irá va por etapas

Voz 6 12:22 en este sentido

Voz 3 12:24 ahora me tocaba una etapa algo tocará o que era yo así poco a poco hasta que hasta que sea entre comió una persona normal

Voz 5 12:33 pues que así sea de Isabel gracias por la generosidad

Voz 3 12:36 pues muchísimas gracias es muy amable y besos a todo el mundo muchas gracias buena